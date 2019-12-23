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 Політика України, За кордоном
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Все про:Лавров (578) МЗС РФ (547) російська мова (103) Донбас (12830)

 РФ "жорстко добиватиметься припинення дискримінації російськомовних" в Україні і готова бути "посередником" щодо Донбасу, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія буде "жорстко добиватися припинення дискримінації російськомовних громадян України" і готова бути "посередником" у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив у рамках "урядової години" в Раді Федерації.

"Звичайно, жорстко добиватимемося припинення дискримінації російськомовних громадян України", - сказав Лавров.

При цьому він наголосив, що серйозним дестабілізуючим чинником залишається "внутрішній конфлікт в Україні".

"Подолати його можна лише через послідовне виконання Мінського комплексу заходів, схваленого Радою безпеки ООН. І це вимагає, звичайно ж, прямого діалогу сторін. Саме про це йдеться в ухваленому в Парижі 9 грудня підсумковому документі саміту "нормандського формату". Готові й надалі здійснювати посередницькі функції в рамках контактної групи", - додав Лавров.

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Як повідомлялося, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче, щоб російськомовне населення не тільки на Донбасі, а й по всій Україні "користувалося рівними правами".

Нагадаємо, раніше міністр освіти України Ганна Новосад заявила, що з вересня 2020 року всі російськомовні школи України перейдуть на українську мову.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив: "Ви знаєте, що питання мови, освіти дуже розхитують суспільство. Я б так не робив, як вона робить".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166862
 
 
 Топ коментарі
 
Шо это за нация такая рускаязычные??
Есть украинцы, которые знают иностранные языки. В том числе и русский.
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Нацики...московитские, венгерские как головы подняли.
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этот бред о *дискриминации*, уже неинтересно даже обсуждать.
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Это слова человека сдавшего Крым без единого выстрела! Пожизненное минимум!
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В Крыму 80% личного состава ВСУ изменили воинской присяге и перешли на сторону агрессора.
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Давно понял. Оппонировать этим существам бесполезно. Они не люди. Им невозможно объяснять вроде бы логичные вещи. Тем более, приводить сравнения. А с той же Чечней, хотя бы.
Для всех нормальных, для всего, *****, мира - есть две отдельных страны. Украина и Россия. В своих территориальных границах. Со своими Конституциями и прочим атрибутом.
Но только не для россиян. У них, в их подкорке, системе (ну, блин, не оперирую вашими психологическими терминами) не заложено восприятие Украины как отдельной страны.
Объяснять что-либо им бесполезно.
Как пытаться объясниться с аквариумной рыбкой, что таращит на тебя глаза из-за стекла.
У нее свой мир.
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Ось тільки не слід ображати рибок таким порівнянням!

