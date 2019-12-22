 В Україні набрав чинності закон про безперешкодний доступ Червоного Хреста до осіб, взятих під варту

21 грудня документ опублікований в "Голосі України", інформує Цензор.НЕТ.Він доповнює закон "Про попереднє ув'язнення" таким абзацом: "Представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста побачення із особами, взятими під варту, надається адміністрацією місця попереднього ув'язнення безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості, у випадках та відповідно до умов Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, у вільний від виконання слідчих дій та судових засідань час".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, узятих під варту

Зазначається, що закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.

Нагадуємо, 12 грудня Верховна Рада схвалила законопроєкт, що відкриває безперешкодний доступ представникам Міжнародного комітету Червоного хреста до взятих під варту. "За" проголосували 335 народних депутатів.