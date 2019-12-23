 Адвокат Кузьменко Добош спростував підозру слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це адвокат іншої підозрюваної Юлії Кузьменко Владислав Добош написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, один з доказів, на якому ґрунтується обвинувачення, - схожість принтів верхнього одягу Антоненка з людиною, яка брала участь у "громадянській блокаді Криму" і підірвала на Херсонщині лінію електропередачі, що веде на окупований півострів.

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На оприлюдненому адвокатом відео про блокаду Криму видно людину в толстовці з принтом, як у Антоненка. Однак обличчя цього чоловіка не схоже на підозрюваного.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.