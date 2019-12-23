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Все про:МВС (1229) Антоненко Андрій (32) Добош (4)

 Адвокат Кузьменко Добош спростував підозру слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наведені МВС докази проти підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка викликають сумніви.

Про це адвокат іншої підозрюваної Юлії Кузьменко Владислав Добош написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, один з доказів, на якому ґрунтується обвинувачення, - схожість принтів верхнього одягу Антоненка з людиною, яка брала участь у "громадянській блокаді Криму" і підірвала на Херсонщині лінію електропередачі, що веде на окупований півострів.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Руки геть від бійців та волонтерів": у Дніпрі відбулася акція на захист підозрюваних у вбивстві Шеремета. ФОТО

На оприлюдненому адвокатом відео про блокаду Криму видно людину в толстовці з принтом, як у Антоненка. Однак обличчя цього чоловіка не схоже на підозрюваного.

Адвокат Кузьменко Добош спростував підозру слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь. ФОТОрепортаж

Адвокат Кузьменко Добош спростував підозру слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач 02
Адвокат Кузьменко Добош спростував підозру слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач 03
Адвокат Кузьменко Добош спростував підозру слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач 04
Адвокат Кузьменко Добош спростував підозру слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач 05
Адвокат Кузьменко Добош спростував підозру слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач 06

Також читайте: Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка утримують в ІТТ і не дають побачень з дружиною, щоб змусити свідчити, - адвокат Круговий

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166807
 
   
 Топ коментарі
 
Убийство Шеремета организовал Аваков. :

