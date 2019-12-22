 Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів

Про це йдеться в привітанні, опублікованому на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"В України є усі підстави пишатися вами. Ви сміливо захищаєте правду і справедливість, відстоюючи суверенітет та територіальну цілісність України, наш незворотній європейський та євроатлантичний курс.
Українську дипломатію поважає уся міжнародна спільнота. Ваша сила в активній позиції та патріотизмі. Саме завдяки вам Україну підтримує цивілізований світ. Наше спільне завдання – цю підтримку зберегти і примножити.
Ми ставимо амбітні цілі зробити Україну сильнішою і впливовішою: наша держава має продовжити впевнено рухатися до ЄС і НАТО; світ має знати справжню українську історію і впізнавати українську культуру; українці мають отримати кращі можливості вільно подорожувати світом і відчувати дієвий захист держави, коли перебувають за кордоном.
Упоратися з цими завданнями допоможе ваш професіоналізм, цілеспрямованість і відданість спільній справі.
На вас покладається велика відповідальність за долю країни".
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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20 ч. ·
ДОБРАНИЧ Секта!
Говорят вам нравятся исторические притчи... Ну ловите еще одну с просторов ФБ. Публикую на правах автора термина "инцитаты во власти"...
Калігула був великий жартівник. Він любив комічні вистави з перевдяганнями, і сам в них охоче брав участь. Робив це публічно, збираючи великі маси глядачів на стадіони і арени.
Спочатку народ його сліпо обожнював і готовий був на руках носити. Простим людям подобалося, як молодий імператор троллит місцевий парламент.
Наприклад, Калігула оголосив, що призначить свого коня сенатором. Все вирішили, що це - круто, і сміялися вдалому жарту.
Хтось говорив, що подібне є нехтуванням здорового глузду і насмішкою над державним устроєм. Але, народ парирував, що це - креативно, смішно і, оскільки стосується лише сенаторів, то нехай собі тролить їх далі.
Тут Калігула оголосив, що призначає свого коня-сенатора консулом. А згідно з античною традицією, консули були вищими держ.особами і управляли областями, які входили до складу імперії.
Ось тут вже громадяни зрозуміли, що з імператором щось не те, і прийшли в двіж.
І тут маска коміка була скинута: Каллігула відповів жорстоким терором, що дуже характерно для істериків, коли щось йде не по-їхньому.
Одночасно виявилися й інші сюрпризи - порожня скарбниця, розвал економіки, втрата союзників, активізація зовнішньої загрози.
Виявилося, що веселий імператор був повністю некомпетентний у всіх сферах, крім самопіару і видовищ.
Громадяни прозріли, але було пізно: країна опинилася на межі краху.
не то того конца, который конец, а тот, который
конец рояльный
Зеленскай поздравил иудеев с ханукой. На территориальные притензии путина к Украине шлемазл не отреагировал. Такие нынче приоритеты.Иудеи,без обид плиз
Росія готова старатся допомогти Президенту України Володимиру Зеленському та буде "спонукати" так звані "ДНР" і "ЛНР" конструктивно підходити до виконання рішень, які будуть узгоджуватися в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі щодо пропозицій "нормандського формату".
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляють російські ЗМІ.
Так, за словами Лаврова, в Україні є ті, хто намагається "зберегти русофобський настрій у зовнішній політиці, конфлікт на Донбасі, який багатьох влаштовує".
"Це сумно, але ми будемо готові в тій мірі, в якій ми можемо, намагатися йому (Президенту Володимиру Зеленському - ред.) допомогти, зокрема будемо спонукати Донецьк і Луганськ до того, щоб вони максимально конструктивно підходили до виконання тих рішень, які в контактній групі за пропозицією "нормандського формату" будуть узгоджуватися", - сказав глава МЗС РФ.
Чому йде напад на волонтерський рух - тому що попри дестабілізуючі дії зелебобіків і хомяків
армія зміцнюється і боєздатно і головне морально.
Чому йде напад на волонтерський рух - тому що попри дестабілізуючі дії зелебобіків і хомяків
армія зміцнюється і боєздатно і головне морально.
Слава Україні!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!
А робота дипломатів= амилити очі ворогові і запудрити йому мізкі.
У даному випадку Пристайко зі своєю братвою пудрить мізки українцям, а на міжнародному рівні у них ... опа - не при св"яті буде сказано.
K04EGAR IV
@K04EGR
·7 ч
Парочка клоунов на фото будет стоить нашему бюджету чуть больше 1 000 000 гривен ежемесячно. Бюджету, который находится в дефолтном состоянии. Бюджету, в котором прописана минимальная пенсия 1 760 гривен. Не спрашивайте почему так происходит, ответа на этот вопрос я не знаю.
талантливые незаменимые ТОП менеджеры промышленностиот ЗЕльоной дизентирии
Про таких говорят: выскочили, как чёрт из табакерки.
На ваш рахунок ніхто сумнівів немав і не має.