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Все про:місцеві вибори (122) Слуга народу (576)

 "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ

Політична партія "Слуга народу" заявила про успішні для себе результати виборів до місцевих рад і зазначає, що кожен третій мандат у "слуг народу".

Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"І знову перемога "Слуги народу"! Опрацьовано 75% дільниць (на виборах в ОТГ. - Ред.). Маємо 56% підтримки українців серед усіх партій за кількістю депутатів. Отже, проводимо до місцевих рад по всій Україні більше депутатів, ніж всі інші разом узяті партії. Ми здобули 33% серед усіх учасників, включно із самовисуванцями. Кожен третій мандат – наш!" - заявили в "Слузі народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші вибори в 86 ОТГ: у поліцію надійшло 45 повідомлень про порушення, тривають перевірки. ІНФОГРАФІКА

Кожен третій мандат - наш, - Слуга народу про результати виборів в ОТГ 01

Нагадаємо, перші місцеві вибори в об'єднані територіальні громади відбулися 22 грудня у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міській) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори - у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166830
 
 
 Топ коментарі
 
одна треть это 33%
С 73 до 33-есть чем гордится
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Обработано 75%, имеем 56% поддержки, мы получили 33%... Это для явно для идиотов зебильных высрано)))))
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Летом 73% было, тоже с учетом самовыдвиженцев. "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 6573 "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 6573 "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 6573
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Еврей, суть этих понятий одинакова "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 9614
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Ціфірі канешна круто. А по мандатам в кожній окремій громаді як?
Буде "по приколу", якщо оті кожен 3-й опиняться в декількох радах (у більшості), а в решті - блазнями "кожній тварі по парі"
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дуже тяжко жити, коли навколо така сила силенна тупаків... і це проявляється абсолютно у всьому - вони смітять, засирають, засцикають, запльовують і забльовують все, палять цигарки на зупинках, паркуються на тротуарах і переходах, бухають на дитячих майданчиках і під під'їздами, перевищують швидкість на дорозі, пруться на червоний, палять листя, вигулюють бійцівських собак без повідка і намордника, на роботі грають в телефоні, замість працювати, втомлюються від війни, на якій не були, ну й найголовніше і найприкріше - ходять на вибори і голосують (((
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квартиру у тебя не отобрали случайно? А то право продажи ее есть...
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опротивел он телевизором и ничем другим. если не смотреть телевизор, а судить только по объективным изменениям и достижениям - предыдущая власть была самой успешной в истории. ну а выбор зєлєнского это уже, извините из сферы психиатрии масс, стадного инстинкта и манипуляции обществом, построенной на тотальной лжи и фейках
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Если бы было хорошо,то не было бы плохого ))
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плохое есть везде и всегда, поэтому стоит оценивать по количеству хорошего, а при предыдущей власти хорошего было сделано много, как никогда раньше. а плохое да, конечно тоже было. но сейчас только плохое по сути, и это было ожидаемо абсолютно
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Но если хорошего мизерно мало,то это ведь плохо ? )) - Раз недовольны.
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сейчас хороршего мизерно мало. это по сути только активная попытка все-таки открыть рынок земли, и освобождение части заложников, правда не без фейла.
а при предыдущей власти хорошего было не мизерно мало, а наоборот очень много, в сравнении с предыдущими 25 годами. некоторые вещи были просто невероятными по своей значимости, например значение Томоса не понимают только откровенные идиоты или ватники, для всех адекватных, патриотично настроенных людей (в том числе неверующих) - это огромное достижение в становлении независимого национального государства.
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Значит нужно было заниматься понятными вещами . Для людей. )) - Согласись,это же глупо вылететь за непонятное ))
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Порошенко занимался понятными вещами. Для разумных людей, украинцев. Непонятно это все только для тупых желудков, ну а для ваты вообще он был врагом конечно. На росии имя Порошенко стало абсолютно идентичным имени Степана Бандеры по вызываемому батхерту. Меня банили на руских игровых серверах за ник "Петро Порошенко". Это о многом говорит, как он вые.ал росию. как говорится никогда еще руский человек не жил так плохо, как при обаме и порошенко
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Брехня. Я знаю настроения дыры. Сам из Донецка. Никто его там особо не ругает. Так для видимости.Вот кого там ругают - так это Саакашвили. Хотя он даже и не в правительстве. Зеленского ругают. Называют обманщиком.
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я не про дыру (их настроения вообще никого не интересуют), я про расею
ну и то, что в дыре почему то там ругают Саакашвили - о многом говорит в плане оценки их адекватности (а точнее - полной неадекватности и отрыва от реальности)
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Дыра это расия. Там без нее даже не перднут из страха.
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На россии тоже за плешивого было 73% баранов за плешивого.Совпадение? не думаю...Хи хи..стадо блин
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На расии фальсификации. У нас уже такое не проходит. Поэтому порошенко никогда не выиграет ))
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А кто вам, кретинам, даст голосовать теперь) наиМные...
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Хочешь увеличить надои собственного молока ?
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а благодаря кому у нас уже нет фальсификаций?
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а півроку назад 2/3 були ваші... Як круто у вас "росте" рейтинг...
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У вас там в слуге урода каждый первый это *****...
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Коли обирали між порошенко та Зеленським - 73% обрали Зеленського.
Там були й ті, що голосували проти порошенко.
Зараз вибір ширше, тому й відсоток нижчий.
Все зрозуміло.
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У ЗЕбобиков сегоня траур. Их никчемная фейковая партия со свистом пролетела на выборах в ОТГ. Со всеми каруселями, вбросами и админреусрсом на участках набрали всего 33% при 75% посчитанных бюллетенях, а на выборах в зраду - 48%.
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Ну,за пять лет у парашенко были возможности нейтрализовать всех олигархов. Получается он тупой ? ))
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чому? Коломойського видавили, Фірташ теж не тут. Пінчук мовчки сидів і чекав черги, а ось за півроку Зебіла, усі цівуть і пахнуть. Тільки Фірташа не вистачає... поки що...
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Кого там выдавили,народу не нужно. Им нужна полная и безоговорочная посадка и возвращение активов в бюджет. Нет результата - вон.
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Вже півроку пройшло, де посадки?!?!? Чи тільки ротом піздіти вмієте???
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красивий буде згодом хрестик, але вислів по суті.
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Усе забрати і поділити не буде ніколи. Якщо народ цього не розуміє, це його проблеми. Потрібно бути реалістами. Є звісно варіанти, новий експеримент типу СССР... якщо звісно народ заради зведення рахунків готовий знову їсти власних дітей під час голодоморів...
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Читаю коментарі, і диву даюся. А які результати ви сподівалися побачити? Коли востаннє були в селі? Хто там сьогодні живе? Всі, в кого хоч трішки мізки працювали, давно з села звалив. Залишилися пенсіонери, та мерзотники, які паразитують на людській біді.
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с таким клювом - только на нем и учиться...
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Дык... на рояли-ж...!!! Честно! Настучал! Тю! А шо, ля!? Думаете - легко!? Само попробуй-ТЕ!
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зебилы, научите своей математике. Каждый третий голос - это 33%. По зебильному 33=56?
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56% серед партій.
33% з урахуванням самовисуванців.
В кого з математикою кепські діла?
Вчи математику й інше.
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у зеленого стада рейтинг похоже тю-тю....

