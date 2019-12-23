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Все про:Єфремов (224) Труба (230) Смирнов Андрій (10)

 "Президент змінився, чому його так довго тримають?" - Труба і Смирнов обговорюють справу Єфремова за три дні до звільнення ексрегіонала з-під варти. ВIДЕО

Майбутній заступник керівника Офісу Президента України Володимира Зеленського Андрій Смирнов 19 липня 2019 року розповів главі Держбюро розслідувань Роману Трубі, як "відбілюватиме" обвинуваченого у фінансуванні терористів "ЛДНР" колишнього голову фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами як у директора ДБР Романа Труби та Андрія Смирнова, який на момент запису очолював адвокатське об'єднання Smyrnov Law Office, опублікованого на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

"У мене важливий суд у понеділок щодо Єфремова", - Смирнов

"Президент змінився, чого його (Єфремова. - Ред.) так довго тримають?" - Труба

Смирнов повідомив, що проти Єфремова, на відміну від ексмера Слов'янська Нелі Штепи, нібито немає доказів, що він терорист або сепаратист.

"Луценко ходить, бл#ть, і розповідає всім, що він терорист, сепаратист. А якщо стосовно Штепи були питання. Вони реально були, де ця Штапа дурна бігала з прапором російським. Ви мені щодо Єфремова покажіть хоч щось. Хоч одне відео, де він стоїть, де він кричить, де він фінансує. Нічого немає... Нам треба зараз змінити запобіжний із поправкою на рішення Конституційного, яку прибрали 176-ю статтю, на безальтернативність. Змінити запобіжний захід. І далі суд на раз-два-три щодо нього зробить "виправдос" - там іншого варіанта немає", - заявив Смирнов.

"Це принципово. Прокурори мають сидіти за таку х#йню. Вони мають аналогічно сісти, бл#дь, і посидіти. Нехай пів року - рік, бл#дь, вони мусять відчути, що це таке", - Труба.

Згідно з інформацією, Андрій Смирнов у 2017 році створив адвокатське об'єднання Smyrnov Law Office. Одним із клієнтів Смирнова був Олександр Єфремов - колишній глава фракції Партії регіонів, якого обвинувачували в державній зраді. Судовий розгляд у цій справі тривав три роки. Смирнов неодноразово критикував роботу правоохоронних органів і стверджував, що справа політично мотивована.

Після наведеної вище розмови, яка відбулася 19 липня 2019 року, через 3 дні - 22 липня - суд звільнив Єфремова з-під варти, а 19 вересня суд скасував домашній арешт і замінив його особистим зобов'язанням.

Нагадаємо, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт, у якому звинувачує його в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова утримували в СІЗО м. Старобільська Луганської області.

Зауважмо, що Андрій Смирнов - був депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії "УКРОП", здобув популярність як один з основних адвокатів, які захищали Геннадія Корбана в 2015-16 роках. Сьомого серпня Смирнов став членом робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції в Комісії з питань правової реформи. А 10 вересня президент призначив його заступником керівника свого Офісу Андрія Богдана. Наближений до Андрія Богдана, і його призначення в ОП не викликало здивування. Перше інтерв'ю на новій посаді він дав "Цензор.НЕТ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166840
 
