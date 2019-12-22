 Начальник КП і директор фірми перерахували близько 500 тис. бюджетних гривень за невиконані роботи, - поліція Полтавщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції області.
Поліція зібрала докази зловживання службовим становищем колишнім начальником комунального підприємства та ексдиректором одного зі столичних товариств. Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що обсяги фактично виконаних робіт істотно відрізняються від проєктних. Службовці перерахували підряднику чималу суму коштів за роботу, яка не була виконана.
Чоловікам інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України). Своїми незаконними діями ексслужбовці завдали державному бюджету матеріальні збитки на суму близько 500 тисяч гривень. Тривають слідчі дії.
Наразі в рамках кримінального провадження поліція вивчає питання щодо можливості притягнення до відповідальності й інших посадовців. Є об’єктивні підстави вважати, що вони своїми діями могли спричинити цілком ймовірну шкоду екології Полтавського регіону.
Малюськину зарплату...
Никто за 30 лет нам не угодил!!! Так в правителях дело или в нации быдла и злыднив??? (Это риторический вопрос!!!)) У нас народ умеет только бухать, выращивать коноплю, стрелять в барах и толочь морды друг другу , насиловать своих и чужих несовершеннолетних детей, толочь сотнями авто на протяжении суток, давить десятками пешеходов, взрывать банки и тырить бабло уже вместе с терминалами, брать взятки миллионами.(да!! и СТОЯТЬ НА МАЙДАНЕ!!! но это по-моему уже хобби, типа как колядовать на Рождество!!) Мне кажется, или я что-то все-таки упустил???? Это всего-то перечень ежедневных новостей. . Россию ежедневно, в каждой новости, в каждом комменте поливают грязью, а сами едут стирать их обоссаную матню, мыть вонючие старческие жопы и зарабатывать бабки. Многие остаются на пмж. Так стоит ли нам, недолугим, вобще открывать морду в сторону России???
А, коли влада всіляко робить все щоби зробити розбещення народу, байдуже відноситься до держави, не захищає свій же народ, не впорядковує суспільні відносини, не займається завтрашнім днем країни, то виникають ті, та інші дуже погані явища, як і ви описали, а то і гірше.