 Проблема в спостереженнях моніторингової місії ОБСЄ не в мандаті, а в його реалізації, - Пристайко

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

"Вони мають право спостерігати 24/7. Тут наша позиція відрізняється від російської: вони стверджують, що така можливість у спостерігачів уже є; ми говоримо, що це записано, але реальність – інша... Це не проблема мандату, а проблема його реалізації та обмежень, які накладають національні делегації", - сказав Пристайко.

Він нагадав, що країн ОБСЄ, які надають персонал, намагаються не ризикувати життям своїх людей з огляду на загибель американського лікаря, поранення ще кількох працівників місії. Отже, саме через це спостерігачі не їздять вночі небезпечними, замінованими дорогами. Варіантом розв’язання цієї проблеми може стати заснування постійних пунктів, де групи спостерігачів можуть укритися в нічний час, або технічне посилення місії. Це обговорювалося на саміті в Парижі 9 грудня.

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Що стосується можливостей нарощування кількості спостерігачів найбільшої та найдорожчої в історії ОБСЄ місії, то слід зауважити, що в ній і зараз є дефіцит кадрів. За даними Пристайка, наразі у спостерігачів нараховується близько 70-ти вакантних посад.