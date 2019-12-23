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Все про:вибори (4164) Житомирщина (483) місцеві вибори (122) ОТГ (59)

 "Батьківщина" - 8, "Слуга народу" - 3, самовисування - 10: Лабунська повідомила про результати виборів в одній з ОТГ на Житомирщині

Голова Житомирської обласної партійної організації ВО "Батьківщина" Анжеліка Лабунська заявила, що на виборах в Старосілецькій ОТГ перемогли 8 їхніх кандидатів.

Про це Лабунська написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Перші місцеві вибори зі "Слугою народу": Житомирська область, Старосілецька ОТГ:

"Батьківщина" - 8

"Слуга народу" - 3

Самовисування - 10

Перевибори - 1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ

"Батьківщина" - 72,7%. "Слуга народу" - 27,3% Голова - самовисуванець - 1437, кандидат від "Слуги народу" - 511! Ось вам і земля і багато іншого .. ", - написала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166844
 
 
 Топ коментарі
 
Зе команда не кидає слів на вітер "Батьківщина" - 8, "Слуга народу" - 3, самовисування - 10: Лабунська повідомила про результати виборів в одній з ОТГ на Житомирщині - Цензор.НЕТ 7661 зебіли знають"Батьківщина" - 8, "Слуга народу" - 3, самовисування - 10: Лабунська повідомила про результати виборів в одній з ОТГ на Житомирщині - Цензор.НЕТ 5635
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если это правда.., то по ходу зе-слуги и там в большом меньшинстве....
как быстро то их начинают чмырить ...
нужно быстрее замутить еще одну серию Слуги Народа...
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Зе команда не кидає слів на вітер "Батьківщина" - 8, "Слуга народу" - 3, самовисування - 10: Лабунська повідомила про результати виборів в одній з ОТГ на Житомирщині - Цензор.НЕТ 7661 зебіли знають"Батьківщина" - 8, "Слуга народу" - 3, самовисування - 10: Лабунська повідомила про результати виборів в одній з ОТГ на Житомирщині - Цензор.НЕТ 5635
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И что теперь?Торжественный зала из 101 орудия дать и объявить праздник?
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Ну, коли рейтинг складається не на користь партії влади то, влада починає що найменше звертати на це увагу. Зеленський же на настіпний рік збирався вибори проводити, а тут нежданка.
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Рейтинг-да. Остальное же...думаю новоизбранный председатель какого-нибудь села Зеленского волнует как лидер нацфронта освобождения Бурунди волнует Трампа. То есть аж никак.
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Тобто президент чхає на громадян України та на представників, обраних цими громадянами? Достойна відповідь...
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"новоизбранный председатель какого-нибудь села Зеленского волнует как лидер нацфронта освобождения Бурунди волнует Трампа. То есть аж никак."

Жителі Закарпаття, Житомирської області- це жителі Бурунді в очах Зе? І їхня доля аж ніяк не хвилює президента? Я розумію, що "я вам нічєво нє дооолжен" (читати голосом хронічного курця з бронхітом), проте це вже перебір. А які жителі є вищим сортом? З яких областей чи кабінетів?
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Я же сказал не делайте из мухи слона, председатель села принимает решения на уровне села, президент на уровне всей страны.
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Хоча пробач, ти ж виборець зе? Узеленський? Тоді питання знімається. У вас завжди ляпсуси. І замість того, щоб визнати "ой блін, неправий я, херню ляпнув" починаєте викручуватись. Можеш надалі не відповідати, у мене до тебе питань немає.
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Нормально у слуг урода рейтинги растут...
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Нам сейчас главное вас, зелень вонючую, затоптать) о остальном подумаем завтра...
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Затоптанная, так где будочники то?)))
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Да празднуют же, ещё сами не зная что, но празднуют. Или, хотя бы, изображают. Согласно вказивкам майора-куратора.
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Зачем?Шоб идейная ботоферма разбежалась?
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Мабуть "математики" із СН рахували свої рейтинги сумуючи 22% по Закарпаттю з 10% Миколаївщини.
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ЗІ: правда з такою "математикою", якщо додати Житомирщину то буде 36%- рейтинг "росте" нє па детскі.
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Соевые идиоты нашли пэремогу! В том, что за пэсов вообще народ не голосовал."Батьківщина" - 8, "Слуга народу" - 3, самовисування - 10: Лабунська повідомила про результати виборів в одній з ОТГ на Житомирщині - Цензор.НЕТ 6203
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"Погано не те, що моя корова здохла,
погано те, що в сусіда жива"

