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Матеріали за темою:
Все про:експертиза (141) Шеремет (305) Маслов Леонід (12) Антоненко Андрій (32) Кузьменко Юлія (31)

 Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов

Експерти, які займаються аналізом ходи, у своїх дослідженнях акцентують, що є кілька чинників, які можуть змусити людей ходити по-різному в певних випадках і їх потрібно враховувати.

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ написав ексчлен Громадської ради доброчесності, юрист, старший розвідник 92-ї ОМБр (тепер у резерві) Леонід Маслов.

"Я наведу два об'єктивні дослідження британських вчених криміналістів, в обох з яких цей Бірч (брав участь в експертизі у справі про вбивство Шеремета. - Ред.) цитується і навіть, якщо не помиляюсь, в одному з них брав участь.

От що кажуть британські експерти:

"Коли криміналістичний аналіз ходи використовується як допоміжний засіб для позитивної ідентифікації підозрюваного, необхідно враховувати такі питання:

  • Немає жодних доказів, що підтверджують твердження про те, що хода є унікальною в межах поточних або передбачуваних у майбутньому обмежень оцінок, які використовуються в криміналістичному аналізі ходи.
  • В даний час немає надійної бази даних, яка б дозволяла оцінювати частоту або нормальних, або ненормальних характеристик ходи.
  • Немає опублікованих та перевірених рівнів помилок, пов'язаних із поточною методологією.
  • Не опубліковані дослідження методом чорні скриньки надійності та повторюваності аналізів.
  • Не існує стандартизованої методології аналізу, порівняння та зголошення характеристик ходи.

Виключення якогось підозрюваного на підставі того, що його хода відрізняється від поведінки особи, записаної на відео, має бути менш вимогливим, ніж позитивна ідентифікація. Однак є ще менше доказів на підтримку використання відео в цьому контексті. Є декілька факторів, що які можуть змусити людей ходити по-різному в різних випадках і їх слід враховувати до того, як підозрюваний може бути розумно виключений, і подібні дослідження рідкісні", - написав Маслов.

Зазначимо, що одним із доказів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, представлених громадськості, є експертиза ходи підозрюваних і людей, зображених на відео камер спостереження, під час закладки вибухівки в автомобіль, яким користувався Шеремет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Адвокат Кузьменко Добош спростував підозру слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166819
 
   
 Топ коментарі
 
Отожжж
Це навіть не непрямі докази ! Це ніщо !
І през виходить на брифінг і робить заяви на підставі тих доказів ????
Який сором....
Випускайте тих людей ! Не ганьбіться. !
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Може "паходка" і індивідуальна, та вона не матеріальна.
Ідентифікація за відбитками пальців - матеріальна, є палець і є його відбиток і ви порівнюєте два матеріальних об'єкта. Відбитки зняті із злочинця та з місця злочину лежать у архіві і завжди можна перевірити, порівнявши їх, чи не сталася помилка. І зробити це може будь-хто!
А походка? Як її порівнювати? На основі експертного виснвку? Так один експерт побачить одне, інший - інше, а якщо позолотити ручку то побачить і те, чого не було. І як перевірити чи не помилився експерД? Хто може це зробити?

Я не юрист, не знаю тонкощів, але відповідно здоровому глузду експертиза "па паходкє" не може бути доказоа вини у суді, оскільки не матеріальна. Експертиза ДНК - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт, експертиза за частками одягу, коли знаходять якусь ниточку і доводять що вона саме від того светра, який був на злочинці - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт.
А що таке експертний висновок про "паходку"? Це ВРАЖЕННЯ конкретної людини, а враження завжди суб"єктивне!
Така експертиза може бути фактором, що обгрунтовує підозру, але не може бути доказом вини! Дімаю всім зрозуміла різниця між підозрою і виною?

