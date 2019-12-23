 Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ написав ексчлен Громадської ради доброчесності, юрист, старший розвідник 92-ї ОМБр (тепер у резерві) Леонід Маслов.
"Я наведу два об'єктивні дослідження британських вчених криміналістів, в обох з яких цей Бірч (брав участь в експертизі у справі про вбивство Шеремета. - Ред.) цитується і навіть, якщо не помиляюсь, в одному з них брав участь.
От що кажуть британські експерти:
"Коли криміналістичний аналіз ходи використовується як допоміжний засіб для позитивної ідентифікації підозрюваного, необхідно враховувати такі питання:
- Немає жодних доказів, що підтверджують твердження про те, що хода є унікальною в межах поточних або передбачуваних у майбутньому обмежень оцінок, які використовуються в криміналістичному аналізі ходи.
- В даний час немає надійної бази даних, яка б дозволяла оцінювати частоту або нормальних, або ненормальних характеристик ходи.
- Немає опублікованих та перевірених рівнів помилок, пов'язаних із поточною методологією.
- Не опубліковані дослідження методом чорні скриньки надійності та повторюваності аналізів.
- Не існує стандартизованої методології аналізу, порівняння та зголошення характеристик ходи.
Виключення якогось підозрюваного на підставі того, що його хода відрізняється від поведінки особи, записаної на відео, має бути менш вимогливим, ніж позитивна ідентифікація. Однак є ще менше доказів на підтримку використання відео в цьому контексті. Є декілька факторів, що які можуть змусити людей ходити по-різному в різних випадках і їх слід враховувати до того, як підозрюваний може бути розумно виключений, і подібні дослідження рідкісні", - написав Маслов.
Зазначимо, що одним із доказів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, представлених громадськості, є експертиза ходи підозрюваних і людей, зображених на відео камер спостереження, під час закладки вибухівки в автомобіль, яким користувався Шеремет.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Аналіз походки може бути обним з обгрунтувань підозри, та не може бути доказом в суді.
Ідентифікація за відбитками пальців - матеріальна, є палець і є його відбиток і ви порівнюєте два матеріальних об'єкта. Відбитки зняті із злочинця та з місця злочину лежать у архіві і завжди можна перевірити, порівнявши їх, чи не сталася помилка. І зробити це може будь-хто!
А походка? Як її порівнювати? На основі експертного виснвку? Так один експерт побачить одне, інший - інше, а якщо позолотити ручку то побачить і те, чого не було. І як перевірити чи не помилився експерД? Хто може це зробити?
Я не юрист, не знаю тонкощів, але відповідно здоровому глузду експертиза "па паходкє" не може бути доказоа вини у суді, оскільки не матеріальна. Експертиза ДНК - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт, експертиза за частками одягу, коли знаходять якусь ниточку і доводять що вона саме від того светра, який був на злочинці - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт.
А що таке експертний висновок про "паходку"? Це ВРАЖЕННЯ конкретної людини, а враження завжди суб"єктивне!
Така експертиза може бути фактором, що обгрунтовує підозру, але не може бути доказом вини! Дімаю всім зрозуміла різниця між підозрою і виною?
Саме через нематеріальність та реальну можливість суб'єктивності, перевірка на поліграфі не є доказом вини у суді. Так само не може бути доказом і експертний висновок про "паходку".
Про що се свідчить? А про те, що мєнтам у суд іти ні з чим. Вони змогли лише обгрунтувати підозру і дали суду можливість призначити тримання під вартою на час слідства, але у суд мєнтам іти ні з чим.
Для чого затримували?
Або з відчаю, сподіваючися "потім розколоти", або це спосіб прокурору зберегти свою посаду, бо він не пройшов атестацію і має бути звільненим з прокуратури, а тепер він типу "ключова особа" і до завершення "успішного" сліідства у начальства є првід його не звільняти.
Ґоді вже лайно варити - суд розбереться
як і розбереться з тими хто намагається протедіяти судочинству
Чому ці експерДи не можуь дали такий само "обєктивний та незаангажований" висновок?
Це навіть не непрямі докази ! Це ніщо !
І през виходить на брифінг і робить заяви на підставі тих доказів ????
Який сором....
Випускайте тих людей ! Не ганьбіться. !
