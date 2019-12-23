 "Це потрібно не мертвим, це потрібно живим": волонтери збирають листівки для сімей загиблих військовослужбовців. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні фонду.

Акція відбувається уже четвертий рік поспіль, долучитися до неї може кожен охочий.

"Кожного грудня з початку війни ми намагаємося привітати якомога більше сімей загиблих військовослужбовців з новорічними та різдвяними святами. Щорічно зростає і кількість учасників акції, і, на жаль, кількість сімей, які втратили чоловіка, батька, сина, брата, а іноді і маму, дружину, сестру на війні", - йдеться в повідомленні.

Вибрати, кому саме написати, можна в таблиці bit.ly/lystivka.

Листівки можна надсилати до кінця грудня на поштові адреси "Небесної гвардії" в Києві: "Укрпошта" - 03127, Київ-137, а/с 32 і Нова пошта - відділення 244, телефонний номер 0675012982.

"Коли ми тільки придумали цю акцію, - розповідають у "Небесній гвардії", - ми робили її, передовсім, для тих, хто буде читати ці листи. Зараз розуміємо, що це важливо і для тих, хто пише".

Фото: Благодійний фонд "Небесна гвардія"

Деталі акції на сторінці благодійного проєкту в Facebook.