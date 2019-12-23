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Все про:стрілянина (1100) ФСБ (787) Манюров Євген (3)

 Убивця ФСБівців Манюров - "член української організації етнічних націоналістів у Москві", - РосЗМІ

У ФСБ виявили зв'язок між Євгеном Манюровим, який влаштував стрілянину біля будівлі відомства на Великій Луб'янці, і українською організацією "Етнічне національне об'єднання" (ЕНО).

Про це повідомляє видання "Фонтанка.ру", передає Цензор.НЕТ.

Як пишуть російські ЗМІ, "зазначена організація дотримується етносизму, який передбачає східнослов'янську єдність росіян, білорусів та українців".

У відомстві вважають, що Манюров міг бути членом московського осередку організації.

Повідомляється, що IT-фахівці ФСБ вже вивчили акаунти Манюрова в соцмережах і знайшли його зв'язки з ЕНО.

Зі свого боку ЕНО спростувало зв'язок стрільця з організацією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Він просто ненавидів цих КДБівців", - мати Манюрова, який напав на ФСБ. ВIДЕО

У Москві увечері 19 грудня було здійснено напад на будівлю ФСБ, розташовану на Луб'янській площі. Спочатку журналісти з посиланням на саму ФСБ повідомляли, що нападників було троє; потім ці відомості спростували, а офіційна кількість нападників скоротилася до одного. У перестрілці на Луб'янці загинув один співробітник ФСБ і були поранені ще п'ятеро осіб, до того ж двоє з них - важко. Один з потерпілих - цивільний, у нього легке поранення. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі. Перестрілка сталася після великої щорічної пресконференції Володимира Путіна - в години, коли президент перебував у Кремлівському палаці на концерті, присвяченому дню ФСБ, який відзначається 20 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166815
 
 
 Топ коментарі
 
Не удивительно)Как ещё портрет Яцинюка не обнаружили в его квартире)
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"ЄНО" - "данная организация придерживается этносизма, который предусматривает восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев" Источник: https://censor.net.ua/n3166815

Ну і яким боком тут українські націоналісти?

У когось з головою не порядок. Українські націоналісти і єдність з кацапами - НОНСЕНС.
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Те кто выступают за единство народов -это интернационалисты(кстати,это основная мантра кремлевского недомерка).Естественно,ничего общего с националистами эта организация не может иметь
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в Москве действует ОУН? лаптемордые уже совсем двинулись умом в такое поверят только ватные хомячки
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ви тут стєбьотєсь, а оні лєзут

Атамась Наталия Убивця ФСБівців Манюров - "член української організації етнічних націоналістів у Москві", - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 8412раздражена

