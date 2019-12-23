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 Економіка, Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1236) Голик (53)

 Радник прем'єра Голик: Державі потрібно змінити логіку планування

"Велике будівництво" сотні шкіл, сотні дитячих садків і сотні стадіонів, яке анонсоване президентом і урядом на 2020 рік, не буде хаотичним.

Поява кожного із запланованих об'єктів буде виправдана потребами того чи іншого регіону. У цьому полягає новий підхід до державного планування, яке має бути впроваджене в усіх сферах, - вважає радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю, опублікованому "Дзеркалом тижня".

Радник премєра Голик: Державі потрібно змінити логіку планування 01

"У програмі дій уряду є стандарти надання послуг, в яких прописано, куди ми йдемо", - каже Голик.

Радник прем'єра перераховує деякі стандарти урядової програми: "Опорна школа повинна бути розташована на відстані не більше 30 хвилин їзди шкільним автобусом по хорошій дорозі; діти не повинні жити в інтернатах - для них потрібно будувати груповий дитячий будинок; у сільській місцевості приїзд наряду МНС займає не більше 20 хвилин, в місті - 10; сімейний лікар повинен знаходитися на відстані максимум 7 кілометрів; протягом години людина повинна доїхати до спеціалізованої допомоги".

За словами Голика, перш ніж приступити до реалізації "Великого будівництва", необхідно було зрозуміти потреби, щоб не будувати те, що в підсумку виявиться непотрібним.

Для визначення потреб регіонів у школах, садках і стадіонах треба було зібрати інформацію про всі існуючі об'єкти, оцінити рентабельність поточних і запланувати по-справжньому необхідні.

Радник премєра Голик: Державі потрібно змінити логіку планування 02

"З точки зору інфраструктури ми повинні привести в порядок існуючу, закрити непотрібну і побудувати нову, щоб абсолютно будь-яка людина, яка живе навіть у найвіддаленішому селі, отримала все необхідне", - уточнює Голик.

Як виявилося, узагальненої інформації про інфраструктурні об'єкти в Україні просто не існувало. Так народилася онлайн-карта інфраструктури України, яка дозволила усвідомлено спланувати майбутні стадіони, школи і садочки.

"Багато хто не розуміє, чому це важливо, а насправді це основа всього - розвитку кожної ОТГ, кожної території, це інструмент планування, наочний показник ефективності та неефективності та інше. Адже неможливо управляти тим, що неможливо виміряти. Ця карта наочно показує, де держава є неефективною, і що потрібно міняти ще вчора", - пояснює Голик.

Це лише один приклад проектного менеджменту, за допомогою якого Голик ілюструє новий підхід до державного планування. І подібний принцип повинен стати базовим для всіх сфер державного управління, - вважає Голик.

"У держави повинна з'явитися зовсім інша логіка планування своїх дій", - впевнений радник прем'єр-міністра.

До речі, у нещодавно опублікованому рейтингу Юрій Голик увійшов до ТОП-100 найвпливовіших людей України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботу губернаторів оцінюватимуть по-новому, - радник прем'єра Голик

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166861
 
 
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Ещё один тупица из девяносто пятого подвала.Все дело в экономике,снижайте налоги,сажайте казнокрадов,сокращайте взяточные должности на госслужбе,напишите справедливые законы,только тогда в стране будут хорошие школы и все остальное.
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О! Блін! Зеленим ЛОГІКА!!! заважає, Карл! Ло-гі-ка! Врюоно і правильно. Бо за логікою при таких економічних результатах цей уряд тркюеба як мінімум гнати, якщо не саджати.
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100 школ построить (а в это время сколько закрыть?) 100 детсадов построить (а в это время готовые помещения детсадов сданы в аренду под что угодно) 100 стадионов построить (а спорт школы и школы олимпийского резерва закрыть)
не надо гнаться за красивыми цифрами - надо точно знать что где когда... и не раскрадут!!!
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конечно надо....ни одно сущесто из рады не предложило создавать рабочие места.... только приватизация и продажа земли...
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Если он такой умный - пусть для начала посоветует как дыру в бюджете ЭТОГО года заткнуть!
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...маразм крепчает день ото дня...радует, что это лишь на уровне грез и мечтаний детворы зеленой...
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