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Малахольный соевый, где делся ПЕС?))))
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Ага, они вчера посмотрели ахмет ТВ с сыньоносым и за псов вообще не проголосовали)))
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самовыдвиженцы это кто ? вобще непонятная субстанция ,боятся назвать свое понимание ? хернякакая то .кто больше заплатит того и самовыдвиженей .типа ихтамнеты .
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Самовисуванці це, місцеві племенні сцарьки, які на разі не знають хто більше дасть.
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Ну от и пошел рейтинг Слуг Игрь Валерича по п...е!)))))
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ну хоть сейчас признают слуги, что на выборах голосовали на эмоциях и не за ЗЕ а против ПО чтобы хоть что то в этом ***...ском руководстве изменилось. но увы.
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На самом деле это мировая технология. Вот как в США выбрали Трампа против. Вот в России на прошлых местных выборах люди голосовали за кого угодно, кроме партии власти. Короче, это сейчас модно. И вот наши Слуги оседлали эту волну со своим "зробымо разом". Но вот сейчас это прошло, так как поняли что фигня.
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думаю же тодішні рьігоанальі ,короче херня повна з цими самовисуванцями .
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самое страшное что у эти казлы и козы будут у корыта еще 4,5 года. это полная ж...па.
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необов'язково. Та й ті, хто зараз в опозиції до СН можуть пояснити, як погано бикувати особливо коли після виборів ти станеш знову "капітаном Ніхто" і доведеться задирати ногу над уявною бочкою, якої у тебе нема..

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Вообщем реальный рейтинг еще ниже. На этих выборах админресурс работал на них, но это им не помогло. Чую на местных выборах в следующем году никто не пойдет под брендом Слуг, так как это будет в минус рейтингу.
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Как показывает жизнь, в течении недели все эти так называемые "самовыдвиженцы" в течении недели переходят в партию действующей власти, так что не сильно обольщайтесь, СН снова будет впереди...
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Може й так але, мажоритарці потрібно дуже багато платити за підтримку. Це, не свої штики, а найманці, які можуть кинути будь коли.
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свічка‏ @svecha62 28 мин.28 минут назад

"Батьківщина" - 8, "Слуга народу" - 3, самовисування - 10: Лабунська повідомила про результати виборів в одній з ОТГ на Житомирщині - Цензор.НЕТ 2145

Volodymyr Ariev

Красиво? Так дурять Україну в новій владі. Епоха сватовства з елементами сімейних цінностей. А насправді, нічого нового, бо все нове - добре забуте старе.

"Батьківщина" - 8, "Слуга народу" - 3, самовисування - 10: Лабунська повідомила про результати виборів в одній з ОТГ на Житомирщині - Цензор.НЕТ 1517
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Недовиконання бюджету за останніх пів року близько 100млрд. гр(!!!!). Уряд бере кредити під 17% річних по ОВДП, що фактично є ознакою скачування країни в дефолт, промисловість зупиняється, інвестори втікають. Зелений уряд можна порівняти з наркоманом, який отримав права власності на квартиру, але якому вже не позичають гроші і він починає продавати з квартири меблю, побутову техніку, закладати саму квартиру за грабіжницькі відсотки ріелторам... Але в той самий час зелений наркоман продовжує жити на широку ногу.
Скільки треба часу, щоб мешканці квартири опинились на вулиці? Думаю, що небагато
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Дарма Зе з Юлею посрався... У Зе рейтинг, а у Юля найбільша і найпотужніша партія з 20- літнім стажем. Раніше чи пізніше Юля з"їсть Зе
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