16 ч. ·

Х'юстон, у нас проблема.
В Україну зайшла російська видавнича група "Альпіна". До неї входить два видавництва - Альпіна-нонфікшн та Альпіна Паблішер, які спеціалізуються на нон-фікшині: науково-популярній, навчальній, мотиваційній та бізнес літературі.
Цитата: "У Альпіні підкреслили, що всі книги друкуються на місці, а одним з головних партнерів видавництва харківська друкарня Фактор-Друк. Офіційним дистриб'ютором і партнером Альпiна Паблiшер став кніжній онлайн-магазин Yakaboo".
https://cutt.ly/lreZbOZ
Тобто на п'ятому році війни до нас просто так заходить російське велике видавництво, і за допомогою найбільшого українського онлайн-дистрибьютора починає давити україномовну книгу та її видавців.
Що я маю на увазі? А ось що.
Оце список топ онлайн-продажів "чорної п'ятниці" того самого найбільшого книжкового дистрибьютора - Yakaboo - https://cutt.ly/TreZxmK
Що ми бачимо у топі? Менсона, дві книжки "Тонкое искусство пофигизма" и "Все хреново". Другу книгу Альпіна видала в Україні. На сайті Якабу на неї є дві ціни - 288 грн. та 210 грн. В мене є підозра, що перша ціна - це експорт. А друга - оця сама українська "дочка" російського видавництва.
А ще обидві книги Менсона переклав українською Наш Формат, і вони входять до топ його продажів. Україномовна версія від українського видавництва коштує 185 грн.
Ви розумієте проблему?
В умовах, коли російськомовна версія від росіян коштує майже стільки ж, скільки україномовна від наших, Якабу непогано наживається на російській книзі, а українська та україномовна - "горе переможеним", так? Це жорстка конкуренція, яку можна б було вітати, якщо б мова не йшла про російськомовну книгу від видавництва КРАЇНИ-АГРЕСОРА.
Дивимось далі на топ-30. Російськомовна Айн Ренд "Атлант..." від Альпіни, 2018 рік. Слава богу, поки все ще експортна, тобто дорога. А ця книжка українською вже має більше 30 перевидань від Нашого Формату, це їх бестселер, який тримає на плаву можливість для видавництва перекладати та видавати "ризиковані" науково-популярні проекти українською.
Альпіна Паблішер в Україні - це не просто видаництво країни-агресора, яке прийшло за нашими грошима. Це реальна загроза ринку україномовного перекладного наук-попу та нон-фікшину.
Книгарня Є вже закликала на свої сторінці у ФБ українські видавництва відмовитись співпрацювати з Якабу, обіцяючи підтримку https://cutt.ly/JreLd9f. Деякі видавництва ("Моя книжкова полиця") вже оголосили про припинення такої співпраці https://cutt.ly/QreZmXN. Деякі автори закликають людей відмовлятися від купівлі книжок на Якабу, пропонуючи звертатися у онлайн-магазини самих видавництв https://cutt.ly/breZWgZ.
Я ніколи не купувала на Якабу. Я не дуже розумію, що треба робити. Кричати: "Народ, блін, купуйте, україномовний наук-поп"? Боюся, це не допоможе. Вони нас задавлять. А найбільший український дистрибьютор їм з радістю допоможе.
Ітс джаст е бізнес...
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я ж говорил, что в любом случае визитка Яроша у него будет успешно обнаружена)))
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Он еще в бэндэровских резиновых тапочках был Убивця ФСБівців Манюров - "член організації українських націоналістів у Москві", - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 9462 Убивця ФСБівців Манюров - "член організації українських націоналістів у Москві", - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 2687 .
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Грають спільно, але в одні ворота!
-В той час як влада в Україні намагається приліпити резонансні кримінальні злочини патріотам АТОвцям... Саме патріотам України -незалежно від їх етнічної приналежності
-То ординська влада намагається пов'язати резонансні кримінальні злочини на своїй території також з Україною, її патріотами і навіть з суто цивільними українськими організаціями , то з "Правим сектором", то з ЗСУ, то з ЕНО... Навіть тоді, коли прізвище злочинця (Манюров) "ісконной" україноетнічністю і не пахне... як і його громадянство...
Надаю останнє ординське "повідомлення:
-У ФСБ виявили зв'язок між Євгеном Манюровим, який влаштував стрілянину біля будівлі відомства на Великій Луб'янці, і українською організацією "Етнічне національне об'єднання" (ЕНО).... навіть якщо її діяльність за суттю носить проросійське спрямування
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та шо там само хйло приверженец и последователь Степана Андреевича так кошмарить лаптеногих 20 лет ! он имеет от Украины не одну награду а когда ласты склеет дадим героя
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С каких пор фашыстская НОД Украинские националисты ?
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заждался! думал, если сразу Украину на прямую не прилепили, то начнут в биографии искать, родственников шмонать, ну...где-то же должен быть "украинский след", чтобы оправдать свой проё....
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Треба побудувати ще бiльше парканiв - не только навколо вокзалiв та автостанцiй, як у окупованому Криму, а й навколо будiвель ФСБ, полiцii, тощо. Можливо, прорити рови, додати колючий дрiт, тощо. А всiх мешканцiв Московii - чiпувати.
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"данная организация придерживается этносизма, который предусматривает восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев".

Какие же это националисты, тем более- украинские? Это ж натуральные путинисты. ***** ж все время про "адиннарот" бредит.
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Манюров эанес на борт МН17 чемодан взрывчатки и быстро вернулся на Бук.
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Зелена влада про мир з мордорськими вбивцями торочить, а вбивці продовжують у всіх злочинах шукати "український слід". Розродиться квола пристайка якоюсь реакцією? Ні
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Для зеленої влади націоналісти теж вороги.
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Для інформації: сайт "Вся украина" показує 3 особи з прізвищем Манюров. Зверніть увагу на "по батькові"...http://nomer-org.website/allukraina/
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а ничё что нестыковочка по способам? У украинских националистов "москаляку на гиляку".
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ФСБ каже що, їх імперські кацапофіли вже стали "біндєравцамі"?
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Всі кацапи розуміють що, це така сама *уйня, як і мінометна баржа але дружньо клянуть проклятих "біндєравцав"
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Зеленський ще не вибачився за "дикунство упоротих націоналістів?"
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Нападение на ФСБ организовали англичане, чтобы поссорить Россию с Турцией

Банда ФСБ лихорадочно ищет «версию» нападение на ее главное логово в Москве.
Целых два часа вооруженные менты, чекисты, спецбанды всех букв русского алфавита бегали от стрелка-одиночки вооруженного дробовиком и ножом.
Это публичное унижение и демонстрация бессилия перед мотивированным противником требует срочного объяснения.
И вот первая версия, родившиеся в головах чекистов, вброшена через подконтрольный «оппозиционно-либерально-национальный» ведомственный листок cont.ws.
Нападение на ФСБ организовали англичане, чтобы поссорить Россию с Турцией.

Не поняли? Сейчас поймете…
Излагаем по порядку, по тексту лубянского издания:«Стрелок Евгений Манюров охранник из ЧОПов, работавший на российское подразделение британской частной военной компании G4S. Данная ЧВК основана в 1901 году, охраняет тюрьмы, проводит «гуманитарные миссии» на Ближнем Востоке и Африке.
Возможно, что штатные психологи, а точнее, военные психиатры из Тавистокского института, известные разработками по управлению обществом с помощью деструктивных культов, заметили нелюдимого Манюрова и внесли его в резерв.
Впоследствии он уволился из английской силовой корпорации. Причина неизвестна. В то же время Манюров начал активно учиться стрельбе, причем, занимаясь в ДОСААФ исключительно в верхней одежде, что тоже странно (а что, должен был раздеться до трусов? - КЦ), общаться с англоязычными собеседниками, а, по словам матери, он разговаривал и с арабами (ключевое доказательство? - КЦ). После всего этого он напал на здание ФСБ.

Далее чекисты в своем классическом стиле вываливают «детали»:«Если обратить внимание на детали, то появляется четкое ощущение того, что все было спланировано заранее и с вполне определенной целью.
Нападал Манюров в футболке с изображением волка и луны. Кто не знает, это символ «Бозкурт» - турецких националистов из организации «Серые волки», которые мечтают объединить всех тюрков в одну страну. По их мнению, российские силовики - их главные враги (а где это они заявляли, ссылку пожалуйста - КЦ). Вполне возможно, что эта группировка завербовала Манюрова.
Дата нападения - 19 декабря - это день убийства российского посла Андрея Карлова в Турции (и начало большого праздника банды ФСБ - день чекиста - КЦ). Этот инцидент 2016 года - настоящая провокация для того, чтобы ухудшить отношения Москвы и Анкары. Вполне возможно, что случившееся на Лубянке было запланировано для этого же.
«Теракт» на Лубянке - инсценировка ФСБ!
Недаром север Сирии, где как раз сотрудничают Россия и Турция, является зоной интересов Британии».
На этом полет чекистской мысли прерывается. Если эту версию примут за основную, то в ближайшие дни мы станем свидетелями «появления новых фактов в деле расследования о теракте на Лубянке».
Кстати, ФСБ стоит обратить внимание на то, что 20 декабря, в день чекиста - только что победивший на выборах в Британии Борис Джонсон, нагло прилетел в Эстонию (на границу с Россией) и демонстративно покормил английских солдат (видимо, в честь успешной операции на Лубянке).
Этот «факт» надо бы срочно включить в версию об «английском следе…!»
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Я не говорю, что НОДовцы это террористы - пусть это определяют компетентные органы, как принято было говорить в Советском Союзе. Я просто говорю, что для меня лично важно, какая у него была символика. Вы знаете, что по этому поводу появилась фраза: «сейчас выяснить, что этот теракт организовал Навальный на деньги Украины». Так вот это важно - почему он начал стрелять.
Ганапольский
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я знову ж, в 3299-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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А еще он был в синих шлепках, с арбузом и полной сумкой визиток Яроша!
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Навєрно то же пронікся ідєями ультранационализма і рішив у кацапів прокультівірувать вєлічіє арійськой раси...
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Я сразу же после нападения подумал, что чекисты прилепят его к каким-нить биндеравцам, правосекам и т.д. Какие же гебешники предсказуемые.
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А я все думал когда это скажут ?У них мозги как у курицы -маленькие маленькие
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Дык по фамилии сразу ж ясно - чистой воды биндеравец!
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НОД - українські націоналісти, москальня геть здуріла.
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Раніш кацапські бабушькі пужалі дітей бабайками, тож нехай тепер лякають "вуйками". І на закордонних курортах тримаються на безпечній дистанції.
Слава Україні!
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А на левом плече у него портрет Порошенко наколот....
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а на левой груди - профиль Сталина, а на правой -Маринка анфас..
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Манюров істєнно українська ХВамілія, мля... Убивця ФСБівців Манюров - "член організації українських націоналістів у Москві", - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 6209
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Тут, я так думаю, гавно не ковалось целенаправленно, а родилось само, от тупости авторов:

