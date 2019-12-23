 Лідери нормандської четвірки могли б змінити Мінські угоди, треба лише бажання, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав в інтерв'ю "Укрінформу".
"Якщо чотири лідери знову б зібралися і сказали: це реально не працює, то вони можуть поміняти Мінськ коли завгодно", - сказав Пристайко.
Це, на його переконання, могло б допомогти розблокувати деякі принципові речі. Угоди – це продукт роботи делегацій, а не догма.
Серед проблемних питань він назвав пункт про кордон, формулювання про передачу якого під контроль України є не зовсім зрозумілим. Київ намагається досягти з Москвою порозуміння, адже "якщо серйозно говорити про вибори, доведеться адаптувати пункт про кордон".
"Напевно, така амбівалентність і незрозумілість вигідна комусь, хто не хоче уточнення окремих пунктів", - зауважив дипломат.
краще вам нічого не робити, нехай ***** й надалі отримує санкції
Прихильники Порошенко кажуть, що там усе добре.
Жодної корисної думки...
Хіба що хоче перекласти відповідальність за капітуляцію на Німеччину та Францію.
Бо українці не дають державу здавати, то пішли іншими шляхами.
Олександр Бригинець
@bryhynets
·47 мин
Спектакль закінчився. Дещо таємне стало явним: Зеленський продався Путіну та ще й дозволив йому напряму фінансувати свою 5 колону газом - проросійські бізнеси отримають надприбутки Тепер почне скорочуваться видобуток власного газу... Ми знов сідаємо на енергетичну голку
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·13 ч
Виявляється, якихось 5 українських компаній уклали прямі угоди з "Газпромом" про постачання газу з РФ на український ринок. Ці компанії - 5 колона Росії в Україні. Імовірно, це одна із таємних домовленостей Зеленського у Парижі - він, схоже, перейшов там не одну "червону лінію"!
Собеседник агентства «Интерфакс-Украина» также подтвердил, что несколько украинских компаний заключили прямые контракты с российским концерном.
О каких компаниях идет речь, оба источника не уточняют.
Невже не зрозуміло, що ніхто нічого міняти не буде?
А що має робити Україна - Зеленському нещодавно довели в Парижі.
вас в двері, а ви у вікно...