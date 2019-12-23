 Кримські проблеми потрібно вирішувати іншими механізмами, - Пристайко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав у коментарі "Укрінформу".

"Ми непокоїмося, що Крим все ще перебуває під окупацією і шлях виходу з цього не узгоджений. Тому ми беремося за будь-які можливості, зокрема ті, що є в Мінську", - сказав він.

При цьому Пристайко зазначив, що це ускладнює нескінченно складні переговори в Мінську.

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"Якщо бути прагматичним, то питання Сходу треба вирішити тими механізмами, які спеціально сфокусовані на Сході. Кримські проблеми - іншими механізмами. Там теж є механізми. Просто той, який застосовується щодо Сходу, так званий Мінський процес, на мою думку, слід залишати в такому стані, як він є. Переговори і без того непрості", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба заявив, що питання деокупації і повернення Криму залишаються в пріоритеті для України в переговорах на міжнародному рівні, тоді як Росія "боїться як вогню" обговорень цих питань.