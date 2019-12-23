 РФ "жорстко добиватиметься припинення дискримінації російськомовних" в Україні і готова бути "посередником" щодо Донбасу, - Лавров

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив у рамках "урядової години" в Раді Федерації.
"Звичайно, жорстко добиватимемося припинення дискримінації російськомовних громадян України", - сказав Лавров.
При цьому він наголосив, що серйозним дестабілізуючим чинником залишається "внутрішній конфлікт в Україні".
"Подолати його можна лише через послідовне виконання Мінського комплексу заходів, схваленого Радою безпеки ООН. І це вимагає, звичайно ж, прямого діалогу сторін. Саме про це йдеться в ухваленому в Парижі 9 грудня підсумковому документі саміту "нормандського формату". Готові й надалі здійснювати посередницькі функції в рамках контактної групи", - додав Лавров.
Як повідомлялося, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче, щоб російськомовне населення не тільки на Донбасі, а й по всій Україні "користувалося рівними правами".
Нагадаємо, раніше міністр освіти України Ганна Новосад заявила, що з вересня 2020 року всі російськомовні школи України перейдуть на українську мову.
Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив: "Ви знаєте, що питання мови, освіти дуже розхитують суспільство. Я б так не робив, як вона робить".
Для всех нормальных, для всего, *****, мира - есть две отдельных страны. Украина и Россия. В своих территориальных границах. Со своими Конституциями и прочим атрибутом.
Но только не для россиян. У них, в их подкорке, системе (ну, блин, не оперирую вашими психологическими терминами) не заложено восприятие Украины как отдельной страны.
Объяснять что-либо им бесполезно.
Как пытаться объясниться с аквариумной рыбкой, что таращит на тебя глаза из-за стекла.
У нее свой мир.
Після останнього засідання в нормандському форматі Путінг лукаво заявляв:
1. Що мінські угоди "переписувати" недопустимо... Але сам факт існування не лише угоди "Мінськ -1" , але й "Мінськ-2", ( а тим більше -безкінечних протоколів до них), засвідчує що
раніше він давав свою згоду на їх зміни та доповнення - тобто, сам давав згоду на їх "переписування".
2. Що українському керівництву слід узгодити свої позиції з керівниками днр-лнр... Але ця пропозиція, це також ревізія "мінських угод", бо них немає таких дефініцій як "днр-лнр" , їх органів і главарів.. В мінських угодах йдеться і записано про конфлікт на "частині територій Луганської та Донецької областей"... Якби українське керівництво погодилося б на запропоновану пастку Путіним, то цим самим легалізувало б як сам факт існування "днр-лнр", їх органів і "законності " її главарів замість позиції, що конфлікт на "частині територій Луганської та Донецької областей" і незаконних збройних формувань.. Та й нині нові реалії, бо світ вже визнає, що це ніякий не "конфлікт" а війна між РФ і Україною... А сам факт того , що Путін ДИКТУЄ свою волю означає, що він ніякий не посередник у врегулюванні, а саме УЧАСНИК конфлікту.
3. Путін настоює, щоб вибори на окупованій території проводилися ПЕРЕД виводом всіх збройних формувань, а
не ПІСЛЯ виводу військ і повного Контролю Україною окупованої території, бо саме такт підписано Порошенком в мінських угодах, А ось тут вже снує ( не лише зрада Потроха), але й конфлікт між самими "записами" в угодах- між черговістю виборів та виведенням військ із записом про законодавство, за яким вибори мають відбуватися..., бо в мінських угодах є ще й запис, що вибори проводяться саме за українським, а не чиїмось іншим законодавством... Тобто саме Україна має формувати виборчі комісії, у виборах мають приймати участь ВСІ українські партії,а голосувати - лише громадяни України, а не громадяни РФ, процес виборів - під наглядом українських правоохоронних органів і активістів партійних та громадських організацій, а не незаконними збройними формуваннями бойовиків, солдатів, офіцерів і громадян РФ, підрахунок голосів ПІСЛЯ виборів, як і остаточне визначення їх результатів - саме українською ЦВК , а не днр-івською кампашкою ... і т.д. Тобто, якщо в мінських угодах офіційно визнається примат саме українського законодавства , то вивід ординських військ і незаконних збройних формувань з української території має передувати виборам!
Абрам, почему вы начали говорить на мове, вы шо боитесь прихода бандеровцев, которые начнут вас защищать?
Ні шановний Мойша, я боюся приходу москалів, які почнуть мене захищати від українців.
Другие пути ведущие в ад...
Синод УПЦ (МП) назначил епископом вот эту тварь
Знакомьтесь Константин Валерьевич Чернышёв (кличка в УПЦ Калинник)
Данная тварь во время захвата Крыма российскими войсками «разместил склад оружия для "Самообороны Крыма" на территории храма Святого пророка Иоанна Крестителя (с. Уютное), где являлся настоятелем». 3 мая 2014 года был удостоен грамоты «за активное участие и личное мужество» от руководства народного ополчения Республики Крым.
И где же наше СБУ ? (или уже не наше?)
Министр иностранных дел Пристайко (сын генерала КГБ) заявил что вопрос Крыма нужно решать "другим путем". Начните с малого, например перестаньте предоставлять государственную дотацию и передавать в безоплатное пользование государственное имущество враждебным Украине организациям.
УПЦ МП руководство которой официально признает и поддерживает оккупацию Крыма.
В год преференции составляют около 50 млн. гривен.
лавровой🤔🤔🤔?
Ну ты лавруша выдал.А как же наши в КРЫМУ? Там же полный
пизбеспридел,полицай как услышал "ШО" або "ЩО"- звереют.....
Президент Украины (если бы он был Украинцем, а не вАлодей имбицилом-малоросом с 95 квартала) должен был давно поставить перед кацапами этот вопрос и требовать от карлика обеспечить права национальных меншин, проживающих на московии, и немедленно прекратить дискриминацию украноязычных, а в случае отказа пригрозить мрази путину зеркальными действиями.
Она даже не начиналась.
Брысь от нас,вместе со своим "посредничеством".
Из-за его защиты сотни тысяч людей оказались без жилья, работы, а тысячи потеряли жизни.
Ненавижу.