Саме через нематеріальність та реальну можливість суб'єктивності, перевірка на поліграфі не є доказом вини у суді. Так само не може бути доказом і експертний висновок про "паходку".
Про що се свідчить? А про те, що мєнтам у суд іти ні з чим. Вони змогли лише обгрунтувати підозру і дали суду можливість призначити тримання під вартою на час слідства, але у суд мєнтам іти ні з чим.
Для чого затримували?
Або з відчаю, сподіваючися "потім розколоти", або це спосіб прокурору зберегти свою посаду, бо він не пройшов атестацію і має бути звільненим з прокуратури, а тепер він типу "ключова особа" і до завершення "успішного" сліідства у начальства є првід його не звільняти.
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Я про це писав кілька днів тому.
Аналіз походки може бути обним з обгрунтувань підозри, та не може бути доказом в суді.
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Може "паходка" і індивідуальна, та вона не матеріальна.
Ідентифікація за відбитками пальців - матеріальна, є палець і є його відбиток і ви порівнюєте два матеріальних об'єкта. Відбитки зняті із злочинця та з місця злочину лежать у архіві і завжди можна перевірити, порівнявши їх, чи не сталася помилка. І зробити це може будь-хто!
А походка? Як її порівнювати? На основі експертного виснвку? Так один експерт побачить одне, інший - інше, а якщо позолотити ручку то побачить і те, чого не було. І як перевірити чи не помилився експерД? Хто може це зробити?

Я не юрист, не знаю тонкощів, але відповідно здоровому глузду експертиза "па паходкє" не може бути доказоа вини у суді, оскільки не матеріальна. Експертиза ДНК - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт, експертиза за частками одягу, коли знаходять якусь ниточку і доводять що вона саме від того светра, який був на злочинці - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт.
А що таке експертний висновок про "паходку"? Це ВРАЖЕННЯ конкретної людини, а враження завжди суб"єктивне!
Така експертиза може бути фактором, що обгрунтовує підозру, але не може бути доказом вини! Дімаю всім зрозуміла різниця між підозрою і виною?

