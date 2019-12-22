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 Понад 5 років "Укрзалізниця" не платить мільярди боргів своїм кредиторам - із дозволу уряду, - ЗМІ

У жовтні 2019 року минуло 5 років ПАТ "Укрзалізниця", яке було утворено шляхом злиття всіх підприємств залізничного транспорту. І рівно стільки ж років державне підприємство не платить багатомільйонні борги кредиторам, серед яких банківські установи та постачальники.

Про це йдеться в аналітичній статті, опублікованій у виданні "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно зі зведеними передавальним актам "Укрзалізниці" від 6 серпня 2015 року, загальний розмір кредитної заборгованості підприємств залізничного транспорту становить понад 17,553 млрд грн, з яких борги ДП "Донецька залізниця" - майже 3,578 млрд грн.

Реформування судової системи і формування нового складу Верховного Суду відродили надії кредиторів на врегулювання патової ситуації.

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Так, у справі №812 / 1149/16 Верховний Суд висловив позицію, що інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб про те, що ПАТ "Укрзалізниця" є правонаступником ДП "Донецька залізниця", вважається достатньою для підтвердження такого факту.

Розгляд справи Великою палатою Верховного Суду відбудеться 24 грудня 2019 року.

Більше про ситуацію навколо "Укрзалізниці", - в матеріалі "Залізний  аргумент".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166783
 
 
 Топ коментарі
 
железные дороги строились и до совка и после совка.

мало того, железные дороги строились во всём мире без всякого совка.

так что железные дороги никак не связаны с совком
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Ой, а так можно ? Я тоже так хочу
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Наши поезда по поездатости самые поездатые поезда в мире, которые всегда перепоездят любые поезда, которые не умеют так поездато везде поездить!
🤑
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Не лайте їх, насправді вони хороші, то їм Порох заборонив платити...
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Порох не забороняв, а відбирав у них гроші, і їм не було чим платити.
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Наши поезда по поездатости самые поездатые поезда в мире, которые всегда перепоездят любые поезда, которые не умеют так поездато везде поездить!
🤑
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"...всегда перепоездят любые поездливые поезда..".
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Щоб мати можливість платити саші стоматологу, необхідні гроші в бюджеті... яких нема...
Тому, як би не хотілося, а без кредиту мвф пиляти нічого...
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Там большая часть долгов создана искусственно банком саши януковича, так как дорогу готовили отдать за долги
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Пора декоммунизировать украинские железные дороги - наследие проклятого совка!
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железные дороги строились и до совка и после совка.

мало того, железные дороги строились во всём мире без всякого совка.

так что железные дороги никак не связаны с совком
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у Бальчука зарплаты были прекрасные....
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"Укрзализныця" это жесть. По сути Индия внутри бывших ж/д Совка.

Более 5 лет "Укрзализныця" не платит миллиарды долгов своим кредиторам - с разрешения правительства, - СМИ - Цензор.НЕТ 3220
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Ну! Так бабушка это ведро потом за верёвочку затащит. Как тебе такое, Илон Маск? (с)
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Я давно смотрел это видео. Прикольненько так. не зря же есть шоу Украина має талант!!! Наш народ не має глуздів чоб что-нибудь производить, выпускать, чем-то похвастаться как развитые страны, зато упорно рвемся в ЕС. Мне было бы стыдно даже разговор вести на эту тему, потому как нам до ЕС как до Москвы раком. Народ умеет только бухать, выращивать коноплю, стрелять в барах и толочь морды друг другу , насиловать своих и чужих несовершеннолетних детей, толочь сотнями авто на протяжении суток, давить десятками пешеходов, взрывать банки и тырить бабло уже вместе с терминалами, брать взятки миллионами. Мне кажется, или я что-то упустил???? Это всего-то перечень ежедневных новостей. Так скажите, нужно ли быдло в ЕС??? я ОЧЕНЬ надеюсь, что там следят за нашими новостями и сделают правильные выводы!!!
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у этого тоже не плохая Кравцов Євген Павлович
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17,5 миллиардов это 730 миллионов баксов.
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Как сделать железную дорогу нерентабельной? Спросите у Украины.
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Фантасмагория в "УЗ"! А Зеленский не в курсе, да?
Терпеть этот беспредел, уже просто нет ни сил ни желания...
Это просто какая-то Фантасмагория.
Вчера стало известно, что за первые шесть месяцев 2019 года, зарплата правления и членов наблюдательного совета "Укрзалізниці" составила... 51 МИЛЛИОН 400 ТЫСЯЧ ГРИВЕН.
Таким образом среднемесячное вознаграждение одного члена правления составляет... 743 ТЫСЯЧИ ГРИВЕН, а зарплата члена набсовета... 588 ТЫСЯЧ ГРИВЕН.
Вы только вдумайтесь в эти фантастические цифры, Друзья.
Пока наша железная дорога находится в плачевном состоянии, пока в наши грязные и холодные поезда просто страшно заходить, эти ребята получают такие огромные Деньги.
А ведь самое интересное заключается в том, что этот самый набсовет, собирается всего-навсего ОДИН РАЗ в Месяц.
То есть, за один день работы, они получают... более ПОЛУМИЛЛИОНА ГРИВЕН.
Это просто не укладывается у меня в Голове.
Поэтому я хочу настоятельно попросить нового министра инфраструктуры Vladyslav Kryklii обратить пристальное внимание эту Историю.
Ведь терпеть дальше этот беспредел, уже просто нет ни сил ни Желания...
🤑
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А за что Бальчуну почти полмиллиона в месяц платили?
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Вот о чём надо писать! Кто кредиторы у УЗ и почему женя кравцов обедает в лучших ресторанах мира.
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УЗ - банкрот из-за коррупции и воровства
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