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 Політика України
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Все про:Онищенко Олександр (429) Труба (230) Смирнов Андрій (10)

 "Було б добре, щоб він також якісь свідчення дав" - "Та дасть, я його попередив", - Смирнов повідомив Трубі, що контактує з нардепом-втікачем Онищенком

Заступник голови ОП Андрій Смирнов, крім глави САП Назара Холодницького і директора ДБР Романа Труби, контактує з нардепом-втікачем Олександром Онищенком.

Це випливає із запису розмови двох людей із голосами, як у директора ДБР Романа Труби та заступника голови Офісу Президента Андрія Смирнова, опублікованій на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

Із записів стає відомо, що Смирнов контактує з нардепом-втікачем Онищенком.

Труба: Було б добре, щоб він теж якісь свідчення дав.

Смирнов: Та дасть, тільки я його попередив, щоб він цю книгу, яку він написав, хай скаже, що це літературна вигадка. Дурень, блін. Це ж Крюкова. "Петро 5-й" книга - це ж він писав сам себе.

Труба: З ким?

Смирнов: З Крюковою.Страна.ua. Ти читав книгу?

Труба: Хто її не читав

Смирнов: Навіщо? Навіщо? Ви ж тепер явку з повинною написали. Скажете тепер, що це були літературні домисли, фантазія.

Труба: Ну нєєєє, бл#дь. Яка фантазія?

Смирнов: Яка фантазія? Там же добре написано. (Сміється).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президент змінився, чому його так довго тримають?" - Труба і Смирнов обговорюють справу Єфремова за три дні до звільнення ексрегіонала з-під варти. ВIДЕО

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування проти матері нардепа-втікача Онищенка завершено, - НАБУ

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

Дивіться: Онищенко про записи розмов із Порошенком: Вчинок аморальний, але в бізнесі, як і в бандитському світі, є поняття - не чіпайте сім'ю. Він не мав права заарештувати мою матір. ВIДЕО

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166849
 
 
 Топ коментарі
 
Что то у АП целый день зашквары
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)))) а труба думал все? Ты еще, придурок, что нибудь с портянкой выдумай, чтоб тебя вообще утопили в фекалиях с концами...
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Вообще-то это рыговская нечисть лоббировала и толкала ЗЕ в президенты.
Моника Зеленски теперь только отрабатывает свой контракт.
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У АП 5 лет одни зашквары были.И на выходе получли 8%
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Рекомендую сменить портки, Порох хочет туда и дальше гадить, а места вже нема
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что за жопа -этот смирнов??? с трубой ясно-----прийдут красные -сделают ему зашквар-все расскажет,он уже столько наговорил,что пора ему покупать пистолет для самострела ........
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ЗэБобик,не спрыгуй с темы!😁😁😁 Зашквары у вас, фуембеев!Порох вор и барыга,это на всякий случай..На одной гилляци Воны должны висеть!
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Я ещё не много подожду и возможно твой комент процитирую
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5 лет брехливой пропаганды, но зебилам нравится "Было бы хорошо, чтобы он также какие-то показания дал" - "Та даст, я его предупредил", - Смирнов сообщил Трубе, что контактирует с нардепом-беглецом Онищенко - Цензор.НЕТ 3168
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говорят главзебила выбрали трипером года, ты гордишься?
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на раздевалке в собственном клубе Порох только тренировался устанавливать камеры "Было бы хорошо, чтобы он также какие-то показания дал" - "Та даст, я его предупредил", - Смирнов сообщил Трубе, что контактирует с нардепом-беглецом Онищенко - Цензор.НЕТ 4503

"Улыбнитесь, вас снимает Порох" "Было бы хорошо, чтобы он также какие-то показания дал" - "Та даст, я его предупредил", - Смирнов сообщил Трубе, что контактирует с нардепом-беглецом Онищенко - Цензор.НЕТ 4503
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В большинстве спортклубов и бассейнов в раздевалках стоят камеры на случай пропажи вещей и имущественных претензий.
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Там может быть все гораздо серьезнее.Вы не допускаете,что эти вбросы записанных разговоров узеленских делают представители американского разведсообщества,у которых для этого есть все средства,а главное - мотивы.
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да, Беню и Зелю посадить на нары в Гуантанамо - благородный мотив
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Артур Рандом
· 19 год ·



Винесу цей ідіотизм в окремий пост.
Короче, дебіли викрутили охоронні датчики і датчики руху "SRPG-2", "crown" та "israel", а також датчики диму "СПД-3".