https://www.youtube.com/watch?v=eUe2qW61I3A&feature=share
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Шось ніяк не складається аваківське мульті-пульті про "бороданів"...
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Як для кого. Для зебілів - складається. Як головоломка з паперових пазлів ікубика Рубика одночасно. Для нормального суду, ЄСПЛ, наприклад, коли туди справа дійде - не складається. Бо у них розглядають або кубик Рубика, або пазли. А справа до ЄСПЛ таки дійде, якщо український суд не опритомніє.
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А далі що було ?
Ти читав ? Чи обмежився лише цими реченнями ?
Як християнство стало державною релігією в Римській імперії, як відбувся розподіл. Звідки християнство прийшло на землі Руси- України...
Читай, неосвідчене...
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А далее византийский император Юстиниан провозгласил себя царепапой, а константинопольскую церковь - вселенской, то есть высшей над всеми. Я спрашиваю -НА КАКОМ ОСНОВАНИИ??
Вы не в состоянии даже прочитать в интернете историю, а опять вылезли уже с "Руси- України"... При чем тут она? Вяличие свое некуда девать???
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Константинополь оголосив себе першою церквою, всі інші церкви це визнали (навіть неіснуюча вже Руська церква, права якої намагається узурпувати церква ім.Сталіна). Всі існуючі церкви це визнали. Аналог виборів. Найперші демократичні вибори))) І чхали вони на твою думку та на твої потуги. Обтікай.
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Аргументи для суперечки береш у педівікії?))) Ти ще посилання на спід-інфо надай) вашу лахтоферму вже зловили на перекручуванні фактів у вікі, ліпили горбатого під кожен свій прокол.
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Ваш слив уже засчитан. Кроме истерики вы ничего аргументированного предоставить не в состоянии.
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Константинополь оголосив себе першою церквою, всі інші церкви це визнали (навіть неіснуюча вже Руська церква, права якої намагається узурпувати церква ім.Сталіна). Всі існуючі церкви це визнали. Аналог виборів. Найперші демократичні вибори))) І чхали вони на твою думку та на твої потуги. Обтікай.
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Константинопольская кафедра не являлась апостольской. Кроме того, появилась она три века спустя после Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской.
На Втором Вселенском Соборе (381 г.) за епископом Константинополя было закреплено второе место «по чести» после Римской кафедры (что не означает первенство власти).
В начале VI в. Патриарх Иоанн Постник впервые был назван «Вселенским», окончательно этот титул закрепился на Седьмом Вселенском Соборе (787 г.). Титул «Вселенский» не влек за собой отрицание римского первенства.
Данный титул никогда не означал, что Константинопольский Патриарх обладал властью над другими Поместными Церквами.
В 1054 г. произошел раскол Церкви на Западную и Восточную. И константинопольская церковь полностью узурпировала власть.
Дебилы учите историю.
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Ти щойно написав те, що я втовкмачую в твою тупу довбешку вже понад годину) ти без копіпасти не можеш? "Узурпіровала". Узурпували кацапи першість над церквами у Східній Європі, а коли їм обломили роги, то вилізли такі дебіли як ти, і почали смердіти. Що, твоє кіріло не може вже нову яхту чи годинник купити? Послали тебе, пішака, у бій на інформаційній війні? Так на те ти й пішак, послали тебе непідготовленого прямо в оточення переважаючих сил противника) обтікай, лахта)
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Був би ти у США, не допустив би такої грубої помилки у написанні ніку. Леонідовиш)))
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" Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит тот кукушку..." Дебилы, б....
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Sh- ш, Ch- ч. Мешканець США не допуститься такої помилки. Так ріденько обсираються лише лахтоботи з освітою, достатньою для натискання клавіш, проте недостатньою для самостійної ПРАВИЛЬНОЇ реєстрації) обтікай, овіш.
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Мой ник: Леон (имя) Идовиш (фамилия, ударение на первую "и"). Я смотрю вы и прочитать не в состоянии.
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Ти вже й обісратись красиво не можеш))) Батько твій був Леонід, а ти зненацька став Леоном Ідовішем))) це діткам в дитсадку розповідай)
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Только дебилы могут заставлять кого то насильно менять их имена и фамилии в свою угоду. Вы в их числе.
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Лахта, немає такого прізвища Ідовіш))) хоч би вже не позорився.єдиний ідовіш- це ти на цензорі. Та й не ідовіш з США, а леонідовіШ з лахти.
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Нет такого слова носковский, правильно носковый или носочный.
3! (три ) ошибки в одном слове! Садись, двойка! Адвокат Кузьменко Добош спростував підозру слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач - Цензор.НЕТ 3558 Адвокат Кузьменко Добош спростував підозру слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач - Цензор.НЕТ 3558 Адвокат Кузьменко Добош спростував підозру слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач - Цензор.НЕТ 3558
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Вы напрасно иронизируете. Есть такие адвокаты, которые просят утяжелить наказание для своих подзащитных, как Медведчук. Так что Добош еще по-божески.
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Это тот самый адвокат что в качестве алиби Кузьменко приводил факт ее присутствия в Борисполе за сутки до закладки бомбы? Верю, а как же.....
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В науке есть такое понятие верификация. Проверка подлинности. Вот сначала адвокаты доказали, что само дело надуманное и улик недостаточно, а теперь верифицируют каждое "доказательство" показывая что его подлинность очень сомнительна.
