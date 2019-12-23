 Путін вирушив на відкриття залізничного сполучення РФ з окупованим Кримом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

Нагадаємо, в серпні-вересні зросла тривалість затримання під час заходу в Керченську протоку українських суден: на вході в Азовське море в 2,4 раза, на виході з нього в 3,2 раза, порівняно з даними за липень.

Наприкінці листопада 2018 року тодішній глава Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Росія фактично заблокувала українські порти Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.

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Дії Росії в Керченській протоці критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості і деескалації напруги.

21 грудня Міністерство транспорту РФ на 4 доби перекрило рух суден в Азовській протоці у зв'язку з планами запустити залізничний рух Керченським мостом.