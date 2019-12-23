 Лотерейний оператор підтримав Кабмін щодо припинення роботи нелегальних гральних залів

Про це повідомляє пресслужба "М.С.Л.".

Оператор державних лотерей "М.С.Л." підтримує ініціативу Кабінету міністрів внести необхідні зміни у нормативно-правові акти для унеможливлення незаконному гральному бізнесу працювати під назвою "лотереї".

Але при цьому "М.С.Л." має занепокоєння, що обраний Урядом спосіб боротьби навряд чи здатен допомогти у вирішенні питання боротьби з нелегальним бізнесом.

Нелегальний бізнес не має ніяких ліцензій, не виконує ніяких ліцензійних умов і не має ніяких електронних систем прийняття ставок, у частині яких Уряд скасував ліцензійні умови. Очевидно, що для ефективної боротьби з тіньовим ринком необхідні комплексні заходи, які були б ефективними та вживались своєчасно державними органами в межах їх повноважень.

Спираючись на свій 50-річний досвід роботи на ринку лотерей, та 25-річний досвід участі в провідних європейських і міжнародних лотерейних організаціях, вважаємо, що для остаточного подолання псевдо-лотерей та повноцінного виконання чинного законодавства, Мінфіну необхідно розробити та впровадити нові ліцензійній умови для операторів державних лотерей. У ліцензійні умови необхідно внести всі необхідні положення, які приберуть будь-яку можливість використовувати лотереї для розповсюдження незаконних азартних ігор.

У той же час, "М.С.Л." звертає увагу, що оператори державних лотерей у своїй роботі керуються Законом України "Про державні лотереї в Україні" 2012 року. Частково скасований наказ Держкомпідприєництва 2002 року не застосовується до моменту приведення його у відповідність до вищевказаного Закону.