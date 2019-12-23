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Все про:хабар (2837) Мінздоров'я (1027) Зоряна Скалецька (58)

 На посту глави МОЗ із пропозиціями хабарів не стикалася, - Скалецька

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька розповіла, що за три місяці на посаді глави міністерства не стикалася з пропозиціями хабарів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Гордон".

За словами Скалецької, у неї в мобільному купа месенджерів, але на повідомлення, дзвінки або смски з невідомих номерів вона взагалі не відповідає.

"Якщо ми говоримо, що хтось може підійти з дивною пропозицією ... Не стикалася, якщо чесно. Буває, народні обранці просять зустрітися, бо дуже стурбовані якоюсь ситуацією у своєму окрузі. Тут треба спілкуватися. Не думаю, що випити кави з народним депутатом, який хоче розповісти, що за лікарню він прагне побудувати, є чимось незаконним", - зазначила міністерка.

Вона заявила, що "такого, щоб хтось безпосередньо щось пропонував або змушував, - ні, не було".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166829
 
 
 Топ коментарі
 
Так и Богатырева никогда с предложениями взяток не сталкивалась, а миллионы наприседала.
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З "прєдложєніямі" Не стикалися. А з хабарями?
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Эта юрист Скалецкая на посту Минздрава - вообще нонсенс без медицинского образования. От нее в медицине пока что никакого положительного результата. Она живет в своей реальности, народ в своей. Медики почти каждый день митингуют в Киеве из-за задержек мизерной зарплаты, а люди каждый день просят помощи на операции в СМИ и соцсетях, потому что медицина НЕДОСТУПНА.
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Після мокромантульної Уляни нам нічого не сташно. Хоч дідько лисий в крімлі Міністра МОЗ. Гірше зробити навряд чи вийде
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"-Из дворца сообщают. Сегодня царю было рассказано триста небылиц. Все триста рассказчиков , совершенно добровольно, передали свое имущество в казну.
-Кто еще хочет получить пол-царства?..."(с)
Арменмультфильм
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Её давно надо увольнять. Ей очень далеко до Супрун.
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Ее нужно не увольнять, а сажать. Как того, кто окончательно убил и похоронил нашу государственную медицину.
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З "прєдложєніямі" Не стикалися. А з хабарями?
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Для того, чтобы требовать взятки или, хотя-бы, чтобы тебе их предложили, нужно знать систему и понимать те схемы, на которых наживаются те, кто захочет эти взятки принести... А если ты - "одноклеточная", способная только "бульбы дуть" в Фейсбуке, то взятки тебе не понесут... Так, "кинут с барского плеча", "огрызок", "чтобы не плакала...".
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Патлата уляна, м'яко кажучи, жила в паралельній реальності америкоїдної системи охорони здоров'я, будучи "міністром" українського Кпбміну. І прибутки таких, як вона, прикормлених соросят, ніхто теж не рахував, бо вони лежать в іноземних банках
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А "непатлата" Скалецька у якій "реальності" живе?... З усього, що віками напрацьовувалося у світі, наше "бидло" потягло лише одне "паскудство"... Все хороше, що було створене у Європі, Америці, ними відторгалося під крики про "український шлях", "прикормлених соросят", і "паралельну реальність"... Супрун спробувала розгребти "авгієві конюшні" і навчить людей жить цивілізовано, однак ви цього не допустили... Тепер поставили на керівництво системою охорони здоров"я "тупу вівцю", яка не те що керувать цією галуззю не вміє, але і зберегти те, що створене було до неї, не здатна... Радійте...
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О! А я думаю, куда поделись вся ботва-диарейщики? Не норм, на страже. Озвучивают зебильные методички -работа кипит!
Олигофрен, твоя зелупная банда зеленых имбецилов уже семь месяцев у руля!

Куда тем соросятам до твоих каломойских работодателей. Серанул зеленым и посиди в спаме, посмотри "Горбатую гору", отдохни и отстрапонь себя по полной!
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Так и Богатырева никогда с предложениями взяток не сталкивалась, а миллионы наприседала.
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Значит все решают без ее ведома...ее некомпетентность пришлась ко двору... На посту глави МОЗ із пропозиціями хабарів не стикалася, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9197
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Звичайно, не стикалася. Бо ти - аватар Радуцького. Давати Скалецькій хабар - це все одно, що намагатись домовитись із секретуткою путлєра піськовим про повернення Криму Україні
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Для того є заступники: і візьмуть, і попросять, і з шефинею поділяться.
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Как же это убого, какие нахер больницы за кофе они обсуждают, зачем она эту муть заливает??? Все прекрасно понимают что наши министры и депутаты идут в политику только чтобы лоббировать и монополизировать свои интересы, а нынешняя каденция вообщетуникальный случай - случайные люди с улицы вдруг стали депутатами и высокими чинами под чутким руководством регионалов. Через четыре года их спишут скажут что они все до****** и воры и надо брать в политику профессионалов.
Пока у нас избиратели не начнут обращать внимание на репутацию и не перестанут верить в обещания страна будет деградировать.
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просто несут и несут, а отказываться это моветон.
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