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Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1234) протест (1038) Антоненко Андрій (28) Кузьменко Юлія (28) Дугарь Яна (14)

 "Руки геть від бійців та волонтерів": у Дніпрі відбулася акція на захист підозрюваних у вбивстві Шеремета. ФОТО

Перед початком традиційного різдвяного балу в оперному театрі за участю бійців і волонтерів Дніпра біля будівлі театру відбулася акція на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

В акції взяли участь понад 50 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У руках вони тримали плакати з написами "Владо, не фабрикуй справи, а наповнюй казну держави!", "Свободу Юлії Кузьменко!", "Руки геть від бійців та волонтерів!" 

Руки геть від бійців та волонтерів: у Дніпрі відбулася акція на захист підозрюваних у вбивстві Шеремета 01

За словами учасників заходу, вони не вірять в провину підозрюваних, вважають докази проти них недостатніми, а також вимагають об’єктивного розслідування.

"Яна Дугарь – лікарка 25-ї бригади Десантно-штурмових військ, найкращий медик бригади, була нагороджена. Я знаю, що три місці тому, коли у неї в частині відбувся перший обшук, вона навіть не знала, хто такий Шеремет і коли його вбили… На місці цих людей може опинитися кожен з нас", – сказала волонтерка Олександра Каладжиєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь. ФОТОрепортаж

"Ми перетинались з ними на благодійних концертах в Торецьку, Красногорівці. Я хочу сказати, що ми зібрались тут за правду. Шість років тому ми вийшли на Майдан з головним гаслом – свобода, правда, справедливість. Ці три слова – дорогоцінні для нас всіх", – зазначила волонтерка Олена Лучко.

Учасники також говорили про те, що Дніпро, яке стало містом найбільш масштабної волонтерської спільноти, найбільшої кількості добровольців, мобілізованих, поранених і загиблих на війні, "не має мовчати".

Руки геть від бійців та волонтерів: у Дніпрі відбулася акція на захист підозрюваних у вбивстві Шеремета 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка утримують в ІТТ і не дають побачень з дружиною, щоб змусити свідчити, - адвокат Круговий

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166785
 
   
 Топ коментарі
 
батько Зелі сказав, що його обтяжує державна українська мова.
йому рідніша росіска.
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у вас на пидарашке - это не приемлемо не правда ли ??? как сЦарь сказал - тот и сидит ..... а рабы по струнке смирно на каленях или на бутылках смирно сидят - это лучшый вариант )))) лол пля ))
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напомнить про мерзоту - монику лоха-42 и его родителя?
"Руки прочь от бойцов и волонтеров": в Днепре прошла акция в защиту подозреваемых в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 7774
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"у відставку" ? ... да ну нах...

Авкакова в тюрьму, Зеленському приготуватись.
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Маячня, бред (рос.) сивої кобили всі ці "акції". Так ні правоохоронних органів не треба, ні судів, ні влади ніякої. Вийшли пару "протестувальників" на площу, покричали, потюпцювались та й винесли рішення. І слідство і суд і все нараз на площі. І так має бути?
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А чо только 8 подсвинков вышли свиноршенко от тюрьмы спасать?
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Дак это он Шеремета заказал через Грицака, тот обратился к супругам Корчинским.
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Чим далі - тим гірше, і Конституція вже становиться чимось малозначущим для можновладців.
Про які права людині може йтись, коли Україну перетворили на країну поліцейського безпредєлу.
Ганьба!
Це відео треба розповсюджувати всіма можливими способами.
Дякую адвокату Юлі Кузьменко - Владиславу Добошу за інформування суспільства.
Дякую за честь і правду!
--------
Історія рухається по спіралі.
Все відбувається як і при Януковичу: попереду ментовське генерали кинули молодих 20-річних хлопців-строковиків з НацГвардії, а за ними йде новітній "Беркут".
Все - як під час подій на Банковій 01грудня 2013.
Ганьба! Борис Пенчук

https://www.facebook.com/VadyslavDobosh/videos/1692589917543023/
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Тільки москальський =беспредел= українською буде =свавілля=.
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главное, что у тебя по сути нет возражений
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А,,,балденное количество людей собралось! Шакаладка денеХ зажал!
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А,,,балденное количество людей собралось! Шакаладка денеХ зажал!
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тебя не пригласили на корпоратив Зебила?
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Ну и к чему ты это написал, тупенькое?
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зебил alks почему ты тупорылый зеленый скот не на корпоративе ? так и не сказал-отвечу не пригласили тебя ущербное хоть ты и жопу им лижеш ?почему чучело ты зеленое еще не на вечеринке?
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Капец! Люди выходят с требованиями разрешить свободный отстрел негероев героями.
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А пам'ять Шеремета хоча б хвилиною мовчання вшанували? Де плакати "Знайти вбивць Павла"?
Чи тепер тенденція - "а хто воно таке той Шеремет"?...
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Ти шо, не бачиш що взяли невинних щоб відволікти увагу від справжніх ? Чи ти думаєш що тепер справжніх знайдуть після такого зашквара?
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Ти шо, не бачиш, що я писав про вбитого Шеремета?
А про "невинних" і "справжніх" - тобі шо, хтось уже доповів? Чи ти такий суворий диванний "аналітик", який вже все "пойняв" і по полицям розклав? Ну крім одного - ХТО вбивця(і)? Давай вгадаю твою відповідь - "не знаю хто, але не ці точно. Інфа сотка". Так?...
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Вклоняюсь Дніпру і дніпрянам.
Зберегаємо спокій та чистим кулемет.
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все кто назвал себя патриотом и волонтером причислить к лику святых))) суда еще не было но вся страна уже сделала выводы)))) надюху вспомните
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По Надюхе, как раз всё было шито. Баржи, миномёты, купол, гранаты, квадроциклы - бред.
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по надюхе все было ясно когда ее так легко ***** отпустил, но суда не было вина не доказана. значит она невиновна
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Ложь. Она в плену провела годы. Легко её никто не отпустил. Ей петрушка отмстил за критику, "кедра" с диктофоном подослал.
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Ватан, как оно там у Вас на рассее , корпоративьі бьівают у тружеников интернет-войньі ?
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а волонтёр и рок музыкант не может быть убийцей, психопатом, и т.д.? во время войны на фронт добровольно ринулось много криминалитета.
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министр мвд не может..... а как же феликс єдмундович ???
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а волонтёр и рок музыкант не может быть убийцей, психопатом, и т.д.? во время войны на фронт добровольно ринулось много криминалитета.
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Вот и в Днепре немного поглумильсь над Пашей, интересно как все переворачивается..
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но дело же не в нём тем более что мы совершенно не знаем его роли - он то ли жертва интриг
то ли соучастник возможно манипулируемый или не понимал куда влез.... дело ведь не в нём
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Потужна акция, надобно прислушаться.
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Интересно:сколько народу было на митинге? Человек 50
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