 Захисник України загинув на Донбасі, ще одного поранено, - штаб ООС

Про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 22 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення", - сказано в повідомленні.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поруч з Пісками – зі стрілецької зброї;

неподалік населеного пункту Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.

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2 обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - додали в штабі ООС.

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