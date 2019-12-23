 Мінекономіки перегляне макропрогноз на початку 2020 року, - Милованов

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"НБУ переглядає макропрогноз наприкінці січня. Ми будемо неофіційно переглядати також на початку року. Офіційно ми маємо надати новий прогноз навесні. Але, думаю, зробимо раніше. Теж десь на початку року", - анонсував Милованов.
Як повідомлялося, згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 грн/$1, у 2021-му - 27,2 грн/$1, у 2022-му - 27,5 грн/$1 за базовим сценарієм, за оптимістичним - у 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ у 2021 році та 24,2 грн/$ в 2022-му. Консервативна оцінка Мінекономіки передбачає зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році на 3,7%, оптимістична - на 4,8%.
у бени все просчитано.
Российский вице-премьер говорит «гут гут Вольдемар! Ермак ис фантастиш!» Отказаться от 12 ярдов ради 3 ярдов на премии Коболеву - это гут!
ИТОГИ подведьом…
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Пирамида Маркаровой-Зеленского:
- заняли (спекуляция на внутреннем долге) - 816 ярдов.
- осталась дыра в 70+50=120 ярдов (это только верхушка).
Т.е. заняли 80% доходной части, но еще 10% не хватает, чтоб перекрыть расходы…
Спекулянты на внутреннем долге (пирамида ОВГЗ) - в шоколаде, внешние владельцы долга - в шоколаде с медом.
- Правительство Гончарука де-факто объявило внутренний дефолт
- Деньги кончились. Почему остановили бюджетные выплаты и что будет с пенсиями и субсидиями
Граждане - лишаются трудовых прав, земли и инфраструктуры государства.
Маркарова и Зеленский - пьют шампанское.
Российский вице-премьер говорит «гут гут Вольдемар! Ермак ис фантастиш!» Отказаться от 12 ярдов ради 3 ярдов на премии Коболеву - это гут! Янукович тоже у нас брал… 4 ярда… ой шо было!!!
- «Украинская делегация - молодцы»! В Москве похвалили участников газовых переговоров от Украины, особенно Ермака
АМИНЬ.
Шо тебя опять не устраивает ?
Теперь Коболев не получит премию 0,01 % с 12 миллиардов.
Ведь это же самое главное !
Хрен с ними, с теми 12 миллиардами.
Главное, что Коболев не получит 3 лимона !