Саме через нематеріальність та реальну можливість суб'єктивності, перевірка на поліграфі не є доказом вини у суді. Так само не може бути доказом і експертний висновок про "паходку".
Про що се свідчить? А про те, що мєнтам у суд іти ні з чим. Вони змогли лише обгрунтувати підозру і дали суду можливість призначити тримання під вартою на час слідства, але у суд мєнтам іти ні з чим.
Для чого затримували?
Або з відчаю, сподіваючися "потім розколоти", або це спосіб прокурору зберегти свою посаду, бо він не пройшов атестацію і має бути звільненим з прокуратури, а тепер він типу "ключова особа" і до завершення "успішного" сліідства у начальства є првід його не звільняти.
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ага.. як і кольор волосся та модель пальта... Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 3104НУ І ШО??
Ґоді вже лайно варити - суд розбереться Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 8985
як і розбереться з тими хто намагається протедіяти судочинству
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У нас ммашина збиває пішохода так, що розриваэ його навпіл, а експерДи дають "висновок", що авто рухалося 40км/год. Такого не було?
Чому ці експерДи не можуь дали такий само "обєктивний та незаангажований" висновок?
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та да ,, суд разбєрьотся,, а хто розбиратимиться з судом ?
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поэтому в мире используют программу опознавания лица!!!! моделирование лица с учетом возможных комбинаций пластической хирургии , дактилоскопия, и ДНК тест.. похода движения руками или туловищем ногами может применяться в случаях если у лица имеются анатомические особенности коротка ярука нога. травма, отсуствие конечностей. пальцев, ранения и трамвы которые существенно изменили характер передвижения человека или дижения действия руками... просто я смотел вот то цирковое шоу и думал Боже ж ты мой как упало в своем развитии НПУ Аваков как они скатились до уровня обезьян и дебилов... что на полном серьезе втюхивают в прямом эфире вот эту галимую хрень и Бубочку посадили рядом после такой "порнушки" всех Авакова рябошапку коллегию НПУ и МДВ и ГПУ вместе с ОП и Бубочкой в карцер кандалы и на зону... был бы Порошенко он быскзал в прямом эфире что за...ню вы мне тут крутите....
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Там теж є свої проблеми, система не абсолютно бездоганна. Вона може використовуватися тільки, як підказка де шукати докази.
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Отожжж
Це навіть не непрямі докази ! Це ніщо !
І през виходить на брифінг і робить заяви на підставі тих доказів ????
Який сором....
Випускайте тих людей ! Не ганьбіться. !
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Нє, през не тямить у кримінальному кодекся, він покладається на "спеціаліста", на рябу шавку, це ряба шавка його виводить на брифінг!
Але про рябу шавку всі якось забіли. А чому?
Обісралися перш за все ці двоє, през і ряба шавка!
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Та нє, обсирається не той, хто готує страву, а той хто її їсть.
Тож ряба шапка не обісрався, а обісрав. А обісралися самк ті, хто на пресуці вякав. преЗЄк та Авакян.
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Правильніше буде - обісрпюалися зебвли, вибравши кухарів, які годують їх лайном.
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Складывается ощущение,что молодцы Авакова не то что не могут найти настоящих убийц и "шьют" дело лишь бы закрыть его.А то что просто не хотят искать настоящих убийц.Недаром ряд улик по небрежности или ошибок куда то пропали. Присмотреться бы на своё действующее и бывшее окружение,да на себя не мешало бы:вдруг где то легкомысленно доверился кому то.
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Вбивцями Шеремета потрібно було присначити музикантів "Роллінг Стоунз". Чому? А х.з. Нехай Аваков думає, у нього більше фантазії.
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А ряба шавка тут ні при чому? Чому стрілки переводять на собакова? На пресуху вискочила зєєєля з рябою шавкою.
Нє, я не фанат собакова, але дійсно, чому не згадують про рябу шавку? Прокурорами ж вона керує!
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У них всіх - колективна відповідальність. Я маю підозру, що Рябошапка став морозитись цієї справи. І неявка прокурорів на апеляцію - тому підтвердження. Баканов взагалі виглядає внутрішнім опозиціонпром. Тому на мій погляд цей трест вже би луснув. Але є цементуюча сила - Аваков. Можливо, я помиляюся. Вкотре хочу повторити - відповідати повинні всі, але замутив цю справу таки Аваков.
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Как раз пример с Роллингами неудачный - так как походки у Джаггера и Ричардса уникальные и их не спутаешь ни с кем (особенно походняк Джаггера) Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 8648
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Бачите, ми це знаємо. А Аваков би зміг і тут довести ідентичність, якби була політична доцільність.
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Уникальные походки? А если, к примеру, Джагеру во время попойки упустили бутылку на палец ноги? Какая тогда уникальная походка? Или левый башмак жмет, или шнурок развязался, или каблук отпал. или в носок попала жвачка Ричардса, или Ричардс бал накануне подсрачник Джагеру, или стрельнул позвонок во время нахождения на шлюхе, или....
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Диванные следователи в унисон с официальными взахлеб верещали, что уникальность походки не ниже, чем сетчатки и папиллярных линий. Ищите новые фишки, эти сдохли.
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Рюкзаковцы продолжают обсераться жиденьким. То ли еще будет.
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Окрема розмова стосується мотиву.
1. Запропонований слідчими варіант про захоплення націоналістичними ідеями заслуговує не лише на звільнення, а і на карну справу проти автора цього обвинувачення.
2. Версія, яку намагаються запустити в голови українцям росіскі методички, - операція СБУ на замовлення Порошенка.
Ще більш фантастична.
Бо питання - які мотиви мав сам Порошенко. Йому бракувало доказів про злочини росії та фуйла ? Навряд. І чому тобі сбушники лишили живими виконавців, а не обставили їхню загибель як замах росіских спецслужб на атовців та волонтерів ?
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Клоунам закон не писан. Они не понимают. Только хорошая пи тюлина промеж ушей может вату поставить на место.
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абасратся и делать вид что все нормально...
прям руский мир
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да все всем понятно уже.... - это дело Шеремета сплошная нестыковка и фальсификация....
Цель - запугать активную часть народа Украины способную противостоять капитуляции или сдачи интересов страны...
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Зато зеля гарантировал что они преступники . Харант по вызову а не гарант 13ст. конституции.
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воровской гидрант может быть только на престоле
ибо воровать надо и много ))
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Справа не має жодної перспективи. Навіть до Європи не дійде. Українські суди побояться допустити її вихід на європейський рівень.
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Экспертиза не является бесспорним доказательством
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ой..тоді Ж навіщо ті експертизи-експерти..?? дешевше монетку кидати
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Пусть эти эксперты знают, что совокупность НЕСКОЛЬКИХ косвенных улик являются прямым доказательством в суде.
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Совокупность брехнини, подтверждённая брехнёй, становится "правдой"
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Те несколько косвенных улик зашита поочередно в унитаз спускает.
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На видео подрывник хромает, а Антоненку как раз в то время сделали операцию на колене.
Думаете, следствие специально искало волонтеров, активистов и патриотов как раз с таким чудесным совпадением, и это не считая других не менее чудесных совпадений, как то отключенные телефоны, прослушка разговоров, найденная мина и отсутствие какого-либо алиби?
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А что, в Украине на тот момент был всего один хромающий, Антоненко? Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 839
А передающая вышка мобильного оператора в зоне где лежали "отключенные" телефоны в тот момент точно работала?
Найдена не мина, а корпус от мины. Это никаким боком не может квалифицироваться как оружие, это объемный макет и не более того!
Если твоим знакомым и родственникам дать послушать как ты о них отзываешся за их спиной, они тебе от "благодарности" фаберже поотрывают!..

