 Росія організувала в ООН мережу агентів ФСБ, - Єльченко

В інтерв'ю "Укрінформу" він розповів, що вплив Росії в ООН значно більше, ніж у України і десятків інших країн, передає Цензор.НЕТ.

"Росія має величезний вплив в ООН як постійний член Ради безпеки. Хтось її поважає, а хтось відверто боїться. Більшість з тих 22-23 країн, які голосують в унісон з Росією проти наших резолюцій, на 100 відсотків залежать від неї. Або від поставок зброї, або від списання якихось боргів, або від російських вливань, без яких економіка не буде працювати. Це Нікарагуа, Куба, Венесуела в Латинській Америці. Бурунді, Судан - в Африці. М'янма, Камбоджа - в Азії" , - розповів Єльченко.

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"Крім того, Росія впливає на роботу ООН приховано - через свої кадри. У секретаріаті ООН працює дві-три сотні росіян. Думаю, половина з них - це агентура ФСБ, явна або відкрита", - сказав він.

Дипломат розповів, що в ООН ще за часів СРСР кожен другий працівник був агентом спецслужб, і відтоді нічого не змінилося.

"Зараз російські кадри працюють на спецслужби Росії або, в м'якшому варіанті - на постійне представництво РФ. Я взагалі вважаю, що це агентурна мережа, створена в рамках ООН", - зазначив Єльченко, додавши, що іноді їх все ж викривають.

"Час від часу ми бачимо інформацію про те, що якогось співробітника ООН з Росії американські спецслужби попросили виїхати додому. Тобто іноді їх відловлюють", - сказав він.

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