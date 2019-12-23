 Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Україна".
"Дуже ганебна практика, яка була притаманна Януковичу і Азарову, коли намагалися кивати на "попередників". За п’ять років мого президенства жодного разу я не дозволив собі використовувати цей прийом, незважаючи на те, що ми прийняли країну в жахливому стані і це був однин з найважчих в сучасній історії України періодів", – сказав він.
П’ятий Президент України наголосив, що в першому півріччі його каденції бюджет мав значний профіцит і не було загрози формування такого значного дефіциту.
"Перші два квартали, коли ще була моя каденція, зростання економіки України перевищувало 4%. Це дуже непогані показники. За підсумками завершення моєї каденції лише на казначейському рахунку знаходилося біля 30-ти мільярдів гривень і у валюті знаходилося ще також більше 30-ти мільярдів гривень. Це профіцит бюджету на 20 мільярдів гривень за підсумками першого півріччя. Економіка розвивалася, гроші надходили", – зазначив політик.
"Зараз ми маємо різкі загрози для грошей на казначейському рахунку. Ми маємо недонадходження по митниці на суму майже в 39 мільярдів. Це і є так звана митна реформа? Я переконаний, що ми недоотримаємо по приватизації, ми недоотримаємо по тютюновому скандалу, коли за корупційними оборудками одного із членів "Слуги народу", фактично, зупинилося виробництво тютюнових підприємств, а це недорахування в бюджет більше десятка мільярдів гривень", – роз’яснив Порошенко.
Він підкреслив, що відповідальність за економічну ситуацію в країні несе персонально президент Зеленський, адже він, фактично, повністю контролює дії уряду і більшості у Верховній Раді.
"Не треба пред’являти претензії до прем’єр-міністра чи уряду, вони є технократичні. Не треба пред’являти претензії до парламенту – вони в турборежимі виконують волю президента. В цих поточних умовах структури влади, великі права має президент, який формує одноосібно уряд і парламентські законопроекти, але і відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент", – сказав лідер "Європейської Солідарності".
Порошенко роз’яснив, що внаслідок значного дефіциту бюджету постраждають всі сфери соціально-економічного життя країни, навіть найважливіша у воюючій країні сфера – армія та оборонні замовлення.
"Які будуть наслідки цього? Перша позиція – це недофінансування місцевого самоврядування, руйнація системи децентралізації. Друга позиція – недофінансування соціальних і культурних видатків, в тому числі, субсидій, позиція по фінансуванню оборони. Недофінансовується державне оборонне замовлення, армія. Зараз необхідно дивитися – хто за це відповідає і кому це вигідно", – підкреслив Петро Порошенко.
"Нет никакого кризиса, просто Зеленский, Коломойский, Найем и Лещенко, п... наши деньги."
Он без сомнения воровал вместе с своим ОПГ в промышленных масштабах, но страну не трясло.., она медленно, но ползла вперед по дороге развития...
Зе-глупцы может воруют и меньше, но отсутствие мозгов привело к быстрой деградации во всех сферах...
Или их специально поставили ликвидировать Украину..., что хуже конечно...
Короче... - Малоросня!, - голосуйте в следующий раз не за клоуна, а таксиста....
Таксисты они все знают...
только увидят-услышат - сразу дрыщут
соевые, вы одобряете?)))
и шо? и где?
Не, ну как расписал,и что чвствует и чему завидует и как боиться,наверное тебе исповедовался)))Только вот по улицам ходит без охраны, в отличии от Зебени, так что -кто боиться это даже не вопрос - очевидность.
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https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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ЭТО УЖЭ ПИПЕЦ !!
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При Порошенко до конца этого года планировалось пилотное объединение энергосетей Украины и ЕС, еще один огромный шаг на запад после безвиза. Единый рынок, единый принцип ценообразования. При Зельцере до конца года - российский уголь, российская электроэнергия, российский газ.
ЗеДятлы, грядёт ЗЕлёный Магра.
(из к/ф Блейд - грядёт кровавый Магра.)
Volodymyr Ariev Красиво? Так дурять Україну в новій владі. Епоха сватовства з елементами сімейних цінностей. А насправді, нічого нового, бо все нове - добре забуте старе.
Со вчерашнего дня нас догнал страшный призрак "картотека".
Кто не знает, это когда заходят платежки, а денег на счету нет, платежки выстраивают в очередь, ранжируя по важности платежей и учитывая в картотеке вне баланса. И если падает копейка, платежки в картотеке оплачивают, а если нет, то и все. Речь сейчас идет только о бюджетных платежах.
У меня вопросы.
Первый. Где деньги от пирамиды ГОВЗ, которая сделала курс таким нарядным?
Второй. Зеленое кодло заявило, что коррупция и рейдерство изжиты, барыги вот-вот сядут, никто не ворует.
Где бабки?
У нас не было картотеки даже тогда, когда овощ оставил в казне 100 тысяч, началась оккупация, развал экономики, закрытие российского рынка. Вам оставили 35 млрд. в казне и почти пол триллиона в резервном фонде. Вам оставили экономику в росте.
Где бабки, убогие криворукие тупоголовые бездари?
Вы порезали все. Социалку, пенсии, стипендии. Тут я ликую. Ваш зеленый электорат должен заплатить за свою тупость. Но, эти клоуны порезали армию! В тем временем на Донбасс заходит каждую (!) неделю гумконвой. И все знают, что он на нашу землю привозит.
Galyna Rybak
Уже и пол годика минуло, как электорат заслуженно наградил Сьiвочолого Гетьмана грандиозным пенделем промеж полужопий на выборах - пора бы и привыкнуть, засохнуть, упасть на дно и не отсвечивать. Но поселилась в отмародёрствовавшемся Тошнотворном Порош(ен)ке огроменная жаба, денно и ночно грызёт его изнутри и нет ему покоя - жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
А президентів у нас 73%.