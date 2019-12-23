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 "Це потрібно не мертвим, це потрібно живим": волонтери збирають листівки для сімей загиблих військовослужбовців. ФОТО

Благодійний фонд "Небесна гвардія" збирає новорічні листівки для сімей загиблих військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні фонду.

Акція відбувається уже четвертий рік поспіль, долучитися до неї може кожен охочий.

"Кожного грудня з початку війни ми намагаємося привітати якомога більше сімей загиблих військовослужбовців з новорічними та різдвяними святами. Щорічно зростає і кількість учасників акції, і, на жаль, кількість сімей, які втратили чоловіка, батька, сина, брата, а іноді і маму, дружину, сестру на війні", - йдеться в повідомленні.

Це потрібно не мертвим, це потрібно живим: волонтери збирають листівки для сімей загиблих військовослужбовців 01

Вибрати, кому саме написати, можна в таблиці bit.ly/lystivka.

Листівки можна надсилати до кінця грудня на поштові адреси "Небесної гвардії" в Києві: "Укрпошта" - 03127, Київ-137, а/с 32 і Нова пошта - відділення 244, телефонний номер 0675012982.

"Коли ми тільки придумали цю акцію, - розповідають у "Небесній гвардії", - ми робили її, передовсім, для тих, хто буде читати ці листи. Зараз розуміємо, що це важливо і для тих, хто пише".

Це потрібно не мертвим, це потрібно живим: волонтери збирають листівки для сімей загиблих військовослужбовців 02

Фото: Благодійний фонд "Небесна гвардія"

Деталі акції на сторінці благодійного проєкту в Facebook.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166841
 
   
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Очень важное занятие(для дебилов сарказм).
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Открыткой не утешишь. Только рану разбередишь.
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может быть тем, где есть дети (погибшего Героя) лучше подарок...или пригласительный на елку...
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Обов'язково напишУ.
Це насправді дуже потрібно.
Для всіх нас.
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обов'язково напишу! Вічна СЛАВА всім павшим Героям України!!!!
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