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Все про:МЗС (1976) мінські угоди (1673) Пристайко (301)

 Лідери нормандської четвірки могли б змінити Мінські угоди, треба лише бажання, - Пристайко

За бажанням усіх країн-підписантів Мінських угод внести корективи в цей документ вони могли б це зробити з метою рушити далі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

"Якщо чотири лідери знову б зібралися і сказали: це реально не працює, то вони можуть поміняти Мінськ коли завгодно", - сказав Пристайко.

Це, на його переконання, могло б допомогти розблокувати деякі принципові речі. Угоди – це продукт роботи делегацій, а не догма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримські проблеми потрібно вирішувати іншими механізмами, - Пристайко

Серед проблемних питань він назвав пункт про кордон, формулювання про передачу якого під контроль України є не зовсім зрозумілим. Київ намагається досягти з Москвою порозуміння, адже "якщо серйозно говорити про вибори, доведеться адаптувати пункт про кордон".

"Напевно, така амбівалентність і незрозумілість вигідна комусь, хто не хоче уточнення окремих пунктів", - зауважив дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166816
 
 
 Топ коментарі
 
дристайка, ваше бажання може привести країну до катастрофи.
краще вам нічого не робити, нехай хуйло й надалі отримує санкції
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Чиє "жєланіє", деди морози ви наші зелені? Те, що ви будь-яке "жєланіє" готові виконувати, видно вже неозброєним оком. Тільки це явно не бажання більшості українців.
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Пустомеля, а не міністр МЗС.
Жодної корисної думки...
Хіба що хоче перекласти відповідальність за капітуляцію на Німеччину та Францію.
Бо українці не дають державу здавати, то пішли іншими шляхами.
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дристайка, ваше бажання може привести країну до катастрофи.
краще вам нічого не робити, нехай ***** й надалі отримує санкції
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А що в них не так?
Прихильники Порошенко кажуть, що там усе добре.
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Чиє "жєланіє", деди морози ви наші зелені? Те, що ви будь-яке "жєланіє" готові виконувати, видно вже неозброєним оком. Тільки це явно не бажання більшості українців.
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Один мальчік так добре пародіював президента, що сам став пародією на нього.
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Пустомеля, а не міністр МЗС.
Жодної корисної думки...
Хіба що хоче перекласти відповідальність за капітуляцію на Німеччину та Францію.
Бо українці не дають державу здавати, то пішли іншими шляхами.
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как всё просто , оказывается у моники не было желания, один не мог другой не хотел.Какой вумный министр
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Немає ніяки "соглашеній"!!! Будь які договори на міжнарожному рівні підписуються керівництвом держави та потребують ратифікації у верховній раді!!! Тому не пудріть мозги іне вішайте лапшу на вуха людям. Це все фейки та маніпуляції, як і люди, які щось "підписували"!
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Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.


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Олександр Бригинець

@bryhynets

·47 мин

Спектакль закінчився. Дещо таємне стало явним: Зеленський продався Путіну та ще й дозволив йому напряму фінансувати свою 5 колону газом - проросійські бізнеси отримають надприбутки Тепер почне скорочуваться видобуток власного газу... Ми знов сідаємо на енергетичну голку
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Роман Москаль

@RomanMoskal70

·13 ч

Виявляється, якихось 5 українських компаній уклали прямі угоди з "Газпромом" про постачання газу з РФ на український ринок. Ці компанії - 5 колона Росії в Україні. Імовірно, це одна із таємних домовленостей Зеленського у Парижі - він, схоже, перейшов там не одну "червону лінію"!
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Пять украинских компаний заключили контракты с ПАО «Газпром» на поставку газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщает издание Liga.net со ссылкой на информированного собеседника на нефтегазовом рынке.
Собеседник агентства «Интерфакс-Украина» также подтвердил, что несколько украинских компаний заключили прямые контракты с российским концерном.
О каких компаниях идет речь, оба источника не уточняют.



Лідери нормандської четвірки могли б змінити Мінські угоди, треба лише бажання, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8290

Лідери нормандської четвірки могли б змінити Мінські угоди, треба лише бажання, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8290
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Навіщо ці порожні балачки?!
Невже не зрозуміло, що ніхто нічого міняти не буде?
А що має робити Україна - Зеленському нещодавно довели в Парижі.
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андрюща, ви в нових панталонах ?
вас в двері, а ви у вікно... Лідери нормандської четвірки могли б змінити Мінські угоди, треба лише бажання, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1481
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Да уж при пеце такого не было. пеця сказал выборы а потом граница, а кто не согласен- тот огент кремля
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