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 "Екстремістський відеозапис": за публікацію відео з обіцянками "Єдиної Росії" в соцмережі в Бєлгороді заарештували місцевого жителя

У Бєлгороді суд заарештував на п'ять діб місцевого жителя Максима Осетрова, який опублікував у себе у "ВКонтакте" відео про те, що обіцяла "Єдина Росія" в 2002 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МБХмедіа, про це йдеться в матеріалах Жовтневого районного суду міста.

Суддя Юрій Подзолков визнав Осетрова винним у масовому розповсюдженні екстремістських матеріалів - ст. 20.29 КоАП. Аргумент чоловіка про те, що він не знав, що відео входить до списку екстремістських, суддя не прийняв. Однак як пом'якшувальну обставину трактував те, що Осетров розкаявся у своїх діях і вину визнав.

"Обставиною, що обтяжує адміністративну відповідальність особи, що притягається, визнаю тривале розміщення зазначеного екстремістського відеозапису", - постановив суддя.

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Йдеться про відеозапис "Нагадаймо Шахраям і Злодіям їхній Маніфест-2002", який Осетров п'ять років тому опублікував у себе на сторінці. Як випливає з рішення суду, цей запис на сторінці Осетрова переглянули тричі.

Рішення ухвалено 29 листопада цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166853
 
 
 Топ коментарі
 
Судячи по верещанням зеленої мразі в мережі, обіцянки клована перед виборами теж визнають підривною діяльністю порохоботів і Порошенка.
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Да вообще - знать реальную историю России - это экстремизм. Не зря Путлер документы по 2-й мировой до 2040 года засекретил.
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Это - экстремизм, напомнить экономические обещания Единой России...
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ЕДИНОРОССЫ ПРИЗНАЮТ ЧТО В 2002 ГОДУ были экстремистами и вместе с Путиным пиз..ли всей России..... Вова Ху..ло ты таки поц в бесконечности.. ублюдочная потвора недоспермотазоид от Дьявола..
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Судячи по верещанням зеленої мразі в мережі, обіцянки клована перед виборами теж визнають підривною діяльністю порохоботів і Порошенка.
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+ его заключительный лепет, с томным заламыванием рученок, в нормандИ. (обязательно, ударение - на последний слог "дИ", бубочка именно так делает)
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Страшно то что ДЕ ЗЕ НЕ ПОНИМАЕТ даже то он Де ЗЕ... психические больные всегда отрицают каие либо паталогии в поведении и психики считают себя всегда правыми поучают иных и лечат всех акромя себя родимых.. чистой воды шизофрения с би полярностью и распадом личности..
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Ах полно-те! Все оно прекрасно "понимает" и самоотвержено и честно (хоть, при запахе шухера, бывает, диорея и прихватывает) ОТЫГРЫВАЕТ проплаченный корпоратив. "Кукол дергают за нитки, на лице у них - улыбки!" Вот только, жаль, что по финалу представленья, "в виде тряпок сложат в сундуках" - этого с куклами не будет. Куклы разъедуться... Далекоооо-о! В теплые края...И с бабулясами. С нашими...А мы - останемся здеся. По-приколу!
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НУ А ЧТО СКАЖЕТ БОГ НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИИ И АНГЕЛ СМЕРТИ??!!
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Законы Божии на рептилий не распространяются. Тут у них - без проблем.
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Что именно а Белгороде считают экстремистским? То, что житель Белгорода назвал Единую Россию жуликами и ворами?
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Это - экстремизм, напомнить экономические обещания Единой России...
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Да вообще - знать реальную историю России - это экстремизм. Не зря Путлер документы по 2-й мировой до 2040 года засекретил.
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КАК ТАМ ЗА ПАРЕБРИКАМ УЖЕ 37-Й ИЛИ НЕТ ЕЩЕ? КАК ТАМ ИНФОРМ ВОЙНА? МОЖНО ЖЕ ПОДНЯТЬ ТАКОЙ ХАЙП НА ЗАПАДЕ
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37-й скоро здесь начнется. если так и дальше пойдет с закрытием патриотов под "елочку" и освобождении упырей краснокожих... "Екстремістський відеозапис": за публікацію відео з обіцянками "Єдиної Росії" в соцмережі в Бєлгороді заарештували місцевого жителя - Цензор.НЕТ 2037..
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То, что было недавно, в обозримом прошлом, буквально вчера вата помнить не должна. Но то, что "Крым всегда был роССийским" им записали на подкорку.
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Болотных мокшей отключат от цивилизации, будут на внутреннем интернете. Правильно. Злобный имперский народец должен быть на задворках цивилизации. Из лука террорист меньше убьет людей.
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уССКИЕ !!
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А это правда , что ваш презик ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf432108e6a9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3133************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/709c6dd5417657fbcffdf92cc7adee9781ea0c027f07f21212eb67378c72ac82.jpg
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это гора бухан в ю.корее...а красные-это алчущие с утра опохмела кацапчики "Екстремістський відеозапис": за публікацію відео з обіцянками "Єдиної Росії" в соцмережі в Бєлгороді заарештували місцевого жителя - Цензор.НЕТ 5657.их название вдохновило,бо олинклюзед в холодильнике закончилось

"Екстремістський відеозапис": за публікацію відео з обіцянками "Єдиної Росії" в соцмережі в Бєлгороді заарештували місцевого жителя - Цензор.НЕТ 5927
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Не знал, что "Едим Россию" - экстремистская организация? Он что, не в РФ живёт?
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