І тепер на повному серйозі намагаються представити це як "засоби незаконного отримання інформації".(інфрачервоний світлодіод в датчику руху взагалі видають за камеру).

А інформацію про цю "суперзнахідку" подають як «Збочений Порошенко підглядає за дівками в роздягальні»... Клятий сюр(



https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/79824401_170380287693678_6978453306238566400_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmIG_Snq4a2-s9OlTFZGl-Qjb47Ve-wl-0n6PB5itbCdJ5YeGtZot22V4-d0gILaWc&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=5bc5e075288c82251cb9fe8ef57b72ef&oe=5EAC9D03
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А кто-то сомневался, что именно у Зеленского лоббируют всю эту нечисть?
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Вообще-то это рыговская нечисть лоббировала и толкала ЗЕ в президенты.
Моника Зеленски теперь только отрабатывает свой контракт.
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Сссссс-скотный двор!!! Мерзкий и зловонный!!! Никогда не было так стыдно за Украину!!!
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)))) а труба думал все? Ты еще, придурок, что нибудь с портянкой выдумай, чтоб тебя вообще утопили в фекалиях с концами...
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Не пускай бульбы из фекалий, сиди там сама
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У зебилья траур, оно исчезает и успело просрать за пол года выборы, оно злиться))) Люблю такое
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Танька !
Так в чого єфремова тримають, ви ж преза змінили !
Щоб він всю ***доту ригівську звільнив.
Перемогла, да ?
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фекальная танюха тут как тут,решила поддержать трипер года Литинанта когда присвоят , а то так и сдохнешь прапорщиком
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Ты ошибся, я тебя никогда не поддерживала
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Да там и портянки онищенко твоего пороха утопит как котенка, хочешь в дерьме, а хочешь в дерьмовом шоколаде.
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выдыхай, бобер, не скули, дальше будет веселей .. Придэ вэсна - сажать будэмо "Було б добре, щоб він також якісь свідчення дав" - "Та дасть, я його попередив", - Смирнов повідомив Трубі, що контактує з нардепом-втікачем Онищенком - Цензор.НЕТ 4719
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Весна не весна, а этого жирного борова надо закрывать.
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tZE inform

@tZEinform

Сегодня день под тегом "мы предупреждали" Начался очередной слив прослушки Трубы. ОПУ и Труба договариваются о наезде на прокурора САП
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.. теперь уже верю, что мафия, в той или иной форме, таки бессмертна... и нет таки переводу, мафизному роду... ...нужно Нобелю премию обьявить в 1млрд. зеленью, тому, кто изобретет способ, ее здесь под корень уничтожит "Было бы хорошо, чтобы он также какие-то показания дал" - "Та даст, я его предупредил", - Смирнов сообщил Трубе, что контактирует с нардепом-беглецом Онищенко - Цензор.НЕТ 3174..
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Так я не понял, книга что правдивая? И её все читали?
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Зажравшиеся говнюки, они настолько тупы, что не осознают мимолетность своего пребывания во власти...
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МАлАдая, "некорумпована", "чесна", "професійна" ******* Зеленського. Ще у когось є питання, чому "пермоги" зелених всі на користь кацапів? Чому в тому ж РНБО сидять сепари і риги?
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Онищенко ценный свидетель, ему есть, что рассказать. ЧОРНИ ХМАРЫ СГУЩАЮТСЯ.
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Порошенко внесут в реестр педофилов, он подглядывал в раздевалках
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Риги рубають з тилу і цвинтарна тиша. Тут не догадки, а факти злочинності. Головне, щоб не Порох. Хавайте.
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