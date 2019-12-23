 Сотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков

Таку думку висловив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "112 Україна".
"До чого це призведе? Зараз час платити зарплати працівникам, наближаються свята – заробітні плати платити буде нічим. Зараз потрібно виплачувати підрядникам, постачальникам – грошей на це теж не буде. Понад півтора мільярда гривень, які були заплановані на отримання, на які розраховували, – їх зараз просто немає. Фактично це диверсія, я по-іншому не можу сказати", – зазначив він.
Каленков також назвав міста, працівники підприємств у яких можуть постраждати через такі кроки держави.
"Ми говоримо про міста Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь. Фактично це сотні тисяч людей, а якщо із членами сімей – це й мільйони людей, які залишаються без засобів до існування. У підприємств просто в умовах кризи немає цих грошей на рахунках і немає можливості протягом декількох днів ці кошти мобілізувати", – підкреслив президент "Укрметалургпрому".
Раніше стало відомо, що держава може призупинити відшкодування ПДВ низці великих промислових підприємств. Так, міністр економіки України Тимофій Милованов заявив про намір підписати з представниками промисловості меморандум, в якому будуть зафіксовані основні проблеми промпідприємств та шляхи їх розв'язання. При цьому міністр висловив упевненість у необхідності написання стратегії розвитку вітчизняної промисловості.
Но вместо покушать сала они посмотрят в новогоднюю ночь выступление расчитанное на умственно отсталые слои населения "Квартал 95".
но и НДС со времен его введения является
самым коррупционным налогом - то есть
его возмещают больше чем собирают...
И с возмещением давно пора навести порядок...
Но что что ЗЕбилы наведут порядок тоже сомнительно,
- скорее всего просто закроют станки которые не делятся
и открою новые которые будут приносить доход уже им...
ти диви, шо виробляє!
А то шо ж получается,
вся страна еле выживает, а некоторые в тепле сидят и разных непонятных певцов слушают.
Ну пусть бы Сердючку, а то ж совсем хренотень какую-то непонятную !
Volodymyr Ariev
Красиво? Так дурять Україну в новій владі. Епоха сватовства з елементами сімейних цінностей. А насправді, нічого нового, бо все нове - добре забуте старе.
Или Ахметов категорически против национализации, ведь несмотря на отсутствие денег на счетах и миллиардные долги по зарплате - свою немалую прибыль с них Ахметов где-то берет?
теперь уже без зарплат работающие )))
Они сделали это вместе !
. А чы нам не пофиг . !!? Мы своё отгуляли , ну а кто в стране не успел - тот опоздал . .
Что, не тех...?
Ну извиняйте...
1. Экономика отстала от финансового сектора который рисует долговые бумаги на пустоту.
2. Бюджет на 2019 год провален, и изначально был нереалистичен.
3. Украинская промышленность находится в глубокой жо.. если задержка возмещения НДС 2 млрд гривен (на месяц как офишируется) приведет к банкротству.
нагнетаешь, батенька...
(а себе небось и администрации зарплата будет...и не минималка, и плюс премии и т.д.)
Zelja, where is my money?
Має бути відповідальність за голосування на виборах.
Наголосували - їжТе.
Уряд зелених прахвесіАналів, де збираєтесь брати гроші? Продаж землі відкладений до наступного року...
По посту видно что сам не возмещал
Как можно получить возмещение НДС ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ, если по НК ноябрьская декларация проводится 30 декабря, камерально проверяется до 30 января и возмещение Казначейство выплачивает в течении следующих 5 (на практике 15) дней т.е. в 10-20 тых числах января?
P.S. На соседней ветке интеллектуалы осуждают возможный отзыв иска Газпрому на $12 млрд.. который строится на неподписании транзитного договора.
Дебилы.
иначе пете незачто будет покупать панамы и испанские виллы ))