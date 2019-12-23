 Росія відповість США на санкції проти "Північного потоку-2", - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК, про це глава зовнішньополітичного відомства заявив у програмі "Большая игра" на "Первом канале".
"На санкції ми будемо відповідати, але так, щоб нам самим собі не завдати шкоди. Але відповідати будемо точно. І, звичайно, ми будемо це враховувати, вибудовуючи всі наші відносини", - заявив Лавров.
Російський міністр назвав дії американських парламентаріїв "божевільними" і пояснив їх прагненням переглянути підсумки президентських виборів 2016 року.
При цьому Лавров зазначив, що сам президент Дональд Трамп і державний секретар Майк Помпео хочуть розвивати торговельні відносини з Росією.
"Це ситуація, яка дуже важко розуміється, тому що більшість цих конгресменів, членів палати представників, сенаторів, насамперед Демократичної партії, я знав або заочно, або безпосередньо. Я ніколи не думав, що політики можуть дійти до таких рішень, які не роблять честі серйозним політичним діячам", - зазначив він.
Під "санкціями з пекла" мається на увазі законопроєкт DASKA ("Про захист американської безпеки від агресії Кремля"). До нього включено санкції проти суверенного боргу Росії, цілої низки банків, інвестицій в енергетичних проєктах Росії. Документ, запропонований сенаторами Ліндсі Гремом і Робертом Менендесом, було схвалено в комітеті Сенату з міжнародних відносин.
Санкції щодо газопроводів були внесені до бюджету Пентагону і підписані президентом Трампом 20 грудня. Обмежувальні заходи проти підприємств, що надають судна для прокладання труб дном Балтійського моря, передбачають блокування всіх американських активів і заборону на операції з цими компаніями. У Вашингтоні пояснили, що ці обмеження необхідні, щоб не допустити ще більшу залежність Європи від російських енергопостачань.
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«Но ситуация намного хуже и намного сложнее», - подчеркнул пятый Президент Украины.«В Украине в начале газовых переговоров были абсолютно все козыри: теплая зима; переполненные хранилища газа. Буквально в день подписания соглашения вступали в действие санкции Соединенных Штатов Америки против строительства «Северного потока-2», которые бы остановили строительство. И это уже было решение компаний-подрядчиков, строительство будет остановлено», - пояснил он.Порошенко также напомнил, что были арестованы и начиная с 1 января взимались бы дивиденды, которые выплачивал «Газпром» в нескольких юрисдикциях - Великобритании, Нидерландах, Швейцарии. «Деньги «Газпрома» были бы автоматически перечислены в НАК «Нафтогаз-Украина». Те же почти 3 млрд долларов, добавил он.«К чему мы пришли в конце концов? Мы не зафиксировали, что поставки газа осуществляется по европейским правилам. Последние пять лет четко вся Украина стояла на этих позициях», - отметил он.При этом Порошенко также отметил: «С какого-то перепугу мы отказались от дальнейших исков против «Газпрома». Вы можете делать что угодно, но если мы до 2017 года выиграли 3 млрд долларов, то с 2017 года по 2019 год - те же аргументы и те же юридические последствия. Речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить НАК «Нафтогаз».Он отметил, что в соседней Польше происходила подобная ситуация, и там чиновники сделали такой же шаг, отказавшись от исков к «Газпрому». «В конце концов они оказались в тюрьме. Я твердо убежден, что такая же судьба может ожидать и тех, кто сейчас будет играть на поле «Газпрома», - сказал он.«Подчеркиваю, что если вы один раз отказались от данного иска по правилам Стокгольмского арбитража - вы не имеете права возвращаться к ним», - констатировал Порошенко.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html
жесть
мы, геркулесовцы, как один человек, ответим:а) повышением качества продукции,
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов,
д) уменьшением накладных расходов,
е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования Рождества, Пасхи, Троицы, Благовещения, Крещения и др . религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством и пьянством,
и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,
к) поголовным переходом на новый быт,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит.
А также всем, что понадобится впредь.
А то где-то пропала...
Наберет в свой рот гавна и плюнет в сторону Америки...
