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 Протягом дня явка виборців на виборах в ОТГ коливалася від 4,4% до 54%, - ЦВК

Сьогодні з 8 до 20 годин тривало голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

Зазначається, що протягом дня явка виборців коливалася від 4,4% до 54%.

За даними ЦВК, станом на 12:00 лідерами щодо явки виборців стали:

– Кіровоградська область (у Злинській сільській об’єднаній територіальній громаді Маловисківського району явка виборців склала 35 %);

– Полтавська область (у Зіньківській міській ОТГ Зіньківського району та Петрівській сільській ОТГ Чутівського району – по 35 %);

– Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – 33,7 %);

– Донецька область (у Криворізькій сільській ОТГ Добропільського району – 32 %);

– Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району – 32 %).

Порівнюючи активність виборців, можна констатувати, що найнижчою явка виборців була такою:

– Закарпатська область (у Довжанській сільській ОТГ Іршавського району – 4,4 %, у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – 4,5 %, у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – 5,6 %);

– Івано-Франківська область (у Підгайчиківській сільській ОТГ Коломийського району – 7,25 %, у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – 7,25 %);

– Волинська область (у Сошичненській сільській ОТГ Камінь-Каширського району – 8 %).

Станом на 15 годину ЦВК володіє наступною попередньою інформацією. Природньо, що показники зросли в усіх регіонах.

Лідерами з явки виборців були:
– Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району явка виборців склала 54 %);

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– Хмельницька область (у Сахновецькій сільській ОТГ Ізяславського району – 54 %, у Сахновецькій сільській ОТГ Старокостянтинівського району – 53,3 %);

– Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – 53 %, у Талалаївській сільській ОТГ Ніжинського району – 51 %, у Сухополов’янській сільській ОТГ Прилуцького району – 50 %);

– Волинська область (у Доросинівській сільській ОТГ Рожищенського району – 52 %);

– Вінницька область (у Махнівській сільській ОТГ Козятинського району – 50 %).

Аутсайдерами на цей момент стали:
– Закарпатська область (у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – 14 %, у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – 19,7 %, у Горондівській сільській ОТГ Мукачівського району – 17,1 %);

– Івано-Франківська область (у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – 16,44 %);

– Харківська область (у Курилівській сільській ОТГ Куп’янського району – 23,4 %).

Нагадаємо, 22 грудня місцеві вибори відбуваються в 23 регіонах України. Поліція фіксувала порушення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166790
 
 
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Вот так происходит делигитимизация власти!
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Спасибо прошлой и нынешней власти за то, что забрали все полномочия у сельсоветов и отдали в ОТГ! Теперь те, у кого нет машин, вынуждены их нанимать, или ехать маршруткой и проводить целый день за решением вопросов, которые раньше можно было решить в сельсовете. Теперь, кроме райцентра, еще приходится ездить к главе ОТГ, на поклон. Создали, вдобавок к настоящему, какой-то полурайцентр. Чтобы вы, суки, все провалились, с вашими "реформами".
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ну шо вы Ежопа так типа требует хотя той Европе глубоко поср..ь на Украину если честно... они хотят в нас видеть туриста который ТАм будет давитсья булкой за 5 евро которое у нас стоит 2 евро.. и в качестве рабсилы.. и точка...а что в самой Украине так им плевать сельсовет ОТП ОПГ или армия Батьки Махно.... Протягом дня явка виборців на виборах в ОТГ коливалася від 4,4% до 54%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4156.. при Порошенко делалось черз оппу теперь у Зелебобиков пойдет чистая изнасилованная гинекология с родами.. через проктологию выдай ребеночка дегенерацию местной власти попутно обобрав как липок все бюджетные местные финансирования....
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