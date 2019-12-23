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Все про:Новий рік (152) ялинка (35) ПЦУ (497)

 ПЦУ закликала відмовитися від вирубування ялинок для новорічних свят: "Дерево - Боже творіння, яке разом з людиною радіє Різдву"

У Православній церкві України закликали відмовитися від зрубаних ялинок і порадили українцям готуватися до свят духовно.

Про це пресслужба ПЦУ повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ялинка, як і будь-яке інше дерево, рослина або тварина, є тим Божим творінням, яке разом з людиною радіє Різдву", - кажуть у ПЦУ.

У церкві назвали альтернативи зрубаним ялинкам: "Найперше, це прикрашання живої ялинки, що росте на подвір’ї, або придбання ялинки у горщику [...] По-друге, це композиція із хвойних гілок, які можна зв’язати у форму ялинки: обламування лапника (гілок сосен чи ялин) не шкодить лісу, а його подальша переробка є непоганим екологічним рішенням. Цікавим і креативним варіантом може стати імпровізоване новорічне дерево з усього, що є під рукою в домі".

Також у ПЦУ кажуть, що альтернатива зрубаній - штучна ялинка, бо вона може слугувати новорічною прикрасою ще два десятки років, але при цьому просять пам'ятати про правильну утилізацію: "Інакше штучні ялинки, що виготовляються із суміші полівінілхлориду та металу, розкладатимуться у природному середовищі кількасот років… Сьогодні Україна вже рухається в бік цивілізованих країн у питанні сортування та переробки сміття, а тому, попередньо відділивши пластик від металу, можна здавати штучні ялинки на утилізацію шляхом високотемпературного спалення".

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Підсумовуючи, в церкві закликали підготуватися до свята насамперед духовно: "Чи підготувалися ви насамперед духовно до відзначення цього свята: дотримувались посту, примирилися з ближніми, у сповіді щиро покаялися у гріхах, прикрасили себе добрими вчинками, милосердям та любов’ю? Адже Різдво Христове – це набагато більше, аніж зовнішньо створений святковий настрій".

ПЦУ закликала відмовитися від вирубування ялинок для новорічних свят: Дерево - Боже творіння, яке разом з людиною радіє Різдву 01
ПЦУ закликала відмовитися від вирубування ялинок для новорічних свят: Дерево - Боже творіння, яке разом з людиною радіє Різдву 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166851
 
   
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ПЦУ призвала отказаться от вырубки елок для новогодних праздников: "Дерево - Божье творение, которое вместе с человеком радуется Рождеству"

Правильно. Только на кресты..
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В цей ряд можна внести і вживання крови невинно потовчених помідорів
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Елка в горшке внесенная в дом ничем не отличается от срубленной, она в резком тепле просыпается и погибает.
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свинка тоже божье творенье, ан нет, попадья из нее холодец сварит что бы мордастый батюшка возрадовался.... ПЦУ призвала отказаться от вырубки елок для новогодних праздников: "Дерево - Божье творение, которое вместе с человеком радуется Рождеству" - Цензор.НЕТ 6754
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Найкраще посадити ялинку біля будинку, якщо є така можливість.
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Рубайте краще берези-щоб москаль не казав"О,РОДІНА!"
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Попы прикупили заводик по изготовлению искусственных елок .
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нет, неверно... а верно так: человек есть божье творение и лес в том числе в виде елок облегчает жизнь этого творения и улучшает здоровье. А праздники всякие придумали попы, чтоб дурманить людей.
Каждое утро и есть праздник ПЦУ закликала відмовитися від вирубування ялинок для новорічних свят: "Дерево - Боже творіння, яке разом з людиною радіє Різдву" - Цензор.НЕТ 2709
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в кои-то веки здравое высказывание от попья...в плане экологии мы еще дикари...
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Какой совковый дурак вообще придумал рубить многолетние ели для потехи, тем более на Новый год,.
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Кожного року в молодих посадках проводятся розріджувальні рубки, тож даний заклик дурниця. Потрібно закликати більше садити дерев! Германія розорана менш ніж на половину, Україна на три чверті! Україні потрібно вивести з сільгосп-обороту всі гористі ділянки які піддаються інтенсивній ерозії, і які не розорювались навіть колгоспами, які використовували їх під пасовища, але почала розорювати "хермерня"!
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типа палить тысячи кубов древесины на мусорниках, после каждого нового года это прикольно.
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Так уже давно все вырубили на этот сезон, все уже продается неделю как.
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А ещё с Божьих творений сдирают шкуры и делают «шузы», которые на своих оглоблях носит, в том числе, и Хитрожопый Ботвинник Епифан, при этом никого не призывая переобуться в дерьмо из дермонтина.
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Искуственные елки и игрушки намного больше несут вреда екологии чем вырубка живых. Хотя я вообще противник ставить у себя в доме елку. Елка должна расти на улице. А в доме можно поставить пальму и нарядить ее бананами и апельсинами, которые ассоциируются с летом, теплом и райским садом, а не колючую и холодную елку ассоциирующуюся с морозом и концом света.
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