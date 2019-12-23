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Все про:моряки (773) обмін (555) опитування (450) соціологія (142)

 48% українців вважають звільнення моряків і політв'язнів із полону РФ подією року, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

48% населення нашої країни подією року вважають звільнення українських військовополонених моряків та інших політичних в'язнів з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з результатами опитування, проведеного 13-17 грудня 2019 року, подіями року українці вважають звільнення українських військовополонених моряків та інших політичних в'язнів (48%), а також вибори Президента України (44%).

Кожен п’ятий вважає подією року відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі у нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина, Франція). 15% – вибори до Верховної Ради, 13% – вихід збірної України по футболу до фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2020 року. Кожен десятий – зміцнення курсу гривні.

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Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

48% українців вважають звільнення моряків і політвязнів із полону РФ подією року, - опитування Рейтингу 01
48% українців вважають звільнення моряків і політвязнів із полону РФ подією року, - опитування Рейтингу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166852
 
 
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Сколько позитивных событий за год. Есть что отпраздновать под бой часов.
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В нас "боя часов" вже не буває.
В нас "гуркіт петард". 48% українців вважають звільнення моряків і політв'язнів із полону РФ подією року, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3359
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В Киеве, на шестом году войны- таки запретили пиротехнику, три дня назад. А в Мариуполе так и не разрешили. Хотите послушать бой часов? Милости просим, в Мариуполь.
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А количество убитых на Донбассе за год не хотят отпраздновать? Их убили больше, чем освободили пленных.
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Ти знов до минулого?
пєтя вже пішов.
Сподіваємось на краще.
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Нет я с настоящего. Какой смысл радоваться спасению тридцати человек, когда убивают больше?
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Не хотят. Как и освобождение до Нового года всех на всех слегка подзабыто. Такая победа эпохальные, а уже не сильно о них вспоминают
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Таки разные цифры, о количестве идиотов, в Украине. Ещё летом, я бы сказал, что 73%. Однако, судя по вот этому опросу- несколько менее- всего-навсего 48%. Это- утешает...
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После уверенного второго места Юли на президентских "Рейтингу" можно верить без сомнений. Контора, подменяющая не только цифры, но и темы опросов - надежнейший источник.
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Події не тільки року, а можливо і десятиліття ( ще відгукнеться)---це коли тупий народ вибрав собі в керманича клоуна зрадника і ганчірку об яку весь світ витирає ногі.
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только порохоботы считают это зрадой.
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