 На засіданні ТКГ був вибір - повернути групу українців або спробувати доопрацювати списки і забрати з полону всіх, - Пристайко

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.
Він прокоментував результати засідання Тристоронньої контактної групи з урегулюванню конфлікту на Донбасі 18 грудня, коли не вдалося домовитися про обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Так, міністр визнав, що українська сторона "розраховувала на дещо більший прогрес у цьому питанні".
"Узгодили одну групу людей, яка вже точно готова до обміну. Виникає питання: обміняти їх прямо зараз чи спробувати допрацювати списки та забрати всіх, оскільки ми хочемо максимальну кількість людей повернути родинам до Нового року. Тому координатором від ОБСЄ було ухвалено рішення невідкладно провести відеоконференцію та завершити роботу над списками", - повідомив Пристайко.
За його словами, загалом у Парижі 9 грудня Тристоронній контактній групі було поставлено сім завдань, які мають бути виконані до наступного саміту, тобто до квітня 2020 року.
Гуманітарна група ТКГ мала домовитися про доступ на непідконтрольні території представників Червоного Хреста і визначитися з подальшими трьома ділянками, де до саміту має відбутися розведення військ.
Нагадаємо, на зустрічі ТКГ у Мінську 18 грудня не вдалося дійти згоди щодо звільнення утримуваних осіб. Українська сторона, відповідно до досягнутої в межах саміту "нормандської четвірки" домовленості, наполягає на обміні "всіх на всіх", однак під час зустрічі ТКГ не вдалося узгодити списки утримуваних осіб.
Відеоконференцію Тристоронньої контактної групи зі звільнення утримуваних в ОРДЛО осіб перенесли на 23 грудня.
1. Представники Червоного Хреста вперше відвідали українських полонених у Донецьку
26 січня 2017, 07:26
https://www.slovoidilo.ua/2017/01/26/novyna/suspilstvo/predstavnyky-chervonoho-xresta-vpershe-vidvidaly-***********-polonenyx-v-doneczku
«У нас сьогодні відбувся перший доступ до місця утримання під вартою українських військовослужбовців у Донецьку. Ми вважаємо це дуже важливим», - розповіла Байрамбашич.
Представник Червоного Хреста зазначила, що українським військовим передали листи від рідних і близьких, але відмовилася коментувати умови утримання заручників, заявивши, що вона не має на це права. Байрамбашич висловила сподівання, що незабаром представники МКЧХ зможуть знову відвідати українських громадян, які перебувають у полоні в бойовиків.
«І МКЧХ зможе здійснити візит згідно з процедурами, які, зокрема, включають і приватні бесіди з утримуваними», - додала представник місії Червоного Хреста.
Раніше повідомлялося, що, за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують у заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. В Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою 228 на 58, узгодженою з ОБСЄ.2. Он прокомментировал результаты заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе 18 декабря, когда не удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех". Так, министр признал, что украинская сторона "рассчитывала на несколько больший прогресс в этом вопросе".
Зеленський назвав свою найбільшу перемогу на "нормандському саміті"
https://www.depo.ua/ukr/politics/zelenskiy-nazvav-svoyu-naybilshu-peremogu-na-normandskomu-samiti-201912101077533
Домовленість про сприяння звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом "всіх на всіх" є найбільшою перемогою президента України Володимира Зеленського на "нормандському саміті" у Парижі
"Для мене найголовніше - це людське життя, я завжди так казав. Для мене найголовніша перемога - я з цим їхав - ми домовилися про обмін "всіх на всіх".
Тобто "перемоги" - пшик ? А як горлали з манделею і рештою кагалу про "неймовірно успішні переговори".
Безвкусица полная...но снимается наверное легко...
Але зауважте, панове, у шмарклі, не зважаючи ні на що, немає ніяких сумнівів в особистій неперевершеності.
рассєя - щєдрая душа, от і шмарклю прігрєла, дєнєг на говно-кіно фігляру дала.
Ххххххххххххххххххх
Прекрати трьіндеть, зе-министр.
Украинская сторона надеялась...
Ваша шобла зеленая надеялась.
И что скажет по етому поводу Б. Яременко? На какие дополнительньіе табу он возлагает надеждьі?
Чи воно лише хлопчик на побігеньках, а дєла рєшают "крутиє квартальниє пацани" ?
"- Почему у тебя унылый вид?
- А-а... стыдно признаться... энурез - мочусь во сне.
- Сходи к психотерапевту, он тебя вылечит.
Через месяц.
- Ну, у тебя совсем другой вид, держу пари что психотерапевт тебя вылечил от энуреза.
- Нет, не вылечил, но теперь я этим горжусь!"