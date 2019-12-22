 В Україні набрав чинності закон про безперешкодний доступ Червоного Хреста до осіб, взятих під варту

21 грудня документ опублікований в "Голосі України", інформує Цензор.НЕТ.Він доповнює закон "Про попереднє ув'язнення" таким абзацом: "Представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста побачення із особами, взятими під варту, надається адміністрацією місця попереднього ув'язнення безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості, у випадках та відповідно до умов Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, у вільний від виконання слідчих дій та судових засідань час".
Зазначається, що закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.
Нагадуємо, 12 грудня Верховна Рада схвалила законопроєкт, що відкриває безперешкодний доступ представникам Міжнародного комітету Червоного хреста до взятих під варту. "За" проголосували 335 народних депутатів.
То вже шизофренія.
Чи ми тут поперед всієї Азєопи?
оно же хромосома лишняя=))
СМИ: Стрелок с Лубянки мог быть связан с украинскими националистами
ФСБ полагает, что открывший огонь на Лубянке Евгений Манюров был связан с украинской организацией «Этническое национальное объединение»
K04EGAR IV
@K04EGR
·Парочка клоунов на фото будет стоить нашему бюджету чуть больше 1 000 000 гривен ежемесячно. Бюджету, который находится в дефолтном состоянии. Бюджету, в котором прописана минимальная пенсия 1 760 гривен. Не спрашивайте почему так происходит, ответа на этот вопрос я не знаю.
не розпоряджайся тут. бо наб'ю.
высеровкоментов пэдролюбов