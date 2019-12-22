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 В Україні набрав чинності закон про безперешкодний доступ Червоного Хреста до осіб, взятих під варту

Закон про безперешкодний доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до до осіб, взятих під варту, набрав чинності.

21 грудня документ опублікований в "Голосі України", інформує Цензор.НЕТ.Він доповнює закон "Про попереднє ув'язнення" таким абзацом: "Представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста побачення із особами, взятими під варту, надається адміністрацією місця попереднього ув'язнення безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості, у випадках та відповідно до умов Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, у вільний від виконання слідчих дій та судових засідань час".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, узятих під варту

Зазначається, що закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.

Нагадуємо, 12 грудня Верховна Рада схвалила законопроєкт, що відкриває безперешкодний доступ представникам Міжнародного комітету Червоного хреста до взятих під варту. "За" проголосували 335 народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166791
 
 
 Топ коментарі
 
Молодец пэтя,стараеца.И частные тюрьмы делает и ещё халява от красного креста будет.
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До кримських в'язнів Червоний Хрест приїде?
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До кримських в'язнів Червоний Хрест приїде?
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А статтю прочитати віра не дозволяє?
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Молодец пэтя,стараеца.И частные тюрьмы делает и ещё халява от красного креста будет.
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земрази воркуют
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Він спілкується САМ З СОБОЮ.
То вже шизофренія.
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А Рашка підписала?
Чи ми тут поперед всієї Азєопи?
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В США ответили на критику Германии из-за санкций : https://korrespondent.net/ukraine/politics/4174916-v-ssha-otvetyly-na-krytyku-hermanyy-yz-za-sanktsyi
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НУ А ШО?
оно же хромосома лишняя=))
СМИ: Стрелок с Лубянки мог быть связан с украинскими националистами
ФСБ полагает, что открывший огонь на Лубянке Евгений Манюров был связан с украинской организацией «Этническое национальное объединение»
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Лавров заявляє про «перешкоду» для обміну утримуваними на Донбасі ... московиты вообще уже по дурели.прикидываются наблюдателями и нам диктуют всякую ерунду,а Меркель с Макроном и итальянским "Мусолини" поддакивают кремлёвскому Фюреру
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K04EGAR IV

@K04EGR

·Парочка клоунов на фото будет стоить нашему бюджету чуть больше 1 000 000 гривен ежемесячно. Бюджету, который находится в дефолтном состоянии. Бюджету, в котором прописана минимальная пенсия 1 760 гривен. Не спрашивайте почему так происходит, ответа на этот вопрос я не знаю.
В Україні набрав чинності закон про безперешкодний доступ Червоного Хреста до осіб, взятих під варту - Цензор.НЕТ 1562
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так от через зарплатню цих двох телепнів в нас не вистачає коштів на медицину, приходиться залучати червоний хрест.
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прочитай,шо написала
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а шо ? не подобається ?
не розпоряджайся тут. бо наб'ю.
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Тут все продумано.Так влазит больше высеров коментов пэдролюбов
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Челнок Медведчук опять чудит,с согласия СБУ и Президента,его даже хвалит кремлёвский Фюрер.Украинцы почему вы ленитесь управлять своим государством ,а доверяете другим?Нужно наверное с каждой области выбирать по три представителя и провести Вече ,как нам украинцам жить дальше,я так понимаю ,что инородцы могут пользу приносить Украине как консультанты,а власть должна быть у коренного украинского народа. В Україні набрав чинності закон про безперешкодний доступ Червоного Хреста до осіб, взятих під варту - Цензор.НЕТ 5496
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