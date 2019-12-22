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Все про:Нацполіція (8697) Полтавщина (300) Правоохоронні органи (567) зловживання (33)

 Начальник КП і директор фірми перерахували близько 500 тис. бюджетних гривень за невиконані роботи, - поліція Полтавщини

Слідчі підозрюють двох колишніх посадових осіб в заволодінні чужим майном у великих розмірах під час оплати робіт з відновлення гідрологічного режиму річки Сула в Лохвицькому районі Полтавщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції області.

Поліція зібрала докази зловживання службовим становищем колишнім начальником комунального підприємства та ексдиректором одного зі столичних товариств. Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що обсяги фактично виконаних робіт істотно відрізняються від проєктних. Службовці перерахували підряднику чималу суму коштів за роботу, яка не була виконана.

Чоловікам інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України). Своїми незаконними діями ексслужбовці завдали державному бюджету матеріальні збитки на суму близько 500 тисяч гривень. Тривають слідчі дії.

Наразі в рамках кримінального провадження поліція вивчає питання щодо можливості притягнення до відповідальності й інших посадовців. Є об’єктивні підстави вважати, що вони своїми діями могли спричинити цілком ймовірну шкоду екології Полтавського регіону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166788
 
   
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Им маало платят..
Малюськину зарплату...
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Разбойники Пороха. У Бубочки фсё будет цимес! Начальник КП и директор фирмы перечислили около полумиллиона бюджетных гривен за невыполненные работы, - полиция Полтавщины - Цензор.НЕТ 4507
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Мы сетовали на КАЖДОГО президента!!! НА КАЖДОГО!!!
Никто за 30 лет нам не угодил!!! Так в правителях дело или в нации быдла и злыднив??? (Это риторический вопрос!!!)) У нас народ умеет только бухать, выращивать коноплю, стрелять в барах и толочь морды друг другу , насиловать своих и чужих несовершеннолетних детей, толочь сотнями авто на протяжении суток, давить десятками пешеходов, взрывать банки и тырить бабло уже вместе с терминалами, брать взятки миллионами.(да!! и СТОЯТЬ НА МАЙДАНЕ!!! но это по-моему уже хобби, типа как колядовать на Рождество!!) Мне кажется, или я что-то все-таки упустил???? Это всего-то перечень ежедневных новостей. . Россию ежедневно, в каждой новости, в каждом комменте поливают грязью, а сами едут стирать их обоссаную матню, мыть вонючие старческие жопы и зарабатывать бабки. Многие остаются на пмж. Так стоит ли нам, недолугим, вобще открывать морду в сторону России???
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ні *****, тре чолом бити в сторону русских панів. Ти сам описав срускі реалії, нафіка Україну приплів *** тебе знає. Те що в нас підарускі президенти всю дорого то це так, наш пройоб, бо навчилися у дибілкуватих сусідів жерти все з телевізора
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реалии я описал далеко не русские. прочти новости хотя бы за неделю и поймешь сам. я не увидел никаких продвижений ни в промышленности, ни в экономике. страна давно просрана. а в Россию народ ездит бабло косить и еще что-то тявкает. Они к нам почему-то не ездят. интересно, почему
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знаешь почему так? потому что Лоси Сохатые. посмейся и по плач, - в Украине был кровавый Майдан и виновники в смерти не наказаны - плач. а теперь посмейся, Майдан такими усилиями и с такими последствиями говорит нам, - гляньте на рф, там без всяких майданов состоялось то чего ждали украинцы от него. монетизация, резкое увеличение тарифов, милиция - полиция, борьба с олигархией, рынок земли и т.д. мы ЛОСИ СОХАТЫЕ. и тебя сия чаша не миновала так как правильные вопросы задаешь и они все сведены в единый вопрос - что ждет нас? и ты знаешь никто и не расстраивается найдя ответ. ответ этот у всех нас разный и в этом причина. лебедь, рак и щука.(за этих тоже переживаешь? как никак, а животные...). всего наилучшего.
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дозвольте з вами не погодитись - влада більш організована та освічена, має більше інформації, саме влада може намітити цілі та повести до них народ. І тоді народ змінюється та зміцнюється.
А, коли влада всіляко робить все щоби зробити розбещення народу, байдуже відноситься до держави, не захищає свій же народ, не впорядковує суспільні відносини, не займається завтрашнім днем країни, то виникають ті, та інші дуже погані явища, як і ви описали, а то і гірше.
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Вони гривні деребанили, а ви на ХВото доляри показуєте. Це наклеп!
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сколько в стране директоров? сколько начальников ком.хоз.? и все они сидят на потоках ден. средств. наживаются они на лосях сохатых для которых уготовано место в Аду рядом с теми кто их дурит безбожно.
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Боже правый!! А бедные лоси здесь причем да еще и сохатые!!
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