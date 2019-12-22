 На кордоні з Польщею - багатогодинні черги, - Держприкордонслужба

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.
"Інформуємо громадян про значні накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею у напрямку в’їзду на територію України. Найбільша кількість автомобілів та автобусів очікує на оформлення перед пунктами пропуску "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика". Основною причиною такого накопичення є те, що наші співвітчизники, які працюють та навчаються за кордоном, або виїжджали з приватною метою, намагаються встигнути до початку свят повернутися додому.
Прикордонники вживають усіх заходів щодо забезпечення ритмічного пропуску. Наразі пункти пропуску з українського боку працюють в 1,5 - 2 рази більше своєї проєктної пропускної спроможності.
Зокрема, через ПП "Шегині" за добу пропущено 2 784 транспортні засоби та 23 387 осіб, через ПП "Краківець" прослідувало 3 366 одиниць автотранспорту та 16 165 пасажирів.
Просимо вибачення за тимчасові незручності та рекомендуємо моніторити ситуацію на офіційних Інтернет ресурсах української та польської прикордонних служб та обирати для подорожі менш завантажені пункти пропуску", - інформують у відомстві.
ніх нарошого в порівнянні з старим добрим коропом як що правільна приготувати
Це перевірка "свій-чужий".
Сейчас ваш кормилец Порох специально приехал на канал Уркаина и дает интервью обсырая договоренности по транзиту газа.
я лічна пішу мерзота потрох с малєнкай букві
договоренності странніє
отказ от 12 млрд и от штрафа от антимонопольного комитета єто такі много
будет ли равноценной компенссацієй плата за трінзіт і 25% скідка нєпонятно
єслі же в пакєт входит отказ от претензий на вишки та пр в Криму то це зрада
за "Єс" не голосувало 92 відсотка виборців.
1 184 620 нарешті створить Україну,яка їм подобається....
тільки от проблема..
це МЕНШЕ НАСЕЛЕННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ(Вінницька область 1 548 867)
милостиво пообещали машины зарегистрировать
А митники чекали весь рік, як ведмеді на лососину... та знову, зненацька з зарубіжжя...