 Протягом дня явка виборців на виборах в ОТГ коливалася від 4,4% до 54%, - ЦВК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.
Зазначається, що протягом дня явка виборців коливалася від 4,4% до 54%.
За даними ЦВК, станом на 12:00 лідерами щодо явки виборців стали:
– Кіровоградська область (у Злинській сільській об’єднаній територіальній громаді Маловисківського району явка виборців склала 35 %);
– Полтавська область (у Зіньківській міській ОТГ Зіньківського району та Петрівській сільській ОТГ Чутівського району – по 35 %);
– Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – 33,7 %);
– Донецька область (у Криворізькій сільській ОТГ Добропільського району – 32 %);
– Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району – 32 %).
Порівнюючи активність виборців, можна констатувати, що найнижчою явка виборців була такою:
– Закарпатська область (у Довжанській сільській ОТГ Іршавського району – 4,4 %, у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – 4,5 %, у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – 5,6 %);
– Івано-Франківська область (у Підгайчиківській сільській ОТГ Коломийського району – 7,25 %, у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – 7,25 %);
– Волинська область (у Сошичненській сільській ОТГ Камінь-Каширського району – 8 %).
Станом на 15 годину ЦВК володіє наступною попередньою інформацією. Природньо, що показники зросли в усіх регіонах.
Лідерами з явки виборців були:
– Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району явка виборців склала 54 %);
– Хмельницька область (у Сахновецькій сільській ОТГ Ізяславського району – 54 %, у Сахновецькій сільській ОТГ Старокостянтинівського району – 53,3 %);
– Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – 53 %, у Талалаївській сільській ОТГ Ніжинського району – 51 %, у Сухополов’янській сільській ОТГ Прилуцького району – 50 %);
– Волинська область (у Доросинівській сільській ОТГ Рожищенського району – 52 %);
– Вінницька область (у Махнівській сільській ОТГ Козятинського району – 50 %).
Аутсайдерами на цей момент стали:
– Закарпатська область (у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – 14 %, у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – 19,7 %, у Горондівській сільській ОТГ Мукачівського району – 17,1 %);
– Івано-Франківська область (у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – 16,44 %);
– Харківська область (у Курилівській сільській ОТГ Куп’янського району – 23,4 %).
Нагадаємо, 22 грудня місцеві вибори відбуваються в 23 регіонах України. Поліція фіксувала порушення.