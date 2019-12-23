Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"У ніч із 22 на 23 грудня вимкнено електроенергію на всіх 6 шахтах ДП "Львіввугілля". Знеструмлені підйоми, водовідливи, вентилятори головного провітрювання. На всіх 6 шахтах втрачено контроль за рудничною атмосферою, йде затоплення", - повідомив Волинець.
За його словами, відключення шахт ДП "Львіввугілля" від електроенергії відбулося через заздалегідь невиконувані вимоги з боку постачальника районної електромережі - сплатити наперед 22 млн грн за електроенергію періоду грудень 2019 - січень 2020 року.
"Зрозуміло, шахтарі не в змозі виконати подібні вимоги через відсутність коштів, накопичені перед ними борги не тільки з зарплати, а й за відвантажене вугілля. Тільки ПАО Центренерго заборгувало гірникам "Львіввугілля" 92 млн грн, не сплативши ані копійки за вугілля, відвантажене в жовтні, листопаді, грудні", - зазначив Волинець.
Він додав, що Незалежна профспілка гірників України звертається з телеграмами до президента, прем'єр-міністра про необхідність вжити термінових заходів для реагування на надзвичайну ситуацію.
Зелена команда бере росіский газ, як хабар.
Певно першими контракт підписали Коломойський і медведчук.
Не иначе, Порох продолжает воровать
Чому немає грошей зараз і чому вони були тоді, коли "все розікрав гнусний шикаладний барига"?
Може для когось епоха бідності закінчилася, бо можна красти не оглядаючись?
У Парижі зустрівшись сам-на сам зєєєля с пуйлом домовилися про договірну ціну (зійшлися десь посередині), та узгодили етпаність проплат.
За кожну здачу української позиції Коломойський отримує гроші, та відстібує Зєєєлі його частку.
Хто за "бігбордік зєльонєнькій" голосував? Хто голосував за зєєєлю?
То ж нехай радіють і пишаються.
Меня устраивает статус порохобота, нравится это кому-то или не нравится мне как-то пох, это определение точно войдёт в историю.
Вот как зебилы от своего погоняла будут избавляться?