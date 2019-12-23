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 Політика України, Економіка
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Все про:курс (73) економіка (300) Милованов Тимофій (109)

 Мінекономіки перегляне макропрогноз на початку 2020 року, - Милованов

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України планує переглянути макроекономічний прогноз раніше терміну - на початку 2020 року, а Національний банк України - наприкінці січня.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"НБУ переглядає макропрогноз наприкінці січня. Ми будемо неофіційно переглядати також на початку року. Офіційно ми маємо надати новий прогноз навесні. Але, думаю, зробимо раніше. Теж десь на початку року", - анонсував Милованов.

Як повідомлялося, згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 грн/$1, у 2021-му - 27,2 грн/$1, у 2022-му - 27,5 грн/$1 за базовим сценарієм, за оптимістичним - у 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ у 2021 році та 24,2 грн/$ в 2022-му. Консервативна оцінка Мінекономіки передбачає зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році на 3,7%, оптимістична - на 4,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звіти НБУ показують, що бізнес звужується - насувається економічний колапс, - нардеп Бондарєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166864
 
 
 Топ коментарі
 
Закладуть ріст 80 відсотків за 4 роки? Не мало?
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Можна зробити різні проекції макропогнозу, але з усіх боків буде дупа.
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Надо привлечь "Рейтинг" к этому вопросу. Цифры будут красивше
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Закладуть ріст 80 відсотків за 4 роки? Не мало?
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...чем бы дите не тешилось, Минэкономики пересмотрит макропрогноз в начале 2020 года, - Милованов - Цензор.НЕТ 5829 лишь бы не плакало...
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Можна зробити різні проекції макропогнозу, але з усіх боків буде дупа.
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Так шо, может, учителям таки повысят з/п до 4К баксов?
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Надо привлечь "Рейтинг" к этому вопросу. Цифры будут красивше
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Проясняю - должны подаваться три плана на будущее кризисный (если всё сложиться хреново), базовый и оптимимстический (везде повезёт).
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согласен,только базовый-это очень хреново,и оптимистический-песец-дефолт.
у бени все просчитано.
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Пирамида Маркаровой-Зеленского: народ в ж…е, спекулянты в шоколаде - политолог Декабрь 23, 2019Без рубрикиКомментарии

Российский вице-премьер говорит «гут гут Вольдемар! Ермак ис фантастиш!» Отказаться от 12 ярдов ради 3 ярдов на премии Коболеву - это гут!
ИТОГИ подведьом…
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Пирамида Маркаровой-Зеленского:
- заняли (спекуляция на внутреннем долге) - 816 ярдов.
- осталась дыра в 70+50=120 ярдов (это только верхушка).
Т.е. заняли 80% доходной части, но еще 10% не хватает, чтоб перекрыть расходы…
Спекулянты на внутреннем долге (пирамида ОВГЗ) - в шоколаде, внешние владельцы долга - в шоколаде с медом.
- Правительство Гончарука де-факто объявило внутренний дефолт
- Деньги кончились. Почему остановили бюджетные выплаты и что будет с пенсиями и субсидиями
Граждане - лишаются трудовых прав, земли и инфраструктуры государства.
Маркарова и Зеленский - пьют шампанское.
Российский вице-премьер говорит «гут гут Вольдемар! Ермак ис фантастиш!» Отказаться от 12 ярдов ради 3 ярдов на премии Коболеву - это гут! Янукович тоже у нас брал… 4 ярда… ой шо было!!!
- «Украинская делегация - молодцы»! В Москве похвалили участников газовых переговоров от Украины, особенно Ермака
АМИНЬ.
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Отказаться от 12 ярдов ради 3 ярдов на премии Коболеву - это гут!


Шо тебя опять не устраивает ?

Теперь Коболев не получит премию 0,01 % с 12 миллиардов.

Ведь это же самое главное !

Хрен с ними, с теми 12 миллиардами.

Главное, что Коболев не получит 3 лимона !
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а шо,пора уже? Мінекономіки перегляне макропрогноз на початку 2020 року, - Милованов - Цензор.НЕТ 1073а чего при разработке бюджета не переглядали?при принятии?
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Не випадково долар появився в обмінниках,де його вже можна спокійно купити.Був завишений курс долара на 4 гривні в середньому.
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