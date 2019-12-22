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 Захисник України загинув на Донбасі, ще одного поранено, - штаб ООС

Противник від початку доби 5 разів порушував режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один наш військовослужбовець загинув, ще один поранений.

Про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 22 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення", - сказано в повідомленні.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поруч з Пісками – зі стрілецької зброї;
неподалік населеного пункту Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС поранено бійця, окупанти півгодини обстрілювали Кримське і Піски, - Міноборони

2 обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - додали в штабі ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сина першого президента Грузії важко поранили в Тбілісі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166786
 
 
 Топ коментарі
 
Світла пам'ять Людині, яка захищала Україну.
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Вечная и светлая память погибшему........Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования........
Раненному - выздоровления и сил.........
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Перемир'я? "Просто перестать стрелять"??? Де це сталось - не в Золотому?
Слів нема, одні матюки...
За весь 2018-тий на фронті загинуло менше наших воїнів, ніж за поточний...
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За 2018 рік 133 бойових втрати, станом на 22.12. цього року - 111
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а де ті, які приховані? І ті, які померли в госпіталях?
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Ті, що померли у шпиталях, враховані у переліку. Прихованих втрат немає, приховати зараз бойову втрату просто неможливо. Їх не було у минулому році, немає й у цьому.
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Один погибший солдат это уже для Матери много.
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Вечная и светлая память погибшему........Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования........
Раненному - выздоровления и сил.........
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Париж пройшов мимо нас. Обміну немає, припинення вогню з 20-21 грудня також. За що здаються наші території і чому гинуть наші сини і доньки?
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Це хороше і правильне запитання. Справді, чому ми відводимо війська і чому йдемо на поступки на перемовних площадках? Може зебіли пояснять?
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Сумна новина.... царство небесне Герою. В країні майже кожен день гинуть воїни, але війна десь там далеко, а тут повним ходом йде підготовка до свят і влада це просто не помічає...
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Світла пам'ять Людині, яка захищала Україну.
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Як можна вбивць амністувати? Звали ***** ,нехай відповідають за кожний злочин разом з ******. Захисник України загинув на Донбасі, ще одного поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6164
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- «А где отец и братья?» -
- «Пали!
Пророк их смерть благословил,
И ангелы их души взяли».
- «Ты отомстил?»
- «Не отомстил...
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загиблому царство небесне...
тим хто ров"язав цю війну горіти в аду
але ж там де війська розвели ані поранених ані загиблих немає
і Україна не згнієла
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ти гарантуєш, що в майбутньому там не буде загиблих ?
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Раніше гинули звільняючи нашу землю від ворога а зараз гинуть віддаючи без бою українську землю і разом з тим ще й як рухомі мішені для ворожих артилеристів і снайперів .
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Горіти в аду, у перших рядах будуть двоє.
Янукович і Путін.

Янукович, за те що відправив Путіну листа з закликом введення в Україну збройних сил Россіі.

А Путін за те, що дав наказ вбивати українців.
Там ще й Держдума Россіі всім складом, яка дала Путіну дозвіл на це.
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К сожалению, нам предстоит серьёзное испытание на пути к миру -- выдерживать такие провокации и не отвечать на них так, как нам этого хотелось бы. Понятно, что у любого патриота Украины при чтении таких новостей возникает желание отвечать тем же, за каждого своего убитого убить десять или сто врагов. Но так конец войны точно не приблизить.
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А СКОЛЬКО ЕЩЕ ДОЛЖНО ПОГИБНУТЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДОЙДЕТ ЧТО ОТ "ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ" ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ? Я МОГУ ПОНЯТЬ ТАКУЮ ТАКТИКУ ЕСЛИ КТО ТО НЕСЕТ НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ, НО ЕГО НЕТ! ПРОСТО ОЗВУЧИВАЕТСЯ ФАКТ НАРУШЕНИЯ И НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА НЕГО! ПОТОМУ ЕСТЬ ТОЛЬКО 1 РЕШЕНИЕ АДЕКВАТНО ОТВЕТИТЬ А ЕЩЕ ЛУЧШЕ НА УПРЕЖДЕНИЕ
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Александр Мильштейн 4c9bc6cf - це сепар, можливо, з мертвечуківців, які домагаються "миру" на умовах *****. Тобто, "миру" шляхом капітуляції, федералізації, особливого статусу лугандона, тощо. Придивись, якщо не віриш.
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А СКОЛЬКО ЕЩЕ ДОЛЖНО ПОГИБНУТЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДОЙДЕТ ЧТО ОТ "ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ" ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ?