Каждый третий мандат, значит из 3-х один. Рейтинг 33%.

ЗЕленые шмаркли, Ростов все ближе и ближе!))))))))))
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У них там похоже арифметику на курсах Сороса никто не преподавал - только пиар и маркетинг на трех наперстках!
На каждого третьего приходится по одному каждому первому и каждому второму, т.е. на одного слугу - два хозяина из ОПЗЖ, Батькивщины и др.
А это 33% - это уже медицинский статистический показатель умственно заторможенных среди населения Украины. Самые счастливые жители - они даже выпав из окна 16-го этажа будут думать, шо они в передаче 95-го квартала "Крутой розыгрыш" и внизу прозрачный батут от клиники "Борис"...
А ведь к числу тех, кому не нравятся Слуги Народа, да и все остальные, принадлежат еще каждый четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый! Это те, кто будет подносить шины вашим противникам - каждому первому и второму.
Да блин, у Януковича и Порошенки инкубационный период был подольше, чем полгода!
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Обратите внимание ...
КТО ДИКТУЕТ , а кто ЗЕПИСЫВАЕТ ????.
. "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 8640
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Як зробити перможний вигляд, коли по вуха обісрався..
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каждый третий это не две трети, как на выборах. ГОСПОДА ЗЕ, вы за полгода успели просрать 50% своего иберателя. не стоит в ВР прикрываться народом. к концу 2020 будете иметь 12% как у пороха и то если за вас проголосуют ваши родные и подельники
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если считать в среднем по стране то поучится 2/3. В маленьких громадах на ЗУ 1/3 а больших 90%
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Потрібен надійний фільтр, який би не дозволив балотуватися всякій нечисті. Є простий, надійний спосіб оздоровити владу. А разом з нею й суспільство. Але він не має нічого спільного з демократією.
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Вибори тергромад - вибори по регіонам. А до цих людей ще не дійшла інформація про "шалені успіхи" в економіці молодої команди зелених реформаторів. Вже ндовиконання бюджету становить близько 100млрд. за останні шість місяців. Уряд зупиняє всі виплати, що не є захищеними. Чи врятує це країну від майбутніх затримок пенсій і зарплат бюджетнікам? Або гіперінфляції? Чекати залишилось недовго. Ось тоді і постануть у людей питання про владу, що вони обрали...
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То есть уже только каждый третий, а не 3/4 электората - лохи половозрелые.
Это ожидаемо, по моим прикидкам таких должно быть 20-25% населения.
Всего пол-года "бубочка" у власти, а 73% как ветром сдуло, осталось этих "бубочкиных" процентов только 30%.
Ничего, еще пол-годика Квартал продержится, и до 15% поддержка упадет.
Не забывайте, что нацистская партия в Германии прошла в Рейхстаг на демократических выборах, тогда в Германии было не меньше йолопIв, чем сейчас в Украине.
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