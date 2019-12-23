 "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ

Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.
"І знову перемога "Слуги народу"! Опрацьовано 75% дільниць (на виборах в ОТГ. - Ред.). Маємо 56% підтримки українців серед усіх партій за кількістю депутатів. Отже, проводимо до місцевих рад по всій Україні більше депутатів, ніж всі інші разом узяті партії. Ми здобули 33% серед усіх учасників, включно із самовисуванцями. Кожен третій мандат – наш!" - заявили в "Слузі народу".
Нагадаємо, перші місцеві вибори в об'єднані територіальні громади відбулися 22 грудня у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міській) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори - у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.
Буде "по приколу", якщо оті кожен 3-й опиняться в декількох радах (у більшості), а в решті - блазнями "кожній тварі по парі"
а при предыдущей власти хорошего было не мизерно мало, а наоборот очень много, в сравнении с предыдущими 25 годами. некоторые вещи были просто невероятными по своей значимости, например значение Томоса не понимают только откровенные идиоты или ватники, для всех адекватных, патриотично настроенных людей (в том числе неверующих) - это огромное достижение в становлении независимого национального государства.
ну и то, что в дыре почему то там ругают Саакашвили - о многом говорит в плане оценки их адекватности (а точнее - полной неадекватности и отрыва от реальности)
Там були й ті, що голосували проти порошенко.
Зараз вибір ширше, тому й відсоток нижчий.
Все зрозуміло.
33% з урахуванням самовисуванців.
В кого з математикою кепські діла?
Вчи математику й інше.
Каждый третий мандат, значит из 3-х один. Рейтинг 33%.
ЗЕленые шмаркли, Ростов все ближе и ближе!))))))))))
На каждого третьего приходится по одному каждому первому и каждому второму, т.е. на одного слугу - два хозяина из ОПЗЖ, Батькивщины и др.
А это 33% - это уже медицинский статистический показатель умственно заторможенных среди населения Украины. Самые счастливые жители - они даже выпав из окна 16-го этажа будут думать, шо они в передаче 95-го квартала "Крутой розыгрыш" и внизу прозрачный батут от клиники "Борис"...
А ведь к числу тех, кому не нравятся Слуги Народа, да и все остальные, принадлежат еще каждый четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый! Это те, кто будет подносить шины вашим противникам - каждому первому и второму.
Да блин, у Януковича и Порошенки инкубационный период был подольше, чем полгода!
КТО ДИКТУЕТ , а кто ЗЕПИСЫВАЕТ ????.
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Это ожидаемо, по моим прикидкам таких должно быть 20-25% населения.
Всего пол-года "бубочка" у власти, а 73% как ветром сдуло, осталось этих "бубочкиных" процентов только 30%.
Ничего, еще пол-годика Квартал продержится, и до 15% поддержка упадет.
Не забывайте, что нацистская партия в Германии прошла в Рейхстаг на демократических выборах, тогда в Германии было не меньше йолопIв, чем сейчас в Украине.