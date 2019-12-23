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Все про:податки (831) ПДВ (100) Каленков Олександр (61)

 Сотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков

Призупинення виплати відшкодування ПДВ великим промпідприємствам призведе до того, що напередодні свят сотні тисяч людей залишаться без засобів до існування.

Таку думку висловив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "112 Україна".

"До чого це призведе? Зараз час платити зарплати працівникам, наближаються свята – заробітні плати платити буде нічим. Зараз потрібно виплачувати підрядникам, постачальникам – грошей на це теж не буде. Понад півтора мільярда гривень, які були заплановані на отримання, на які розраховували, – їх зараз просто немає. Фактично це диверсія, я по-іншому не можу сказати", – зазначив він.

Каленков також назвав міста, працівники підприємств у яких можуть постраждати через такі кроки держави.

"Ми говоримо про міста Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь. Фактично це сотні тисяч людей, а якщо із членами сімей – це й мільйони людей, які залишаються без засобів до існування. У підприємств просто в умовах кризи немає цих грошей на рахунках і немає можливості протягом декількох днів ці кошти мобілізувати", – підкреслив президент "Укрметалургпрому".

Раніше стало відомо, що держава може призупинити відшкодування ПДВ низці великих промислових підприємств. Так, міністр економіки України Тимофій Милованов заявив про намір підписати з представниками промисловості меморандум, в якому будуть зафіксовані основні проблеми промпідприємств та шляхи їх розв'язання. При цьому міністр висловив упевненість у необхідності написання стратегії розвитку вітчизняної промисловості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166854
 
 
 Топ коментарі
 
Голосовали за ЗЕ? - сидите в НГ на сухарях и воде из крана.
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Под Новый Год - Зебилам сала.
Но вместо покушать сала они посмотрят в новогоднюю ночь выступление расчитанное на умственно отсталые слои населения "Квартал 95".
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Под Новый Год - Зебилам сала.
Но вместо покушать сала они посмотрят в новогоднюю ночь выступление расчитанное на умственно отсталые слои населения "Квартал 95".
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І бігом на виборах у ТГ голосувати за СН.
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Сам не люблю ставленников Коломойши,
но и НДС со времен его введения является
самым коррупционным налогом - то есть
его возмещают больше чем собирают...
И с возмещением давно пора навести порядок...
Но что что ЗЕбилы наведут порядок тоже сомнительно,
- скорее всего просто закроют станки которые не делятся
и открою новые которые будут приносить доход уже им...
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Интересен % из этих сотен тысяч, проголосовавший во время войны, за ваЗЕлин вместо пороха. Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 3963
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Голосовали за ЗЕ? - сидите в НГ на сухарях и воде из крана.
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При условии, что сухари они насушили при Порохе или есть за, что их купить сейчас. Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 462
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Особенно радостно за работничков-электорат г. Кривой Рог - родины ***********. Ешьте зеленое гуано на Новый Год зебилы - да смотрите не подавитесь! А дальше и зеленое дермецо пожиже станет, полегче глотать будет)
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Это нормально,избирателям наука. Как только появляется мысль что, мол, наконец то, сейчас заживём, приходит неожиданный облом.
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Тупиголові не вчаться. От на виборах у ТГ голосували знову за зелених.
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нє, з порохом вже точно тре шось робити!
ти диви, шо виробляє!
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Это ничего, нужно немного потерпеть, они научатся, дайте пару тройку лет...
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Весь бизнес картежника ахметки нужно разгромить вместе с бизнесом его подельника мародера потроха.
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патамушта нізя жи так нахабна мішать заканчівать епоху бєднасті!
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А я бы ещё предложил выбить все окна в Киевской опере !

А то шо ж получается,

вся страна еле выживает, а некоторые в тепле сидят и разных непонятных певцов слушают.

Ну пусть бы Сердючку, а то ж совсем хренотень какую-то непонятную !
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свічка‏ @svecha62 31 мин.31 минуту назад

Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 8198

Volodymyr Ariev
Красиво? Так дурять Україну в новій владі. Епоха сватовства з елементами сімейних цінностей. А насправді, нічого нового, бо все нове - добре забуте старе.


Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 8147

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То не корупція? Зебіли мали б прокоментувати. Їх на зміні аж 13 акаунтів.
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зебилы должны страдать. это был их осознанный выбор.
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Значит предприятия Ахметова - неплатежеспособные (банкроты) и могут быть национализированы государством за 1 грн. Ведь так, Каленков?
Или Ахметов категорически против национализации, ведь несмотря на отсутствие денег на счетах и миллиардные долги по зарплате - свою немалую прибыль с них Ахметов где-то берет?
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Так может наоборот? Неплатежеспособное государство с пустыми счетами и долгами (банкрот) может быть просто отобрано у успешного бизнесмена из шоу-бизнеса?
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А это уже конец эпохи бедности...или опять еще нет...?
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Порохососам под Новый год выдадут очередную партию просроченного Рашена
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а зе-ботам!? Кто ж стока нашмаркает!? Разве Сцы-Воха!? Так он сильно поосунулся...
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Да... рошенку мне🤗.а зеклованам ваЗелина,в новом году им прийдется мвзать жопы...,ну чтоб избежать анальных трещин😁😁😁😁😆😆😆
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Тебе уже аванс шутками 95 квартала выдали, судя по искромётному юмору )))
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Пааадумаешь! Зато на Парковой корпоративчик справили! Вот вам!
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та лишь бы работающие у него избиратели зеленского довольны были.

теперь уже без зарплат работающие )))

Они сделали это вместе !
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А чего соевые идиоты так стройными рядами тянут мазу за дадагого Ринатушку Леонидовича Ахметова?
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а в нього нік ще один такий, вася і купа циферок з буковками.
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Ты дурачок?))) Ринатушка без денег не останется) это твои сподвижники-избиратели-зелюки с его предприятий могут на Новый год со слегка потухшим взором смотреть поздравление на Г+Г. Хуже не будет)
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Нет лять, как сопливые кретины за портянку сраки рвать?))))
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Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям Источник: https://censor.net.ua/n3166854
Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 5934 . А чы нам не пофиг . !!? Мы своё отгуляли , ну а кто в стране не успел - тот опоздал . Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 4213 .
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Это неправда . Месячный оклад Коболева , согласно контракту , около 2 млн грн . Сотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков - Цензор.НЕТ 5886 .
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То, вони людям зарплату виплачують поверненими з НДС грошима, а прибуток залишають собі?
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То вони людей взагалі за бидло тримають, що таку пургу несуть.
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5 копеечные песики снова на посту ))
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свое слово сдержали...!!!
Что, не тех...?
Ну извиняйте... Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 9005

Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 817
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Ха-ха-ха-ха-ха-ха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Зебильные тупни, как вам расклад!! Зеко-манде хватило полгода для развала экономики! И это еще только начало. Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 7053 Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 9359 Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 2045
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Я читал что речь идет про сумму 2 млрд грн. Это просто дичь какаято, в то время когда по ОВГЗ десятками ярдов в неделю ворочают. Выводы:
1. Экономика отстала от финансового сектора который рисует долговые бумаги на пустоту.
2. Бюджет на 2019 год провален, и изначально был нереалистичен.
3. Украинская промышленность находится в глубокой жо.. если задержка возмещения НДС 2 млрд гривен (на месяц как офишируется) приведет к банкротству.
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Тобто держава платить зарплатню, а нашо тоді власники - інвестори?
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Серед зебілів усі економісти схожи на тебе?
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Бо треба було обирати песа або юльку з зажопниками,вони б вам всім ндси по відшкодовували у подвійному розмірі.
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Ты идиот, кореянец. Речь идет не о твоих влажных фантазиях, а о том, что тысячи реальных людей не получат реальную зарплату и у них не будет праздника встречи НГ. Сотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков - Цензор.НЕТ 2631
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Зато миллионам денег прибавится. Только по одному Ахметову это 5-6 миллиардов долларов, и, обратите внимание, это не сотни тысяч, это ОДИН Ахметов. Конечно он будет сопротивляться.
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нет, сынок, Ахметов меньше получать не будет. это ты будешь меньше есть. ну и ёлочка на Новый Год тебе не светит. Сотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков - Цензор.НЕТ 3139
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Скоко ж тебе лет, старче, если ты меня сынком называешь?
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а разве с НДС (возврата) платят зарплату?
нагнетаешь, батенька...
(а себе небось и администрации зарплата будет...и не минималка, и плюс премии и т.д.)
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А тем которым льготы и субсидии за газ не перечислили?
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Четвертый год уже, как я работаю в своей Компании. Так поляки, как и своим, так и украинцам, и филиппинцам, и ганцам- перечисляют зарплату в декабре не 23-го, как обычно, а 18-го декабря. Они понимают- впереди Праздники... Я уже нагло к этому привык даже.
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Прям смешно. Как будто Ахметов и другие олигофрены так сильно переживают за народ а не за свой карман и свои офшоры.
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Возвращение НДС никакого отношения к заработной плате НЕ ИМЕЕТ. Фонд заработной платы формируется из прибыли предприятия. Возврат НДС к фонду не имеет отношение, так как НДС может быть не выплачен в случае долгов предприятия. А у Ахметки наверное есть долги. Очередная мнипуляция друга Ляксеича Ахметки
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На внутреннем рынке металл не берут, стройки стоят, на импорт гнать если нет возврата НДС смысла нет, нужно все сворачивать, вешать замок и смотреть "сватов"...
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Всё это - голословные утверждения, манипуляция общественным мнением в пользу олигархов.
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Ну ти й телепень, якби зарплату платили з прибутку, то її ніколи би не побачив не тільки ти, а майже всі працюючі!
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До зараобітної плати має відношення наявність грошей на рахунку підприємства. Відшкодування ПДВ в будь-якій компанії стоїть в місячному плані надходжень... Нема грошей-нема виплат.
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Ось це справжній результат керування кловунами та покидьками...
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З епохою бідності покінчено! Бідні мають подохнути!
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Почитав коменти "економістів" та "фінансистів" і вирішив ухи на обід з'їсти. Скільки державних грошей викинуто на вітер, вибачте- на освіту. Оті два лярди то фігня не варта уваги.
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ВЫ молитесь чтобы хотя бы ПОСЛЕ Нового Года деньги появились, а не вообще их заиграли!
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Там в січні 2020 вже відшкодовувати за грудень 2019-го...
Zelja, where is my money?
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Так все правильно.
Має бути відповідальність за голосування на виборах.
Наголосували - їжТе.
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хватит скиглить! нехай олигархи с офшора ворованное перекинут, сами себя перекредитуют на время.
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и это очень хорошо - бачили очі, кого вибирали
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В січні 2020 мають відшкодовувати вже за грудень... До нього додається невідшкодований в грудні листопад...
Уряд зелених прахвесіАналів, де збираєтесь брати гроші? Продаж землі відкладений до наступного року...
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В НК заглядывал?
По посту видно что сам не возмещал
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Чувак забув про Київ, Одесу, Миколаїв, Херсон... Невиплата ПДВ стосується всіх без винятку експортерів.
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Брехня откровенная!
Как можно получить возмещение НДС ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ, если по НК ноябрьская декларация проводится 30 декабря, камерально проверяется до 30 января и возмещение Казначейство выплачивает в течении следующих 5 (на практике 15) дней т.е. в 10-20 тых числах января?

P.S. На соседней ветке интеллектуалы осуждают возможный отзыв иска Газпрому на $12 млрд.. который строится на неподписании транзитного договора.
Дебилы.
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Рыговская мафия,всегда своё воровство на работников скидывала.Ось и зараз шантажируют владу,беря в заложники простолюдинов с их семьями.Теперь влада,щоб не было бунтов,стука касок под Радой и недовольства,должна умаслить рыговских хозяев.Типичный примитивный шантаж,которому вже 20 летСотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков - Цензор.НЕТ 3160
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не забывайте платить налоги лохи Сотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков - Цензор.НЕТ 5004 Сотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков - Цензор.НЕТ 5004 Сотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков - Цензор.НЕТ 5004
иначе пете незачто будет покупать панамы и испанские виллы ))
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