 Лотерейний оператор підтримав Кабмін щодо припинення роботи нелегальних гральних залів

Про це повідомляє пресслужба "М.С.Л.".
Оператор державних лотерей "М.С.Л." підтримує ініціативу Кабінету міністрів внести необхідні зміни у нормативно-правові акти для унеможливлення незаконному гральному бізнесу працювати під назвою "лотереї".
Але при цьому "М.С.Л." має занепокоєння, що обраний Урядом спосіб боротьби навряд чи здатен допомогти у вирішенні питання боротьби з нелегальним бізнесом.
Нелегальний бізнес не має ніяких ліцензій, не виконує ніяких ліцензійних умов і не має ніяких електронних систем прийняття ставок, у частині яких Уряд скасував ліцензійні умови. Очевидно, що для ефективної боротьби з тіньовим ринком необхідні комплексні заходи, які були б ефективними та вживались своєчасно державними органами в межах їх повноважень.
Спираючись на свій 50-річний досвід роботи на ринку лотерей, та 25-річний досвід участі в провідних європейських і міжнародних лотерейних організаціях, вважаємо, що для остаточного подолання псевдо-лотерей та повноцінного виконання чинного законодавства, Мінфіну необхідно розробити та впровадити нові ліцензійній умови для операторів державних лотерей. У ліцензійні умови необхідно внести всі необхідні положення, які приберуть будь-яку можливість використовувати лотереї для розповсюдження незаконних азартних ігор.
У той же час, "М.С.Л." звертає увагу, що оператори державних лотерей у своїй роботі керуються Законом України "Про державні лотереї в Україні" 2012 року. Частково скасований наказ Держкомпідприєництва 2002 року не застосовується до моменту приведення його у відповідність до вищевказаного Закону.
Казино в центрі міста, біля ЗД вокзалів...
Невже нікому не цікаво ?
Може комусь час за грати, нє ?
якщо лотереї чи букмекерство більш менш пристойні і там хоч є якась пауза між розіграшами то азартні ігри на зразок ігрових автоматів чи онлайн то справжнє зло. це теж само що грати в карти на гроші. тому бажано їх серйозно обмежувати.
99,9647% "ЭВОЛОТ ЛИМИТЕД"
В целом офшоры нужно запретить. ОНИ НЕ должны иметь никаких "льгот" в Украине. Это не разумно.
- это мусарня - подлая контора ))
пора её снова шугать как в 14-м - порохосвин вывески перевесил ***** ))
https://www.unian.ua/economics/finance/1134663-ukrajina-zastosuvala-sanktsiji-do-operatoriv-loterey-msl-i-patriot.html
Нифига у вас не выйдет панове , игральный бизнес задавить силой . Ни у кого в мире это не получилось , а вы думаете что самые умные . Ну ну . Попыхтите .
и пусть меня снова банят ))))