 Росія організувала в ООН мережу агентів ФСБ, - Єльченко

В інтерв'ю "Укрінформу" він розповів, що вплив Росії в ООН значно більше, ніж у України і десятків інших країн, передає Цензор.НЕТ.
"Росія має величезний вплив в ООН як постійний член Ради безпеки. Хтось її поважає, а хтось відверто боїться. Більшість з тих 22-23 країн, які голосують в унісон з Росією проти наших резолюцій, на 100 відсотків залежать від неї. Або від поставок зброї, або від списання якихось боргів, або від російських вливань, без яких економіка не буде працювати. Це Нікарагуа, Куба, Венесуела в Латинській Америці. Бурунді, Судан - в Африці. М'янма, Камбоджа - в Азії" , - розповів Єльченко.
"Крім того, Росія впливає на роботу ООН приховано - через свої кадри. У секретаріаті ООН працює дві-три сотні росіян. Думаю, половина з них - це агентура ФСБ, явна або відкрита", - сказав він.
Дипломат розповів, що в ООН ще за часів СРСР кожен другий працівник був агентом спецслужб, і відтоді нічого не змінилося.
"Зараз російські кадри працюють на спецслужби Росії або, в м'якшому варіанті - на постійне представництво РФ. Я взагалі вважаю, що це агентурна мережа, створена в рамках ООН", - зазначив Єльченко, додавши, що іноді їх все ж викривають.
"Час від часу ми бачимо інформацію про те, що якогось співробітника ООН з Росії американські спецслужби попросили виїхати додому. Тобто іноді їх відловлюють", - сказав він.
Це ми такого пана посла відправили туди, для того, щоб він нам розказав нарешті, з якою підлою і підступною країною- шакалом, зараз бьється Україна.
А ми й не знали.
На приблизно 500 засідань Ради Безпеки протягом двох років тільки два засідання, 28 квітня 2016 року і 2 лютого 2017 року, були скликані на пропозицію України для розглядання російської аґресії.
У своїх виступах на цих нарадах В. Єльченко жодного разу не порушив "задавнену" справу Криму. »
К вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он:
- Не хотите ли черешни? - Вы ответите: - Конечно. -
Он вам даст батон с взрывчаткой - принесёте мне батон (с)
Ви, нє в курсє?
22 декабря, 2019 - 19:33
"НАТО ведет целенаправленную подготовку к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте. Такое заявление на этой неделе, выступая перед военными атташе иностранных государств, сделал начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По его словам, в документах НАТО Россия обозначается как противник, а в ходе декабрьского саммита Североатлантического альянса было заявлено, что оперативность переброски его сил на «восточный фланг» существенно выросла.
В Кремле уже заявили, что согласны с таким заявлением. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Герасимов основывается на проведенном анализе ситуации и маневров НАТО. По его словам, мнение профессионалов в данном случае «может быть единственно верным».
О том, как можно объяснить такую риторику российских властей, и чем она вызвана на самом деле, рассказал военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
- НАТО действительно готовится к войне? К чему, на ваш взгляд, подобные громкие заявления, вроде того, что сделал Валерий Герасимов?
- К тому, что это правда. Они готовятся, мы тоже. Военные и с той, и с другой стороны, что называется, «в шоколаде» - готовятся к войне, получают сумасшедшие военные бюджеты, как в лучшие времена «холодной войны».
- В советские годы подобные заявления обычно предшествовали каким-то нашим собственным планам…
- Ну, планы у нас давно сверстаны. Наш главный оборонный документ - План обороны Российской Федерации - официально принят еще до истории с Крымом, в январе 2013 года. Тогда тот же Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу пришли к Путину и принесли ему на подпись этот документ. В апреле того же года он стал законом.
Это комплексный план обороны. В советское время такого не было. Через две недели после принятия этого документа, в феврале 2013 года, тот же Герасимов в своем выступлении сказал, что угроза войны нарастает и особенно серьезным в этом отношении будет промежуток 2020-2030 годов, когда возникнет либо серия региональных войн, либо глобальная ядерная война. Вот скоро наступят 2020-е годы, все по плану, война…
В Плане обороны прописано, что вероятность ее высока и постоянно возрастает, на нас готовы напасть со всех сторон. По моей оценке, на подготовку к войне уже потратили около триллиона долларов.
- Честно говоря, я не очень представляю себе, чтобы НАТО могло вот так просто взять, и напасть на Россию.
- Ну, готовятся они действительно к большому конфликту. В следующем году намечены масштабные маневры в духе «холодной войны». Тогда из Америки перебрасывали одну-две дивизии. Сегодня в Европу намечено перебросить одну дивизию - 20 тысяч человек (это такая американская дивизия, они у них большие), чтобы проверить, как это будет работать, если нужно нарастить группировку. Где-то в Прибалтике намечено высадить целую парашютно-десантную бригаду. Так что все серьезно. Понятно, что и наши не лыком шиты…
- Но ведь, насколько я помню, до 2014 года в Германии были порезаны тысячи танков…
- Да, у них сегодня танков всего 300 штук осталось. Примерно столько же у Великобритании. Они ведь в какой-то момент решили, что теперь будут воевать только где-то в Афганистане, Африке, Азии, с партизанами… А у нас танков то ли 15 тысяч, то ли 20 тысяч. Больше, чем во всем НАТО, включая и турецкие танки, которых у Анкары много, но которые, правда, не очень новые.
- И разве все это похоже на подготовку к большой войне?
- Все очень серьезно. НАТО в прошлом году провело в Норвегии мощнейшие маневры, в которых участвовало где-то 50 тысяч военнослужащих, с тем, чтобы отработать развертывание войск в каких-то диких местах в случае серьезной угрозы. Без дураков отрабатывают защиту «дальних рубежей», скажем, в Прибалтике или той же Норвегии. Ведь война - это на 90 процентов логистика.
Вообще, такая региональная война может перерасти в общеевропейскую, а общеевропейская - в мировую. Конечно, вероятность этого в ближайшие десять лет не стопроцентная, но она реальна, о чем доложил тот же Герасимов Путину в январе 2013 года.
- Насколько я понимаю, в НАТО такая подготовка началась только после 2014 года?
- Конечно. А у нас в январе 2013 года. Потом тогда же, в 2013 году, наши приняли решение на постоянной основе развернуть эскадру в Средиземном море. Раз постоянная эскадра в Средиземном море, значит, нужна база в Сирии, нужен Крым, чтобы удерживать контроль над Черным морем. Все это связанные вещи. И все это из-за того, что по оценке российского Генштаба, нарастает угроза войны.
- Только с НАТО? Или с кем-то еще?
- Не только с НАТО. Зачем же себя ограничивать? И с Японией, и с Америкой на Тихом океане, и в Арктике. Китай тоже никто совсем со счетов не списывал. На границе с КНР наши войска, например, проводят маневры с участием возрожденной ядерной артиллерии. Используются пушки «Малка» (2С7М - самоходная пушка, модернизированная САУ 2С7 «Пион», предназначена для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения на расстоянии до 47 км. Способна применять ядерные заряды). Один такой снаряд может уничтожить целую бригаду.
У американцев, кстати, аналогичные снаряды ликвидированы. А у нас нет. Сейчас в каждом нашем военном округе есть по спецполку ядерной артиллерии, проводятся маневры с ней. В общем, к войне все готово."
Александр Желенин
😂😂😂