 Сотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков

Таку думку висловив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "112 Україна".

"До чого це призведе? Зараз час платити зарплати працівникам, наближаються свята – заробітні плати платити буде нічим. Зараз потрібно виплачувати підрядникам, постачальникам – грошей на це теж не буде. Понад півтора мільярда гривень, які були заплановані на отримання, на які розраховували, – їх зараз просто немає. Фактично це диверсія, я по-іншому не можу сказати", – зазначив він.

Каленков також назвав міста, працівники підприємств у яких можуть постраждати через такі кроки держави.

"Ми говоримо про міста Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь. Фактично це сотні тисяч людей, а якщо із членами сімей – це й мільйони людей, які залишаються без засобів до існування. У підприємств просто в умовах кризи немає цих грошей на рахунках і немає можливості протягом декількох днів ці кошти мобілізувати", – підкреслив президент "Укрметалургпрому".

Раніше стало відомо, що держава може призупинити відшкодування ПДВ низці великих промислових підприємств. Так, міністр економіки України Тимофій Милованов заявив про намір підписати з представниками промисловості меморандум, в якому будуть зафіксовані основні проблеми промпідприємств та шляхи їх розв'язання. При цьому міністр висловив упевненість у необхідності написання стратегії розвитку вітчизняної промисловості.