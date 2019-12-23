 На посту глави МОЗ із пропозиціями хабарів не стикалася, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Гордон".

За словами Скалецької, у неї в мобільному купа месенджерів, але на повідомлення, дзвінки або смски з невідомих номерів вона взагалі не відповідає.

"Якщо ми говоримо, що хтось може підійти з дивною пропозицією ... Не стикалася, якщо чесно. Буває, народні обранці просять зустрітися, бо дуже стурбовані якоюсь ситуацією у своєму окрузі. Тут треба спілкуватися. Не думаю, що випити кави з народним депутатом, який хоче розповісти, що за лікарню він прагне побудувати, є чимось незаконним", - зазначила міністерка.

Вона заявила, що "такого, щоб хтось безпосередньо щось пропонував або змушував, - ні, не було".

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