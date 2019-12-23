EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  4133  232
Все про:Вакарчук (148) Зеленський (3958) опитування (450) Порошенко (8037) соціологія (142) Тимошенко (1202)

 47% українців вважають Зеленського політиком року, - опитування. ІНФОГРАФІКА

47% українців вважають президента України Володимира Зеленського політиком 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Про Бойка, Разумкова і Тимошенко так стверджували по 8-10% опитаних, Порошенка, Медведчука, Вакарчука і Гройсмана - по 5-7%.

Зеленський як політик року здобув підтримку всіх вікових і регіональних груп розподілу.

Бойка, Медведчука, Рабіновича частіше вибирали жителі Півдня і Сходу.

Тимошенко - Центру і Заходу, Порошенка - Заходу.

Читайте також: 48% українців вважають звільнення моряків і політв'язнів із полону РФ подією року, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Серед прихильників партій "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" лідерів цих сил частіше вибирали як політиків року, ніж Зеленського. Зате серед прихильників партії "Голос" Глава держави отримав кращий результат, ніж Вакарчук.

47% українців вважають Зеленського політиком року, - опитування 01
47% українців вважають Зеленського політиком року, - опитування 02
47% українців вважають Зеленського політиком року, - опитування 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166857
 
 
 Топ коментарі
 
Актер, сыгравший "Человека-амфибию", не может дышать под водой.
Актер, сыгравший "Супермена", не может летать.
Актер, сыгравший Голобородька, не может быть президентом.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Політик року в номінації "було-було, але ТАКОЇ зуйні щось не пригадуємо"...
 показати весь коментар
 
 
якщо петєдрочери з перекошеними мордами пускають піну з рота - значить все йде добре
 показати весь коментар
 
 
А что именно в политике клоун сделал, потрудитесь объяснить господа.
 показати весь коментар
 
 
"47% украинцев считают Зеленского политиком года" - "Поли́тик, полити́ческий дéятель - лицо, занимающееся профессионально политической деятельностью."
47% украинцев мозги ещё не стали на место.
 показати весь коментар
 
 
С Зелей все понятно. Но кто второй. Бойко. Воровал, ворует и будет воровать. Бабло за вышки где. И находятся люди которые за него орут. Не вылезем мы из жопы(((
 показати весь коментар
 
 
Ну, подождите.
Может, еще не все так плохо.
Может, обнищания еще нет, и число заключенных браков не уменьшилось с момента прихода "бубочки", а число смертей не возросло.
Надо на цифры посмотреть, эти два показателя, которые я привела, очень показательны.
 показати весь коментар
 
 
Здав. Одночасно тин сечі та паркан калу.
В Парижі, коли побачив стрім акції "НІ капітуляції" )))0))0)))

зеленський смакував в макрона
вино бордо й французький сир
а віче глянув і одразу
сир-сир
 показати весь коментар
 
 
Кацахол, писать о политике не твое. Твоя тема - урина.
 показати весь коментар
 
Довбень, який Кацахол? В тебе немає обчислювальної сечі навіть утримати в голові, хто їсти хто на цьому форумі?
 показати весь коментар
 
вовачке под елочку дуто-кошерные рейтинги кладут.
 показати весь коментар
 
 
Выбрали по приколу и продолжают прикалываться по инерции. Подставьте им кто-нибудь "башмак", а-то шмякнутся в пропасть и нас с собой уволокут.
 показати весь коментар
 
 
слава Богу не 73. и это говорит о том что выборы през. и ВР должны проходить вместе а по стране не раньше чем через год. наши люди за полгода не могут сориентироваться, мудаки пришли или нормальные
 показати весь коментар
 
 
Адекватні люди вже давно зрозуміли: прийшли мудаки (і це ще дуже м'яко, бо тут варто було б озвучити більш суворі звинувачення).
 показати весь коментар
 
 
Біда України не в тому, що 43% українців вважають політиком року Зеленського...
Біда в тому, що український охлос вважає Зеленського політиком.
Він досі не зрозумів, що обрав зовсім не Голобородька з серіалу, і досі чекає, коли "колишній вчитель" почне вже розбиратися з олігархами, приїжджаючи на роботу на велосипеді.
 показати весь коментар
 
 
Ну скажем так. Ввиду тотальной 28-летней коррупции в сфере образования, сегодня в Украине 70% людей имеют купленные дипломы - т.е. фактически не имеют их. Зачем учить предмет, если зачет можно купить за взятку. У нас по сути 70% людей вообще не имеют никакого образования, кроме школьного(умеют лишь коряво писать и считать на калькуляторе). Поэтому олигархам очень легко дурить эти тёмные массы с помощью своего телевидения.
 показати весь коментар
 
 
...а также с помощью проплаченных рейтингов
 показати весь коментар
 
Я гражданин добропорядочный
И не сдержу порыв хвалебный:
Премьер-министр у нас волшебный...
И президент такой же сказочный...
 показати весь коментар
 
Глядя на это рейтинг, вывод один, у Украины будущего нет.
Часто бываю на одном достаточно большом предприятии, та вот там, группа молодых"инжинеров" почти целыми днями наслаждается просмотром 95 кв и дизель шоу. Имея все возможности для собственного развития, время компьютеры, интернет, они часами втыкают этот низкопробный продукт! Уверен дома, они к этому развлечению добавляют, максимум, танчики. Кого они выростят? Важно ли для них жить в Украине или новороссии, ответ очевиден.
Да им пох, что делается в стране, что война. Это и есть лохторат лидера рейтинга. К огромному сожалению.
 показати весь коментар
 
 
Найреальніший рейтинг слуг, це результати виборів в Тергромадах. А там він провальний.
 показати весь коментар
 
 
возможно кто то из крикунов мне подскажет, - а кто круче? нет таковых. он сделал ИХ поводив членом по губам как по нотам, - иди сюда мой белый хлеб... ну, что не так?аджарил с особым извращением, и даже не заметил. (пробачаюсь.).
 показати весь коментар
 
Здравия всем! Все как обычно, большинство формирует общую реальность существования. И это приговор. Вопрос ко всем, видите зпкономерность нет? Смотрите, количество людей не считающих Россию агрессором? Количество людей, уставших от войны? Количество людей выбравших для этого Торчка и Шута? Количество людей для которой по сути Украина как независимое и цельное государство не является ценностью? Это примерно одни и теже цифры. Вопрос- а та реальность ,которая формируется вокруг вас, разве не является отображением вашего внутреннего состояния и миропонимания? Причем я использовал термин " Люди"- это я погорячился! Звание " Людь" надо еще заслужить своим Образом Жизни , Действиями, и Поступками. Скорее, разумное животное,население,биомасса, электорат в Образе Чело Века- " чело" - это вместилище Разума а Век- это определенный временной отрезок, ну например 100 лет. И скажите что я не прав? Посмотрите вокруг себя- критично, разве кто то в этом виноват ,кроме вас самих? Так может что то не так с вами, а не в окружающем мире? Да, и кроме вас самих, это не исправить, будет больно, пока вам самим не надоест терпеть боль!
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору