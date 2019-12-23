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 Росія відповість США на санкції проти "Північного потоку-2", - Лавров

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія відповість на санкції США щодо трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", а також так звані "санкції з пекла", схвалені комітетом сенату США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК, про це глава зовнішньополітичного відомства заявив у програмі "Большая игра" на "Первом канале".

"На санкції ми будемо відповідати, але так, щоб нам самим собі не завдати шкоди. Але відповідати будемо точно. І, звичайно, ми будемо це враховувати, вибудовуючи всі наші відносини", - заявив Лавров.

Російський міністр назвав дії американських парламентаріїв "божевільними" і пояснив їх прагненням переглянути підсумки президентських виборів 2016 року.

При цьому Лавров зазначив, що сам президент Дональд Трамп і державний секретар Майк Помпео хочуть розвивати торговельні відносини з Росією.

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"Це ситуація, яка дуже важко розуміється, тому що більшість цих конгресменів, членів палати представників, сенаторів, насамперед Демократичної партії, я знав або заочно, або безпосередньо. Я ніколи не думав, що політики можуть дійти до таких рішень, які не роблять честі серйозним політичним діячам", - зазначив він.

Під "санкціями з пекла" мається на увазі законопроєкт DASKA ("Про захист американської безпеки від агресії Кремля"). До нього включено санкції проти суверенного боргу Росії, цілої низки банків, інвестицій в енергетичних проєктах Росії. Документ, запропонований сенаторами Ліндсі Гремом і Робертом Менендесом, було схвалено в комітеті Сенату з міжнародних відносин.

Санкції щодо газопроводів були внесені до бюджету Пентагону і підписані президентом Трампом 20 грудня. Обмежувальні заходи проти підприємств, що надають судна для прокладання труб дном Балтійського моря, передбачають блокування всіх американських активів і заборону на операції з цими компаніями. У Вашингтоні пояснили, що ці обмеження необхідні, щоб не допустити ще більшу залежність Європи від російських енергопостачань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166813
 
