 Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ написав ексчлен Громадської ради доброчесності, юрист, старший розвідник 92-ї ОМБр (тепер у резерві) Леонід Маслов.

"Я наведу два об'єктивні дослідження британських вчених криміналістів, в обох з яких цей Бірч (брав участь в експертизі у справі про вбивство Шеремета. - Ред.) цитується і навіть, якщо не помиляюсь, в одному з них брав участь.

От що кажуть британські експерти:

"Коли криміналістичний аналіз ходи використовується як допоміжний засіб для позитивної ідентифікації підозрюваного, необхідно враховувати такі питання:

Немає жодних доказів, що підтверджують твердження про те, що хода є унікальною в межах поточних або передбачуваних у майбутньому обмежень оцінок, які використовуються в криміналістичному аналізі ходи.

В даний час немає надійної бази даних, яка б дозволяла оцінювати частоту або нормальних, або ненормальних характеристик ходи.

Немає опублікованих та перевірених рівнів помилок, пов'язаних із поточною методологією.

Не опубліковані дослідження методом чорні скриньки надійності та повторюваності аналізів.

Не існує стандартизованої методології аналізу, порівняння та зголошення характеристик ходи.

Виключення якогось підозрюваного на підставі того, що його хода відрізняється від поведінки особи, записаної на відео, має бути менш вимогливим, ніж позитивна ідентифікація. Однак є ще менше доказів на підтримку використання відео в цьому контексті. Є декілька факторів, що які можуть змусити людей ходити по-різному в різних випадках і їх слід враховувати до того, як підозрюваний може бути розумно виключений, і подібні дослідження рідкісні", - написав Маслов.

Зазначимо, що одним із доказів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, представлених громадськості, є експертиза ходи підозрюваних і людей, зображених на відео камер спостереження, під час закладки вибухівки в автомобіль, яким користувався Шеремет.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.