Але про рябу шавку всі якось забіли. А чому?
Обісралися перш за все ці двоє, през і ряба шавка!
Тож ряба шапка не обісрався, а обісрав. А обісралися самк ті, хто на пресуці вякав. преЗЄк та Авакян.
Нє, я не фанат собакова, але дійсно, чому не згадують про рябу шавку? Прокурорами ж вона керує!
1. Запропонований слідчими варіант про захоплення націоналістичними ідеями заслуговує не лише на звільнення, а і на карну справу проти автора цього обвинувачення.
2. Версія, яку намагаються запустити в голови українцям росіскі методички, - операція СБУ на замовлення Порошенка.
Ще більш фантастична.
Бо питання - які мотиви мав сам Порошенко. Йому бракувало доказів про злочини росії та фуйла ? Навряд. І чому тобі сбушники лишили живими виконавців, а не обставили їхню загибель як замах росіских спецслужб на атовців та волонтерів ?
прям руский мир
Цель - запугать активную часть народа Украины способную противостоять капитуляции или сдачи интересов страны...
ибо воровать надо и много ))
Думаете, следствие специально искало волонтеров, активистов и патриотов как раз с таким чудесным совпадением, и это не считая других не менее чудесных совпадений, как то отключенные телефоны, прослушка разговоров, найденная мина и отсутствие какого-либо алиби?
А передающая вышка мобильного оператора в зоне где лежали "отключенные" телефоны в тот момент точно работала?
Найдена не мина, а корпус от мины. Это никаким боком не может квалифицироваться как оружие, это объемный макет и не более того!
Если твоим знакомым и родственникам дать послушать как ты о них отзываешся за их спиной, они тебе от "благодарности" фаберже поотрывают!..
Именно так и думаем. Ибо дескредитация тех, кто может оказать сопротивление капитуляции и сдачи государственных интересов, является одним из приоритетных задач новой власти.
ПС кто будет идти на опасное дело в обуви на шпильке ?
Перетрусили сторінки в соцмережах обвинувачених за кілька років.
Демонструйте докази їх нацистських переконань.
І не треба від мене вимагати ваші побажання.
Тому і отримали питання.
Бовдури, які шиють цю справу, не повинні були ліпити в документ, з яким пішли в суд, дикий мотив злочину, який нічим не можуть підтвердити.
Але на те вони і бовдури.
Сподіваюсь, рано чи піздно вони понесуть покарання за свій злочин.
Амінь.
Амінь.
А доказів, дійсно, набагато більше, ніж тільки хода.
Ми ще й 10-ти % не побачили.
Ще й повтор на наступний день зробити!
Оце дійсно - "Шито білими нитками".
Два дні по усіх телеканалах лунав заклик "У неділю о 13-00.... і т.д.".
У Києві чому зібралися тільки ті, що були в залі суду й люди, які прийшли послухати музику?
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Але це виправляється. Тут інше. Економічна політика уряду Зеленського(скоріше економічна безпорадність) шаленими темпами веде країну до дефолту. Рецепти виходу з кризи у вигляді продажу землі і стратегічних держпідприємств - економіка наркомана, якому вже ніхто не позичає грошей і який починає продавати все з своєї квартири. За такого керівництва сімейним бюджетом скільки чекати, щоб мешканці квартири взагалі опинились на вулиці? Всі ці атаки на добровольців і волонтерів - є відволіканням від головного: Вовік з шоблою мілованових - ліквідаційна комісія для України.
Тому зеленого наркомана від влади треба відстороняти якнайшвидше. А для цього треба загальноукраїнська політкомпанія "Зєлю геть! Дострокові! Українців вчергове пошили в дурні!". Ця політкомпанія буде мати безліч дієвих, безпечних і в межах закону механізмів політичного впливу на владу від громадянського суспільства.
02.07.2008 N 595 ( 595-2008-п ) "Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз"), а "експерт по походке" ознайомився з матеріалами справи, попереджений і розписався про кр.відп. за неправдивий висновок, а ухвала сл.судді про признач. ексертизи "по походке" є ? Якщо є, предявіть на загал, тоді повірю.
С чего вы решли украинская копия Лу(Зе) будет действовать иначе? "Электорат всё равно схвает"