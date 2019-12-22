 У "геополітичної кризи", в якій опинилася Україна, немає "позитивного військового вирішення", - Пристайко. ДОКУМЕНТ

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства заявив у привітанні до Дня Дипломатичної служби, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні працівники дипломатичної служби, щиро вітаю з нашим святом! Нам з вами насправді доводиться працювати в нелегкий час і шукати відповідь на найскладніший виклик у сучасній історії України. Але ми зможемо. Ми зробимо це разом", - заявив Пристайко.
Він додав, що українські дипломати відстоюють національні інтереси України за кордоном.
"Це наше постійне завдання, але саме зараз нам доводиться виконувати його в особливо складних умовах. Понад п'ять років тому Україна не з власної волі опинилася в епіцентрі масштабної геополітичної кризи, яку спричиила військова агресія Росії. Ця криза, очевидно, не має позитивного військового розв'язання, а, отже, вся надія на дипломатію, на солідарність і підтримку всього демократичного світу", - зазначив глава МЗС.
"Наша відповідальність сьогодні висока, як ніколи, саме від нас великою мірою залежить майбутнє України, її незалежність, її свобода і територіальна цілісність", - додав Пристайко.
""Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: ну, наконец-то вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег, за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути",Источник: https://censor.net.ua/v3119640"
Что ж он не сказал "У "геополитического кризиса", в котором оказалась Украина, нет "позитивного военного решения"?
- военным путем нам не победить;
- если никто за нас воевать не согласится, то единственный выход - подписать капитуляцию в Севастополе, на борту крейсера "Москва";
- потенциальный дезертир и коллаборист! В мирное время - не годен, в военное - опасен!
якби ти могло думати, ти би думало, аналізувало та робило висновки
Ситуація 2014 року--це анексія Криму та агресія паРаші?
Що ты маєш на увазі, ватный імбецил? Ти хочеш пробекати, що Україна сама винна , що на неї напала підоРашка? Так, придурку?
Те, що ти - мерзота і холуй, ясно давно.
Як ти "захищав" інтереси України, ми пам*ятаємо. Під час Майдану приставка була послом у Канаді. Маніфестувала оттавська діаспора, ти, сволота, не вийшло. Потім була велика маніфестація, люди приїхали також з Монреаля і Торонто, ми стояли під посольством, вигукували гасла - жодна мерзота з посольства до людей теж не вилізла.
Значить, міністр закордонних справ Канади, John Baird мотався (тиск в Оттаві + на Заході Канади +приїхав у Монреаль зустрітися з українською діаспорою): уряд хотів розібратися в ситуації, щоб знати, як діяти, чого хочуть протестуючі ...
А ти, скотина, що робив ? Потім уже прителіпався з жінкою і дітьми в Монреаль на День Незалежності у 2014 і "взяв участь" у Ході, "герой-патріот".
Я була дуже проти, коли тебе, потвору, відрядили у Брюссель в місію НАТО. Не хотіла нічого писати Хельґі Шарп, коли він хвалив цю падаль і Зеркаль. Сам тепер зрозумів свою помилку і визнав на фб.
Да , и военного решения нет у Украиньі , чего нельзя сказать об РФ , к сожалению. И так будет , пока Украина не обзаведется собственньім ракетньім оружием стратегического неядерного сдерживания , в виде баллистических и крьілатьіх вьісокоточньіх ракет средней дальности. Желательно , мобильного базирования , чтобьі у противника не бьіло соблазна уничтожить их превентивньім ударом.
От і Пристайко "занедужав" і вже має діарею, як наслідок загального захворювання Зебеніків.
А у цей час "великий Пу" підбочинясь лякає черговим захопленням територій.
А не простіше було б давати адекватну відповідь окупантам у геополітичному ракурсі.
Проводити спецоперації по знищенню ворога.
Участь ворога бути перегноєм для землі, яку він намагається захопити.