 21-річний поліцейський на Київщині намагався вчинити самогубство пострілом у голову

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.
Пораненого поліцейського доставили в реанімаційне відділення лікарні. За його життя борються медики.
Для з'ясування всіх обставин на місце події прибули керівництво поліції Головного управління області, співробітники Управління внутрішньої безпеки, інспекція з особового складу, криміналісти, співробітники прокуратури.
Матеріали перевірки направлено до Державного бюро розслідувань для винесення процесуального рішення. Встановлюються причини та обставини спроби самогубства.