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Стосовно хитрування Путіним з приводу врегулювання конфлікту на сході України...
Після останнього засідання в нормандському форматі Путінг лукаво заявляв:
1. Що мінські угоди "переписувати" недопустимо... Але сам факт існування не лише угоди "Мінськ -1" , але й "Мінськ-2", ( а тим більше -безкінечних протоколів до них), засвідчує що
раніше він давав свою згоду на їх зміни та доповнення - тобто, сам давав згоду на їх "переписування".
2. Що українському керівництву слід узгодити свої позиції з керівниками днр-лнр... Але ця пропозиція, це також ревізія "мінських угод", бо них немає таких дефініцій як "днр-лнр" , їх органів і главарів.. В мінських угодах йдеться і записано про конфлікт на "частині територій Луганської та Донецької областей"... Якби українське керівництво погодилося б на запропоновану пастку Путіним, то цим самим легалізувало б як сам факт існування "днр-лнр", їх органів і "законності " її главарів замість позиції, що конфлікт на "частині територій Луганської та Донецької областей" і незаконних збройних формувань.. Та й нині нові реалії, бо світ вже визнає, що це ніякий не "конфлікт" а війна між РФ і Україною... А сам факт того , що Путін ДИКТУЄ свою волю означає, що він ніякий не посередник у врегулюванні, а саме УЧАСНИК конфлікту.
3. Путін настоює, щоб вибори на окупованій території проводилися ПЕРЕД виводом всіх збройних формувань, а
не ПІСЛЯ виводу військ і повного Контролю Україною окупованої території, бо саме такт підписано Порошенком в мінських угодах, А ось тут вже снує ( не лише зрада Потроха), але й конфлікт між самими "записами" в угодах- між черговістю виборів та виведенням військ із записом про законодавство, за яким вибори мають відбуватися..., бо в мінських угодах є ще й запис, що вибори проводяться саме за українським, а не чиїмось іншим законодавством... Тобто саме Україна має формувати виборчі комісії, у виборах мають приймати участь ВСІ українські партії,а голосувати - лише громадяни України, а не громадяни РФ, процес виборів - під наглядом українських правоохоронних органів і активістів партійних та громадських організацій, а не незаконними збройними формуваннями бойовиків, солдатів, офіцерів і громадян РФ, підрахунок голосів ПІСЛЯ виборів, як і остаточне визначення їх результатів - саме українською ЦВК , а не днр-івською кампашкою ... і т.д. Тобто, якщо в мінських угодах офіційно визнається примат саме українського законодавства , то вивід ординських військ і незаконних збройних формувань з української території має передувати виборам!
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А ось тут вже снує ( не лише зрада Потроха)? У чому? В тому,що він підписав якийсь там папірець, що зупинив війну і який не збирався ніколи виконувати? ЧИ в тому, що він не передбачив, що "розумний" український народ обере тварину, що зробить усе, щоби цю "фількіну грамоту" втілити у життя? Мен нафіг не потрібне ні Донбас, ні Крим. Що із тими дегенератами робити, топити у морі? А ось використати їх для знищення РФ, ми зобов'язані. Смерть кацапії у невиконанні цих угод, під любим приводом. Виконання їх (у любій послідовності) смерть України.
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фєдєрасти не посередники... - ви відповідати будете...
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Eto bylo jasno,prodolzenyje sledujet.Posle dogovorov pro gaze idiot nazim dalse.
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А російськомовні українці хочуть, щоб ти, чмиряка кацапська, їх захищала РФ "жорстко добиватиметься припинення дискримінації російськомовних" в Україні і готова бути "посередником" щодо Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 9881
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НЕМА російськомовних УКРАЇНЦІВ!! просто НЕ ІСНУЮТЬ!!! а є такі УКРАЇНЦІ що володіють москальською говіркою.. польською мовою.. англійською.. чеською.. німецькоюю РФ "жорстко добиватиметься припинення дискримінації російськомовних" в Україні і готова бути "посередником" щодо Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 7168
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Розмова двох корінних одеситів:
Абрам, почему вы начали говорить на мове, вы шо боитесь прихода бандеровцев, которые начнут вас защищать?
Ні шановний Мойша, я боюся приходу москалів, які почнуть мене захищати від українців.
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Немає ніяких російськомовних українців є малороси! Люди з комплексом меншовартості переданої їм від батьків, якщо це молодь! До 1952 року в Києві 80% було україномовне населення. Але завдяки ком. партії були введено чітки "указки". Застосовувалось психологічне насильство і приниження умовне. ТОМУ "ПОНАЄХАВШИЄ" старались "вписатись" у вимоги.
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Другие пути ведущие в ад...




Синод УПЦ (МП) назначил епископом вот эту тварь


Знакомьтесь Константин Валерьевич Чернышёв (кличка в УПЦ Калинник)

Данная тварь во время захвата Крыма российскими войсками «разместил склад оружия для "Самообороны Крыма" на территории храма Святого пророка Иоанна Крестителя (с. Уютное), где являлся настоятелем». 3 мая 2014 года был удостоен грамоты «за активное участие и личное мужество» от руководства народного ополчения Республики Крым.
И где же наше СБУ ? (или уже не наше?)

