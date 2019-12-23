 Радник прем'єра Голик: Державі потрібно змінити логіку планування

Поява кожного із запланованих об'єктів буде виправдана потребами того чи іншого регіону. У цьому полягає новий підхід до державного планування, яке має бути впроваджене в усіх сферах, - вважає радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю, опублікованому "Дзеркалом тижня".







"У програмі дій уряду є стандарти надання послуг, в яких прописано, куди ми йдемо", - каже Голик.

Радник прем'єра перераховує деякі стандарти урядової програми: "Опорна школа повинна бути розташована на відстані не більше 30 хвилин їзди шкільним автобусом по хорошій дорозі; діти не повинні жити в інтернатах - для них потрібно будувати груповий дитячий будинок; у сільській місцевості приїзд наряду МНС займає не більше 20 хвилин, в місті - 10; сімейний лікар повинен знаходитися на відстані максимум 7 кілометрів; протягом години людина повинна доїхати до спеціалізованої допомоги".

За словами Голика, перш ніж приступити до реалізації "Великого будівництва", необхідно було зрозуміти потреби, щоб не будувати те, що в підсумку виявиться непотрібним.

Для визначення потреб регіонів у школах, садках і стадіонах треба було зібрати інформацію про всі існуючі об'єкти, оцінити рентабельність поточних і запланувати по-справжньому необхідні.

"З точки зору інфраструктури ми повинні привести в порядок існуючу, закрити непотрібну і побудувати нову, щоб абсолютно будь-яка людина, яка живе навіть у найвіддаленішому селі, отримала все необхідне", - уточнює Голик.

Як виявилося, узагальненої інформації про інфраструктурні об'єкти в Україні просто не існувало. Так народилася онлайн-карта інфраструктури України, яка дозволила усвідомлено спланувати майбутні стадіони, школи і садочки.

"Багато хто не розуміє, чому це важливо, а насправді це основа всього - розвитку кожної ОТГ, кожної території, це інструмент планування, наочний показник ефективності та неефективності та інше. Адже неможливо управляти тим, що неможливо виміряти. Ця карта наочно показує, де держава є неефективною, і що потрібно міняти ще вчора", - пояснює Голик.

Це лише один приклад проектного менеджменту, за допомогою якого Голик ілюструє новий підхід до державного планування. І подібний принцип повинен стати базовим для всіх сфер державного управління, - вважає Голик.

"У держави повинна з'явитися зовсім інша логіка планування своїх дій", - впевнений радник прем'єр-міністра.

До речі, у нещодавно опублікованому рейтингу Юрій Голик увійшов до ТОП-100 найвпливовіших людей України.

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