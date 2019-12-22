 На кордоні з Польщею - багатогодинні черги, - Держприкордонслужба

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Інформуємо громадян про значні накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею у напрямку в’їзду на територію України. Найбільша кількість автомобілів та автобусів очікує на оформлення перед пунктами пропуску "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика". Основною причиною такого накопичення є те, що наші співвітчизники, які працюють та навчаються за кордоном, або виїжджали з приватною метою, намагаються встигнути до початку свят повернутися додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пункт контролю через державний кордон відкрили на залізничному вокзалі Львова, - Кабмін

Прикордонники вживають усіх заходів щодо забезпечення ритмічного пропуску. Наразі пункти пропуску з українського боку працюють в 1,5 - 2 рази більше своєї проєктної пропускної спроможності.

Зокрема, через ПП "Шегині" за добу пропущено 2 784 транспортні засоби та 23 387 осіб, через ПП "Краківець" прослідувало 3 366 одиниць автотранспорту та 16 165 пасажирів.

Просимо вибачення за тимчасові незручності та рекомендуємо моніторити ситуацію на офіційних Інтернет ресурсах української та польської прикордонних служб та обирати для подорожі менш завантажені пункти пропуску", - інформують у відомстві.