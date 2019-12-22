 Захисник України загинув на Донбасі, ще одного поранено, - штаб ООС

Про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 22 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення", - сказано в повідомленні.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поруч з Пісками – зі стрілецької зброї;
неподалік населеного пункту Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.
2 обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - додали в штабі ООС.
Слів нема, одні матюки...
За весь 2018-тий на фронті загинуло менше наших воїнів, ніж за поточний...
Родным и близким искренние соболезнования........
Раненному - выздоровления и сил.........
- «Пали!
Пророк их смерть благословил,
И ангелы их души взяли».
- «Ты отомстил?»
- «Не отомстил...
тим хто ров"язав цю війну горіти в аду
але ж там де війська розвели ані поранених ані загиблих немає
і Україна не згнієла
Янукович і Путін.
Янукович, за те що відправив Путіну листа з закликом введення в Україну збройних сил Россіі.
А Путін за те, що дав наказ вбивати українців.
Там ще й Держдума Россіі всім складом, яка дала Путіну дозвіл на це.
Назови хотя бы один внятный вариант тактики, который необходимо принять и использовать властям Украины для победы и прекращения этой войны. Можешь? Ну вместо этого - "просто перестать стрелять".
максимально швидке нарощування потенціалу ЗСУ
заморозка конфлікту
тиск на парашу міжнародними санкціями
титанічна праця на дипломатичному фронті
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Що з цього продовжує робити Зе??(питання риторичне)
Как она, эта стратегия, предотвратит гибель солдат на фронте?
Каким образом можно заставить "международ" давить своими санкциями, если не выполнять требований этого самого "международа"?
Тим часом касапія впадала все глибше і глибше (нехай і поступово) в економічну кризу - завдяки Пороховській міжнародній політиці.
Нині же - касапія відчула полегшення від санкцій; а клован-зебіл фактично здав ***** "розведені" території.
Ще є питання?
Та, навіть, якщо і є- то лише тільки в зебіла, якому пояснювати очевидні істини - даремна справа.
Царствие Небесное погибшему, раненному - жить...
Питання повернення контролю над кордоном розглядатимуть іншим разом.
До кінця року на сході України має настати повне припинення вогню, а також має відбутися
Зеленський назвав головну перемогу саміту в Парижі: обмін полоненими до кінця року у форматі всіх на всіх
Про це під час пресконференції за підсумками зустрічі "нормандської четвірки" заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, українська сторона під час переговорів наполягала, що комплексне вирішення конфлікту на сході України неможливе без забезпечення безпекової ситуації, а вже після цього можна говорити про політичні питання.
Зеленський зазначив, що "нормандська четвірка" домовилася про повне, всебічне та безстрокове припинення вогню, яке повинно розпочатися до кінця 2019-го року. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/povne-pripinennya-vognyu-obmin-vsih-na-vsih-zelenskiy-rozpoviv-pro-scho-domovilasya-normandska-chetvirka-1457007.html
«Уже нам нікуди дітись, а волею і неволею доведеться стати насупроти. Тож не посоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут, бо ж мертвий сорому не зазнає. Якщо ж побіжимо ми, - то сором нам. Тож не втечемо, а станемо міцно, і я перед вами піду. Якщо моя голова ляже, то самі подумайте про себе». І сказали вої: «Де голова твоя ляже, там і наші голови ми зложимо».