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То есть дело надуманное потому что она в Борисполе была? За сутки до закладки взрывчатки? Задумаю тебя и твою семью убить - скатаюсь в Борисполь за месяц до мочилова.
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Дело надуманное потому что в нем хромает логика. Одного этого достаточно чтобы к нему не относится серьезно.
А про то что ты там собираешься кого-то убить, то с нашими Шерлоками Холмсами тебе и переживать не стоит. Они для раскрываемости посадят местного кандидата наук, который любит кормить голубей и читает сказки в детдоме детишкам по выходным вместо тебя. И у них будут стопроцентные доказательства как в деле Шеремета.
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Вообще главная проблема этого дела это как раз его откровенный заказ. Вот сегодня не нравятся волонтеры, а завтра не понравятся велосипедисты или любители собирать марки. Найдут тайную организацию собирателей марок. Вот что напрягает больше всего. Вот я не волонтерю, так как это не мое, но меня напрягает что у меня есть тоже разные социальные роли в жизни и вот завтра они кому-то не понравятся и я уже виноват перед ними. Это старый добрый аргумент "когда они пришли за другими, то я не помогал. А когда пришли за мной, то мне никто уже не мог помочь". Лучше остановить этот беспредел сейчас.
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Защита в исполнении этого адвоката стоит исключительно на том, что он что то выборочно озвучивает. а правильная пресса и политики тут же согласованно поднимают хай, что ничего не доказано, что все дело - происки врага и заказуха. Концы с концами не сходятся, но шум направлен на людей верующих, а не думающих, каковых пресса наделала в массовых количествах. В принципе половине населения или даже более важна массовость утверждения в прессе, а не его обоснованность, если бы иначе, то поляки и россияне уже давно миллионами шабашили на стройках Украины.
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То есть в версии сабакова все концы сходятся? Ну ты и дебил...
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Ты верен линии партии, которая учит втягивать оппонентов в ругань, дабы модератор удалил всех участников диалога.
В версии МВД все концы должны сойтись в полном результате следствия, переданном в суд, а пока что должны быть только весомые основания для ареста и определения меры пресечения судом. Достаточны эти основания, или нет, можно судить ТОЛЬКО ознакомившись со ВСЕМ, что излагалось в судебных заседаниях по аресту и избранию меры пресечения, где говорили не только адвокаты, но и прокуроры, и свидетели, и судьи.
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Тут вопрос в том мы Европа или Азия. В Европе за одно доказательство из тех десятка которые привели адвокаты хватило бы, чтобы это дело закончилось в тот же день когда началось. Но у нас сейчас какая-то азиатчина с карманными прокурорами и судьями и пропагандой брехни от полиции в СМИ.
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Але ж у Антоненка та у людини на Херсонщині різні принти.
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Мусора - майстри брехні. Їх впевнений чьос на пресконференції по "розкриттю справи Шеремета" змусив повірити в їх версію навіть закоренілих скептиків. Дарма, що згодом картковий будиночок слідства розсипавсь при навіть незначному протягу сумнівів.
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Ваши доказательства не доказательства. Вы всё врете. Наш президент не может лгать.
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Зеля виноват,что Шеремета ,гандзюк и других убили.100 % инфа.
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В репрессиях всегда виноват диктатор. Также как Янукович виноват в расстрелах на Майдане.
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Сьогодня вірить у версію МВС тільки той, хто не знав - хто такий Шеремет, що його колись вбили, не цікавиться політикою взагалі і про Зеленського судить тільки з телесеріалу "Слуга народу". За таких умов Аваков з своєю версією вбивства Шеремета схожий на йога, хто ходить бося по розжареному вугіллю
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Аваков был на встрече с Путлером в Париже,организовал информатаку на Суркова и Путлера,тем заставив их скрежетать зубами.Аваков- автор идеи добровольческих батальонов в 2014 и они превыми приняли на себя удар орды,когда армия и службы были деморализованы и в Крыму поголовно перешли на сторону врага.По такомуже сценарию захватывались Донбасс,Харьков Днепр,Одесса Запорожье Херсон ,Николаев.В Харькове мусора в 2014 полностью были на стороне Путлера.Всё удалось переломить и отстоять во многом благодаря не Талантом Тягнибока,или Корчинского с женой,а именно усилиями Авакова и Коломойского подавить заколот в городах ,внутри МВД и заставить их работать на Украину,пусть и с ужасными издержками.
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Ага, а Коломойский спас Украину в 2014 чисто из-за своего патриотизма... Расскажите еще сказок.
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В Украине самый пострадавший от действий Путлера и его пособников в Украине-именно Коломойский,не ахметка,Пораженко или Пинчук.Те только приумножили свои активы.Коломойский не ангел,но пострадал именно за помощь патриотам.
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Этот адвокат вообще мастер. В области психологического давления на подозреваемого. На той же пресухе по Кузьменко он убедительно показал, что никакого алиби нет и быть не может. Чем саму Кузьменко, по заказу своего босса Порошенко, склоняет а суициду. Мертвая Кузьменко - то что надо. Для все этой якобы геройско-волонтерско-патриотичной тусовки. Ну и для заказчика убийства шеремета Петра Порошенко.
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А навіщо Пеорошенкові замовляти Шеремета ?
Та ще і такими обхідними шляхами і з залученням багатьох людей.
