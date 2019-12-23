 ПЦУ закликала відмовитися від вирубування ялинок для новорічних свят: "Дерево - Боже творіння, яке разом з людиною радіє Різдву"

Про це пресслужба ПЦУ повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ялинка, як і будь-яке інше дерево, рослина або тварина, є тим Божим творінням, яке разом з людиною радіє Різдву", - кажуть у ПЦУ.

У церкві назвали альтернативи зрубаним ялинкам: "Найперше, це прикрашання живої ялинки, що росте на подвір’ї, або придбання ялинки у горщику [...] По-друге, це композиція із хвойних гілок, які можна зв’язати у форму ялинки: обламування лапника (гілок сосен чи ялин) не шкодить лісу, а його подальша переробка є непоганим екологічним рішенням. Цікавим і креативним варіантом може стати імпровізоване новорічне дерево з усього, що є під рукою в домі".

Також у ПЦУ кажуть, що альтернатива зрубаній - штучна ялинка, бо вона може слугувати новорічною прикрасою ще два десятки років, але при цьому просять пам'ятати про правильну утилізацію: "Інакше штучні ялинки, що виготовляються із суміші полівінілхлориду та металу, розкладатимуться у природному середовищі кількасот років… Сьогодні Україна вже рухається в бік цивілізованих країн у питанні сортування та переробки сміття, а тому, попередньо відділивши пластик від металу, можна здавати штучні ялинки на утилізацію шляхом високотемпературного спалення".

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Підсумовуючи, в церкві закликали підготуватися до свята насамперед духовно: "Чи підготувалися ви насамперед духовно до відзначення цього свята: дотримувались посту, примирилися з ближніми, у сповіді щиро покаялися у гріхах, прикрасили себе добрими вчинками, милосердям та любов’ю? Адже Різдво Христове – це набагато більше, аніж зовнішньо створений святковий настрій".