Назови хотя бы один внятный вариант тактики, который необходимо принять и использовать властям Украины для победы и прекращения этой войны. Можешь? Ну вместо этого - "просто перестать стрелять".
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Тактика, а точніше стратегія, яку використовував Порох:
максимально швидке нарощування потенціалу ЗСУ
заморозка конфлікту
тиск на парашу міжнародними санкціями
титанічна праця на дипломатичному фронті
.
.
Що з цього продовжує робити Зе??(питання риторичне)
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Це єдино можлива стратегія, не найкраща, але реальна. У відкритому протистоянні України і параші ми програєм. Наш шанс - це смерть )(уйла або його заміна, або внутрішні конфлікти в параші. Захід нам може допомагати матеріально, але воювати не буде, це наша справа.
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Це єдино можлива стратегія

Как она, эта стратегия, предотвратит гибель солдат на фронте?
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На фронті НЕМОЖЛИВО зупинити смерть людей. Можна намагатися максимально зменшити людські втрати.
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Каким образом Порох заморозил конфликт?
Каким образом можно заставить "международ" давить своими санкциями, если не выполнять требований этого самого "международа"?
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Отак пять років війна не переходила в активну фазу. Санкції були, бо над цим питаннням активно працювали дипломати і президент. Зараз це все котиться "коту під хвіст". А міжнародну спільноту неможливо заставити, її можна лише переконувати.
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На 100% заморозити війну (не конфлікт! а війну!) можна лише капітуляцією. Частково і вигідно для України "заморозити" можна було лише так, як це сталось при Пороху: з позиції сили (нехай і відносної) на фронті: самим не рватися, але адекватно відповідати на обстріли, в т.ч. попереджувальним вогнем, щоб мінімізувати втрати о/с. І в 2018-му наші втрати були на порядок менші, жі в попередньому, 2017-му. І в 2017-му, порівняно з 16-тим - також на порядок. Більше того, якщо випадала нагода - наші відвойовували по гектару, по два, і більше загарбаної ворогом території, з мінімальними втратами, або взагалі без них (те ж саме Золоте).
Тим часом касапія впадала все глибше і глибше (нехай і поступово) в економічну кризу - завдяки Пороховській міжнародній політиці.
Нині же - касапія відчула полегшення від санкцій; а клован-зебіл фактично здав ***** "розведені" території.
Ще є питання?
Та, навіть, якщо і є- то лише тільки в зебіла, якому пояснювати очевидні істини - даремна справа.
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"в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения" - "Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию"!!!

Царствие Небесное погибшему, раненному - жить...
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https://tsn.ua/politika/povne-pripinennya-vognyu-obmin-vsih-na-vsih-zelenskiy-rozpoviv-pro-scho-domovilasya-normandska-chetvirka-1457007.html

Питання повернення контролю над кордоном розглядатимуть іншим разом.

До кінця року на сході України має настати повне припинення вогню, а також має відбутися
Зеленський назвав головну перемогу саміту в Парижі: обмін полоненими до кінця року у форматі всіх на всіх
Про це під час пресконференції за підсумками зустрічі "нормандської четвірки" заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українська сторона під час переговорів наполягала, що комплексне вирішення конфлікту на сході України неможливе без забезпечення безпекової ситуації, а вже після цього можна говорити про політичні питання.
Зеленський зазначив, що "нормандська четвірка" домовилася про повне, всебічне та безстрокове припинення вогню, яке повинно розпочатися до кінця 2019-го року. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/povne-pripinennya-vognyu-obmin-vsih-na-vsih-zelenskiy-rozpoviv-pro-scho-domovilasya-normandska-chetvirka-1457007.html
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Подивився в очі путіну--перестали стріляти і гинути наші герої. Такого президента треба гнати драною метлою. бо це ворог нашої країни і найбільший брехун
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Вічна пам,ять Захиснику Украіни!Хай земля буде пухом!Де ж це зелене лайно?"Нужно просто прекратить стрелять"?Трусливе ,гидке ,зелене пісюністо!Ватний малосос,яке обіцяло закінчити війну,іздити на велосіпеді,а не строіти дорогу,для свого проізду і своеі охрани.Ватна гнида!
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І мовив Святослав (Хоробрий):
«Уже нам нікуди дітись, а волею і неволею доведеться стати насупроти. Тож не посоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут, бо ж мертвий сорому не зазнає. Якщо ж побіжимо ми, - то сором нам. Тож не втечемо, а станемо міцно, і я перед вами піду. Якщо моя голова ляже, то самі подумайте про себе». І сказали вої: «Де голова твоя ляже, там і наші голови ми зложимо».
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