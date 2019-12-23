 "Слуги народу" програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ

Про це повідомляє миколаївський журналіст Олег Деренюга у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"У селах Капустине, Ташкент, Коларово і Погорілове перемагає чинний глава Мішково-Погорілівської ОТГ Андрій Ботанін. Його конкурент - висуванець партії "Слуга народу" Ігор Бурда програв з великим відривом. За попередньою інформацією, Андрій Ботанін набрав 2228 голосів, Ігор Бурда - 114 голосів", - зазначає він.
За словами Деренюги, аналогічна ситуація і на виборах глави Веснянської ОТГ - там з великим відривом перемагає кандидат Леонід Мухарський, який більш ніж удвічі випередив висуванця партії "Слуга народу" Олексія Желніцького.
Раніше в "Слузі народу" заявили про успішні для себе результати виборів до місцевих рад і зазначили, що кожен третій мандат у "слуг народу".
Нагадаємо, перші місцеві вибори в об'єднані територіальні громади відбулися 22 грудня у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міській) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори - у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.
Тоді можна про щось говорити.
А зараз, це - вкид для теревенів.
от распродажи Родины (земли), зеленым человечкам стоит опасаться только бунта,
но ни как не низких рейтингов.
Билеты на Ростов заканчиваются! Думай-ТЕ зеленые обезьянки!
Порохоботы опять будут в истерике.
@nazareye
·39 мин
Вибори в ОТГ. Київщина: Калинівська ОТГ 1 представник з "СН" з 26 Зазим'янська - 2 з 22. Народ починає дума-ти
Mikhail Golub
@golub
·31 мин
Тем временем, Слуги народа пролетают в выборах ОТГ в самых зеленых регионах страны.
праздник закончился
бандиты больше не хотят считать голоса для Зе.