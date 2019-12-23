 "Було б добре, щоб він також якісь свідчення дав" - "Та дасть, я його попередив", - Смирнов повідомив Трубі, що контактує з нардепом-втікачем Онищенком

Це випливає із запису розмови двох людей із голосами, як у директора ДБР Романа Труби та заступника голови Офісу Президента Андрія Смирнова, опублікованій на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

Із записів стає відомо, що Смирнов контактує з нардепом-втікачем Онищенком.

Труба: Було б добре, щоб він теж якісь свідчення дав.

Смирнов: Та дасть, тільки я його попередив, щоб він цю книгу, яку він написав, хай скаже, що це літературна вигадка. Дурень, блін. Це ж Крюкова. "Петро 5-й" книга - це ж він писав сам себе.

Труба: З ким?

Смирнов: З Крюковою.Страна.ua. Ти читав книгу?

Труба: Хто її не читав

Смирнов: Навіщо? Навіщо? Ви ж тепер явку з повинною написали. Скажете тепер, що це були літературні домисли, фантазія.

Труба: Ну нєєєє, бл#дь. Яка фантазія?

Смирнов: Яка фантазія? Там же добре написано. (Сміється).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президент змінився, чому його так довго тримають?" - Труба і Смирнов обговорюють справу Єфремова за три дні до звільнення ексрегіонала з-під варти. ВIДЕО

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування проти матері нардепа-втікача Онищенка завершено, - НАБУ

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

Дивіться: Онищенко про записи розмов із Порошенком: Вчинок аморальний, але в бізнесі, як і в бандитському світі, є поняття - не чіпайте сім'ю. Він не мав права заарештувати мою матір. ВIДЕО

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.