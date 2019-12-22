 Начальник КП і директор фірми перерахували близько 500 тис. бюджетних гривень за невиконані роботи, - поліція Полтавщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції області.

Поліція зібрала докази зловживання службовим становищем колишнім начальником комунального підприємства та ексдиректором одного зі столичних товариств. Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що обсяги фактично виконаних робіт істотно відрізняються від проєктних. Службовці перерахували підряднику чималу суму коштів за роботу, яка не була виконана.

Чоловікам інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України). Своїми незаконними діями ексслужбовці завдали державному бюджету матеріальні збитки на суму близько 500 тисяч гривень. Тривають слідчі дії.

Наразі в рамках кримінального провадження поліція вивчає питання щодо можливості притягнення до відповідальності й інших посадовців. Є об’єктивні підстави вважати, що вони своїми діями могли спричинити цілком ймовірну шкоду екології Полтавського регіону.