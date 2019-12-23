 Мінекономіки перегляне макропрогноз на початку 2020 року, - Милованов

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"НБУ переглядає макропрогноз наприкінці січня. Ми будемо неофіційно переглядати також на початку року. Офіційно ми маємо надати новий прогноз навесні. Але, думаю, зробимо раніше. Теж десь на початку року", - анонсував Милованов.

Як повідомлялося, згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 грн/$1, у 2021-му - 27,2 грн/$1, у 2022-му - 27,5 грн/$1 за базовим сценарієм, за оптимістичним - у 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ у 2021 році та 24,2 грн/$ в 2022-му. Консервативна оцінка Мінекономіки передбачає зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році на 3,7%, оптимістична - на 4,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звіти НБУ показують, що бізнес звужується - насувається економічний колапс, - нардеп Бондарєв