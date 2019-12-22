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Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Суспільство
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Все про:визволення (300) політв'язні (1099) кримські татари (1482) Сенцов (837)

 Усіх утримуваних РФ українців треба об'єднати в "групу в'язнів Кремля" і не припиняти роботу щодо їхнього звільнення, - Сенцов

У неділю, 22 грудня, відбулася зустріч звільнених з російського полону українців.

Про це написав Олег Сенцов у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулась корисна зустріч з колишніми політв'язнями, родинами тих, хто ще за ґратами, активістами та держслужбовцями. Подяка Ігору Котельянцу за те, що зібрав нас усіх у Ветеран Хабі. Підтримую його пропозицію громадської стратегії "До останнього" стосовно наших полонених, які досі перебувають у руках ворога. Нам треба говорити про них усіх, об’єднавши в єдину групу в’язнів Кремля: і військових, і політв’язнів, і активістів, і кримських татар.

І поки останній з цього списку не опиниться на свободі, не припиняти роботу щодо їхнього звільнення. Сьогодні познайомився з багатьма новими людьми та почув про їхні проблеми.

Як ніхто не хоче повернути Костенку захоплену квартиру його зниклого батька, як сина Виговського не переводять у потрібну йому школу, а комусь не виплачують гроші підтримки від держави. Проблем багато, але головна у тому, що наші хлопці досі там", - написав Сенцов.

Усіх утримуваних РФ українців треба обєднати в групу вязнів Кремля і не припиняти роботу щодо їхнього звільнення, - Сенцов 01

Нагадаємо, на зустрічі ТКГ в Мінську 18 грудня не вдалося дійти згоди щодо звільнення утримуваних осіб. Українська сторона, відповідно до досягнутої в рамках саміту "нормандської четвірки" домовленості, наполягає на обміні всіх на всіх, однак під час зустрічі ТКГ не вдалося узгодити списки утримуваних осіб.

Відеоконференцію Тристоронньої контактної групи щодо звільнення утримуваних в ОРДЛО осіб перенесли на 23 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166796
 
 
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Убийство Шеремета организовал Аваков. :

https://www.youtube.com/watch?v=eUe2qW61I3A&feature=share
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все к тому идет,

Сабакяну не отвертеться - это не убийство Кеннеди Усіх утримуваних РФ українців треба об'єднати в "групу в'язнів Кремля" і не припиняти роботу щодо їхнього звільнення, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7591
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Если это окажется правдой, у Зеленского рейтинг сильно упадет. Получается, что он пригрел оборотня.
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Олеже, Олеже, немає кому цим займатися. У гумористів новорічні корпоративи.
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Я просто напоминаю:Сенцова гумористи освободили.
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Сенцова звільнили ті, хто захопив Цемаха.
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"Я просто напоминаю:Сенцова гумористи освободили."

ты не чкан, а Чмон !

При захвате Цемаха, которого обменяли на Сенцова, погиб «киборг», водрузивший флаг над Донецким аэропортом - Народный Герой Украины, кавалер ордена «За мужество» 3-й степени Александр Колодяжный
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В кацапії кожен 5 може назватися українець за походженням. Чи вистачить Україні сил їх звільняти? Міняти на землю?
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а про волонтеров и ветеранов по делу шеремета сенцов пока отмалчивается
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ЗЕбеню не интересуют люди,

его интересует ПИАР -

освободить кое-кого, по скорому, отдав раше ХАРЬКОВСКИХ УБИЙЦ
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Новая смена на СН??
Крестов масса появилась..
Стирают без следа-ЦЕНЗУРА, НЕ??
ПРахоботская смена....
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