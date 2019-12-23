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 На засіданні ТКГ був вибір - повернути групу українців або спробувати доопрацювати списки і забрати з полону всіх, - Пристайко

Керівництво держави та МЗС України ставлять своїм завданням повернути до Нового року якнайбільше утримуваних у РФ і на Донбасі українців.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

Він прокоментував результати засідання Тристоронньої контактної групи з урегулюванню конфлікту на Донбасі 18 грудня, коли не вдалося домовитися про обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Так, міністр визнав, що українська сторона "розраховувала на дещо більший прогрес у цьому питанні".

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"Узгодили одну групу людей, яка вже точно готова до обміну. Виникає питання: обміняти їх прямо зараз чи спробувати допрацювати списки та забрати всіх, оскільки ми хочемо максимальну кількість людей повернути родинам до Нового року. Тому координатором від ОБСЄ було ухвалено рішення невідкладно провести відеоконференцію та завершити роботу над списками", - повідомив Пристайко.

За його словами, загалом у Парижі 9 грудня Тристоронній контактній групі було поставлено сім завдань, які мають бути виконані до наступного саміту, тобто до квітня 2020 року.

Гуманітарна група ТКГ мала домовитися про доступ на непідконтрольні території представників Червоного Хреста і визначитися з подальшими трьома ділянками, де до саміту має відбутися розведення військ.

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Нагадаємо, на зустрічі ТКГ у Мінську 18 грудня не вдалося дійти згоди щодо звільнення утримуваних осіб. Українська сторона, відповідно до досягнутої в межах саміту "нормандської четвірки" домовленості, наполягає на обміні "всіх на всіх", однак під час зустрічі ТКГ не вдалося узгодити списки утримуваних осіб.

Відеоконференцію Тристоронньої контактної групи зі звільнення утримуваних в ОРДЛО осіб перенесли на 23 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166805
 
 
 Топ коментарі
 
Припини брехати, зе-холуй.
1. Представники Червоного Хреста вперше відвідали українських полонених у Донецьку
26 січня 2017, 07:26

https://www.slovoidilo.ua/2017/01/26/novyna/suspilstvo/predstavnyky-chervonoho-xresta-vpershe-vidvidaly-ukrayinskyx-polonenyx-v-doneczku

«У нас сьогодні відбувся перший доступ до місця утримання під вартою українських військовослужбовців у Донецьку. Ми вважаємо це дуже важливим», - розповіла Байрамбашич.
Представник Червоного Хреста зазначила, що українським військовим передали листи від рідних і близьких, але відмовилася коментувати умови утримання заручників, заявивши, що вона не має на це права. Байрамбашич висловила сподівання, що незабаром представники МКЧХ зможуть знову відвідати українських громадян, які перебувають у полоні в бойовиків.
«І МКЧХ зможе здійснити візит згідно з процедурами, які, зокрема, включають і приватні бесіди з утримуваними», - додала представник місії Червоного Хреста.
Раніше повідомлялося, що, за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують у заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. В Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою 228 на 58, узгодженою з ОБСЄ.2. Он прокомментировал результаты заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе 18 декабря, когда не удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех". Так, министр признал, что украинская сторона "рассчитывала на несколько больший прогресс в этом вопросе".


Зеленський назвав свою найбільшу перемогу на "нормандському саміті"

https://www.depo.ua/ukr/politics/zelenskiy-nazvav-svoyu-naybilshu-peremogu-na-normandskomu-samiti-201912101077533

Домовленість про сприяння звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом "всіх на всіх" є найбільшою перемогою президента України Володимира Зеленського на "нормандському саміті" у Парижі

"Для мене найголовніше - це людське життя, я завжди так казав. Для мене найголовніша перемога - я з цим їхав - ми домовилися про обмін "всіх на всіх".

Тобто "перемоги" - пшик ? А як горлали з манделею і рештою кагалу про "неймовірно успішні переговори".
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Для кого "харашо", для КалоМойші?
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Замахаєтеся забирати. На відміну від вас - миролюбних капітулянтів пуцин обмінний фонд поповнює із завидною реулярністю.
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Припини брехати, зе-холуй.
1. Представники Червоного Хреста вперше відвідали українських полонених у Донецьку
26 січня 2017, 07:26

https://www.slovoidilo.ua/2017/01/26/novyna/suspilstvo/predstavnyky-chervonoho-xresta-vpershe-vidvidaly-***********-polonenyx-v-doneczku

