 "Батьківщина" - 8, "Слуга народу" - 3, самовисування - 10: Лабунська повідомила про результати виборів в одній з ОТГ на Житомирщині

Про це Лабунська написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Перші місцеві вибори зі "Слугою народу": Житомирська область, Старосілецька ОТГ:

"Батьківщина" - 8

"Слуга народу" - 3

Самовисування - 10

Перевибори - 1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ

"Батьківщина" - 72,7%. "Слуга народу" - 27,3% Голова - самовисуванець - 1437, кандидат від "Слуги народу" - 511! Ось вам і земля і багато іншого .. ", - написала вона.