 
 Топ коментарі
 
хватит пугать Воронеж от него живого места не осталось уже
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Дави сыры и абрикосы, иначе в Крым придут пиндосы© Россия ответит США на санкции против "Северного потока-2", - Лавров - Цензор.НЕТ 7000теперь наверное и хлеб начнут уничтожать.
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хватит пугать Воронеж от него живого места не осталось уже
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Як врєже кобилкін власною голою дупітою по їжакові.... Знай рюських!
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Та ні - вони "Боїнги" тепер не куплятимуть, а будуть власними "Супер(?)джетами" зменшувати кількість майбутніх пенсіонерів, знижуючи, таким чином, навантаження на пенсійний фонд. Усьо продумано - много ходов очка.
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Невидать теперь "пиндосам" ни матрёшек, ни тульских самоваров, ни вятских пряников!!! Слова Лаврова обвалили на Нью-Йоркской бирже индекс доуджонса. Царит паника, отчаянье, одним словом АРМАГЕДОН
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Это все спектакль. Самое гласное Трампуша отрабаывает - отсутствие персональных санкций против ***** и его ближайшего окружения. А страна, т.е. Россия может и потерпеть
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ссори - не гласное, а главное. Нет увы на цензоре редактора ошибок.
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Почитай ниже... Я там Сорокина цитатку воткнул - как раз к твоему комментарию...
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Запретят ввоз в США лаптей, валенок, телогреек и настойки боярышника.
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Дави сыры и абрикосы, иначе в Крым придут пиндосы© теперь наверное и хлеб начнут уничтожать.
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скоро мокшанцы свои скрепы начнут давить... осталось только узнать как они выглядят ..
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Еще пару дипломатов из посольства вышлют? Чем еще эти убогие существа ответить могут?
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Порошенко требует срочно созвать СНБО из-за газовых соглашений с Россией....
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«Но ситуация намного хуже и намного сложнее», - подчеркнул пятый Президент Украины.«В Украине в начале газовых переговоров были абсолютно все козыри: теплая зима; переполненные хранилища газа. Буквально в день подписания соглашения вступали в действие санкции Соединенных Штатов Америки против строительства «Северного потока-2», которые бы остановили строительство. И это уже было решение компаний-подрядчиков, строительство будет остановлено», - пояснил он.Порошенко также напомнил, что были арестованы и начиная с 1 января взимались бы дивиденды, которые выплачивал «Газпром» в нескольких юрисдикциях - Великобритании, Нидерландах, Швейцарии. «Деньги «Газпрома» были бы автоматически перечислены в НАК «Нафтогаз-Украина». Те же почти 3 млрд долларов, добавил он.«К чему мы пришли в конце концов? Мы не зафиксировали, что поставки газа осуществляется по европейским правилам. Последние пять лет четко вся Украина стояла на этих позициях», - отметил он.При этом Порошенко также отметил: «С какого-то перепугу мы отказались от дальнейших исков против «Газпрома». Вы можете делать что угодно, но если мы до 2017 года выиграли 3 млрд долларов, то с 2017 года по 2019 год - те же аргументы и те же юридические последствия. Речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить НАК «Нафтогаз».Он отметил, что в соседней Польше происходила подобная ситуация, и там чиновники сделали такой же шаг, отказавшись от исков к «Газпрому». «В конце концов они оказались в тюрьме. Я твердо убежден, что такая же судьба может ожидать и тех, кто сейчас будет играть на поле «Газпрома», - сказал он.«Подчеркиваю, что если вы один раз отказались от данного иска по правилам Стокгольмского арбитража - вы не имеете права возвращаться к ним», - констатировал Порошенко.
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Цей петрило за мутки з ОРДЛО ще не сидить?:"Експорт кам'яного вугілля з Білорусі в Україну зріс за 2018 рік у 798 разів, а антрациту - в 307 ($8,82 млн.) разів більше ніж за 2017 рік."http://polityka.today/ukraina-kupuie-vuhillia-z-ordlo-u-bilorusi/
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А Порошенко не требовал срочно созвать СНБО, когда руками СБУ зачищал рынок сжиженного газа под своего партнера и по совместительству кума *****?
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html
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Не там взявся Лавров. Хоча думка в принципі правильна - відсмоктати - це саме те, що кацапи можуть зробити, ввівши санкції.
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Ваш атвєт Європі ми вже бачили, тепер давайте атвєт Штатам.

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Интересно как? Наверно наворованные бабки выведут из швейцарских банков. Или Breguet перестанут покупать.
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Кацапські санкції - це погрози мазохіста сади ту.
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Зато в нашей отаре есть 5% баранов винторогих и паршивых овец а в остольном все тоже.
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Все дети, жены и любовницы, а также их лакеи вернуться из США в зад , в парашу
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Іншими словами - На санкції США рашка буде тихо бзидіти собі в портки, але так обережно щоб не вср#т#ся.... Трєпєщіть піндоси! 😃
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та и не говори - усю тайгу недопиленую китайцами засерят ))

жесть
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В ответ на санкции США в отношении трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а также так называемых "санкций из ада", одобренных комитетом сената США,
мы, геркулесовцы, как один человек, ответим:а) повышением качества продукции,
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов,
д) уменьшением накладных расходов,
е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования Рождества, Пасхи, Троицы, Благовещения, Крещения и др . религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством и пьянством,
и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,
к) поголовным переходом на новый быт,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит.
А также всем, что понадобится впредь.
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единственное, чем может ответить кацапстан - это просто в очередной раз испортить воздух...
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Казала кобила, що не бо'їться вовка і може його з'їсти, лишились тільки ратиці.
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З нов заборонять сенаторам відпочивати у сонячному магадані ,воркуті й на соловках. Россия ответит США на санкции против "Северного потока-2", - Лавров - Цензор.НЕТ 5458
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знизять поставки матрьошок і балалайок в штати? )))
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Хоть так посмотрю на Скабееву (Сливной Бачок)
А то где-то пропала...
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На их симметрию США отвечает полной параллелью с перпендикуляром.
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Чтоб себе не навредить,можно челядь рашкована в крепостные загнать.
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Кацапия конечно сможет ответить штатам. Жиденько насрав себе в штаны.

