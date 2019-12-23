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 Політика України
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Все про:Зеленський (3958) Порошенко (8037) економіка (300) Європейська Солідарність (194)

 Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко

Президент Зеленський намагається призначити винних у катастрофічних процесах в економіці, але відповідальність за провальну бюджетну політику несе особисто він як людина, у якої в руках сконцентровано всі важелі влади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Україна".

"Дуже ганебна практика, яка була притаманна Януковичу і Азарову, коли намагалися кивати на "попередників". За п’ять років мого президенства жодного разу я не дозволив собі використовувати цей прийом, незважаючи на те, що ми прийняли країну в жахливому стані і це був однин з найважчих в сучасній історії України періодів", – сказав він.

П’ятий Президент України наголосив, що в першому півріччі його каденції бюджет мав значний профіцит і не було загрози формування такого значного дефіциту.

"Перші два квартали, коли ще була моя каденція, зростання економіки України перевищувало 4%. Це дуже непогані показники. За підсумками завершення моєї каденції лише на казначейському рахунку знаходилося біля 30-ти мільярдів гривень і у валюті знаходилося ще також більше 30-ти мільярдів гривень. Це профіцит бюджету на 20 мільярдів гривень за підсумками першого півріччя. Економіка розвивалася, гроші надходили", – зазначив політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко вимагає скликати РНБО через газовий протокол, що дозволяє українським компаніям безпосередньо укладати угоди з "Газпромом"

"Зараз ми маємо різкі загрози для грошей на казначейському рахунку. Ми маємо недонадходження по митниці на суму майже в 39 мільярдів. Це і є так звана митна реформа? Я переконаний, що ми недоотримаємо по приватизації, ми недоотримаємо по тютюновому скандалу, коли за корупційними оборудками одного із членів "Слуги народу", фактично, зупинилося виробництво тютюнових підприємств, а це недорахування в бюджет більше десятка мільярдів гривень", – роз’яснив Порошенко.

Він підкреслив, що відповідальність за економічну ситуацію в країні несе персонально президент Зеленський, адже він, фактично, повністю контролює дії уряду і більшості у Верховній Раді.

"Не треба пред’являти претензії до прем’єр-міністра чи уряду, вони є технократичні. Не треба пред’являти претензії до парламенту – вони в турборежимі виконують волю президента. В цих поточних умовах структури влади, великі права має президент, який формує одноосібно уряд і парламентські законопроекти, але і відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент", – сказав лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко роз’яснив, що внаслідок значного дефіциту бюджету постраждають всі сфери соціально-економічного життя країни, навіть найважливіша у воюючій країні сфера – армія та оборонні замовлення.

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"Які будуть наслідки цього? Перша позиція – це недофінансування місцевого самоврядування, руйнація системи децентралізації. Друга позиція – недофінансування соціальних і культурних видатків, в тому числі, субсидій, позиція по фінансуванню оборони. Недофінансовується державне оборонне замовлення, армія. Зараз необхідно дивитися – хто за це відповідає і кому це вигідно", – підкреслив Петро Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166847
 
   
 Топ коментарі
 
Наговариваете вы на нашего бубочку, это злобный Порох контролировал каждого судью и прокурора, каждую тонну угля и мешок янтаря, а теперь все не так, все кошерно, это все происки врагов, а бубочка хороший...
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а раніше в усьому була війна на домбасі винна!)
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я не розумію ваше зєлєнське нарєчіє, Українською будь ласка.
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Дідько! Порося по кличці Зулусс навчилось постить в тирнеті!!!
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Nord Stream-2 возглавляет экс-агент спецслужбы ГДР Штази и друг Путина - Der Standart
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при свиненке такого не было?
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Так им платят деньгу, чтобы они о зраде не пели. Лещенко и Найем подтвердят. Хлебная должность и никакой зрады.
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Это пэдра мстит за 5й элемент.Где ж теперь оно кивить будет?
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По мотивам Дубинского - "ума, чести, совести" слуг неукраинского народа.

