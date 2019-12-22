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Все про:війна (1593) дипломатія (396) МЗС (1975) Донбас (12826) Пристайко (299)

 У "геополітичної кризи", в якій опинилася Україна, немає "позитивного військового вирішення", - Пристайко. ДОКУМЕНТ

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зазначив, що у кризи, в якій опинилася Україна, немає військового вирішення, а значить, вся надія - на дипломатію, солідарність і підтримку демократичного світу.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства заявив у привітанні до Дня Дипломатичної служби, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні працівники дипломатичної служби, щиро вітаю з нашим святом! Нам з вами насправді доводиться працювати в нелегкий час і шукати відповідь на найскладніший виклик у сучасній історії України. Але ми зможемо. Ми зробимо це разом", - заявив Пристайко.

Він додав, що українські дипломати відстоюють національні інтереси України за кордоном.

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"Це наше постійне завдання, але саме зараз нам доводиться виконувати його в особливо складних умовах. Понад п'ять років тому Україна не з власної волі опинилася в епіцентрі масштабної геополітичної кризи,  яку спричиила військова агресія Росії. Ця криза, очевидно, не має позитивного військового розв'язання, а, отже, вся надія на дипломатію, на солідарність і підтримку всього демократичного світу", - зазначив глава МЗС.

"Наша відповідальність сьогодні висока, як ніколи, саме від нас великою мірою залежить майбутнє України, її незалежність, її свобода і територіальна цілісність", - додав Пристайко.

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У геополітичної кризи, в якій опинилася Україна, немає позитивного військового вирішення, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166784
 
