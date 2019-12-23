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Все про:Київська область (1088) Нацполіція (8700) самогубство (299)

 21-річний поліцейський на Київщині намагався вчинити самогубство пострілом у голову

21-річний працівник Сквирського відділу поліції, перебуваючи на добовому чергуванні в службовому кабінеті, здійснив постріл у голову з табельної вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Пораненого поліцейського доставили в реанімаційне відділення лікарні. За його життя борються медики.

Для з'ясування всіх обставин на місце події прибули керівництво поліції Головного управління області, співробітники Управління внутрішньої безпеки, інспекція з особового складу, криміналісти, співробітники прокуратури.

Матеріали перевірки направлено до Державного бюро розслідувань для винесення процесуального рішення. Встановлюються причини та обставини спроби самогубства.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166860
 
 
 Топ коментарі
 
Даже застрелиться не смог..В голову !
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голова же пустая вот пуля и вылетела
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Понабирали дебилов ,даже застрелиться толком не могут .. 21-річний поліцейський на Київщині намагався вчинити самогубство пострілом у голову - Цензор.НЕТ 2622
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21 год... Или неразделённая любовь или обида на родителей.
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аваков возложил на него ответственность за закрытие игровых автоматов.....
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голова же пустая вот пуля и вылетела
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Чому за Авакяна поліцейські стріляють собі у голову ? Це вже четвертий або п'ятий випадок.
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Понабирали дебилов ,даже застрелиться толком не могут ..
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полюцая вистрєлом в голову даже нє раніть - тіко по яйтсам
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"21-летний полицейский на Киевщине пытался покончить с собой выстрелом в голову" - не На а В
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