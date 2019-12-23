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 Економіка, Суспільство
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Все про:Кабмін (3159) лотерея (74)

 Лотерейний оператор підтримав Кабмін щодо припинення роботи нелегальних гральних залів

"М.С.Л." підтримує рішучі дії Кабміну в наведенні порядку на лотерейному ринку.

Про це повідомляє пресслужба "М.С.Л.".

Оператор державних лотерей "М.С.Л." підтримує ініціативу Кабінету міністрів внести необхідні зміни у нормативно-правові акти для унеможливлення незаконному гральному бізнесу працювати під назвою "лотереї".

Але при цьому "М.С.Л." має занепокоєння, що обраний Урядом спосіб боротьби навряд чи здатен допомогти у вирішенні питання боротьби з нелегальним бізнесом.

Нелегальний бізнес не має ніяких ліцензій, не виконує ніяких ліцензійних умов і не має ніяких електронних систем прийняття ставок, у частині яких Уряд скасував ліцензійні умови. Очевидно, що для ефективної боротьби з тіньовим ринком необхідні комплексні заходи, які були б ефективними та вживались своєчасно державними органами в межах їх повноважень.

Спираючись на свій 50-річний досвід роботи на ринку лотерей, та 25-річний досвід участі в провідних європейських і міжнародних лотерейних організаціях, вважаємо, що для остаточного подолання псевдо-лотерей та повноцінного виконання чинного законодавства, Мінфіну необхідно розробити та впровадити нові ліцензійній умови для операторів державних лотерей. У ліцензійні умови необхідно внести всі необхідні положення, які приберуть будь-яку можливість використовувати лотереї для розповсюдження незаконних азартних ігор.

У той же час, "М.С.Л." звертає увагу, що оператори державних лотерей у своїй роботі керуються Законом України "Про державні лотереї в Україні" 2012 року. Частково скасований наказ Держкомпідприєництва 2002 року не застосовується до моменту приведення його у відповідність до вищевказаного Закону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166818
 
   
 Топ коментарі
 
"Оператор государственных лотерей "М.С.Л.""____________у этого оператора от "государственного" только название!
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Снова кипрское повылазило. Зачем "киприотам" разрешать бизнес в Украине. Пусть продают свои лотерейки у себя ДОМА, в своей "стиралке"
99,9647% "ЭВОЛОТ ЛИМИТЕД"

В целом офшоры нужно запретить. ОНИ НЕ должны иметь никаких "льгот" в Украине. Это не разумно.
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МСЛ за пятьдесят лет, и наличия современного видеооборудования, не научилась нормально показывать розыгрыши, что бы ни у кого не было вопросов к организаторам. Такая же шарашка, крупного размера.
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А то, что уши всех украинских лотерей торчат из паРаши - это нормально?
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"Оператор государственных лотерей "М.С.Л.""____________у этого оператора от "государственного" только название!
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Нелегальний бізнес взагалі не ховався. Хто його кришував ?
Казино в центрі міста, біля ЗД вокзалів...
Невже нікому не цікаво ?
Може комусь час за грати, нє ?
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Калжктів нашєго калхоза рєшітєльна паддєржіваєт! Фу, гидко. Що цікаво, оте МСЛ мало чим відрізняється від Космолотів. І теж не є державною лотереєю. Ясно, що вони раді усунення конкурентів. Можливо, навіть стимулювали акцію.
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Дарма не легалізували ігорний бізнес. Ще при союзі грали,пам'ятаю, як в селах в неділю, грали на гроші в триньку, сєку, очко і т.д
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так в дитинстві грали спочатку в чу(монетами) потім в карти в тріньку. але все одно це недобра історія. такі речі все ж таки не варто легалізовувати. якщо в чу іноді вигравав. то в карти навпаки. пам'ятаю коли їздив на змагання батьки давали гроші 10-20 руб я зазвичай в перші дні все програвав в тріньку і потім зі спокійною душею припиняв грати. але в мене є сусід який років 10 назад йому було десь 10-11 років і дитинка не маючи грошей ну крім кишенькових там пару гривень двічі отримував джекпоти 777 в автоматі який стояв на вулиці.

якщо лотереї чи букмекерство більш менш пристойні і там хоч є якась пауза між розіграшами то азартні ігри на зразок ігрових автоматів чи онлайн то справжнє зло. це теж само що грати в карти на гроші. тому бажано їх серйозно обмежувати.
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Многим украинцам хочется расслабухи, чтобы в казино вместе с проституткой и косяком марихуаны и рядом все равные от главы администрации Президента и до .... Лотерейный оператор поддержал Кабмин относительно прекращения работы нелегальных игровых залов - Цензор.НЕТ 8474
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Снова кипрское повылазило. Зачем "киприотам" разрешать бизнес в Украине. Пусть продают свои лотерейки у себя ДОМА, в своей "стиралке"
99,9647% "ЭВОЛОТ ЛИМИТЕД"

В целом офшоры нужно запретить. ОНИ НЕ должны иметь никаких "льгот" в Украине. Это не разумно.
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И ещё... Президент подписал закон о предоставлении кредита для строительства метро в Бердянске.
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да менты-понты это да Лотерейний оператор підтримав Кабмін щодо припинення роботи нелегальних гральних залів - Цензор.НЕТ 3892
- это мусарня - подлая контора ))
пора её снова шугать как в 14-м - порохосвин вывески перевесил ***** ))
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МСЛ за пятьдесят лет, и наличия современного видеооборудования, не научилась нормально показывать розыгрыши, что бы ни у кого не было вопросов к организаторам. Такая же шарашка, крупного размера.
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А историю Лас Вегаса почитать , зеля не желает Лотерейний оператор підтримав Кабмін щодо припинення роботи нелегальних гральних залів - Цензор.НЕТ 1550 . ? Где есть запреты , там всегда беззаконие и криминал , где запретов нету , там наоборот - порядок . Закон природы . .
Нифига у вас не выйдет панове , игральный бизнес задавить силой . Ни у кого в мире это не получилось , а вы думаете что самые умные . Ну ну . Попыхтите .
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Этот милый оператор лотерей занимается в частности Супер лото, в котором условия утверждены Державой и при этом весьма занимательны, так на экспертизу билета оператор может потратить полгода, а на выплату крупного выигрыша - полтора года! Очень приятное условие при скачках доллара, ставках по депозитам 15 - 20% и всяческих кризисах.
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а не играй в азартные игры с лохотронщиками Лотерейний оператор підтримав Кабмін щодо припинення роботи нелегальних гральних залів - Цензор.НЕТ 3739
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если кто играет - значит он лох -а лохов надо доить
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а кризисов нет просто петюшки воруют наши деньги Лотерейний оператор підтримав Кабмін щодо припинення роботи нелегальних гральних залів - Цензор.НЕТ 7748 Лотерейний оператор підтримав Кабмін щодо припинення роботи нелегальних гральних залів - Цензор.НЕТ 7748
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ПРОБЛЕМЫ ВСЕ ИСКУСТВЕННЫЕ! Введите ПОЛНЫЙ БЕЗНАЛ и легализуйте ВСЕХ от ЛОХОТРОНОВ до самой последней ПРОСТИТУТКИ /все должны платить НАЛОГИ с продаж, в жопу НДС/!
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Причина существования ЛОХОТРОНОВ - ЛОХИ, а ПРОСТИТУТОК - инстункт размножения, хотите или нет, "хорошо" или "плохо", можно только упорядочить эти явления или они будут все равно, но в криминале!
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ну щначит они такие же)))
и пусть меня снова банят ))))
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