"Нет никакого кризиса, просто Зеленский, Коломойский, Найем и Лещенко, п... наши деньги."
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Ну что,все подкацапники высрались или ещё есть?
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как по мне, порошенко доказал одну интересную вещь .....- что мозги очень важны для президента...
Он без сомнения воровал вместе с своим ОПГ в промышленных масштабах, но страну не трясло.., она медленно, но ползла вперед по дороге развития...
Зе-глупцы может воруют и меньше, но отсутствие мозгов привело к быстрой деградации во всех сферах...
Или их специально поставили ликвидировать Украину..., что хуже конечно...
Короче... - Малоросня!, - голосуйте в следующий раз не за клоуна, а таксиста....
Таксисты они все знают...
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Да где там меньше воруют,когда уже денег в бюджете нет?
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Подождите. Зеленский только учится. Вы же сами говорили, что лучше 5-ть лет обучения честного президента, чем пять лет правления профессионального коррупционера. Опять вам всё не так?
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Если ничерта не делать и быть васьвась с олигархатом, то и трясти не будет.
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Когда читаеш зебилов проплаченность просто бросается в глаза,во первых- одни и те же,во вторых целая стая "патриотов" которым наср-ть на то что в этой стране будут жить их дети,главное чтобы бубочку не обидели.
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Потому что их доход зависит от бубочки. Кто им платит за ботовство.
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А когда миллиардер в долларах внаглую требует и получает из бюджета самой нищей страны Европы находящейся под оккупацией России 1 миллиард 700 миллионов гривен это конечно очень патриотичный ход который помогает детям Украины. Вы согласны, порохоботы?
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Это ты про что сейчас,наш далекий "сопереживатель"?
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Порох действует на ЗЕльоных как слабительное -

только увидят-услышат - сразу дрыщут Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 151
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Ты прав. Дрыстать я хотел на этого хапугу..
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Ну что,все подкацапники высрались или ещё есть?
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Странный патриотизм у сыньоносого, припёрся на ахмет тв и пургу несёт.
соевые, вы одобряете?)))
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Они "Дукую!" орут соевому, когда тот и с телеканалов Мертвечука про зраду рассказывает. Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6266
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Шо, обосралась зеко-***** на всех направлениях? А вас предупреждали
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Петруша опять что-то там прохрюкал из соевой выгребной ямы Прикольно наблюдать за лихорадочными, но безуспешными попытками петекантропов любой ценой приподнять мусорный рейтинг своего прогнившего опущенного божка
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Петя уже давно не надеется вернуться к корыту. Его лживые выступления показывают, что он панически готовит себе политическое оправдание в суде, который светит мародеру за грабеж Украины. Явно Петя завидует Гонтаревой которая купила политубежище (неподтверждено кстати, все может быть) сожжением пустого дома и типа раненной ногой.
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да вы,кацапье,его уже панически прогоняли во францию,в панаму и т.д. Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7049.
и шо? и где?
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Ахахахаха! Писать фентзи не пробовал,"знаток человеческих душ"?
Не, ну как расписал,и что чвствует и чему завидует и как боиться,наверное тебе исповедовался)))Только вот по улицам ходит без охраны, в отличии от Зебени, так что -кто боиться это даже не вопрос - очевидность.
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Hawthorn Healing‏ @hawthornhealin1 15 ч.15 часов назад

При Порошенко до конца этого года планировалось пилотное объединение энергосетей Украины и ЕС, еще один огромный шаг на запад после безвиза. Единый рынок, единый принцип ценообразования. При Зельцере до конца года - российский уголь, российская электроэнергия, российский газ.
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И полет на Луну планировался, точно говорю.
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я всегда лахте верил Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7620.только переворачивал ими написанное на 180 градусов
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Кацапсько фсбешні тролі продовжують обкакувати ВЕЛИКОГО ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО. А реального аналізу діяльності Порошенко --мізгів немає. Також нехочуть зробити і по подіям які ідуть в даний час--пенсії повисили від 7 до 23 грн,а ОБІЦЯЛИ--74---750. субсиді відміняють чи понижають в 7-10 раз. Ідіоти лягли під рашку і євреїв.
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А он велик, как Ким Ир Сен или как Ленин? Шо лучше - памятник ему по типу колосса Родосского или положить на Майдане в мавзолей? Как увековечить его величие?
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Поставьте ему песню рифмастера Антоненко "Тихо пришёл - тихо ушёл"! Все экспрезиденты достойно ушли со своих постов, ну, кроме Икуновича, разумеется. Бурная деятельность этого мощного шоколадного старика брыдка й выклыкае видразу.
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Просто старику очень не хочется в петушином углу парашу греть!
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Дней пять тому назад я предлагал ЗеДятлам побиться о заклад, что максимум к маю 2020 года, при этом недоразумении, что они, ЗеДятлы, называют президентом Украины, страну ждёт ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА. Жилающих из стаи ЗеДятлов поспорить не нашлось.
ЗеДятлы, грядёт ЗЕлёный Магра.
(из к/ф Блейд - грядёт кровавый Магра.)
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бляха муха, я теж доводжу зебязанам, що максимум до березня-квітня, жити залишилося )))))
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Когда Порох вернется.скидовайте рюссише крысы сАпаги..быдло кремлевское
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Уверен, что день посадки соевого мародера на нары станет в Украине поистине всенародным праздником! Это чмо уже переходило на свободе минимум полгода!
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Вчера ютубер Дима Камикадзе точно сказал..Путлерская помойка привыкла жить в гоффне.Честь и слава рассии.Быдло тараканье))))))))
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свічка‏ @svecha62 26 мин.26 минут назад

Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6291

Volodymyr Ariev Красиво? Так дурять Україну в новій владі. Епоха сватовства з елементами сімейних цінностей. А насправді, нічого нового, бо все нове - добре забуте старе.
Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9059

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Может и так, а может и курс доллара виноват....
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Конечно, за то, что до сих на свободе мародер и его банда отвечать будет Зеленский.
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Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4549

Со вчерашнего дня нас догнал страшный призрак "картотека".
Кто не знает, это когда заходят платежки, а денег на счету нет, платежки выстраивают в очередь, ранжируя по важности платежей и учитывая в картотеке вне баланса. И если падает копейка, платежки в картотеке оплачивают, а если нет, то и все. Речь сейчас идет только о бюджетных платежах.
У меня вопросы.
Первый. Где деньги от пирамиды ГОВЗ, которая сделала курс таким нарядным?
Второй. Зеленое кодло заявило, что коррупция и рейдерство изжиты, барыги вот-вот сядут, никто не ворует.
Где бабки?
У нас не было картотеки даже тогда, когда овощ оставил в казне 100 тысяч, началась оккупация, развал экономики, закрытие российского рынка. Вам оставили 35 млрд. в казне и почти пол триллиона в резервном фонде. Вам оставили экономику в росте.
Где бабки, убогие криворукие тупоголовые бездари?
Вы порезали все. Социалку, пенсии, стипендии. Тут я ликую. Ваш зеленый электорат должен заплатить за свою тупость. Но, эти клоуны порезали армию! В тем временем на Донбасс заходит каждую (!) неделю гумконвой. И все знают, что он на нашу землю привозит.
Galyna Rybak
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Чому це петрило за гешефти з ОРДЛО ще не сидить?:"Експорт кам'яного вугілля з Білорусі в Україну зріс за 2018 рік у 798 разів, а антрациту - в 307 ($8,82 млн.) разів більше ніж за 2017 рік.https://www.svaboda.org/a/29781480.html
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Вот поэтому и нет ниакой веры в искренность зебилов на ЦН,прямо не надо им не пенсий ни социалок ,ни стипендий,и низких тарифов не надо,и бюджет страны не интересует, они ради зебобы и детей оставят голодными и сами с голоду сдохнут. Правда никто из них не может озвучить по какой причине такая преданность.
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Согласен с Президентом Порошенко полностью!!! Именно Зеленский несёт полную ответственность за то, что Порошенко до сих пор не сидит в тюрьме! Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5596
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а кто несет ответственность что ты ещё не в дурке
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Иногда складывается впечатление что Петя был президентом в какой то параллельной вселенной
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Сидів би вже тихо "...як срака в гостях"©
Уже и пол годика минуло, как электорат заслуженно наградил Сьiвочолого Гетьмана грандиозным пенделем промеж полужопий на выборах - пора бы и привыкнуть, засохнуть, упасть на дно и не отсвечивать. Но поселилась в отмародёрствовавшемся Тошнотворном Порош(ен)ке огроменная жаба, денно и ночно грызёт его изнутри и нет ему покоя - жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
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"Ответственность за реальные катастрофические явления в экономике несет президент"
А президентів у нас 73%.
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...уило, поздно бросать реплики. если бы не твоя жадность и договорняки ты бы был президентом как путие, всю жизнь. тебе верили, когда то
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Я так понимаю, у потроха, нападение лучший метод защиты...Кто ж знал, что оно на выборах пролетит, как фанера))
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Ему не зачем защищаться,он ходит по улицам без охраны. А если ты была бы украинкой,переживала бы что при зебобе пролетает Украина.Но тебе за что заплатили то ты и вещаещь , все выборы в башке бродят ,как гумус.
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Ситуацию контролирует беня с подручным богданом. А упоротый клоун болтается на нитках,пуская из ноздрей пузыри.
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