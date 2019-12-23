 Адвокат Кузьменко Добош спростував підозру слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це адвокат іншої підозрюваної Юлії Кузьменко Владислав Добош написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Так, один з доказів, на якому ґрунтується обвинувачення, - схожість принтів верхнього одягу Антоненка з людиною, яка брала участь у "громадянській блокаді Криму" і підірвала на Херсонщині лінію електропередачі, що веде на окупований півострів.
На оприлюдненому адвокатом відео про блокаду Криму видно людину в толстовці з принтом, як у Антоненка. Однак обличчя цього чоловіка не схоже на підозрюваного.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Ти читав ? Чи обмежився лише цими реченнями ?
Як християнство стало державною релігією в Римській імперії, як відбувся розподіл. Звідки християнство прийшло на землі Руси- України...
Читай, неосвідчене...
Вы не в состоянии даже прочитать в интернете историю, а опять вылезли уже с "Руси- України"... При чем тут она? Вяличие свое некуда девать???
На Втором Вселенском Соборе (381 г.) за епископом Константинополя было закреплено второе место «по чести» после Римской кафедры (что не означает первенство власти).
В начале VI в. Патриарх Иоанн Постник впервые был назван «Вселенским», окончательно этот титул закрепился на Седьмом Вселенском Соборе (787 г.). Титул «Вселенский» не влек за собой отрицание римского первенства.
Данный титул никогда не означал, что Константинопольский Патриарх обладал властью над другими Поместными Церквами.
В 1054 г. произошел раскол Церкви на Западную и Восточную. И константинопольская церковь полностью узурпировала власть.
Дебилы учите историю.
3! (три ) ошибки в одном слове! Садись, двойка!
А про то что ты там собираешься кого-то убить, то с нашими Шерлоками Холмсами тебе и переживать не стоит. Они для раскрываемости посадят местного кандидата наук, который любит кормить голубей и читает сказки в детдоме детишкам по выходным вместо тебя. И у них будут стопроцентные доказательства как в деле Шеремета.
В версии МВД все концы должны сойтись в полном результате следствия, переданном в суд, а пока что должны быть только весомые основания для ареста и определения меры пресечения судом. Достаточны эти основания, или нет, можно судить ТОЛЬКО ознакомившись со ВСЕМ, что излагалось в судебных заседаниях по аресту и избранию меры пресечения, где говорили не только адвокаты, но и прокуроры, и свидетели, и судьи.
Та ще і такими обхідними шляхами і з залученням багатьох людей.
Чому після вбивства їх не ліквідували ?
Ви взагалі думати вмієте, чи у вас троляче замовлення паскудити по методичці ?
Замовник - Порошенко П.О.
Організатор - Аваков А. Б.
Виконавець - Сергій Коротких(Малюта), начальник охорони стратегічних об'єктів Департаменту держслужби охорони МВС
Лох - зелений чмирьок, що досі удає з себе президента, хоч є на 100% маріонеткою усіх, хто маніпулював українською владою до його перемоги на виборах.
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Висновок:
Дострокові президентські. Українців вчергове пошили в дурні.
І так, про свої гомосячі уподобання не пиши!
на кого рассчитана была эта "презентация" с участие самого преЗЕдента (аки мудрый царь Соломон правосудие вершащий , взором грозным преступника клеймящий), с докладами и прослушкой и подгонкой (топорной) видео фактов под определенные обстоятельства и выбранных лиц ???
даже не кордебалет...так...дискотека у клюбе...
Дострокові президентські. Негайно.
Ой зеля.......Допрыгаешься!!! Если уже не Допрыгался!!!