1. "Убийца эфэсбэшников Манюров - "член организации украинских националистов в Москве",
2. ", "данная организация придерживается этносизма, который предусматривает восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев"

Украинские националисты.
Поддерживают.
Единство с русскими.
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украинской организацией "Этническое национальное объединение" (ЭНО). I kakaya svyaz s etim?Как пишут российские СМИ, "данная организация придерживается этносизма, который предусматривает восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев".
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"Данная организация придерживается этносизма (!?), который предусматривает восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев". Так. а с какого бока тут УКРАИНСКиЕ националисты? Почему не белорусские? Источник: https://censor.net.ua/n3166815
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У цензора кто-то редактирует статьи? Что за бред про украинских националистах? Там скорее о адиннаротцах...
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....хто всрався? Невістка! Задрали своей ложью....
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"Данная организация придерживается этносизма (!?), который предусматривает восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев". Так. а с какого бока тут УКРАИНСКиЕ националисты? Почему не белорусские? Источник: https://censor.net.ua/n3166815
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Вся эта история говорит лишь о том что все сегодняшнее фсб это трухлявый пень, и от былого профессионализма кгбешников не осталось и следа. Вначале просрали задержание, теперь лепят набившие оскомину "визитки яроша". Говночерпии они и больше ничего.
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Leonid Kirilash
Згадались слова, які почув 45 років тому у Владивостоці від місцевого краєзнаця:
"Хохлы поначалу хорошо трудились, а потом стали русскими и больше работать не хотят".😰
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Сразу было понятно, вон сколько лайков с Украины собрал...
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Эх..жаль, визитку Яроша не нашли и "Правый сектор" снова "стороной обошли" Убивця ФСБівців Манюров - "член організації українських націоналістів у Москві", - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 8626. Хотя изначально была информация, что якобы данный персонаж Манюров в Интернете длительное время посещал специфические форумы и общался с "какими-то арабами". Ожидалось, что его "объявят" "игиловцем" или что-то в этом духе). Оказалось, что нет - природу не обманешь) У кацапов на генетическом уровне заложена ненависть к нам -Украинцам, к нашему стремлению свободы и независимости, по-этому при каждом удобном случае враг (кацап/моксель) пытается "привязать" любой инцидент, даже внутри параши к каким-то "украинским националистам".
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Визитка Яроша есть? Нет? Не националист он...
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Это было спец задание 95-квартала антре Манюрова .
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а связь между осведомителем ФСБ "Дрозд," Манюровым, штатный номер осведомителя РМ 2218, вы не видите?
очки купите,********
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Не Манюров, а Меноров, и всё это - маланская брехня и провокация.
Симулировать можно всё, что угодно, всё равно никого на место происшествия не пустят.
А потом можно "аккаунты проверять" и делать нужные путину заключения.
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а кто их любит, этих кагебешников, подонков и убийц? Любимая поговорка - "работа такая!"
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Путін і Лавров теж рускоговорящіє бандери - вони ж знешкоджують російський народ мокші.
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Выглядит "топорно"? А ведь сработает.
Население запоребрика поверит, отчего бы и нет? Ведь верило же оно тому, что "из Молдовы пришли биндеры и сожгли Хатынь", и про "распятого мальчика в трусиках".
Зачем нужны тонкости, если быдлонаселение запоребрика и так прекрасно все проглотит?
А что это дело даст? А возможность расправиться с теми, с кем запоребриком захотят, возможность прокрутить на фарш тех, кто их раздражает, кто им кажется более или менее значительным.
Хорошо на заработках запоребриком, верно?
Главное, спокойно, и деньги платят.
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Ну треба ж кацапам хоч що небудь пиз#донуть...
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Тогда ***** "отец"-вдохновитель этой секты, он же главный идеолог ымперской парадигмы: "#мышибратья"!
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<< В 2016 году глава Крыма Сергей Аксенов объявил благодарность главарю Е.Н.О.Т. корп. Роману Теленкевичу как члену так называемого «Союза добровольцев Донбасса» «за мужество и высокий патриотизм в защите конституционных прав и свобод жителей Крыма». - як завжди мокша лицемірить й не кривиться
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Таки да-а-а-а.... Помахать шашкой на Лубянке - старинная кОзацкая забава.
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Мабудь заходив в москві до української бібліотеки...
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Нашли на кого спихнуть. Просто очень опасно и страшно признаться во всеуслышание, что чекистов ненавидят по всей России.
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