   
 Топ коментарі
 
Как "прекрасен" этот зеленый мир "патриотов".... "Президент сменился, почему его так долго держат?" - Труба и Смирнов обсуждают дело Ефремова, за три дня до освобождения экс-регионала из-под стражи - Цензор.НЕТ 9743
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Я верю в Зеленского и верю Зеленскому. А Порошенко мы уже 5 лет натерпелись, не дай Бог никому!
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ватник, ты и в путина веришь всю жизнь))
докажи свою верю в монику - сделай тату на лбу" за Зе!" - а то скоро будешь истерить что "всегда был против моники лоха" "Президент змінився, чому його так довго тримають?" - Труба і Смирнов обговорюють справу Єфремова за три дні до звільнення ексрегіонала з-під варти - Цензор.НЕТ 3548
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А ты сделай тату на лбу - Порох - мое все.
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шо такое, зебил.. с темы съезжаешь?)) неужто на монику тебе наплевать?))
докажи свою верю в монику - сделай тату на лбу" за Зе!" - а то скоро будешь истерить что "всегда был против моники лоха"
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Нова влада випускає з СІЗО тварюку, яка відкито заявляла "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито"
P.S. Чи це можна назвати владою? Вороги!
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Нова влада еще не расстреляла Турчинова и Яценюка которые заявляли что сдача Крыма это мелочь по сравнению с геополитическими задачами Майдана и Крым сдали. Вот это плохо! Сколько же богатств в Крыму - дворцов, заводов, сколько вложено денег Украины в Крым, что так профинансировали Крымом Россию Турчинов, Яценюк и кампания! На йолку их!
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лахта, что-то никто не видел тебя в марте 2014 с автоматом - защищающим Крым..
или у тебя тогда были более важные делала - ты бегало с аквафрешем?))
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Таки да - те проплаченные толпы что ногой в голову бьют молоденьких хлопцев в касках, почему они не на фронте??? А я по возрасту не прохожу уже.
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еще раз, зебил - ты почему Крым не спас? никто не видел тебя в марте 2014 с автоматом - защищающим Крым..или у тебя тогда были более важные делала - ты бегало с аквафрешем?)) "в возрасте" "Президент змінився, чому його так довго тримають?" - Труба і Смирнов обговорюють справу Єфремова за три дні до звільнення ексрегіонала з-під варти - Цензор.НЕТ 5709
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Да, тебе, старый маразматик, черти уже не первый год прогулы ставят
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"Это принципиально. "Труба" должен сидеть за такую х#йню. Они должны аналогично сесть, бл#дь, и посидеть. Пускай полгода - год, бл#дь, он должен почувствовать, что это такое"
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та да...труба вже наговорив собі.
Але питання не в Трубі, питання в системі, а система так і не змінилася, все ті ж рішалова, які почалися в 1990-х.
зараз система працює на відмазку постраждалих папередників, а от нащо вона почне працювати потім?
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на що завгодно, але не на народ і державу.
А навіщо на народ працювати, як що на виборах він цього не вимагає?
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Ntina *********

Якщо Ви про Порошенка, то я вважаю, що тут був типова домовленість олігархів. Тобто грубо кажучи, Коломойський побазарів з кремлівськими, а потім приперся сюди і добалакався з Пінчуком і ко про те, що їм чекісти пообіцяли щодо війни та бізнесу. І про те, що Коломойський вже ризикувати не буде - і точно поставить власну маріонетку без мізків і характеру та політсили.

До речі, якщо Ви дивилися серіал "Слуга Народу" - Ви б це відчули. Реальний сценарій виборів "народного преЗЕдента" відбувся майже так само, але з однією умовою: олігарх Коломойський попіклувався про добре фінансування, добру рекламну компанію (бо не так багато людей в нас передивляється ютуб) і про те, аби завчасно Зьо себе не спалив своїми дурними промовами. Ну і як корекцію серіала до реальності - преЗедента обладнали власною ручною парламентською фракцією, бо в фільмі все ну дуже смутно виглядало. Тому в реалі підстелили соломоньки. ((

А Порошенка дотерпіли і усунули, тому ще він вже не влаштовував ані Фірташа, ані Коломойського, ані Пінчука. А Ахмєтов завжди стоїть за тим, хто сильніше... Бо олігархи - люди МЕРКАНТИЛЬНІ і ПОХХ...істичні щодо інтересів держави. Як тільки кремлівських припекло і вони пішли на компроміси - олігархи швидко переорієнтувалися на "мір-дружбу-жвачку".
А все інше - люди і процеси - підлаштувалося під цей новий порядок денний.

Бо вже не раз це становилося очевидним: в нас структура суспільства така, що
- десь умовно 50% людей прямо залежить від держбюджету і на нього працює. Держбюджет тримають олігархи.
- Десь 48-49% людей працюють на олігархів у приватному секторі.
- І десь 1-2 % це люди, які не зав,язані ані на держбюджет, ані на олігархів. Але їх мало і впливу вони на державу не можуть робити ніякого.
Саме тому усі інші 98-99% дуже швидко переорієнтуються на міжсобойчики цих декількох кланів. І загальна політична картина країни миттєво змінює палітру... ((
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Бусинка-Вошьдь - надежда и опора всех ПРасов и подхйловников..
зебилы, вы наделали в ЭТО вместе
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А ви впевнені, що ЗЕбіли хотіли не цього?
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ЗЕ - не наркоман.
ЗЕ - не марионетка Коломойского.
ЗЕ - не ватник...

