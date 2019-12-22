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 Перші вибори в 86 ОТГ: у поліцію надійшло 45 повідомлень про порушення, тривають перевірки. ІНФОГРАФІКА

На перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів істотних порушень не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

Повідомляється, що у день голосування до поліції надійшло 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства.

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Здебільшого вони стосувалися можливої незаконної агітації та фальсифікації документів. За кожним фактом триває перевірка.

Так, станом на 20-ту годину в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз) Кримінального кодексу України.

Перші вибори в 86 ОТГ: у поліцію надійшло 45 повідомлень про порушення, тривають перевірки 01

Виборчі дільниці зачинилися вчасно. Члени ДВК розпочали підраховувати результати голосування. Національна поліція продовжує роботу в посиленому варіанті.

Нагадаємо, 22 грудня місцеві вибори відбувалися в 86 ОТГ в 23 регіонах України. Поліція раніше фіксувала порушення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166798
 
 
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