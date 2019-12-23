 На засіданні ТКГ був вибір - повернути групу українців або спробувати доопрацювати списки і забрати з полону всіх, - Пристайко

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

Він прокоментував результати засідання Тристоронньої контактної групи з урегулюванню конфлікту на Донбасі 18 грудня, коли не вдалося домовитися про обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Так, міністр визнав, що українська сторона "розраховувала на дещо більший прогрес у цьому питанні".

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"Узгодили одну групу людей, яка вже точно готова до обміну. Виникає питання: обміняти їх прямо зараз чи спробувати допрацювати списки та забрати всіх, оскільки ми хочемо максимальну кількість людей повернути родинам до Нового року. Тому координатором від ОБСЄ було ухвалено рішення невідкладно провести відеоконференцію та завершити роботу над списками", - повідомив Пристайко.

За його словами, загалом у Парижі 9 грудня Тристоронній контактній групі було поставлено сім завдань, які мають бути виконані до наступного саміту, тобто до квітня 2020 року.

Гуманітарна група ТКГ мала домовитися про доступ на непідконтрольні території представників Червоного Хреста і визначитися з подальшими трьома ділянками, де до саміту має відбутися розведення військ.

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Нагадаємо, на зустрічі ТКГ у Мінську 18 грудня не вдалося дійти згоди щодо звільнення утримуваних осіб. Українська сторона, відповідно до досягнутої в межах саміту "нормандської четвірки" домовленості, наполягає на обміні "всіх на всіх", однак під час зустрічі ТКГ не вдалося узгодити списки утримуваних осіб.

Відеоконференцію Тристоронньої контактної групи зі звільнення утримуваних в ОРДЛО осіб перенесли на 23 грудня.