 Перші вибори в 86 ОТГ: у поліцію надійшло 45 повідомлень про порушення, тривають перевірки. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

Повідомляється, що у день голосування до поліції надійшло 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом дня явка виборців на виборах в ОТГ коливалася від 4,4% до 54%, - ЦВК

Здебільшого вони стосувалися можливої незаконної агітації та фальсифікації документів. За кожним фактом триває перевірка.

Так, станом на 20-ту годину в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз) Кримінального кодексу України.

Виборчі дільниці зачинилися вчасно. Члени ДВК розпочали підраховувати результати голосування. Національна поліція продовжує роботу в посиленому варіанті.

Нагадаємо, 22 грудня місцеві вибори відбувалися в 86 ОТГ в 23 регіонах України. Поліція раніше фіксувала порушення.