 
 Топ коментарі
 
Я розумію, що цей ЗЕлений еупок кремлівський холуй. Цього досить...(((
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Если бы так думал Александр Македонский, выступивший маленькой армией против войск Дария, то где бы была сейчас Европа и вся западная цивилизация? Какое убожество у нас во власти, какой планктон...
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А во время предвыборной компании Зеля обещал сказать Путину
""Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: ну, наконец-то вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег, за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути",Источник: https://censor.net.ua/v3119640"
Что ж он не сказал "У "геополитического кризиса", в котором оказалась Украина, нет "позитивного военного решения"?
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У ЗЕ избирателя память как у гуппи, давно переполнилась и отформатирована...
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Шо значит "кризиса". Это из разряда "та сторона","только перестать стрелять", "остановимся посредине"! Новояз зебилов.
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А кому ЕТО каже НАШ!!!??? дИПЛОМАТ ? Військове рішення своїх ************ підтримує й тримує ХТО?
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Народным языком:
- военным путем нам не победить;
- если никто за нас воевать не согласится, то единственный выход - подписать капитуляцию в Севастополе, на борту крейсера "Москва";
- потенциальный дезертир и коллаборист! В мирное время - не годен, в военное - опасен!
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Кстати, после такого заявления военнослужащие ВСУ в зоне АТО вполне имеют право задать себе вопрос: "А фули я тут делаю вообще-то, в этом гнилом деле?"
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а хто ж привів Україну до цієї ситуації, до цієї кризи?
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Агресія паРаші. Ти що, в анабіозі було шість років? ЗеБіл? Амеба?
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пардон, а хто привів до ситуації 2014 року? а може криза почалася задовго?
якби ти могло думати, ти би думало, аналізувало та робило висновки
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Що саме за "ситуація 2014 року"?
Ситуація 2014 року--це анексія Криму та агресія паРаші?
Що ты маєш на увазі, ватный імбецил? Ти хочеш пробекати, що Україна сама винна , що на неї напала підоРашка? Так, придурку?
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"нет военного решения"- военное строительство свернуть, ветеранов и волонтеров - посадить, чтобы не мешали "дипломатическим усилиям пристайки"?
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Бред. Назови хоть одну войну выигранную дипломатами, при слабом войске?
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Тобто збройна агресія рашки проти України з анексією Криму та окупацією частини Донецької та Луганської областей називається геополітичною кризою ? В якій Україна - бац - і =оказалась= ? Сама по собі ?
Те, що ти - мерзота і холуй, ясно давно.
Як ти "захищав" інтереси України, ми пам*ятаємо. Під час Майдану приставка була послом у Канаді. Маніфестувала оттавська діаспора, ти, сволота, не вийшло. Потім була велика маніфестація, люди приїхали також з Монреаля і Торонто, ми стояли під посольством, вигукували гасла - жодна мерзота з посольства до людей теж не вилізла.
Значить, міністр закордонних справ Канади, John Baird мотався (тиск в Оттаві + на Заході Канади +приїхав у Монреаль зустрітися з українською діаспорою): уряд хотів розібратися в ситуації, щоб знати, як діяти, чого хочуть протестуючі ...
А ти, скотина, що робив ? Потім уже прителіпався з жінкою і дітьми в Монреаль на День Незалежності у 2014 і "взяв участь" у Ході, "герой-патріот".
Я була дуже проти, коли тебе, потвору, відрядили у Брюссель в місію НАТО. Не хотіла нічого писати Хельґі Шарп, коли він хвалив цю падаль і Зеркаль. Сам тепер зрозумів свою помилку і визнав на фб.
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Яка державна мова в Канаді, українську діаспору у Канаді хтось притискає?
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Чиновники - импотенты. Они что бы решить проблему создают комиссию. Затем что бы решить проблему неадекватности и бездействия комиссии создают новую комиссию и так по кругу. Зато должности, деньги и отсутствие ответственности.
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Дристайко всё время говорит какой-то промосковский бред. Кто оказался в геополитическом кризисе ? Если Московия оказалась в таком кризисе, то нечего шмаркле её на каждом шагу выручать или оправдывать перед мировым сообществом.
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Це не дипломат, а гігієнічна прокладка Зельцмана.
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Может пора попробовать закрыть Новоазовскую границу,ведь её российские войска нагло перешагнули,а потом подвезли на автобусах пьяных шахтёров с Кузбасса и сказали что это их земля принимайте,а мы будем стоять за вами и за народом ,который оказался в оккупации. Не надо сцать,и лялякать языком, а надо уже освобождать нашу землю.Сделайте тоже так ,высадите десант,наберите россиян с той стороны и прикройтесь ими. У "геополітичної кризи", в якій опинилася Україна, нема "позитивного військового вирішення", - Пристайко - Цензор.НЕТ 3195
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Пристайко просто повторил фразу , сказанную Меркель в 2015г , когда в ОРДЛО уже формировалась военная группировка РФ , количественно превосходящая по бронетехнике и артиллерии весь Бундесвер. Разведка в странах НАТО работает , спутники и беспилотники США не зря регулярно облетают ОРДЛО и Крьім.
Да , и военного решения нет у Украиньі , чего нельзя сказать об РФ , к сожалению. И так будет , пока Украина не обзаведется собственньім ракетньім оружием стратегического неядерного сдерживания , в виде баллистических и крьілатьіх вьісокоточньіх ракет средней дальности. Желательно , мобильного базирования , чтобьі у противника не бьіло соблазна уничтожить их превентивньім ударом.
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Дизентерія хвороба заразна.
От і Пристайко "занедужав" і вже має діарею, як наслідок загального захворювання Зебеніків.
А у цей час "великий Пу" підбочинясь лякає черговим захопленням територій.
А не простіше було б давати адекватну відповідь окупантам у геополітичному ракурсі.
Проводити спецоперації по знищенню ворога.
Участь ворога бути перегноєм для землі, яку він намагається захопити.
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Был один такой, за две недели и где оказались. пришлось брать передышку, с перепугу такое нагородил в минских соглашениях, все в кошмаре. Ото победа была.
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всё неправильно. щяс порохоботы пойдут в атаку и Донбасс освободят.
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А советские украинцы ,которым война надоела сидят в засаде и думают как продаться выгодно московскому СЦарю У "геополітичної кризи", в якій опинилася Україна, нема "позитивного військового вирішення", - Пристайко - Цензор.НЕТ 9470
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нет. А советские прахоботы ,которым война надоела сидят в засаде и думают как продаться выгодно московскому СЦарю.
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Даже мягкий Климкин не такой ватный был. ******* конченые на всю голову.
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Війна і геополітична криза - це одне і те ж?
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Геопалітічєскій крізіс, ета па культурнаму гражданская вайна но, та чтоби бидла нє абідєлася.
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Если не искать это решение то его никогда и не будет зебилы.
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А звідки воно візьметься те воєнне рішення, якщо у нас у всі часи без виключення була і є влада безальтернативних хоплофобів, які тільки красти і вміють.
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