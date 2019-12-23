EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  1399  30
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7005) МЗС (1976) окупація (2138) Пристайко (301)

 Кримські проблеми потрібно вирішувати іншими механізмами, - Пристайко

Питання окупації Криму РФ треба вирішувати не в межах мінських переговорів, а "іншими механізмами".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав у коментарі "Укрінформу".

"Ми непокоїмося, що Крим все ще перебуває під окупацією і шлях виходу з цього не узгоджений. Тому ми беремося за будь-які можливості, зокрема ті, що є в Мінську", - сказав він.

При цьому Пристайко зазначив, що це ускладнює нескінченно складні переговори в Мінську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації

"Якщо бути прагматичним, то питання Сходу треба вирішити тими механізмами, які спеціально сфокусовані на Сході. Кримські проблеми - іншими механізмами. Там теж є механізми. Просто той, який застосовується щодо Сходу, так званий Мінський процес, на мою думку, слід залишати в такому стані, як він є. Переговори і без того непрості", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба заявив, що питання деокупації і повернення Криму залишаються в пріоритеті для України в переговорах на міжнародному рівні, тоді як Росія "боїться як вогню" обговорень цих питань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166811
 
 
 Топ коментарі
 
Крымский Хан Девлет Гирей решил проблему легко в 1571 году сжег Москву до последнего двора
 показати весь коментар
 
Пристайко - просто балабол.Все решает человек кремля - ермак.Создается впечатление,что в стране и президет работает,в найме, у своего советника.
 показати весь коментар
 
А Крим ;ущьол;, ілі єго окупировалі русскиє, как в свайо врємя Судєти гітлєровци?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Вы на контролируемой територии порядок наведите, и тогда Крым сам захочет вернутся. А то вся молодежь выедет с этой коррумпированой Украины,которую это ворье при власти дерибанит на протяжении всей истории независимости.
 показати весь коментар
 
 
А Крим ;ущьол;, ілі єго окупировалі русскиє, как в свайо врємя Судєти гітлєровци?
 показати весь коментар
 
 
Ви хочете короткого замикання у прокацапо-ватних мізках?
 показати весь коментар
 
 
Питання з Кримом можливо вирішити тоді , коли Макшандія розвалиться. Інше питання, що робити з зомбоватими кацапськими крисчанами.
 показати весь коментар
 
До того часу там будуть вже понаєхавшіє чистопородні кацапи.
 показати весь коментар
 
 
Карелия вернулась в Финляндию ? Крым теперь в составе РФ , и ничего он сам не решает.
 показати весь коментар
 
 
питання Криму в мінському форматі не розглядлось.
 показати весь коментар
 
 
Питання Донбасуза великим рахунком теж. Це просто така пластмасові гітара зі струнами з ниток. Дивишся - наче музичний інструмент. Але грати не може.
 показати весь коментар
 
 
, кби не громадянське суспільство во, то Пристайко, як і вся зелена рать з великим зпючдоволенням плюнули б на Крим і навіть на Донбас. Про це свідчить те, що кримс кі татари у внітрішньоукраїнській політиці від унвті на марґінес і про них нагадує лише канал АТР. А про Донбас нагадують втрати. Щоб бути чесним докінця, необхідно визнати, що за питання Донбасу зелені спочатку взялися з ентузіазмом - планували нарости и свій електорат за рахунок місцевих совків і отримати пральку для від ивання величезних коштів на відновлення. Але опитування місцевих колаборантів про довіру Зєлєнскому ваинуло їх у шок - наростити електорат при нульовійдовірі не можливо, та й трітяти пуцин не перестав, нежважаючи на мирлюбну, аж до капітвлянтськоої політику зеленої влади.
 показати весь коментар
 
 
Кримські татари у внутрішньоукраїнській політиці (Чійгоз, Джемілєв, Чубаров) посилено лизали шоколадну ( . )
Весь їх "патріотизм" видно у віртуальному світі у їх прикормленому за кошти платників податків АТР та вальманових 5 аналах чесних новин.
 показати весь коментар
 
 
Не продовжив, отже, мало їв. Ви таки праві. 😁
 показати весь коментар
 
 
Кримські татари будуть за того, за ким сила і влада. Як проститутки за сутенером. Буде вигідно жити під Туреччиною - оголосять "національну автономію" (після повернення Криму в склад України), організують за ердоганові гроші "референдум", оберуть маріонетковий протурецький орган влади і скажуть "кышкырылдык", що в переклалі означає "Крим - це споконвічна турецька земля"
 показати весь коментар
 
Вони мають на це право, як малий народ, який бореться не те щоб за комфорт, а за саме фізичне існування. Так робив і Мазепа свого часу. Але не вгадав. І інші українські гетьмани шукали собі покровителя серед сильніших сусідів.
 показати весь коментар
 
то есть крутить педали в другую сторону?
 показати весь коментар
 
 
Если быть прагматичным, то вопрос Востока надо решить путём референдума. А если Украина не хочет референдум, то тогда вопрос Крыма, следует оставлять в таком состоянии, как он есть.Источник: https://censor.net.ua/n3166811
.Источник: https://censor.net.ua/n3166811
 показати весь коментар
 
Ну, так вирішуйте! Блін, живуть за наші податки й тільки язиками мелють
 показати весь коментар
 
Крымский Хан Девлет Гирей решил проблему легко в 1571 году сжег Москву до последнего двора
 показати весь коментар
 
 
В 1572 году Хан Девлет Гирей со стотысячным войском был полностью разгромлен Воротынским в битве при Молодях. В Крым смогли вернуться не более 10 тысяч крымских татар.
 показати весь коментар
 
 
Пристайко - просто балабол.Все решает человек кремля - ермак.Создается впечатление,что в стране и президет работает,в найме, у своего советника.
 показати весь коментар
 
 
Недаремно з цим пліснявим новим ліцом не захотіла працювати в МЗС Олена Зеркаль
 показати весь коментар
 
 
какой стратег, его хоть сеййчас на замену монике
 показати весь коментар
 
 
Скажи зразу, що ви чекаєте інструкції від кацапів, як здачу криму видати за грандіозну перемогу. Єрмак постарається. Саме так ви зробили і з моряками, і кораблями, і газовим договором
 показати весь коментар
 
привлечь крымчан обратно можно лишь позитивным развитием Украины, по другому никак...а если развития нет, то и... Кримські проблеми потрібно вирішувати іншими механізмами, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8698
 показати весь коментар
 
дуся, ты знаешь какова в Европе плотность населения и какова в Сибири?...если чо, то 10 метров прокладки газовой трубы в Германии стоит около 2 килоевро...а теперь прикинь российские расстояния, где от газовой централи до каких-нибудь епеней с населением в человек сто километров двести...и сколько будет стоить прокладка трубы...
 показати весь коментар
 
Не відволікайся.
Тягни Силу Сибиру до Китаю, де плотность населення ще нижча.
 показати весь коментар
 
ну точно дурачок.... Кримські проблеми потрібно вирішувати іншими механізмами, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3668 Сила Сибири тянется ДО китайской газо-транспортной системы. А уж куда дальше пойдет газ сугубо китайское дело. ты это, давай картинками занимайся, интелехтуал одноклеточный...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору