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Все про:Азовське море (1273) залізниця (360) Путін (4785) Керченський міст (126)

 Путін вирушив на відкриття залізничного сполучення РФ з окупованим Кримом

Президент РФ Володимир Путін 23 грудня в окупованому Криму братиме участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченським мостом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

Нагадаємо, в серпні-вересні зросла тривалість затримання під час заходу в Керченську протоку українських суден: на вході в Азовське море в 2,4 раза, на виході з нього в 3,2 раза, порівняно з даними за липень.

Наприкінці листопада 2018 року тодішній глава Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Росія фактично заблокувала українські порти Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.

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Дії Росії в Керченській протоці критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості і деескалації напруги.

21 грудня Міністерство транспорту РФ на 4 доби перекрило рух суден в Азовській протоці у зв'язку з планами запустити залізничний рух Керченським мостом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166802
 
 
 Топ коментарі
 
Вор все ни как не наиграется с ворованным
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А було б все ж таки здОрово, якби потяг з ****** бовкнув з моста у воду...😕
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Почему-то Путин не отправится в Сибирь. Потому, что он не знает китайского языка и Китай может накостылять. Единственно куда пока он может поехать это в оккупированный украинский Крым. Пускай поедет на последок. Может это последний раз.
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Опоры всунутые в болото, не подкачайте,оседайте плиз от первой же серьезной нагрузки)
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