Министр иностранных дел Пристайко (сын генерала КГБ) заявил что вопрос Крыма нужно решать "другим путем". Начните с малого, например перестаньте предоставлять государственную дотацию и передавать в безоплатное пользование государственное имущество враждебным Украине организациям.
УПЦ МП руководство которой официально признает и поддерживает оккупацию Крыма.
В год преференции составляют около 50 млн. гривен.РФ "жорстко добиватиметься припинення дискримінації російськомовних" в Україні і готова бути "посередником" щодо Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 9633
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я знову ж, в 3300-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Живу в центральной Украине полвека, говорю в равной степени на русс и укр, есть родня в Донецкой обл. Никто никогда никого не притеснял. Ни русс, ни укр.
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Губами и подгоревшим анусом )(уйла и
лавровой🤔🤔🤔?
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"Конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины", - сказал Лавров."
Ну ты лавруша выдал.А как же наши в КРЫМУ? Там же полный пиз беспридел,полицай как услышал "ШО" або "ЩО"- звереют..... РФ "жорстко добиватиметься припинення дискримінації російськомовних" в Україні і готова бути "посередником" щодо Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 7815
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Бандиты не могут быть посредниками, они соучастники и вдохновители преступления!
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мразота кацапская.еще вякает что-то
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ты,лошадь,так поговори с заокеанскими друзьями--там гундосит с пуем в роте что то невнятное.
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Педофил-наркодиллер путин лично отдавал приказ о закрытии всех Украинских школ на кацапстане. Кроме того, шовинист и украинофоб путин приказал закрыть все Украинские культурные центры и библиотеки, много лет работающие на россии (параше).
Президент Украины (если бы он был Украинцем, а не вАлодей имбицилом-малоросом с 95 квартала) должен был давно поставить перед кацапами этот вопрос и требовать от карлика обеспечить права национальных меншин, проживающих на московии, и немедленно прекратить дискриминацию украноязычных, а в случае отказа пригрозить мрази путину зеркальными действиями.
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В переводе с коняко-дипломатючного:"В ответ на санкции США-будем бомбить ОРДЛО!"Готовьтесь сепараты-ху"ляндия вас кинула под танки!
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а в Америке? "жостко"? Кишечки тоненькие, твари русКВАйазыческие?
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жостко-это без вазелина своих,чтоб чужие боялись.в воронеже напряглись.
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Неужели нечем заняться внутри самой России? Люди, только что проехавшие поездом от Москвы до Хабаровска, сообщают, что за Уралом почти на всех остановках славянские лица становятся редкостью, кругом одни китайские физио - это пострашнее проживания русскоязычного населения в Украине. Лаврову вместе со своим шефом нужно срочно напрягать извилины для разруливания быстро надвигающейся крупномасштабной опасности дискриминации русскоязычного населения от Урала до Тихого океана. Там глядишь и японцы туда подтянутся. А с этими самураями тяжелее бороться, чем со спившимся населением Сибири. Могу добавить, что за полвека жизни на Украине ещё ни разу не ощущал на себе или к семье притязания в отношении русского языка. Откуда они берут эту информацию, скорее сами придумывают, чтобы показать свою заботу о как бы "своих"? А чего бы Лаврову не позаниматься этим вопросом на Брайтон бич, я бы посмотрел на его успехи, свои минометы и танки они же туда не подтянут?!
РФ "жорстко добиватиметься припинення дискримінації російськомовних" в Україні і готова бути "посередником" щодо Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 3510
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Очень важное замечание: в Украине. Живем в Украине, едем в Украину. не на, а В, это критически важно. "Накают" ватники. И пока кацапье не научится правильно говорить, мы говорим так: на россии/на параше, на москве, на питере (все с маленькой буквы) РФ "жорстко добиватиметься припинення дискримінації російськомовних" в Україні і готова бути "посередником" щодо Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 5776
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я, как русскоязычная украинка жестко и категорически не хочу, чтобы господин лавров и другие подобные как-то вмешивались в защиту моих прав (любых) в Украине...
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А эту русскоязычную лошадь кто-то желает видеть "защитником угнетенных"? Самозванец ублюдочный.
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А коняка права україномовних в Криму не бажає захистити?
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Лавров- лошадь, пошёл в жопу, со своим русским языком!! Нам и без русского хорошо!
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иди на х...й, питор парнокопытный! никто тваих рюзьге йизычных в Украине не дискриминирует.
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От имени русскоязычного населения, прошу Господина министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова пройти *****, спасибо.
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Лавров, тебе никто не говорил, что ти--подонок?! іди в дупу!
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Россия не посредник. Россия организатор и исполнитель убийств 13000 украинцев + 1,5 млн. украинцев беженцев которым нанесён не поправимый ущерб. Россия - страна мородер вывезшая в Россию десятки предприятий и сотню предприятий порезавшая на металлолом. И последнее, я русскоязычный и мои права нуждаются в защите от русских оккупантов. В качестве компенсации буду удовлетворён, когда Лавров и Путин будут в Гааге с петлей на шее
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Окуенная дискриминация! Русскоязычный чел работает тут нас целым президентом. Как же его защитить то ?
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какая дискриминация?95% патриотов порохоботов балакають на росийський мови
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Ну я порохобо, та ще й з російським прізвищем, а на мокшанському не балакаю - так, що брешеш ти все.
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порохобот ты глазки свои протри и почитай на каком языке пишут порохосвиньи
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Тут юристы бывают? Подскажите, "русскоязычный(ая)" - это юридический термин?
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Де захищають кацапи "угрофінськоязикових", то якраз там війни і вбивства. Це їх хобі, Самі великі нацики - це московити.
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Жду-не дождусь когда Китай начнет спасать китайскоязычных на росии.
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А китайці вже почали захищати - в школах далекого сходу, китайська - обов'язковий предмет з першого класу.
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На ригачку нікого не тягне від цієї старої ї#учої кацапської гниди?
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" прекращения дискриминации рускоязычных"........дядя бредит.
Она даже не начиналась.
Брысь от нас,вместе со своим "посредничеством".
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Хйло так и не поняло, вернее, делает вид, что не поняло, что большинство русскоязычных его за эту "защиту" ненавидит лютой ненавистью.
Из-за его защиты сотни тысяч людей оказались без жилья, работы, а тысячи потеряли жизни.
Ненавижу.
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Зачитайте цьому дебілу , фамілії загиблих на Донбасі українських бійців...через одного російськомовні...та ще-й етнічні россіяни.
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Невже цапопідори на Росії українські навчальні заклади для трьох мільйонів повідчиняли? Ні? То йде тоді ***** кацапське сміття.
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