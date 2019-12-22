 "Руки геть від бійців та волонтерів": у Дніпрі відбулася акція на захист підозрюваних у вбивстві Шеремета. ФОТО

В акції взяли участь понад 50 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У руках вони тримали плакати з написами "Владо, не фабрикуй справи, а наповнюй казну держави!", "Свободу Юлії Кузьменко!", "Руки геть від бійців та волонтерів!"

За словами учасників заходу, вони не вірять в провину підозрюваних, вважають докази проти них недостатніми, а також вимагають об’єктивного розслідування.

"Яна Дугарь – лікарка 25-ї бригади Десантно-штурмових військ, найкращий медик бригади, була нагороджена. Я знаю, що три місці тому, коли у неї в частині відбувся перший обшук, вона навіть не знала, хто такий Шеремет і коли його вбили… На місці цих людей може опинитися кожен з нас", – сказала волонтерка Олександра Каладжиєва.

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"Ми перетинались з ними на благодійних концертах в Торецьку, Красногорівці. Я хочу сказати, що ми зібрались тут за правду. Шість років тому ми вийшли на Майдан з головним гаслом – свобода, правда, справедливість. Ці три слова – дорогоцінні для нас всіх", – зазначила волонтерка Олена Лучко.

Учасники також говорили про те, що Дніпро, яке стало містом найбільш масштабної волонтерської спільноти, найбільшої кількості добровольців, мобілізованих, поранених і загиблих на війні, "не має мовчати".

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.