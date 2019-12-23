 Убивця ФСБівців Манюров - "член організації українських націоналістів у Москві", - РосЗМІ

Про це повідомляє видання "Фонтанка.ру", передає Цензор.НЕТ.
Як пишуть російські ЗМІ, "зазначена організація дотримується етносизму, який передбачає східнослов'янську єдність росіян, білорусів та українців".
У відомстві вважають, що Манюров міг бути членом московського осередку організації.
Повідомляється, що IT-фахівці ФСБ вже вивчили акаунти Манюрова в соцмережах і знайшли його зв'язки з ЕНО.
Зі свого боку ЕНО спростувало зв'язок стрільця з організацією.
У Москві увечері 19 грудня було здійснено напад на будівлю ФСБ, розташовану на Луб'янській площі. Спочатку журналісти з посиланням на саму ФСБ повідомляли, що нападників було троє; потім ці відомості спростували, а офіційна кількість нападників скоротилася до одного. У перестрілці на Луб'янці загинув один співробітник ФСБ і були поранені ще п'ятеро осіб, до того ж двоє з них - важко. Один з потерпілих - цивільний, у нього легке поранення. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі. Перестрілка сталася після великої щорічної пресконференції Володимира Путіна - в години, коли президент перебував у Кремлівському палаці на концерті, присвяченому дню ФСБ, який відзначається 20 грудня.
Какие же это националисты, тем более- украинские? Это ж натуральные путинисты. ***** ж все время про "адиннарот" бредит.
Банда ФСБ лихорадочно ищет «версию» нападение на ее главное логово в Москве.
Целых два часа вооруженные менты, чекисты, спецбанды всех букв русского алфавита бегали от стрелка-одиночки вооруженного дробовиком и ножом.
Это публичное унижение и демонстрация бессилия перед мотивированным противником требует срочного объяснения.
И вот первая версия, родившиеся в головах чекистов, вброшена через подконтрольный «оппозиционно-либерально-национальный» ведомственный листок cont.ws.
Нападение на ФСБ организовали англичане, чтобы поссорить Россию с Турцией.
Не поняли? Сейчас поймете…
Излагаем по порядку, по тексту лубянского издания:«Стрелок Евгений Манюров охранник из ЧОПов, работавший на российское подразделение британской частной военной компании G4S. Данная ЧВК основана в 1901 году, охраняет тюрьмы, проводит «гуманитарные миссии» на Ближнем Востоке и Африке.
Возможно, что штатные психологи, а точнее, военные психиатры из Тавистокского института, известные разработками по управлению обществом с помощью деструктивных культов, заметили нелюдимого Манюрова и внесли его в резерв.
Впоследствии он уволился из английской силовой корпорации. Причина неизвестна. В то же время Манюров начал активно учиться стрельбе, причем, занимаясь в ДОСААФ исключительно в верхней одежде, что тоже странно (а что, должен был раздеться до трусов? - КЦ), общаться с англоязычными собеседниками, а, по словам матери, он разговаривал и с арабами (ключевое доказательство? - КЦ). После всего этого он напал на здание ФСБ.
Далее чекисты в своем классическом стиле вываливают «детали»:«Если обратить внимание на детали, то появляется четкое ощущение того, что все было спланировано заранее и с вполне определенной целью.
Нападал Манюров в футболке с изображением волка и луны. Кто не знает, это символ «Бозкурт» - турецких националистов из организации «Серые волки», которые мечтают объединить всех тюрков в одну страну. По их мнению, российские силовики - их главные враги (а где это они заявляли, ссылку пожалуйста - КЦ). Вполне возможно, что эта группировка завербовала Манюрова.
Дата нападения - 19 декабря - это день убийства российского посла Андрея Карлова в Турции (и начало большого праздника банды ФСБ - день чекиста - КЦ). Этот инцидент 2016 года - настоящая провокация для того, чтобы ухудшить отношения Москвы и Анкары. Вполне возможно, что случившееся на Лубянке было запланировано для этого же.
«Теракт» на Лубянке - инсценировка ФСБ!
Недаром север Сирии, где как раз сотрудничают Россия и Турция, является зоной интересов Британии».
На этом полет чекистской мысли прерывается. Если эту версию примут за основную, то в ближайшие дни мы станем свидетелями «появления новых фактов в деле расследования о теракте на Лубянке».
Кстати, ФСБ стоит обратить внимание на то, что 20 декабря, в день чекиста - только что победивший на выборах в Британии Борис Джонсон, нагло прилетел в Эстонию (на границу с Россией) и демонстративно покормил английских солдат (видимо, в честь успешной операции на Лубянке).
Этот «факт» надо бы срочно включить в версию об «английском следе…!»
Ганапольский
Слава Україні!