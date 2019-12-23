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 Політика України, За кордоном
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Все про:Лавров (578) мінські угоди (1673) полонені (599) Тристороння контактна група (169)

 Встановлені, але не всі "процесуально очищені", - Лавров розповів про нову "перешкоду" для обміну полоненими

Під час переговорів про обмін утримуваними особами на Донбасі виникла "перешкода".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі російського "Першого каналу".

"Коли вони всі ці роки складали списки, то виявилося, що не всі взаємно підтверджені. Є списки, які визнані по обидва боки як списки реально існуючих людей, всі знають, де ці люди перебувають і як їх треба звільнити і обміняти", – сказав Лавров.

За його словами, президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський у присутності канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона говорили, що "ці люди встановлені, списки є, значить, ми їх поміняємо".

"Тепер у Контактної групи з’явився новий критерій: встановлені – так, але вони не всі "процесуально очищені". Це означає нову перешкоду для того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому", – переконаний Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40 осіб просять виключити їх з обмінних списків - не хочуть повертатися в "Л/ДНР", - російський "КомерсантЪ"

Нагадаємо, 18 грудня у Мінську пройшло перше після саміту "нормандської четвірки" засідання Тристоронньої контактної групи. Делегації мали досягти домовленостей щодо обміну полоненими, але Росія та підтримувані нею представники угруповань "ЛНР" та "ДНР" наполягали на гарантіях та механізмах "юридичного очищення" своїх кандидатів на списки для обміну.

Представник угруповання "ЛНР" Владислав Дейнего заявив, що досі "не очищені" звільнені під час попереднього обміну 2017 року – тобто з них в Україні не зняли судимість, тому потрібні гарантії для нового обміну. У підсумку на засіданні 18 грудня конкретних домовленостей щодо обміну не досягли.

Того ж дня, 18 грудня, Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 250 людей.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою "306 на 74". Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166822
 
 
 Топ коментарі
 
Мы им агентов и кадровых, а они нам зеков и идиотов, поехавших погостить у родственников или на заработки и несколько человек пленных военных... Лавров рассказал о новом "препятствии" для обмена пленными - Цензор.НЕТ 4325
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Беда только в том, что "Путин" там - "коллективный"... Макаревич правильно сказал, что сами "рассеяне" его создали и поставили над собой... Без их согласия подобное случиться не могло...
(Точно так же, как и без молчаливого согласия нашего "быдла" не пришло бы к власти это "зелёное недоразумение"...).
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Препятствие всегда одно,
и старое - хуйло.
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Препятствие всегда одно,
и старое - *****.
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Мы им агентов и кадровых, а они нам зеков и идиотов, поехавших погостить у родственников или на заработки и несколько человек пленных военных... Лавров рассказал о новом "препятствии" для обмена пленными - Цензор.НЕТ 4325
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Препятствие действительно одно, и зовут его путин.
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Беда только в том, что "Путин" там - "коллективный"... Макаревич правильно сказал, что сами "рассеяне" его создали и поставили над собой... Без их согласия подобное случиться не могло...
(Точно так же, как и без молчаливого согласия нашего "быдла" не пришло бы к власти это "зелёное недоразумение"...).
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Тобто якщо узагальнити , то кожен житель Кацпії на 86% є путєном . І для чого нам такі "брати" , про що путєн вилазячи з шкури переконує всіх що вони з нами "адіннарот" ?
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«Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм.» (Шамиль Басаев)
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Тепер всі кремльовські сценарісти кинуті на вигадки обґрунтувань на тему "чому ми не будемо проводить обмін". І дійсно - на шо? Про транзит газу домовились, 12 лярдів зекономили, мир на Донбасі їм не потрібен... То ж все логічно
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Так то оно так,но блин,на транзите больше выходит за пять лет,разве нет?
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Більше звичайно - але ж це тупий порохобот((
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Там лише один рік перекачки 65 млрд. дасть прибуток , а решта років по 40 млрд . буде нульовий прибуток при стабільному зношенні компресорів і іншій бодязі . Це як в тому анекдоті про торгівлю вареними яйцям . Тільки й того що буде копійка свіжа .
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Моряків же обміняли, бо це було на руку Кремлю.
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"Лошадь" , яка не може брати "прєпятствій" ю, потрібно у ліс, на трелбвання деревини, або пристрелити.
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А эта загнаная лошадь знает шо преграда одна ботоксный опарыш.
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процессуальный зачистчик,мля...этого хмыря,шо пво в дыре вертел,уже зачистили?
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Это всё, что нужно знать об договоренностях с расеей.
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не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие для того, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой", - убежден Лавров. Источник: https://censor.net.ua/n3166822
Представитель группировки "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что до сих пор "не очищены" освобожденные в ходе предварительного обмена 2017 года - то есть с них в Украине не сняли судимость, поэтому нужны гарантии для нового обмена. Источник: https://censor.net.ua/n3166822

ну, й невже не зрозуміло, що буде далі?
а далі на фб з'явиться ролік такого собі малороса-вовочки, який розповість про те, що всі хочуть зустрічати НР вдома і як йому болять чужі страждання, а отже давайте не будемо пручатися й всі дружно проголосуємо за АМНІСТІЮ.
ото вам й весь новий сценарій від зелайна.

жеремо далі, хоча наче вже й нема куди.
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А до чого тут судимість ??? Тобто сєпарів передають вже без судимості для того щоб після приєднання ордлосос він міг сміятися з України ? Амністія вже в дії ? Наших моряків кацапи віддали закривши справу ? Бубочка продажня .
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прочитайте ща раз наведені мною цитати лаврова та того лайна з ордло - дейнеги.
нікого в росії не цікавлять відкриті кримінальні справи щодо звільнених українців (як, до речі, вони не цікавлять й "зе та ко").

зараз завданням зе є прийняття закону про амністію для руських бойовиків з числа колишніх громадян України. оце все, для чого були радісні рулади зеленського про обмін до нового року, а "другим кроком" є оці заяви лаврова та бойовиків.
"третім кроком", як на мене, має стати звернення зеленського до народу та парламенту щодо необхідності якнайшвидше прийняти такий закон "виключно для того, аби допомогти нашим полоненим повернутися додому".
все що робить зе, робиться з метою руйнації української державності та ідентичності й задля відбілювання росії.
зе докладає максимальних зусиль аби перетворити російсько-українську війну на "громадянський конфлікт".
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Как в парашке формально судят, так же быстро и "амнистируют" (указом "солнцеликого"), что трудно под списком на амнистию росчерк поставить? Или еще поторговаться и вымогать чего-то хотят!?
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та ви чого не зрозуміли, росія й зе розігрують виставу аби змусити українців схвально поставитись до прийняття ВР закону про амністію для всіх виродків, які вбивали та зазіхали на цілісність України.

от те, що нас чекає найближчими днями.
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Переводя с конячьего-зеля,тебя опять кинули.
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Надо было привязать обмен пленными к газовым переговорам. А так просто подарили козломордым 12 млрд получается. И долг Януковича тоже.
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У нас же "гражданская война"! О чем вещает сей муж?
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так наших мораків теж не очистили - вони повинні давати покази кацапським слідчим
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я знову ж, в 3298-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Alex Stierlitz, ви переконуєтесь не в тому, в чому б слід було.

руські не збрехали, росія має план й діє за цим планом, а от Ваше переконання мало б бути в іншому - "зе та ко" допомагають руським втілювати цей план в Україні, оскільки є їхніми партнерами як економічно так й ментально.
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Процессуально очищены - это ШО?
Суды и президенты луганды наших ребят помиловать должны?
Я правильно понимаю?!!!
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