63 миллиарда долларов. Американский доллар это мировая волюта номер 1. Только стоит американскому доллару чихнуть, российский рубль сразу обваливается. Чем может отсталая Россия ответит на санкции США в отношении трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а также так называемых "санкций из ада". Ничем. Ну, могут взорвать пару своих жилых домов, показать мультики о военной мощи России. И все.
Напряглись все в креслах, заворочались. Темно на сцене, только ветер воет да домбры с балалайками потренькивают. Выползает луна из облаков, освещает все неярким светом. Посередине сцены - Третья Западная труба. Та самая, из-за которой последние полтора года столько шума-гама, столько хлопот да попечений. Тянется-ползет труба по сцене через леса-поля русские, поблескивает в полумраке, упирается в Западную Стену, проходит сквозь вентиль-задвижку с надписью «Закрыто», ныряет в Стену и уходит дальше - на Запад. Стоит на Стене наш стрелец-пограничник с автоматом лучевым, смотрит в бинокль в ихнюю сторону. Вдруг забеспокоились домбры с балалайками, загудели басы тревогой - возле задвижки из земли куча кротиная выпирает. Мгновенье - и из кучи той крот-диверсант в очках черных вылезает, осматривается, принюхивается, подпрыгивает, хватается за задвижку, впивается в нее изо всех сил, зубами огромными помогает, - вот-вот повернет, пустит газ! Но - луч разящий сверкнул со стены, перерезал крота пополам. Вывалились-расползлись кишки кротиные, взвыл, испустил дух ворюга-диверсант. Вспыхивает свет, спрыгивают со стены трое молодцов-удальцов-пограничников. Спрыгивают лихо, с переворотами, с посвистом молодецким. У одного в руках гармошка, у другого - бубен, у третьего - ложки деревянные. А за спинами - автоматы верные, меткие. Пляшут молодцы-пограничники да поют:
Мы задвижку перекрыли
- Как велел нам Государь.
Ну, а недруги решили
Газ у нас сосать, как встарь.
Мы им «нет!» сказали разом,
Навострили зоркий глаз
- Насосался русским газом
Дармоед «Европа-газ».
Но неймется киберпанкам
Из озябшей стороны
- Разветвленья, как поганки,
Вырастают у Стены.
Все наглеют раз от раза…
Но учтите - можем мы
Вам поддать такого газу
- Задохнетесь сразу вы!
Открывает один пограничник задвижку, двое других подскакивают к торцу трубы, приставляют к ней зады свои и пердят. Грозно-завывающе проходит бздёх молодецкий по трубе, течет сквозь стену и… слышатся вой и вопли на Западе. Звучит финальный аккорд, трое молодцов вспрыгивают на трубу и победоносно воздымают автоматы. Занавес."
(Сорокин. "День опричника").
- всем гражданам РФ - пользователям передовых благ цивилизации, производимых в США - делать это с угрюмым выражением лица;
- всем федеральным служащим РФ (особенно экипажам АПЛ в подводном положении) вменено в обязанность во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону США, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
полагаю, что это и есть "ответ"..... )
Давить гусей - это в ущерб себе или нет?
Вхідні дані, як кажуть в війську:
1. В 2019 року Нафтогаз закачав в підземні сховища та прогнав (транзитував) по трубах в Європу вже близько 100 млн.м.куб. газпромівського газу.
2. Для українського ж споживача Нафтогаз купив 40 млн. м.куб. «імпортного газу з Європи», який насправді є газом від Газпрому який ніколи не перетинав західні кордони України з ЄС, тільки й того, що був оплачений не напряму йому, а якимось європоцівським прокладкам. А ті вже платили Газпрому.
3. Газовими угодами холуїв ЗЕлупи з холуями Йухла передбачено, що в 2020 р. через українську ГТС буде Газпромом перекачано в Європу 65 млн. м.куб./рік, а далі по 40 млн. м.куб./рік.
4. Видобуток власного газу залишиться на поточному рівні.
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З політичною вигодою, кому і чому, все зрозуміло.
Питання в грошах.
Яка фінансова логіка в «транзиті» згідно ЗЕлупінського переможного «газового контруахту»?