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Я уже говорил, ни одно обстоятельство по отдельности не может считаться 100% доказательством, но вот все вместе они так чудесно совпали, что указывают именно на задержанных.
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Думаете, следствие специально искало волонтеров, активистов и патриотов

Именно так и думаем. Ибо дескредитация тех, кто может оказать сопротивление капитуляции и сдачи государственных интересов, является одним из приоритетных задач новой власти.
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Похоже, что следствие на тяп-ляп к волонтерам белыми нитками дело шило. Даже на явные несоответствия хер забило.
Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 3097
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А если Кузьменко станет ровно и надеть на нее капюшон?
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Попробуйте перед зеркалом стать по стойке "вольно" и "смирно", а потом в капюшоне и без. Вряд ли будет разница в полторы головы. Ну, разве что клоунский колпак вместо капюшона наденете. Но Моника вне подозрений. Пока, во всяком случае. Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 9021
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Разница может быть в 3-5 сантиметров запросто, а если добавить сюда женскую обувь на платформе (даже не туфли со шпильками), и подобрать "правильный" момент на видео - то еще больше. Например тут уже они одинакового роста без никакой "разницы в полторы головы". Но это же ничего, правда?
Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 1082
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А тут и не может быть разницы в полторы головы. Это разница между женщиной на оперативном видео и реальной подозреваемой, которой шьют дело.
ПС кто будет идти на опасное дело в обуви на шпильке ?
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Професійний кловун скопіює вам походку на раз-два, а їх в кварталі валом.
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Як би там ці виродки не викручувались, а за скоєні ними злочини - доведеться відповідати!
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Докази того, що найлегше знайти та продемонструвати, нацизму обвинувачуваних, який шиють їм аваківсько-рябошапківські, хтось продемонстрував?
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Докази є, але показали те, що тягне на ПІДОЗРУ.
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До "нацизму" обвинувачуваних прив'язали найголовніше - мотив злочину.
Перетрусили сторінки в соцмережах обвинувачених за кілька років.
Демонструйте докази їх нацистських переконань.
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В ході слідства обвинувачення може бути перекваліфіковано.
І не треба від мене вимагати ваші побажання.
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Ви вирішили виступити на стороні фальсифікаторів під поїм коментарем.
Тому і отримали питання.
Бовдури, які шиють цю справу, не повинні були ліпити в документ, з яким пішли в суд, дикий мотив злочину, який нічим не можуть підтвердити.
Але на те вони і бовдури.
Сподіваюсь, рано чи піздно вони понесуть покарання за свій злочин.
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Звичайно. Нехай понесуть покарання СПРАВЖНІ вбивці та фальсифікатори-наклепники.
Амінь.
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І вписали цей мотив в ТЕКСТ ПІДОЗРИ, яку прокурори представляли в суді.
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Якщо коментарі на Цензорі розглянути під кутом кримінальної відповідальності, то половині присутніх треба висунути кримінальне звинувачення за посягання на життя, честь і Огидність Зеленского, а іншій половині за теж саме, в адресу Порошенко... Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 6733
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Не поспішай їх звинувачувати.
А доказів, дійсно, набагато більше, ніж тільки хода.
Ми ще й 10-ти % не побачили.
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Не показуйте решту бо помремо від сміху.
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Тоді, обов`язково треба показати!
Ще й повтор на наступний день зробити! Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 2144
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Дострокові. Поки Вовік не заробив на довічне з конфіскацією, як Пєця.
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Сьогодні на ПРЯМОМУ заявили, що в акції в Дніпрі прийняли учясть близько 100 чоловік!
Оце дійсно - "Шито білими нитками".

Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 6788
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Не було анонсу мітінгу, тому люди масово і не прийшли. Зізвонювались лише по знайомим.
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Як не було анансу?
Два дні по усіх телеканалах лунав заклик "У неділю о 13-00.... і т.д.".
У Києві чому зібралися тільки ті, що були в залі суду й люди, які прийшли послухати музику?
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Це по Києву. А по Дніпру не чув нічого.
__________
Але це виправляється. Тут інше. Економічна політика уряду Зеленського(скоріше економічна безпорадність) шаленими темпами веде країну до дефолту. Рецепти виходу з кризи у вигляді продажу землі і стратегічних держпідприємств - економіка наркомана, якому вже ніхто не позичає грошей і який починає продавати все з своєї квартири. За такого керівництва сімейним бюджетом скільки чекати, щоб мешканці квартири взагалі опинились на вулиці? Всі ці атаки на добровольців і волонтерів - є відволіканням від головного: Вовік з шоблою мілованових - ліквідаційна комісія для України.
Тому зеленого наркомана від влади треба відстороняти якнайшвидше. А для цього треба загальноукраїнська політкомпанія "Зєлю геть! Дострокові! Українців вчергове пошили в дурні!". Ця політкомпанія буде мати безліч дієвих, безпечних і в межах закону механізмів політичного впливу на владу від громадянського суспільства.
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та скільки б не прийшло , суті справи це не змінює . міністр мвс , генпрокурор і те що тимчасово називається президентом сцяли в очі публіці і казали що то божа роса ,а всякий хто стає на їх бік погоджується з тим що таки да , божа роса ..
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Соевые, прекратите истерику, бесполезно. "Сколь веревочка не вейся, а совьёшься ты в петлю."
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А я вот несколько дней назад реально узнал знакомого, которого не видел уже полгода. Думаю неужто он, обогнал точно
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номера на старенькій "копійці" він так і не поміняв?
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А методика "експертного дослідження по походке" зареєстрована в Методиках ( КМУ
02.07.2008 N 595 ( 595-2008-п ) "Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз"), а "експерт по походке" ознайомився з матеріалами справи, попереджений і розписався про кр.відп. за неправдивий висновок, а ухвала сл.судді про признач. ексертизи "по походке" є ? Якщо є, предявіть на загал, тоді повірю.
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Защитники патриотов - рецедивистов и старых шльондр, вы действительно думаете, что эту компашку арестовали на основании выводов одной экспертизы походки, а Аваков идиот и так подставился???
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А меня лично интересует сумма которую авакян и Ко заплатили за дутую "экспертизу"!!!!
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Ффф, у нас в Беларуси все доказательства лукашистского суда и "экспердов следователей" строилось на "походке" после взрыва в метро.
С чего вы решли украинская копия Лу(Зе) будет действовать иначе? "Электорат всё равно схвает"
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