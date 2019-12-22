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 Політика України, Суспільство
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Все про:дипломатія (396) Порошенко (8031) Росія (14729)

 Успіхами в міжнародних судах ми перемагаємо Росію з її брехнею і фейковими новинами, - Порошенко

Внесок дипломатів на захист суверенітету і українських позицій на міжнародній арені дуже великий.

Про це в своєму відеопривітанні нагадав Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

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"Вітаю з Днем дипломата нашу велику дипломатичну родину, до якої я маю честь належати як колишній міністр закордонних справ і як п'ятий президент України, який конституційно відповідає за зовнішню політику", - йдеться в повідомленні.

За словами Порошенка, дипломатам необхідно усвідомлювати свою роль і в підписанні Угоди про асоціацію включно з поглибленою та всеохоплюючою Зоною вільної торгівлі, і в підписанні Угоди про співробітництво з ЄС, участь української делегації в засіданні Ради ЄС, потужна санкційна підтримка України у боротьбі проти РФ як країни-агресора, закріплення руху до повноцінного членства у ЄС та НАТО в українській Конституції, успіхи у міжнародних судах, де Україна залучає РФ до відповідальності.

"Це яскрава демонстрація того, що сила права і сила правди перемагає право сили, право брехні, право фейкових  новин, на які дуже розраховувала Російська Федерація", - заявив Порошенко.

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Також він взяв участь в меморіальному заході, присвяченому першому міністру закордонних справ Української держави Олександру Шульгину на Терещенківській, 9, в Києві.

Успіхами в міжнародних судах ми перемагаємо Росію з її брехнею і фейковими новинами, - Порошенко 01
Успіхами в міжнародних судах ми перемагаємо Росію з її брехнею і фейковими новинами, - Порошенко 02
Успіхами в міжнародних судах ми перемагаємо Росію з її брехнею і фейковими новинами, - Порошенко 03

Успіхами в міжнародних судах ми перемагаємо Росію з її брехнею і фейковими новинами, - Порошенко 04
Успіхами в міжнародних судах ми перемагаємо Росію з її брехнею і фейковими новинами, - Порошенко 05
Успіхами в міжнародних судах ми перемагаємо Росію з її брехнею і фейковими новинами, - Порошенко 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166787
 
   
 Топ коментарі
 
Попей соку из под зельцмана и сразу полегчает! Успехами в международных судах мы побеждаем Россию с ее враньем и фейковыми новостями, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1989
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Их просто когда фамилия Порошенко на Цензоре током бьет и заставляют писать комменты, да побольше
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шо тебя так бомбит ? ))))))))))))))))
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Только канал Кривой умалчивает, что Зеленский вышел из фирмы еще ДО выборов. И деньги уходят ИЗ России. А не как Липецкая фабрика - в России
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Давно я так не смеялся.... Успіхами в міжнародних судах ми перемагаємо Росію з її брехнею і фейковими новинами, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1096 Сначала, посмотри года в таблице, а потом подробней расскажи, как он не платил налоги на паРашке с этих денег...
и кратенько по деньгам в Украине..


Успіхами в міжнародних судах ми перемагаємо Росію з її брехнею і фейковими новинами, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1584

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На детских садиках пиарился, теперь вот на мемориальных табличках. Фу-ууу, мерзость
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ТРЫСНЕЙ ЗЕЛЕНОЙ ДИЗЕНТИРИИ УДОВЛЕТВЛОРЕН !
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- Люк, я владею более чем шестью миллионами форм общения, но я не понимаю, о чём они говорят?
- Это прохоботы, их никто не понимает...

Успіхами в міжнародних судах ми перемагаємо Росію з її брехнею і фейковими новинами, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8918
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Да отсохнет порохобота сраного перст, непотребно СПАМящий!
🖕🏼☝🏼👌🏼
Ну никак не желает Порохатый Барыга пересыпаться нафталином и лезть в шкаф, где уже давно хранится его куманёк Гнусавый Мессия пьЮщенко.
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та не в шкаф а на запльовані нари
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пэдрастый фсё мыыыкает. "Мы пахали",- пищала муха, сидя у вола на блу.
А само продолжает платить налоги ***** на срю армию, что убивает украинцев! Лицемер сиволочный!
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руцький агент пэтя он же лолита решил потявкать проты ночи
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Важко цю сволочь перебрехати... Росія по цьому жанру йому і в підметки не годиться!
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Похмелите уже кто-то этого сизоносого гетьмана. Уже давно не Президент, но все равно рвется отвечать "за внешнюю политику". Пусть бы сперва ответил за свою брехню и мародерство.
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