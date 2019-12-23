 47% українців вважають Зеленського політиком року, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Про Бойка, Разумкова і Тимошенко так стверджували по 8-10% опитаних, Порошенка, Медведчука, Вакарчука і Гройсмана - по 5-7%.
Зеленський як політик року здобув підтримку всіх вікових і регіональних груп розподілу.
Бойка, Медведчука, Рабіновича частіше вибирали жителі Півдня і Сходу.
Тимошенко - Центру і Заходу, Порошенка - Заходу.
Серед прихильників партій "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" лідерів цих сил частіше вибирали як політиків року, ніж Зеленського. Зате серед прихильників партії "Голос" Глава держави отримав кращий результат, ніж Вакарчук.
47% украинцев мозги ещё не стали на место.
Может, еще не все так плохо.
Может, обнищания еще нет, и число заключенных браков не уменьшилось с момента прихода "бубочки", а число смертей не возросло.
Надо на цифры посмотреть, эти два показателя, которые я привела, очень показательны.
В Парижі, коли побачив стрім акції "НІ капітуляції" )))0))0)))
зеленський смакував в макрона
вино бордо й французький сир
а віче глянув і одразу
сир-сир
Біда в тому, що український охлос вважає Зеленського політиком.
Він досі не зрозумів, що обрав зовсім не Голобородька з серіалу, і досі чекає, коли "колишній вчитель" почне вже розбиратися з олігархами, приїжджаючи на роботу на велосипеді.
выбрали дегенерата
И не сдержу порыв хвалебный:
Премьер-министр у нас волшебный...
И президент такой же сказочный...
Часто бываю на одном достаточно большом предприятии, та вот там, группа молодых"инжинеров" почти целыми днями наслаждается просмотром 95 кв и дизель шоу. Имея все возможности для собственного развития, время компьютеры, интернет, они часами втыкают этот низкопробный продукт! Уверен дома, они к этому развлечению добавляют, максимум, танчики. Кого они выростят? Важно ли для них жить в Украине или новороссии, ответ очевиден.
Да им пох, что делается в стране, что война. Это и есть лохторат лидера рейтинга. К огромному сожалению.