Чому після вбивства їх не ліквідували ?
Ви взагалі думати вмієте, чи у вас троляче замовлення паскудити по методичці ?
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Вбивство Шеремета:
Замовник - Порошенко П.О.
Організатор - Аваков А. Б.
Виконавець - Сергій Коротких(Малюта), начальник охорони стратегічних об'єктів Департаменту держслужби охорони МВС
Лох - зелений чмирьок, що досі удає з себе президента, хоч є на 100% маріонеткою усіх, хто маніпулював українською владою до його перемоги на виборах.
____________
Висновок:
Дострокові президентські. Українців вчергове пошили в дурні.
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А женщина с Малютой шла Юля? Капец какой...
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Юля, це те брехливе лайно, на яке він бажає поміняти зелене брехливе лайно. Це така патологія, бажання бути обманутим. І він до речі правий. 73% неадекватів скоріше за усе і проголосують за таку як Юля. Висновки вони просто нездатні зробити.
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Що, у ментів мало лярв на гачку, що можуть виконати будь яку їхню забаганку, аби не отримати реальний строк? Ще не факт - чи жива ця лярва, що підкладала вибухівку під автівку. Таких свідків прибирають найперших
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є хоча би один доказ. що вибухівку підклала лярва, а не чоловік?
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Кого пошили у дурні, тебе? А чому ти впевнений що знову не пошиють?
І так, про свої гомосячі уподобання не пиши!
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Слухай Вань, а Тимошенко в день вбивства Шеремета, де була? В неї точно є алібі?.. А то ім"я однієї із підозрюваних ну д-д-д-уже схоже на їм"я головної шахрайки України...
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з метою дестабілізації ситуації... Точно вона!
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Никто не утверждает что Антоненко ЛИЧНО участвовал в подрыве, следствием ДОКАЗАНО что взрывные устройства были ИДЕНТИЧНЫ с бомбой Шеремета!
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Слідство може встановити - хто вилучив і приховав чотири найбільш якісні відіозаписи з місця закладки вибухівки?
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СБУ Порошенко! Ведется следствие, поэтому Петя так нервничает.
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Он не только помнит об этом , но ещё и знает об этом
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Не зможе, бо це кацапський вилупок, який топить за продаж української землі кацапам
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Запитай у нового/старого головного мусора Авакова...
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Злочинці Аваков і Порошенко прикривають один-одного. Що тут не зрозумілого?
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А навіщо Зебіл який спить і бачить як посадить Пецю, для цього обрав Авакова?
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Отэто вот результат бессознательности нашего народонаселения. Выберают во власть всякую погань, клоунов с квартала 95. Надо же до такого дожиться? А потом все валят на Кловуна. Это он все. Тока шо вы с него возьмёте, окромя анализов и кловунских ботинок? А натворит оно дел - назад не вернешь. Одно слово - зетипиллы.
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За подрыв ему медаль надо дать,зеленое кацапье) а то развякались тут...
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думающие люди способны найти нестыковки и усомниться...
на кого рассчитана была эта "презентация" с участие самого преЗЕдента (аки мудрый царь Соломон правосудие вершащий , взором грозным преступника клеймящий), с докладами и прослушкой и подгонкой (топорной) видео фактов под определенные обстоятельства и выбранных лиц ???
даже не кордебалет...так...дискотека у клюбе...
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Зебіли перевершили самих себе. З метою дестабілізації ситуації в країні Шеремета вбив Порошенко Це - ШЕДЕВР!
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Пеця вперто стояв на тому щоб подавати електроенергію на захоплений кацапами Крим і лише коли почали підриіати електроопори, подачу припинили. Тепер нові бариги прийшли і шукають тих, хто перешкоджав іхньому бізнесу з крисянами. Нуу і чим теперішня сволота відрізняється від колишньоі? Невже украінці ( а де вони є?) не бачать . що різниці між ними нема?
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Це вже місяці три, як добре зрозуміло. І лише продажні тролі російського шпигуна Порошенка продовжують смикатись в судомах, щоб поділити українців на два ворогуючих табора - російського шпигуна Порошенка, і російського шпигуна Зеленського. Але різниця між цими шпигунами тільки у зрості.
Дострокові президентські. Негайно.
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Прицомпане, за твоєю версією, вже зрозуміло, що до влади прийшли прокацапи, за яких ти й топив, і голосував, але винен, в твоїй тупості, Порошенко. МАлАдец
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Та це типові юліки, там мізків, як в курки. Вчора кричав "Тільки не Порошенко", а сьогодні - "всі підараси, я дартаньян". Усе по завітах баби Юлі, які вічно пролітає на виборах.
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Є ні. Зверніть увагу на його манеру письма. Він адекватний, косить під нарІдного дурника. Його робота- відволікати нарідну увагу від пліснявої капітуляції, і продовжувати кацапський сценарій "разделяй и властвуй", переклавши провину на Пороха
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В 2015 була порушена справа і хтось був покараний? Здається, що ні. То це зелень продовжує перед кацапськими хазяями вислуговуватись?
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С каких пор подрыв вышки, поставляющей енергию оккупантам - преступление?
Ой зеля.......Допрыгаешься!!! Если уже не Допрыгался!!!
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