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Неужели ********* своих из США заберут и от гражданства откажутся? Или еще больше бульдозеров наклепают для уничтожения продуктов?
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Ща кацапня снимет штаны и покажет голую,грязнуют задницу,никогда не видавшую унитаза. Трепещите пиндосы.
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Ответит как обычно..
Наберет в свой рот гавна и плюнет в сторону Америки...
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Опять Сирию бомбить начнут. Хотя и Воронежу может не поздоровится!
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Американский Сенат утвердил проект закона об оборонных расходах США на 2020 год. Общая их сумма составит 738 миллиардов долларов. У России всего
63 миллиарда долларов. Американский доллар это мировая волюта номер 1. Только стоит американскому доллару чихнуть, российский рубль сразу обваливается. Чем может отсталая Россия ответит на санкции США в отношении трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а также так называемых "санкций из ада". Ничем. Ну, могут взорвать пару своих жилых домов, показать мультики о военной мощи России. И все.
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На санкции США против сп-2 Россия ответит лишь одним - достроит его. А информационный шум - это уже производная функция этих так называемых санкций. Для широкой общественности.
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Ога. Кузю осталось переделать под ватогазоукладчик. И достроят
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То есть сп-2 не будет достроен? И не вступит в эксплуатацию? Вы правда в это верите? То, что юродствуете как дурачок - это защитная реакция, я понимаю. Но это же контрпродуктивно, вы же скорее всего взрослый человек.
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"Россия ответит на санкции США" выстрелом в ногу.
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Ввести выездные визы и запрет на поездки в США???
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Петухи из говна, робот Федор и другие новейшие разработки козломордии, будут симметрично применяться в Воронеже
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Амерам лабец! Поставок валенок нИ будет! А если и будет то без галош!!
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США, своими санкциями показали кто в доме хозяин. Санкции сильно ударили по экономике Росси, ударили по престижу, по скрепам. США, что хотят то и делают с Россией. Полное превосходство. Кацапский рубль может зайти в крутое пике. Приятно наблюдать за агонией последней империей. России вообще нечем ответить.
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Коротше пендоси попали..Вже не побачать вони нових лабтей, балалайок і самоварав ... Довиьоживались..Ну і хто їм винен? Самі нарвалися!
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И вот дошли до главного. Новый номер на злобу дня: «Накось, выкуси!»
Напряглись все в креслах, заворочались. Темно на сцене, только ветер воет да домбры с балалайками потренькивают. Выползает луна из облаков, освещает все неярким светом. Посередине сцены - Третья Западная труба. Та самая, из-за которой последние полтора года столько шума-гама, столько хлопот да попечений. Тянется-ползет труба по сцене через леса-поля русские, поблескивает в полумраке, упирается в Западную Стену, проходит сквозь вентиль-задвижку с надписью «Закрыто», ныряет в Стену и уходит дальше - на Запад. Стоит на Стене наш стрелец-пограничник с автоматом лучевым, смотрит в бинокль в ихнюю сторону. Вдруг забеспокоились домбры с балалайками, загудели басы тревогой - возле задвижки из земли куча кротиная выпирает. Мгновенье - и из кучи той крот-диверсант в очках черных вылезает, осматривается, принюхивается, подпрыгивает, хватается за задвижку, впивается в нее изо всех сил, зубами огромными помогает, - вот-вот повернет, пустит газ! Но - луч разящий сверкнул со стены, перерезал крота пополам. Вывалились-расползлись кишки кротиные, взвыл, испустил дух ворюга-диверсант. Вспыхивает свет, спрыгивают со стены трое молодцов-удальцов-пограничников. Спрыгивают лихо, с переворотами, с посвистом молодецким. У одного в руках гармошка, у другого - бубен, у третьего - ложки деревянные. А за спинами - автоматы верные, меткие. Пляшут молодцы-пограничники да поют:
Мы задвижку перекрыли
- Как велел нам Государь.
Ну, а недруги решили
Газ у нас сосать, как встарь.

