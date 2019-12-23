 "Батьківщина" - 8, "Слуга народу" - 3, самовисування - 10: Лабунська повідомила про результати виборів в одній з ОТГ на Житомирщині

Про це Лабунська написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Перші місцеві вибори зі "Слугою народу": Житомирська область, Старосілецька ОТГ:
"Батьківщина" - 8
"Слуга народу" - 3
Самовисування - 10
Перевибори - 1.
"Батьківщина" - 72,7%. "Слуга народу" - 27,3% Голова - самовисуванець - 1437, кандидат від "Слуги народу" - 511! Ось вам і земля і багато іншого .. ", - написала вона.
как быстро то их начинают чмырить ...
нужно быстрее замутить еще одну серию Слуги Народа...
Жителі Закарпаття, Житомирської області- це жителі Бурунді в очах Зе? І їхня доля аж ніяк не хвилює президента? Я розумію, що "я вам нічєво нє дооолжен" (читати голосом хронічного курця з бронхітом), проте це вже перебір. А які жителі є вищим сортом? З яких областей чи кабінетів?
ага...
походу так и считают...
погано те, що в сусіда жива"
Volodymyr Ariev
Красиво? Так дурять Україну в новій владі. Епоха сватовства з елементами сімейних цінностей. А насправді, нічого нового, бо все нове - добре забуте старе.
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Скільки треба часу, щоб мешканці квартири опинились на вулиці? Думаю, що небагато