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Все про:Лавров (569) Росія (14729) Донбас (12826) полонені (598)

 Лавров пообіцяв, що РФ "спонукатиме" своїх найманців на Донбасі до виконання рішень ТКГ

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров розкрив деякі позиції щодо ситуації на Донбасі.

Він озвучив свою думку в ефірі російського "Першого каналу" 22 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

Так, він заявив, що затримка обміну утримуваними особами відбувається через те, що не всі списки на обмін полоненими взаємно підтверджені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40 осіб просять виключити їх з обмінних списків - не хочуть повертатися в "Л/ДНР", - російський "КомерсантЪ"

"Є списки, які визнані по обидва боки як списки реально існуючих людей, всі знають, де ці люди перебувають і як їх треба звільнити і обміняти. Це було чітко зафіксовано, це обговорювали Путін і Зеленський в присутності Меркель і Макрона. Говорили, що ці люди встановлені, списки є, значить ми їх поміняємо. Тепер в контактній групі з'явився новий критерій: встановлені - так, але вони не всі "процесуально очищені". Це означає нова перешкода до того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому", - заявив Лавров.

Глава відомства також висловив переконання, що президент України Володимир Зеленський хоче змін у відносинах між Україною і РФ.

"Ми будемо намагатися йому допомогти, як можемо. Зокрема будемо спонукати Донецьк і Луганськ до того, щоб вони максимально конструктивно підходили до виконання тих рішень, які в Контактній групі за пропозицією "нормандського формату" будуть узгоджуватися" , - зазначив Лавров.

Нагадаємо, на зустрічі ТКГ в Мінську 18 грудня не вдалося дійти згоди щодо звільнення утримуваних осіб. Українська сторона, відповідно до досягнутої в рамках саміту "нормандської четвірки" домовленості, наполягає на обміні всіх на всіх, однак під час зустрічі ТКГ не вдалося узгодити списки утримуваних осіб.

Відеоконференцію Тристоронньої контактної групи щодо звільнення утримуваних в ОРДЛО осіб перенесли на 23 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166800
 
 
 Топ коментарі
 
Лавров: Ихтамнет, но если надо, мы им прикажем.
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>Владимир Зеленский хочет изменений в отношениях между Украиной и РФИсточник: https://censor.net.ua/n3166800
а я, млять, не хочу изменения отношения к оккупанту, пока он не убереться и за все не ответит
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Лавров: Ихтамнет, но если надо, мы им прикажем.
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Ты чё с лошадью разговариваешь? её ржание можно только на 95 квартале слухать Лавров пообіцяв, що РФ "спонукатиме" своїх найманців на Донбасі до виконання рішень ТКГ - Цензор.НЕТ 3253
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Бо у 95 кварталі можна розмовляти лише з конем. На жаль, цого тпм ще нема.
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Лаврову вірю. Як людині, яка вдає з себе коняку. Або як коняці, яка вдає з себе людину. Чи не вдає? Чи не вірю? Я вже заплутався від цього пуцинського Буцефала.
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Это должны делать не Унылая лошадь своим враньем, а ВСУ. К сожале6ию, их возглавляет трус и неуч, ко орый так и не удосужился хотя бы прочесть учебник Истории
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даже если унылая лошадь поспособствует ( читать сделает) возможным освобождение наших ребят до НГ, я буду только этому рад. степень вины и ответственности обсудим позже
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Я могу констатировать, что эта мерзкая торговля уже закончилась. Не будет освобождения. За него нужно тоже заплатить, цена уже понятна. Но мобытия показывают, что трус остается трусом, одевает он браслеты или нет
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у жизни наших ребят цены нет. и у нас тоже. мы обязаны их вытянуть. любой ценой.

помнишь как в песне: "мы за ценой не постоим"
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Пусть расскажет лучше, как их поимели, создали там военный конфликт для отвлечения от захвата Крыма, слали им туда оружие и своих военных, а они лохи надеялись, что их к России присоединят и придет халява.
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А по другому быть и не могло. Торгаши всегда договорятся. А у нас Уоинов, пока не наблюдается. Одни трусы и торгаши....
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>Владимир Зеленский хочет изменений в отношениях между Украиной и РФИсточник: https://censor.net.ua/n3166800
а я, млять, не хочу изменения отношения к оккупанту, пока он не убереться и за все не ответит
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ихтамнет, но на кого менять - их там есть.
Причем сам обмен делается только для повышения рейтинга пацанчику.
Формула проста - если повышают рейтинг пацанчику, то вскоре будет слив Украины.
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Ахахаха)))) надо, когда подвесим зелю на гиляку, под ним костер разжечь
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Русский язык в Украине сводит с ума наших восточных соседей,нужно перестать в Украине говорить на русском,а то вся Параша по дуреет от того ,что где русский язык звучит, то мордовцам кажется что это их родина. Лавров пообіцяв, що РФ "спонукатиме" своїх найманців на Донбасі до виконання рішень ТКГ - Цензор.НЕТ 8993
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Ціна безпеки України - дві тисячі американських доларів. Микола Ситов, офіцер російських спецслужб, радник ватажка донецьких бойовиків, оформів собі українські документи на ім'я "Микола Іванов". Причому, він зробив це в державних українських установах.Лавров пообіцяв, що РФ "спонукатиме" своїх найманців на Донбасі до виконання рішень ТКГ - Цензор.НЕТ 8486
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А нельзя ли выложить видео, как Лавров «побуждает» Че Пушиллу?
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