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Все про:Закарпаття (843) місцеві вибори (122) Слуга народу (576)

 "Слуга народу" на Закарпатті перемогла лише в 2 громадах із 9, - ЗМІ

Із 9 об'єднаних територіальних громад на Закарпатті лише у двох перемогли кандидати від "Слуги народу".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, переможцями стали:

Оноківська ОТГ - Павло Машіка
Холмківська ОТГ - Тетяна Вачиля
Косонська ОТГ - Олександр Товт (СН)
Керецківська ОТГ - Михайло Мушка
Камянська ОТГ - Михайло Станинець(СН)
Зарічанська ОТГ - Марина Васько
Довжанська ОТГ - Віктор Симканич
Великоберезнянська ОТГ - Богдан Кирлик
Горондівська ОТГ - Іван Туряниця

"На Закарпатті загальнодержавний рейтинг партії "Слуга народу" не спрацював на виборах до ОТГ. Представники політсили перемогли у 2 із 9 ОТГ тому, що під партійним брендом пішли вже чинні голови сіл, які і без партійної символіки мали популярність у суспільстві", - зазначає Глагола.

Раніше в "Слузі народу" заявили про успішні для себе результати виборів до місцевих рад і зазначили, що кожен третій мандат у "слуг народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші вибори в 86 ОТГ: у поліцію надійшло 45 повідомлень про порушення, тривають перевірки. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, перші місцеві вибори в об'єднані територіальні громади відбулися 22 грудня у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міській) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори - у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.

Слуга народу на Закарпатті перемогла лише в 2 громадах із 9, - ЗМІ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166843
 
 
 Топ коментарі
 
не услышало Закарпатье зе-Донбасс....
какая пичалька.... "Слуга народа" на Закарпатье победила лишь в 2 общинах из 9, - журналист Глагола - Цензор.НЕТ 1894
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Зелебобы, до страшних 8% 😱😱😱 слугам залишилось ще трохи покуйовдатись...😁😁😁
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Україні зараз потрібно на
100 чоловік-
73 психіатра ...
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не услышало Закарпатье зе-Донбасс....
какая пичалька.... "Слуга народа" на Закарпатье победила лишь в 2 общинах из 9, - журналист Глагола - Цензор.НЕТ 1894
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Україні зараз потрібно на
100 чоловік-
73 психіатра ...
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Зелебобы, до страшних 8% 😱😱😱 слугам залишилось ще трохи покуйовдатись...😁😁😁
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Обратите внимание ...
.
Кто диктует ,
а кто ЗЕписывает ??.
. "Слуга народа" на Закарпатье победила лишь в 2 общинах из 9, - журналист Глагола - Цензор.НЕТ 5392
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По зебильной математике...это каждый третий...😀
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До этих двух ОТГ еще платежки не дошли "Слуга народа" на Закарпатье победила лишь в 2 общинах из 9, - СМИ - Цензор.НЕТ 1733
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Сміх-сміхом, проте тариф на опалення мені зменшили. Це не заслуга СН, це заслуга моєї місцевої влади.
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Не знаю, как вам, а мне за ноябрь начислили как за январь девятнадцатого, причем проверить невозможно.
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Ще й за попередній місяць зробили перерахунок, мінус 400грн.
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И что теперь, дать салют из 101 орудия и объявить праздник?Обычная политическая борьба. Ну, получили большинство, на здоровье как говорится.
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Ну да) зебильо обосралось с дутыми опросиками и рейтингом -зачем салют...))))))
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Не съезжай, вы, зебилы, обещали на выборах в ОТГ порвать всех! Не сложилось. "Слуга народа" на Закарпатье победила лишь в 2 общинах из 9, - СМИ - Цензор.НЕТ 6313
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Вот смешное ты недоразумение, право слово СН не выиграл?Тебе это что, важнее всего?
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Ну, на Закарпатті, яке теж наче не поганий для Слуг регіон, результат в районі 22%.
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Кстати Закарпатье довольно мутный райончик. Там ведь собрались отставники нквд.Пенсы военные ,времен ссср. Если вспомнить,то за яныка больше всех голосовали - Закарпатье,Крым и Донбасс.
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Про що взагалі мова?... Ці отг ніякої чисельної переваги не мають, просто села. Нселення Закарпаття - 1257000 чол, тільки Ужгород- 10%, + ще міста...
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Та тут другие совсем ассоциации. Зэбилы обещали сумасшедший рост рейтинга зеко-манды, а тут не то что роста нет, а крутое падение
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Це, типу "праймеріз", на таких виборах звіряють годинники та відпрацьовують технології, а місцеві сцарьки виставляють себе та шукають папікав, які їм краще заплатять.
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Можливо там сцарьок з СН чи опоненти слабенькі були.
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не змогли просто проконтролювати підрахунок, ось Зебіли і намалювали перемогу...
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За цими пітарасами Зеленими на Закарпатті бандюки стоять, ось і результат.
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Не прошло и пол года, а рейтинги тю-тю.... ))) даже этот процент много для зебилов...
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це фальсифікації. Вони Авакова не просто так тримають.
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наверное мой калькулятор врет, ****. не хочет показывать 33% а только 18
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Вот реальный рейтинг зелёной плесени и президента иже с ними, а то рисуют 62%. "Слуга народу" на Закарпатті перемогла лише в 2 громадах із 9, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 391
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