Мы им «нет!» сказали разом,
Навострили зоркий глаз
- Насосался русским газом
Дармоед «Европа-газ».

Но неймется киберпанкам
Из озябшей стороны
- Разветвленья, как поганки,
Вырастают у Стены.

Все наглеют раз от раза…
Но учтите - можем мы
Вам поддать такого газу
- Задохнетесь сразу вы!
Открывает один пограничник задвижку, двое других подскакивают к торцу трубы, приставляют к ней зады свои и пердят. Грозно-завывающе проходит бздёх молодецкий по трубе, течет сквозь стену и… слышатся вой и вопли на Западе. Звучит финальный аккорд, трое молодцов вспрыгивают на трубу и победоносно воздымают автоматы. Занавес."
(Сорокин. "День опричника").
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Неужели димон и хло раздавят свои айфоны???
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Президент РФ Путин своим распоряжением ввёл беспрецедентно жёсткий пакет санкций РФ по отношению к США:
- всем гражданам РФ - пользователям передовых благ цивилизации, производимых в США - делать это с угрюмым выражением лица;
- всем федеральным служащим РФ (особенно экипажам АПЛ в подводном положении) вменено в обязанность во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону США, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
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ответит.... мощным высером в муку.......
полагаю, что это и есть "ответ"..... )
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Щас на Кузе гальюны помоют и отправят в Индийский океан попугать 7флот США
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Ответить нечем. Иначе бы сказал. Да и чем они могут напугать,если от них никто ничем не зависит. Даже газ свой они не отключат. - Бо жрать шото надо.
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Они усилят кибер атаки,загонят в Гулаги своих либералов,увеличат выпуск новичка,усилят лахту и деятельность ЧВК.Могут ответить интервенцией в Украину.Поэтому нам так важно стать стратегическим партнёром США.Стать частью их стратегических сил сдерживания на ордынском направлении.США вкладывают в нас деньги и надеются на взаимопонимание!
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Чем Бензозаправка ответит на санкции США? Помашет в ответ своим пустым шлангом?
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"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб"

Давить гусей - это в ущерб себе или нет?
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Пропоную логічно-фінансову задачку.
Вхідні дані, як кажуть в війську:
1. В 2019 року Нафтогаз закачав в підземні сховища та прогнав (транзитував) по трубах в Європу вже близько 100 млн.м.куб. газпромівського газу.
2. Для українського ж споживача Нафтогаз купив 40 млн. м.куб. «імпортного газу з Європи», який насправді є газом від Газпрому який ніколи не перетинав західні кордони України з ЄС, тільки й того, що був оплачений не напряму йому, а якимось європоцівським прокладкам. А ті вже платили Газпрому.
3. Газовими угодами холуїв ЗЕлупи з холуями Йухла передбачено, що в 2020 р. через українську ГТС буде Газпромом перекачано в Європу 65 млн. м.куб./рік, а далі по 40 млн. м.куб./рік.
4. Видобуток власного газу залишиться на поточному рівні.
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З політичною вигодою, кому і чому, все зрозуміло.
Питання в грошах.
Яка фінансова логіка в «транзиті» згідно ЗЕлупінського переможного «газового контруахту»?
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В незыблемость и мощь России сейчас истово верят те же люди, что в 1985-м истово верили в незыблемость и мощь СССР.
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мабуть рогаті підвищать будівництво скульптур с лайна та збір ягеля...)) та падінням мосту керченського!!)
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Анекдот. Син з батьком після невдалого сватання: "Ну, не переймайся сину, -- Та я їм відомстив, батьку, я їм насрав. -- Ти що, знімав там штани? -- Та ні, батьку, я прямо в штани".
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Прям смешно. Неужели опять подымут пенсионный возраст росийским гражданам и запретят собирать валежник американцам назло
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Россия ответит США на санкции против "Северного потока-2", еще больше купит акций госдолга США за счет пенсионного ХВонда РФ - Лавров Росія відповість США на санкції проти "Північного потоку-2", - Лавров - Цензор.НЕТ 4394
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