 "Було б добре, щоб він також якісь свідчення дав" - "Та дасть, я його попередив", - Смирнов повідомив Трубі, що контактує з нардепом-втікачем Онищенком

Це випливає із запису розмови двох людей із голосами, як у директора ДБР Романа Труби та заступника голови Офісу Президента Андрія Смирнова, опублікованій на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.
Із записів стає відомо, що Смирнов контактує з нардепом-втікачем Онищенком.
Труба: Було б добре, щоб він теж якісь свідчення дав.
Смирнов: Та дасть, тільки я його попередив, щоб він цю книгу, яку він написав, хай скаже, що це літературна вигадка. Дурень, блін. Це ж Крюкова. "Петро 5-й" книга - це ж він писав сам себе.
Труба: З ким?
Смирнов: З Крюковою.Страна.ua. Ти читав книгу?
Труба: Хто її не читав
Смирнов: Навіщо? Навіщо? Ви ж тепер явку з повинною написали. Скажете тепер, що це були літературні домисли, фантазія.
Труба: Ну нєєєє, бл#дь. Яка фантазія?
Смирнов: Яка фантазія? Там же добре написано. (Сміється).
Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.
За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.
Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.
5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.
26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.
"Улыбнитесь, вас снимает Порох"
· 19 год ·
Винесу цей ідіотизм в окремий пост.
Короче, дебіли викрутили охоронні датчики і датчики руху "SRPG-2", "crown" та "israel", а також датчики диму "СПД-3".
І тепер на повному серйозі намагаються представити це як "засоби незаконного отримання інформації".(інфрачервоний світлодіод в датчику руху взагалі видають за камеру).
А інформацію про цю "суперзнахідку" подають як «Збочений Порошенко підглядає за дівками в роздягальні»... Клятий сюр(
https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/79824401_170380287693678_6978453306238566400_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmIG_Snq4a2-s9OlTFZGl-Qjb47Ve-wl-0n6PB5itbCdJ5YeGtZot22V4-d0gILaWc&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=5bc5e075288c82251cb9fe8ef57b72ef&oe=5EAC9D03
Моника Зеленски теперь только отрабатывает свой контракт.
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Так в чого єфремова тримають, ви ж преза змінили !
Щоб він всю ***доту ригівську звільнив.
Перемогла, да ?
tZE inform
@tZEinform
Сегодня день под тегом "мы предупреждали" Начался очередной слив прослушки Трубы. ОПУ и Труба договариваются о наезде на прокурора САП
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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