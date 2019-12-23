 Генсек НАТО Столтенберг заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
"За наявності відповідних рамкових умов я б зустрівся з президентом Путіним. Особливо у важкі часи важливо разом сідати за стіл переговорів", - сказав він в інтерв'ю агентству dpa в Брюсселі, оприлюдненому в понеділок, 23 грудня.
Столтенберг не уточнив, як саме повинні виглядати рамкові умови для його зустрічі з Путіним. Експерти розцінюють слова генсека НАТО як важливий сигнал на тлі непримиренних відносин, що встановилися між Північноатлантичним альянсом і Москвою після того, як в 2014 році Росія незаконно анексувала український півострів Крим і стала надавати підтримку проросійським сепаратистам на Донбасі.
Москва зі свого боку звинувачує НАТО в розширенні на Схід і розміщенні військ альянсу на території колишніх радянських республік у рамках санкцій, введених проти Росії на тлі української кризи.
Пропозиція Столтенберга про зустріч з Путіним прозвучала після того, як на початку грудня президент США Дональд Трамп у ході саміту НАТО в Лондоні висловив думку, що переговори Столтенберга з Росією не стали б проблемою. Трамп тоді підкреслив, що з Росією можна мати дуже хороші відносини, а НАТО слід постійно вести діалог з Москвою.
Німеччина і Франція вже довгий час дотримуються аналогічної точки зору. Водночас країни Центральної і Східної Європи критично ставляться до цього, підкреслюючи, що повернення до рутинного діалогу з Росією неможливо до врегулювання конфлікту навколо України.
В інтерв'ю dpa Столтенберг сказав, що він згоден з цим, але водночас наголосив на важливості діалогу.
"Росія - наш найбільший сусід і залишиться таким. Навіть якщо наші відносини не поліпшаться, потрібно вміти управляти цими важкими стосунками", - додав він.
Якось колишні не союзні, а захоплені рашкою країни самі вирішать в яких структурах та альянсах їм перебувати.
І ніяке ***** на це не впливатиме.
Зачем? Зачем цивилизованному человеку с отбросом за один стол садиться?
Нато - импотенти и клоуни