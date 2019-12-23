EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  4055  42
Все про:місцеві вибори (122) Миколаївська область (435) ОТГ (59) Слуга народу (576)

 "Слуги народу" програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ

За даними паралельного підрахунку голосів, у Миколаївській області на виборах сільських голів у Веснянській і Мішково-Погорілівській об'єднаних територіальних громадах з великим відривом від "слуг народу" перемагають кандидати-самовисуванці.

Про це повідомляє миколаївський журналіст Олег Деренюга у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"У селах Капустине, Ташкент, Коларово і Погорілове перемагає чинний глава Мішково-Погорілівської ОТГ Андрій Ботанін. Його конкурент - висуванець партії "Слуга народу" Ігор Бурда програв з великим відривом. За попередньою інформацією, Андрій Ботанін набрав 2228 голосів, Ігор Бурда - 114 голосів", - зазначає він.

За словами Деренюги, аналогічна ситуація і на виборах глави Веснянської ОТГ - там з великим відривом перемагає кандидат Леонід Мухарський, який більш ніж удвічі випередив висуванця партії "Слуга народу" Олексія Желніцького.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" на Закарпатті перемогла лише в 2 громадах із 9, - ЗМІ

Раніше в "Слузі народу" заявили про успішні для себе результати виборів до місцевих рад і зазначили, що кожен третій мандат у "слуг народу".

Нагадаємо, перші місцеві вибори в об'єднані територіальні громади відбулися 22 грудня у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міській) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори - у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.

Слуги народу програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ 01
Слуги народу програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166858
 
   
 Топ коментарі
 
Как будто Зеленский чем-то от оппоблока отличается.
 показати весь коментар
 
невже біомаса думати почала?
 показати весь коментар
 
"Слуги народу" програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8012 "Каждый третий наш"... У выпускников трускавецкой академии по математике явно был "неуд"...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да ,но вот только людям от этого не холодно-не жарко ,одно жульё сменяет или не сменяет жульё другое и ничего не меняется а это рано или поздно приведёт к очень хреновым последствиям ...
 показати весь коментар
 
 
Почекаємо остаточних результатів.
Тоді можна про щось говорити.
А зараз, це - вкид для теревенів.
 показати весь коментар
 
Да, и голосовать за оппоблок на радость всем пете- и прочим зрадофилам.
 показати весь коментар
 
 
Как будто Зеленский чем-то от оппоблока отличается.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Отличается. В отличие от пециного ПЕСа.
 показати весь коментар
 
..пришла похмелюга от палева с плесенью.. "Слуги народа" проиграли на выборах в ОТГ на Николаевщине, - СМИ - Цензор.НЕТ 3996 ..поржать уже не?. "Слуги народа" проиграли на выборах в ОТГ на Николаевщине, - СМИ - Цензор.НЕТ 6537..
 показати весь коментар
 
 
Это рейтинги с 80 упали до 10. Заметьте, что Николаев и Закарпатье это весьма ватные области.
 показати весь коментар
 
 
Они ждали что Зеля - это реинкарнация Христа: накормит их всех пятью хлебами, и снизит тарифы.
 показати весь коментар
 
 
Дальше будет веселее, так как проедать харчи прошлой власти не получится. А они еще приняли кучу плохих законов, которые начнут действовать со следующего года.
 показати весь коментар
 
 
Как и "хороших". С законом и деньгами
от распродажи Родины (земли), зеленым человечкам стоит опасаться только бунта,
но ни как не низких рейтингов.
 показати весь коментар
 
 
Я когда Зеленского только выбрали увидел ловушку для него. Так как мне было очевидно, что станут больше воровать, а управлять страной он будет хуже чем были при Порошенко и ко. Короче, это создаст недовольных. Украина во время Порошенка позабыла что такое митинги и протесты не по политическим, а по социальным причинам. Вот теперь начали вспоминать.
 показати весь коментар
 
 
Собакоед номерной, пшелнах запоребрик "Слуги народу" програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 72
 показати весь коментар
 
"Каждый третий наш"... У выпускников трускавецкой академии по математике явно был "неуд"...
 показати весь коментар
 
 
Все, зебобики, приплыли!

Билеты на Ростов заканчиваются! Думай-ТЕ зеленые обезьянки!
 показати весь коментар
 
 
Та нифига. Хай з/п учителям по 4К баксов сделают, а уж потом пусть валят
 показати весь коментар
 
 
На Волыни в Камень-Каширском районе на выборах в Сошичненской ОТО победила помощница народного депутата Ирины Констанкевич Светлана Сидорук (Констанкевич входит в группу "За будущее", ее связывают с соратником Коломойского Игорем Палицей - влиятельном на Волыни человеком). Ее конкурентом был кандидат от партии "Слуга народа" Игорь Волосюк.
Порохоботы опять будут в истерике. "Слуги народу" програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8368 "Слуги народу" програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8368 "Слуги народу" програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8368
 показати весь коментар
 
Назар Приходько




@nazareye

·39 мин

Вибори в ОТГ. Київщина: Калинівська ОТГ 1 представник з "СН" з 26 Зазим'янська - 2 з 22. Народ починає дума-ти
 показати весь коментар
 
 



Mikhail Golub

@golub

·31 мин

Тем временем, Слуги народа пролетают в выборах ОТГ в самых зеленых регионах страны.

"Слуги народу" програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8056
 показати весь коментар
 
 
Всё
праздник закончился
бандиты больше не хотят считать голоса для Зе.
 показати весь коментар
 
Вообще-то в ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ громада и должны побеждать самовыдвиженцы, не?
 показати весь коментар
 
должны побеждать - не совсем понял фразу, объясните, что имели ввиду?
 показати весь коментар
 
 
"Самовыдвиженцы" это те, кто потом выставляется на политаукцион - кто больше заплатит, к тому и примкну. А некотоые и заранее до выборов уже оплачены.
 показати весь коментар
 
Что и закономерно, партия Уроды народа это сброд воров, убийц, насильников и дегенератов.
 показати весь коментар
 
А кто идет по пути Порошенко, тому кранты. Не надо выдумывать закон, это мы прошли.
 показати весь коментар
 
Щас угадаю. Все победившие - это петины кандидаты.
 показати весь коментар
 
Бензін веры ў Зе скончыўся. Папулярнасць заглохла.
 показати весь коментар
 
 
Самое интересное то, что за зюзиков, в первую очередь не будут голосовать те, кто их пропихивап во власть. Ибо они их лучше знают.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору