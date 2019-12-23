 "Президент змінився, чому його так довго тримають?" - Труба і Смирнов обговорюють справу Єфремова за три дні до звільнення ексрегіонала з-під варти. ВIДЕО

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами як у директора ДБР Романа Труби та Андрія Смирнова, який на момент запису очолював адвокатське об'єднання Smyrnov Law Office, опублікованого на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.
"У мене важливий суд у понеділок щодо Єфремова", - Смирнов
"Президент змінився, чого його (Єфремова. - Ред.) так довго тримають?" - Труба
Смирнов повідомив, що проти Єфремова, на відміну від ексмера Слов'янська Нелі Штепи, нібито немає доказів, що він терорист або сепаратист.
"Луценко ходить, бл#ть, і розповідає всім, що він терорист, сепаратист. А якщо стосовно Штепи були питання. Вони реально були, де ця Штапа дурна бігала з прапором російським. Ви мені щодо Єфремова покажіть хоч щось. Хоч одне відео, де він стоїть, де він кричить, де він фінансує. Нічого немає... Нам треба зараз змінити запобіжний із поправкою на рішення Конституційного, яку прибрали 176-ю статтю, на безальтернативність. Змінити запобіжний захід. І далі суд на раз-два-три щодо нього зробить "виправдос" - там іншого варіанта немає", - заявив Смирнов.
"Це принципово. Прокурори мають сидіти за таку х#йню. Вони мають аналогічно сісти, бл#дь, і посидіти. Нехай пів року - рік, бл#дь, вони мусять відчути, що це таке", - Труба.
Згідно з інформацією, Андрій Смирнов у 2017 році створив адвокатське об'єднання Smyrnov Law Office. Одним із клієнтів Смирнова був Олександр Єфремов - колишній глава фракції Партії регіонів, якого обвинувачували в державній зраді. Судовий розгляд у цій справі тривав три роки. Смирнов неодноразово критикував роботу правоохоронних органів і стверджував, що справа політично мотивована.
Після наведеної вище розмови, яка відбулася 19 липня 2019 року, через 3 дні - 22 липня - суд звільнив Єфремова з-під варти, а 19 вересня суд скасував домашній арешт і замінив його особистим зобов'язанням.
Нагадаємо, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт, у якому звинувачує його в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.
Єфремова утримували в СІЗО м. Старобільська Луганської області.
Зауважмо, що Андрій Смирнов - був депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії "УКРОП", здобув популярність як один з основних адвокатів, які захищали Геннадія Корбана в 2015-16 роках. Сьомого серпня Смирнов став членом робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції в Комісії з питань правової реформи. А 10 вересня президент призначив його заступником керівника свого Офісу Андрія Богдана. Наближений до Андрія Богдана, і його призначення в ОП не викликало здивування. Перше інтерв'ю на новій посаді він дав "Цензор.НЕТ".
докажи свою верю в монику - сделай тату на лбу" за Зе!" - а то скоро будешь истерить что "всегда был против моники лоха"
докажи свою верю в монику - сделай тату на лбу" за Зе!" - а то скоро будешь истерить что "всегда был против моники лоха"
P.S. Чи це можна назвати владою? Вороги!
или у тебя тогда были более важные делала - ты бегало с аквафрешем?))
Але питання не в Трубі, питання в системі, а система так і не змінилася, все ті ж рішалова, які почалися в 1990-х.
зараз система працює на відмазку постраждалих папередників, а от нащо вона почне працювати потім?
А навіщо на народ працювати, як що на виборах він цього не вимагає?
Якщо Ви про Порошенка, то я вважаю, що тут був типова домовленість олігархів. Тобто грубо кажучи, Коломойський побазарів з кремлівськими, а потім приперся сюди і добалакався з Пінчуком і ко про те, що їм чекісти пообіцяли щодо війни та бізнесу. І про те, що Коломойський вже ризикувати не буде - і точно поставить власну маріонетку без мізків і характеру та політсили.
До речі, якщо Ви дивилися серіал "Слуга Народу" - Ви б це відчули. Реальний сценарій виборів "народного преЗЕдента" відбувся майже так само, але з однією умовою: олігарх Коломойський попіклувався про добре фінансування, добру рекламну компанію (бо не так багато людей в нас передивляється ютуб) і про те, аби завчасно Зьо себе не спалив своїми дурними промовами. Ну і як корекцію серіала до реальності - преЗедента обладнали власною ручною парламентською фракцією, бо в фільмі все ну дуже смутно виглядало. Тому в реалі підстелили соломоньки. ((
А Порошенка дотерпіли і усунули, тому ще він вже не влаштовував ані Фірташа, ані Коломойського, ані Пінчука. А Ахмєтов завжди стоїть за тим, хто сильніше... Бо олігархи - люди МЕРКАНТИЛЬНІ і ПОХХ...істичні щодо інтересів держави. Як тільки кремлівських припекло і вони пішли на компроміси - олігархи швидко переорієнтувалися на "мір-дружбу-жвачку".
А все інше - люди і процеси - підлаштувалося під цей новий порядок денний.
Бо вже не раз це становилося очевидним: в нас структура суспільства така, що
- десь умовно 50% людей прямо залежить від держбюджету і на нього працює. Держбюджет тримають олігархи.
- Десь 48-49% людей працюють на олігархів у приватному секторі.
- І десь 1-2 % це люди, які не зав,язані ані на держбюджет, ані на олігархів. Але їх мало і впливу вони на державу не можуть робити ніякого.
Саме тому усі інші 98-99% дуже швидко переорієнтуються на міжсобойчики цих декількох кланів. І загальна політична картина країни миттєво змінює палітру... ((
зебилы, вы наделали в ЭТО вместе
ЗЕ - не марионетка Коломойского.
ЗЕ - не ватник...
И шо от этого молитвенника зебилов осталось на сегодня?
Ну молодцы чо... Не останавливаетесь в развитии, а продолжаете опускаться.
2. Когда примут закон, который позволит эту мразь убрать?
3. Смирнова уже уволили?
Доказательств, может, и нет. Но каждый житель Луганской области знает, что эта мразь полностью держала все это под своим контролем.
Все знают, что главу мафии очень трудно поймать и посадить: он делает преступления не своими руками.
Не случайно даже и в США мафиозо задержали и посадили всего лишь за неуплату налогов.
А то, что все его близкие друзья - кононенко, гладковский, грановский и разные другие с рылом не в пуху, а в густой шерсти - то это не считается.
На то она и мафия - все делать чужими руками, чтобы потом самому можно было выйти сухим из воды. А друзья пусть посидят, зато главный мафиозо пусть будет на свободе.
Ефремов же хотя бы немного посидел, мразь. Хотя надо бы на пожизненно, чтоб другим было неповадно колошматить страну и рвать ее на куски.
Вони навмисне випускають ригів і садчть патріотів !
Слабоумным в качестве примера "Царь хороший,то бояре плохие" ,не приводить,
А Труба как был загнанным "тупым совком" так им и остался. Годы, проведенные в Киеве и высокая должность ничему его не научили. По звонку с Банковой готов выпрыгнуть в окно . "Богдане Йосиповичуу...усе зроблю...усе зроблю..обіцяю тобі...."
Так что в плане "перед вступлением в должность немножко посадить прокуроров", чтобы посидели трошки, почувствовали все прелести СИЗОшной жизни и тогда думали, как надо себя вести в уголовном процессе - очень классная была бы идея, если бы законом такое допускалось бы . . . Труба говорил уже о другом - об ответственности за фактический провал прокуратуры в данном деле, а я имею в виду тренировку перед получением должности, дабы понимали, что не на золотую жилу пришли, а на тяжёлую и проблемную работу.
3 года !!! Ты или дай ему приговор, удержи его в апелляции / Верховном Суде и упакуй на зону на 15 лет, или отцепись, если доказательств нет. А там уже (если их нет или кто-то их уничтожил, чтобы дело развалить), если после выхода из СИЗО он будет дальше действия в ущерб национальной безопасности предпринимать, то пусть уже СБУ думает, как ему кожуру банановую подложить, чтобы поскользнулся и головой ударился сильно . . .