«У нас сьогодні відбувся перший доступ до місця утримання під вартою українських військовослужбовців у Донецьку. Ми вважаємо це дуже важливим», - розповіла Байрамбашич.
Представник Червоного Хреста зазначила, що українським військовим передали листи від рідних і близьких, але відмовилася коментувати умови утримання заручників, заявивши, що вона не має на це права. Байрамбашич висловила сподівання, що незабаром представники МКЧХ зможуть знову відвідати українських громадян, які перебувають у полоні в бойовиків.
«І МКЧХ зможе здійснити візит згідно з процедурами, які, зокрема, включають і приватні бесіди з утримуваними», - додала представник місії Червоного Хреста.
Раніше повідомлялося, що, за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують у заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. В Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою 228 на 58, узгодженою з ОБСЄ.2. Он прокомментировал результаты заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе 18 декабря, когда не удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех". Так, министр признал, что украинская сторона "рассчитывала на несколько больший прогресс в этом вопросе".


Зеленський назвав свою найбільшу перемогу на "нормандському саміті"

https://www.depo.ua/ukr/politics/zelenskiy-nazvav-svoyu-naybilshu-peremogu-na-normandskomu-samiti-201912101077533

Домовленість про сприяння звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом "всіх на всіх" є найбільшою перемогою президента України Володимира Зеленського на "нормандському саміті" у Парижі

"Для мене найголовніше - це людське життя, я завжди так казав. Для мене найголовніша перемога - я з цим їхав - ми домовилися про обмін "всіх на всіх".

Тобто "перемоги" - пшик ? А як горлали з манделею і рештою кагалу про "неймовірно успішні переговори".
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коментар відмічено як спам  
 
шотам? снова зрада накрыла? На заседании ТКГ был выбор - вернуть группу украинцев или постараться доработать списки и забрать из плена всех, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4044
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Чого ж? Зелена влада стріляти припинила, війська відвели, оце полонених забере і займеться відбудовою Бімбаси. Кого ж там зрада накрила? Все, як домовлялися. Нє?
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вот и я о том же, все будет хорошо, зрады тут нет
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Тих, хто працює на кацапів, забули додати.
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Замахаєтеся забирати. На відміну від вас - миролюбних капітулянтів пуцин обмінний фонд поповнює із завидною реулярністю.
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Какой нарід- такой и президент. Все по феншую.Хорошо, хоть Медведчука, Бойко или Рабиновича не выбрали. Но судя по отсутствию мозгов у коллективного выборця- у этих все впереди.
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Шо це за гусь лапчатий в червоних тухлях? А поруч якась чувіха косолапа.
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Эта чувиха одета как актриса из немецких фильмов для взрослых...
Безвкусица полная...но снимается наверное легко...
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Менталітет зачуханого райцентру не сховаєш, він все одно себе проявить.
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Навіть у Бердичів є люди з кращим смаком. Це рівень навіть не містечка,а задріпаного колгоспу. От же ж вбогий криворізький поц...
Але зауважте, панове, у шмарклі, не зважаючи ні на що, немає ніяких сумнівів в особистій неперевершеності.

рассєя - щєдрая душа, от і шмарклю прігрєла, дєнєг на говно-кіно фігляру дала.
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Так, министр признал, что украинская сторона "рассчитывала на несколько больший прогресс в этом вопросе".
Ххххххххххххххххххх
Прекрати трьіндеть, зе-министр.
Украинская сторона надеялась...
Ваша шобла зеленая надеялась.

И что скажет по етому поводу Б. Яременко? На какие дополнительньіе табу он возлагает надеждьі?
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Самое прикольное то,что пристайко,кулеба и прочие мидовцы НИ ХРЕНА не решают.Это ШИРМЫ и говорящие гошовы.Все решения пнинимает и подписывает СОВЕРШЕННО левый человек и засланный КОЗАКчок ермак, у которого зеленский работает президентом.Он даже контракт с газпромом подписал.Вот это СОВЕТНИК так советник.Понаподписывает всякой фигни и сбежит в роССию.
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ЗЕ працює презіком у зебілів, папріколу.
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Брехливый пристайка...зеленому скоту веры нет...
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А чому у Дрістайки постійно такий вигляд, ніби воно обісралось і його хтось сильно образив? З таким невпевненим виглядом, виглядом лузера що воно взагалі робить на такій відповідальні посаді?

Чи воно лише хлопчик на побігеньках, а дєла рєшают "крутиє квартальниє пацани" ?
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Не можу згадати зелених здобутків, самі поразки, які видають за "грандіозні" перемоги .
"- Почему у тебя унылый вид?
- А-а... стыдно признаться... энурез - мочусь во сне.
- Сходи к психотерапевту, он тебя вылечит.
Через месяц.
- Ну, у тебя совсем другой вид, держу пари что психотерапевт тебя вылечил от энуреза.
- Нет, не вылечил, но теперь я этим горжусь!"
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