И шо от этого молитвенника зебилов осталось на сегодня?
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ЗЕ- не педофил как твой путин.
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Т.е. в вашем зеленом дурдоме в сопровождающую дрочива на немытого клоуна молитву таки добавляют новые слова. "Президент змінився, чому його так довго тримають?" - Труба і Смирнов обговорюють справу Єфремова за три дні до звільнення ексрегіонала з-під варти - Цензор.НЕТ 3898

Ну молодцы чо... Не останавливаетесь в развитии, а продолжаете опускаться.
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1. Как эта Труба попала на должность главы ГБР?
2. Когда примут закон, который позволит эту мразь убрать?
3. Смирнова уже уволили?
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Ну допустим, прямых доказательств по Ефремову нет. Однако что это такое - главе государственного бюро расследований звонит какой-то чувак и учит, как жить дальше?
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Вопрос в другом! Почему Луцик дело не довел до конца?!! Они со Штепой и Ефремовым тянули целых 5 лет!!!
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Дело не в Луцике, дело в судах- это судьи делали самоотводы, это судьи переносили заседания, это судьи проводили заседания раз в пол года.Дело Штепы суд "рассматривает" уже 5 лет, "Орджоникидзевский райсуд Харькова во вторник после более чем 16-месячного перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме" Укр. правда от 22.10.2019 тоже и по Ефремову
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было бы желание, прокуроры и следователи не хотят работать, вот же на росии могут любого засудить, и суды не затягиваю когда "им надо"
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Вот по ефремову как раз все очень хреново.
Доказательств, может, и нет. Но каждый житель Луганской области знает, что эта мразь полностью держала все это под своим контролем.
Все знают, что главу мафии очень трудно поймать и посадить: он делает преступления не своими руками.
Не случайно даже и в США мафиозо задержали и посадили всего лишь за неуплату налогов.
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Плохо все кончится! Народ возьмется за вилы и начнет самосуды ибо вся власть у предателей и все суды и СБУ и полиция под коллаборантами и по сути безвластие в стране. А сколько людей прошло войну и теряли боевых братьев и виде это, что у них будет в голове. Какая то вспышка и настроение народа взорвется и будет полная жопа в стране. А эта власть коллаборантов этого и добивается по ходу. Они грабят страну и уничтожают ее изнутри и по показателям капитал выводится из страны бешеными темпами и уже правительство объявило, что денег нет в стране и казна пуста и остались деньги только на выплаты пенсий и соц выплат. И хотят еще кредитов 5 миллиардов долларов на Украину взять и украсть с Коломойским и бандой. Идет уничтожение страны изнутри и в конце они хотят взорвать типа революцию и сыграть на Россию, которая им за это заплатит и они смоются с кучей бабок, которые с Украины украдут и которые РФ заплатит. А на страну и людей Коломойскому с бандой пофиг и он прямо заявляет это и плюет всем Украинцам в лицо говоря РФ, что готов продать Украину за 100 миллиардов. Вот я буду ржать, если они не успеют убежать от народа с армией.
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Кстати, вот порохоботы визжат, что порошенко не воровал, потому что роют-роют на него, а нарыть не могут - значит, не виноват.
А то, что все его близкие друзья - кононенко, гладковский, грановский и разные другие с рылом не в пуху, а в густой шерсти - то это не считается.
На то она и мафия - все делать чужими руками, чтобы потом самому можно было выйти сухим из воды. А друзья пусть посидят, зато главный мафиозо пусть будет на свободе.

Ефремов же хотя бы немного посидел, мразь. Хотя надо бы на пожизненно, чтоб другим было неповадно колошматить страну и рвать ее на куски.
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Ты определись там, кто виноват в твоей поганой жизни, Порох лично или все вместе.
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Зашквар в зеленкуватних '!
Вони навмисне випускають ригів і садчть патріотів !
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Сепаратисткое Зе большинство сдает страну Пу по команде Ко все что еще раз подтверждается
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О чем вы говорите, обвинение против Ефремова в финансировании терроризма снято СБУ в 2018 году. В СИЗО он продолжал сидеть по обвинению в принятии "законов 16 января". Повторюсь: в финансировании терроризма Ефремова не обвиняют с 2018 года.
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Может Зеленский и неплох, но его редкикие 3.14дорасы окружают.
Слабоумным в качестве примера "Царь хороший,то бояре плохие" ,не приводить,
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я знову ж, в 3301-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали партнови, смірнови, медведчуки, шуфричі, штепи та їх слуги богдани, труби та інша наволоч!
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Зуб даю, к гадалке не ходи - все эти тупорылые, про-российские черти, "полезные идиоты", аморальные мрази, собравшиеся вокруг Зеленского: Баканов, Богдан, Шефир, Ермак, Смирнов и т.д. "утопят" рейтинг самого торчка, а когда придет время отвечать за все содеянное - сбегут на россию/на парашу. Побегут еще быстрее ,чем бежал янукович со своей бандой.
А Труба как был загнанным "тупым совком" так им и остался. Годы, проведенные в Киеве и высокая должность ничему его не научили. По звонку с Банковой готов выпрыгнуть в окно "Президент змінився, чому його так довго тримають?" - Труба і Смирнов обговорюють справу Єфремова за три дні до звільнення ексрегіонала з-під варти - Цензор.НЕТ 1825 . "Богдане Йосиповичуу...усе зроблю...усе зроблю..обіцяю тобі...."
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Никто ничей рейтинг не топит. Зефанам все - божья роса.
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Хотелось бы слышать мнение именно той патриотической части избирателей ЗЕ, которая там что-то мычала до выборов, мол если что, то мы сразу на баррикады. Тех дебилов, которым говорили, что это реванш рыгов и сам клоун - ватник, но они как зомби, поддавшиеся на массовый психоз проголосовали за по-сути врага независимой Украины.
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Після "зеленої" влади Україна буде дуже довго вичухуватися,якщо вона взагалі збережеться.Питання до "Зебілів": ви задоволені своїм кумиром і його партією? Через рік ненависний вам Порох покажеться Ангелом небесним,а поки-що цілуйте свого коміка в зад і очікуйте "перемін".І наостанку ніяк не можу втриматися щоб не назвати вас дебілоіїдами!Амінь!
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Труба не должен убежать. Он должен сесть и надолго если не окажет сопротивление при задержании
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Ви,любителі зе-клоунади,зробили це разом,доречі...
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Считаю Ефремова сепаром и врагом Украины, не воспринимаю Трубу и Ко, но с одним надо согласиться : если есть за что (доказано) - почему 3 года в СИЗО маринуют и нет обвинительного приговора суда ??? Это ненормально. И столь же обыденно, к сожалению - рукожопые прокуратура и следствие не в состоянии качественно делать свою работу (тупые кадры, плохое законодательство, хорошие адвокаты у обвиняемого и т.п.), из-за чего судебная перспектива дела равна нулю, а выпускать "нельзя", потому что люди на дыбы встанут из-за "зрады" (и правильно сделают).
Так что в плане "перед вступлением в должность немножко посадить прокуроров", чтобы посидели трошки, почувствовали все прелести СИЗОшной жизни и тогда думали, как надо себя вести в уголовном процессе - очень классная была бы идея, если бы законом такое допускалось бы . . . Труба говорил уже о другом - об ответственности за фактический провал прокуратуры в данном деле, а я имею в виду тренировку перед получением должности, дабы понимали, что не на золотую жилу пришли, а на тяжёлую и проблемную работу.

3 года !!! Ты или дай ему приговор, удержи его в апелляции / Верховном Суде и упакуй на зону на 15 лет, или отцепись, если доказательств нет. А там уже (если их нет или кто-то их уничтожил, чтобы дело развалить), если после выхода из СИЗО он будет дальше действия в ущерб национальной безопасности предпринимать, то пусть уже СБУ думает, как ему кожуру банановую подложить, чтобы поскользнулся и головой ударился сильно . . .
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Як труба за єфрема переживає. "Бідненький" "Президент змінився, чому його так довго тримають?" - Труба і Смирнов обговорюють справу Єфремова за три дні до звільнення ексрегіонала з-під варти - Цензор.НЕТ 7381
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Он как-бы намекает, что к власти пришел такой же сепар, как и Ефремов. Почему его так долго держат?
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Зебилы-вы ЭТО привели на наши головы. " Обортни дурногоголовые"! Как говаривалось в фильме про прародителей нынешних "вибарцов"!
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