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Все про:ВР (5549) голосування (333) КВУ (79) Князевич (18) прогул (64) Кошель (19) Бакумов Олександр (2)

 Лише два народні депутати взяли участь у 100% голосувань Ради в грудні, - КВУ

Комітет виборців проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради в грудні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні КВУ у Facebook.

Попри те, що в листопаді Верховна Рада ввела штрафи для депутатів, які систематично не голосують на пленарних засіданнях, загалом проблема низьких показників участі в голосуваннях окремих депутатів все ще актуальна.

Так, у грудні 51 народний депутат взяв участь лише в половині голосувань Ради. При цьому 8 народних депутатів пропустили 90% голосувань, з них троє - не проголосували жодного разу за місяць.

У грудні нульові показники голосувань зафіксовано в Любові Шпак ("Слуга народу"), Романа Іванісова (позафракційний) та Віталія Данілова ("Батьківщина"). За даними електронної системи Ради усі троє народних депутатів не були зареєстровані на засіданнях Ради впродовж місяця. Конкретні причини відсутності на веб-сайті ВРУ не вказано.

Також у списку депутатів, які майже не голосували, Антон Яценко ("За майбутнє"), взяв участь у 0,19% голосувань; Вадим Столар (ОПЗЖ), 7%; Ігор Палиця ("За майбутнє"), 9%; Олександр Абдуллін ("Батьківщина"), 9%; Андрій Деркач (позафракційний), 9%.

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"Штрафи за неучасть у голосуваннях дозволять дещо зекономити бюджетні гроші, однак в цілому проблеми не вирішать. Адже потрібно враховувати, що в списку найменш активних депутатів, як правило, перебувають доволі заможні політики, для яких відсутність двох-трьох десятків тисяч гривень на місяць принципово не змінить ситуації, а тому не стане стимулом голосувати частіше", - пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Натомість у Верховній Раді є двоє народних депутатів, які взяли участь у 100% голосувань Ради. Це Руслан Князевич із "Європейської солідарності" та Олександр Бакумов зі "Слуги Народу". Ще 21 політик взяв участь у 98-99% голосувань.

Загалом у грудні відбулося 532 голосування.

Лише два народні депутати взяли участь у 100% голосувань Ради в грудні, - КВУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166835
 
 
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в таком случае, стране будет достаточно 2 депутатов - нахрена содержать всех 450, скажите пжлста7
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Целых два депутата. Лот, помнится в Содоме-Гоморре вообще ни одного праведника не нашёл, так что ещё живём.
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Хочемо нормальну владу? Треба змінювати виборчу систему. Вибори проводити в два етапи. Перший етап - для адекватних виборців. Другий етап - для всіх виборців. Адекватний виборець має відповідати наступним критеріям:
1. Не мати судимості. Ніякої. Навіть "погашеної". 2. Вища освіта. 3. Не менше 5 років стажу роботи за спеціальністю. 4. Перебувати в першому шлюбі. 5. Протягом дорослого життя жодного разу не отримувати ніякої соціальної допомоги (крім заробленої пенсії). Всі ці дані є в державних органах.
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Бездельники!!! Заняться нечем, вот и сидят в той Раде целыми днями... голосуют. Лише два народні депутати взяли участь у 100% голосувань Ради в грудні, - КВУ - Цензор.НЕТ 5149
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Что только люди не делают, чтобы Родину не защищать!
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