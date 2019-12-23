 Вночі в гуртожитку НАУ в Києві сталася пожежа: евакуювали понад 300 студентів. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інформатор".

Виклик на лінію "101" надійшов близько 00:35.

У момент прибуття рятувальників дев'ятиповерхова будівля була заповнена димом. Частина рятувальників вирушила на розвідку і пошук осередку займання, а частина розпочала евакуацію студентів. Через серйозне задимлення пожежі рятувальники запросили підмогу.

У ході обстеження будівлі з'ясувалося, що займання сталося в підсобному приміщенні на першому поверсі, а дим поширився до дев'ятого поверху. Його оперативно ліквідували. Це була не житлова кімната. На щастя, ніхто не постраждав. З будівлі евакуювали понад 300 студентів.

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Після ліквідації в приміщення студентів не впустили. Щоб вони не мерзли, їх направили в найближчі корпуси гуртожитків, щоб перечекати, поки можна буде повернутися. На місці працювали 14 одиниць техніки та близько 35 рятувальників особового складу. Деталі інциденту з'ясовуються.

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Нагадаємо, що вранці 22 грудня в Києві за адресою проспект Правди, 76, сталася пожежа. Вогонь охопив квартиру на останньому поверсі 16-поверхового будинку. На щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.









Фото: Інформатор