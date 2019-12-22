 Понад 5 років "Укрзалізниця" не платить мільярди боргів своїм кредиторам - із дозволу уряду, - ЗМІ

Про це йдеться в аналітичній статті, опублікованій у виданні "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.
Згідно зі зведеними передавальним актам "Укрзалізниці" від 6 серпня 2015 року, загальний розмір кредитної заборгованості підприємств залізничного транспорту становить понад 17,553 млрд грн, з яких борги ДП "Донецька залізниця" - майже 3,578 млрд грн.
Реформування судової системи і формування нового складу Верховного Суду відродили надії кредиторів на врегулювання патової ситуації.
Так, у справі №812 / 1149/16 Верховний Суд висловив позицію, що інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб про те, що ПАТ "Укрзалізниця" є правонаступником ДП "Донецька залізниця", вважається достатньою для підтвердження такого факту.
Розгляд справи Великою палатою Верховного Суду відбудеться 24 грудня 2019 року.
Більше про ситуацію навколо "Укрзалізниці", - в матеріалі "Залізний аргумент".
🤑
))
Тому, як би не хотілося, а без кредиту мвф пиляти нічого...
мало того, железные дороги строились во всём мире без всякого совка.
так что железные дороги никак не связаны с совком
Терпеть этот беспредел, уже просто нет ни сил ни желания...
Это просто какая-то Фантасмагория.
Вчера стало известно, что за первые шесть месяцев 2019 года, зарплата правления и членов наблюдательного совета "Укрзалізниці" составила... 51 МИЛЛИОН 400 ТЫСЯЧ ГРИВЕН.
Таким образом среднемесячное вознаграждение одного члена правления составляет... 743 ТЫСЯЧИ ГРИВЕН, а зарплата члена набсовета... 588 ТЫСЯЧ ГРИВЕН.
Вы только вдумайтесь в эти фантастические цифры, Друзья.
Пока наша железная дорога находится в плачевном состоянии, пока в наши грязные и холодные поезда просто страшно заходить, эти ребята получают такие огромные Деньги.
А ведь самое интересное заключается в том, что этот самый набсовет, собирается всего-навсего ОДИН РАЗ в Месяц.
То есть, за один день работы, они получают... более ПОЛУМИЛЛИОНА ГРИВЕН.
Это просто не укладывается у меня в Голове.
Поэтому я хочу настоятельно попросить нового министра инфраструктуры Vladyslav Kryklii обратить пристальное внимание эту Историю.
Ведь терпеть дальше этот беспредел, уже просто нет ни сил ни Желания...
🤑