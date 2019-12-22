 Порошенко вимагає скликати РНБО через газовий протокол, що дозволяє українським компаніям безпосередньо укладати угоди з "Газпромом"

Про це сказав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Україна", пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.
"Вже відомо про п`ять компаній, які напряму уклали угоди з "Газпромом", і це не комерційні, а виключно політичні угоди. Про це сказав п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Україна".
"Ми сьогодні отримали повідомлення і від українських ЗМІ – "Інтерфакс", "Ліга", і від російських – "Ехо Москви" та інші, про те, що вже п`ять українських компаній уклали угоди на пряме постачання газу з РФ на український ринок", – сказав він.
"Причому, хочу наголосити, що це не є комерційні контракти. Ці контракти – політичні. Путін своїй п’ятій колоні продає газ зі значною знижкою для того, щоб від надприбутків на газовому ринку України фінансувалися ці політичні партії, і для підриву основ державності України", – переконаний політик.
"Безумовно, це питання національної безпеки. І наша політична сила буде цього вимагати – негайного скликання Ради національної безпеки і оборони та запровадження санкцій проти прямого постачання газу з РФ", – заявив лідер "Європейської Солідарності".
"Це є газова голка. І, на жаль, ми можемо сказати, що це є результатом таємних переговорів, які відбулися в Парижі. Ми перетнули в цьому сенсі ті "червоні лінії", про які дуже голосно попереджали люди напередодні Парижа", – сказав Петро Порошенко.
Він також додав, що хотів би застерегти від поблажливого сприйняття суті домовленостей щодо транзиту газу. "Нібито наша газотранспортна система залишиться на ходу, не заіржавіє, Європа залишиться з газом, Україна залишиться гравцем", – зауважив він.
Петро Порошенко зазначив, що прибутків від транспортування 40 млрд куб. метрів газу, про які домовились, українська сторона не отримає, бо це фактично рівень беззбитковості.
"Але ситуація набагато гірша і набагато складніша", – підкреслив п’ятий президент України.
"В України на початку газових переговорів були абсолютно всі козирі: тепла зима; переповнені сховища газу. Буквально в день підписання угоди вступали в дію санкції Сполучених Штатів Америки проти будівництва "Північного потоку-2", зупиняючи будівництво. І це вже було рішення компаній-підрядників, що будівництво буде зупинено", – пояснив він.
Порошенко також нагадав, що були заарештовані і починаючи з 1 січня стягувалися б дивіденди, які б виплачував "Газпром" у декількох юрисдикціях – Великій Британії, Нідерландах, Швейцарії. "Гроші "Газпрому" були б автоматично перераховані до НАК "Нафтогаз-Україна". Ті самі майже 3 млрд доларів", – додав він.
"До чого ми прийшли врешті-решт? Ми не зафіксували, що постачання газу здійснюється за європейським правилами. Останні п`ять років чітко вся Україна стояла на цих позиціях", – зазначив він.
Петро Порошенко наголосив: "З якогось переляку ми відмовилися від подальших позовів проти "Газпрому". Ви можете робити будь-що, але якщо ми до 2017 року виграли 3 млрд доларів, то з 2017 року по 2019 рік – ті самі аргументи і ті самі юридичні наслідки. Мова йде про мільярди доларів, які додатково мали надійти НАК "Нафтогаз".
Він зауважив, що в сусідній Польщі відбувалась подібна ситуація, і там посадовці зробили такий самий крок, відмовившись від позовів до "Газпрому". "Врешті-решт вони опинилися у в’язниці. Я твердо переконаний, що така сама доля може чекати й тих, хто зараз буде грати на полі "Газпрому", – сказав він.
"Наголошую на тому, що якщо ви один раз відмовилися від цього позову за правилами Стокгольмського арбітражу – ви не маєте права повертатися до них", – констатував Петро Порошенко.
22 декабря, 2019 - 18:02
" Если швейцарская компания Allseas, которая приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2", окончательно решит выйти из проекта, Россия будет вынуждена искать другие корабли для прокладки труб. В качестве альтернативы рассматривалась трубоукладочная баржа Fortuna, однако она не сможет работать в датских территориальных водах, говорится в сообщении S&P Global Platts, опубликованном в субботу, 21 декабря.
В частности, аналитики S&P Global Platts указывают, что судно Fortuna не сможет подойти к Дании, поскольку на барже нет системы динамического позиционирования, необходимого в соответствии с датским законодательством.
В то же время Россия располагает трубоукладочным судном "Академик Черский", на котором есть необходимая система. Однако в данном случае проблема заключается в том, что в настоящий момент "Академик Черский" находится на Дальнем Востоке. Ему потребуется около двух месяцев, чтобы добраться до Дании. Изначально планировалось, что газопровод "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года.
Санкции США за строительство "Северного потока - 2"
Штрафные меры США за строительство "Северного потока - 2" вступили в силу 21 декабря. В связи с санкциями компания Allseas сразу объявила о приостановлении своей деятельности по укладке трубопровода.
Американские штрафные меры против компаний, участвующих в строительстве газопровода, предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена. Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.
В свою очередь, вице-канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) раскритиковал штрафные меры США против компаний, строящих газопровод "Северный поток - 2". Берлин считает санкции вмешательством во внутренние дела Германии. Однако в правительстве ФРГ не планируют предпринимать ответные меры."
до списку найзаможніших українців. "Моя мечта на ближайшие пять лет? Обойти Ахметова". Він зробив лохів, всіх і разом!
А Петро пускай на свою виллу проводит газ из Швейцарии и топит печку африканским углем из Ростова!
П.С. Кстати, а почему Порошенко до сих пор не сидит?