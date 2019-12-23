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Все про:НАТО (2199) Путін (4785) Росія (14740) США (5853) Столтенберг Єнс (440)

 Генсек НАТО Столтенберг заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив готовність до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"За наявності відповідних рамкових умов я б зустрівся з президентом Путіним. Особливо у важкі часи важливо разом сідати за стіл переговорів", - сказав він в інтерв'ю агентству dpa в Брюсселі, оприлюдненому в понеділок, 23 грудня.

Столтенберг не уточнив, як саме повинні виглядати рамкові умови для його зустрічі з Путіним. Експерти розцінюють слова генсека НАТО як важливий сигнал на тлі непримиренних відносин, що встановилися між Північноатлантичним альянсом і Москвою після того, як в 2014 році Росія незаконно анексувала український півострів Крим і стала надавати підтримку проросійським сепаратистам на Донбасі.

Москва зі свого боку звинувачує НАТО в розширенні на Схід і розміщенні військ альянсу на території колишніх радянських республік у рамках санкцій, введених проти Росії на тлі української кризи.

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Пропозиція Столтенберга про зустріч з Путіним прозвучала після того, як на початку грудня президент США Дональд Трамп у ході саміту НАТО в Лондоні висловив думку, що переговори Столтенберга з Росією не стали б проблемою. Трамп тоді підкреслив, що з Росією можна мати дуже хороші відносини, а НАТО слід постійно вести діалог з Москвою.

Німеччина і Франція вже довгий час дотримуються аналогічної точки зору. Водночас країни Центральної і Східної Європи критично ставляться до цього, підкреслюючи, що повернення до рутинного діалогу з Росією неможливо до врегулювання конфлікту навколо України.

В інтерв'ю dpa Столтенберг сказав, що він згоден з цим, але водночас наголосив на важливості діалогу.

"Росія - наш найбільший сусід і залишиться таким. Навіть якщо наші відносини не поліпшаться, потрібно вміти управляти цими важкими стосунками", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166828
 
 
 Топ коментарі
 
Порохоботьі и генсека НАТО научат , как вести дела с РФ ? Да и Порошенко еще совет даст , очередной.
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Генсек НАТО Столтенберг заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним - Цензор.НЕТ 267Сегодня в Крыму оккупанты собираются открыть железнодорожное движение на Керченском мосту.....Украине нужно теперь установить на мосту в районе о. Тузла пропускной пограничный пункт,это если по нормальному. Генсек НАТО Столтенберг заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним - Цензор.НЕТ 9629
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Лаври Зєлєнского Столтенбергу спокою не дають? Ні, шановний, тут не лише зустріч з Пуциним потрібна, тут ще й грати на традиційному інструменті нетрадиційним способом навчитися треба. 😁 А якщо серйозно, то справді не зрозуміло, навіщо Столтенбергу це потрібно?
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И этот сМакронился)) то шож с ними всеми происходит то, а? Потерпеть не могут - расея вот-вот развалится, а они задницу заносят
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а шо там известно за "вот-вот развалится"... Генсек НАТО Столтенберг заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним - Цензор.НЕТ 9834 а ну расскажь, только не забрызгай... Генсек НАТО Столтенберг заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним - Цензор.НЕТ 9834
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Що поїде виправдовуватись ?
Якось колишні не союзні, а захоплені рашкою країни самі вирішать в яких структурах та альянсах їм перебувати.
І ніяке ***** на це не впливатиме.
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Та нафига он тебе нужен, мужик, он же не договороспособен и вонюч. Он сейчас сильно занят. Весь в планах. Отвечает на санкции. Не разберётся ни как, с какой стороны начать бомбить Воронеж.
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Лаври Зєлєнского Столтенбергу спокою не дають? Ні, шановний, тут не лише зустріч з Пуциним потрібна, тут ще й грати на традиційному інструменті нетрадиційним способом навчитися треба. 😁 А якщо серйозно, то справді не зрозуміло, навіщо Столтенбергу це потрібно?
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полуИван, полуЧингизХан...., да еще и чекист.......
Зачем? Зачем цивилизованному человеку с отбросом за один стол садиться?
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О ЕЩЕ 1 ХОЧЕТ ПАГАВАРИТЬ! МОГУТ СПОКОЙНО ВХОДИТЬ В БАЛТИКУ, НИЧЕГО НАТО НЕ СДЕЛАЕТ А ПРЕДЛОЖИТ ПАГАВАРИТЬ!
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Порохоботьі и генсека НАТО научат , как вести дела с РФ ? Да и Порошенко еще совет даст , очередной.
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Как эта шавка челобитную царю подаёт.
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А царек то не настоящий, так ***** обычное
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Такие встречи нужны лишь для того,чтобы объяснить превосходство сил. Военных. Новых технологий,которые рахе недоступны.И которые нейтрализуют любую их попытку угрожать.
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Генсек НАТО Столтенберг заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним - Цензор.НЕТ 267Сегодня в Крыму оккупанты собираются открыть железнодорожное движение на Керченском мосту.....Украине нужно теперь установить на мосту в районе о. Тузла пропускной пограничный пункт,это если по нормальному. Генсек НАТО Столтенберг заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним - Цензор.НЕТ 9629
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А вы думали сдача Крима фсбшной агентурой без единого выстрела произошла просто так и сама по себе? А что делало в это время на Майдане более 500 тыс. украинцев?
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в НАТО рулит комитет начальников штабов, а Столтенберг по сути, лишь пресс-секратарь при них...но понтанутся, пощекотать свое чсв, конечно всегда приятно... Генсек НАТО Столтенберг заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним - Цензор.НЕТ 3211
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О готовности целовать ***** в жопу
Нато - импотенти и клоуни
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В смысле, Столтенберг хорошенько вычистил зубы и обработал осветителем полость рта, обильно смазал вазелином наружный раструб своей выхлопухи?
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