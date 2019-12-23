 "Екстремістський відеозапис": за публікацію відео з обіцянками "Єдиної Росії" в соцмережі в Бєлгороді заарештували місцевого жителя

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МБХмедіа, про це йдеться в матеріалах Жовтневого районного суду міста.

Суддя Юрій Подзолков визнав Осетрова винним у масовому розповсюдженні екстремістських матеріалів - ст. 20.29 КоАП. Аргумент чоловіка про те, що він не знав, що відео входить до списку екстремістських, суддя не прийняв. Однак як пом'якшувальну обставину трактував те, що Осетров розкаявся у своїх діях і вину визнав.

"Обставиною, що обтяжує адміністративну відповідальність особи, що притягається, визнаю тривале розміщення зазначеного екстремістського відеозапису", - постановив суддя.

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Йдеться про відеозапис "Нагадаймо Шахраям і Злодіям їхній Маніфест-2002", який Осетров п'ять років тому опублікував у себе на сторінці. Як випливає з рішення суду, цей запис на сторінці Осетрова переглянули тричі.

Рішення ухвалено 29 листопада цього року.