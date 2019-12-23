 "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ

Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"І знову перемога "Слуги народу"! Опрацьовано 75% дільниць (на виборах в ОТГ. - Ред.). Маємо 56% підтримки українців серед усіх партій за кількістю депутатів. Отже, проводимо до місцевих рад по всій Україні більше депутатів, ніж всі інші разом узяті партії. Ми здобули 33% серед усіх учасників, включно із самовисуванцями. Кожен третій мандат – наш!" - заявили в "Слузі народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші вибори в 86 ОТГ: у поліцію надійшло 45 повідомлень про порушення, тривають перевірки. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, перші місцеві вибори в об'єднані територіальні громади відбулися 22 грудня у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міській) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори - у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.