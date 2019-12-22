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Все про:Держприкордонслужба (2347) кордон (1364) черга (115) Польща (2031)

 На кордоні з Польщею - багатогодинні черги, - Держприкордонслужба

На кордоні утворилося значне накопичення транспортних засобів. Причина цього в тому, що українці, які працюють або навчаються за кордоном, хочуть потрапити додому на свята.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Інформуємо громадян про значні накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею у напрямку в’їзду на територію України. Найбільша кількість автомобілів та автобусів очікує на оформлення перед пунктами пропуску "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика". Основною причиною такого накопичення є те, що наші співвітчизники, які працюють та навчаються за кордоном, або виїжджали з приватною метою, намагаються встигнути до початку свят повернутися додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пункт контролю через державний кордон відкрили на залізничному вокзалі Львова, - Кабмін

Прикордонники вживають усіх заходів щодо забезпечення ритмічного пропуску. Наразі пункти пропуску з українського боку працюють в 1,5 - 2 рази більше своєї проєктної пропускної спроможності.

Зокрема, через ПП "Шегині" за добу пропущено 2 784 транспортні засоби та 23 387 осіб, через ПП "Краківець" прослідувало 3 366 одиниць автотранспорту та 16 165 пасажирів.
Просимо вибачення за тимчасові незручності та рекомендуємо моніторити ситуацію на офіційних Інтернет ресурсах української та польської прикордонних служб та обирати для подорожі менш завантажені пункти пропуску", - інформують у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166782
 
 
 Топ коментарі
 
Весь світ мігрує, українці їдуть до поляків, поляки їдуть до німців, німці в Англію... Лише кацапи сидять в своїх мухосранськах і ненавидять весь світ. Алєкс, ти кацап? Так тобі й треба. На границе с Польшей - многочасовые очереди, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3481
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позорно тут на мінімалці сидіти, а там нормальні гроші люди заробляють
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Пшеки готовятся праздновать католическое Рождество и рабы могут быть свободны на время праздников.
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кацап это в смысле мордовский удмуртъ?
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Ну це один з підвидів кацапів. Може він фіно-угрин.
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Ну, не всем же с борта своей яхты на Гавайя --- комменты на ЦЕНЗОР строчить.....
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Ти дійсно вважаєш, що українці випробовують страшні борошна та позбавлення у Польщі?
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Про борошна сказати не можу, але форель там вдвічі дешевше від нашої. Я досі мучуся згадкою, як ми готували щодня печену форель з хрусткою скоринкою.
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Ну бо там безмитна торгівля з Норвегією. Хоча мені більше подобається чорний дорш балтицкі, ніж форель. Форель трішки зажирна, а дорш то сам смак.
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Різна риба смакує в різних стравах. На що цей дорщ краще годиться?
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Я його (філе) просто смажу з цибулею, а потім зверху додаю трохи рису попередньо звареного.
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Дякую за пораду, наступного разу спробуємо.
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дорш це морський окунь
ніх нарошого в порівнянні з старим добрим коропом як що правільна приготувати
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Це він так жартує з кацапа, який пішєт "страшниє мукі", закидає на гугл-перекладач і отримує "страшні борошна" ))). Класика.
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Розслабся, тест пройдено ✅
Це перевірка "свій-чужий".
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раденьке шо дурненьке ? Премся от своей дурости ?

Сейчас ваш кормилец Порох специально приехал на канал Уркаина и дает интервью обсырая договоренности по транзиту газа.
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відна шо ті двайной агент
я лічна пішу мерзота потрох с малєнкай букві
договоренності странніє
отказ от 12 млрд и от штрафа от антимонопольного комитета єто такі много
будет ли равноценной компенссацієй плата за трінзіт і 25% скідка нєпонятно

єслі же в пакєт входит отказ от претензий на вишки та пр в Криму то це зрада
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Весь світ мігрує, українці їдуть до поляків, поляки їдуть до німців, німці в Англію... Лише кацапи сидять в своїх мухосранськах і ненавидять весь світ. Алєкс, ти кацап? Так тобі й треба.
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Не гонию,поляки ,прибалты едут в Англию и Гераманию,а немцы никуда не едут,у них и без Англии хорошо.
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Alex Lem - гавкнула диванная свинья, инвалид и нищеброд.
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Хозяева возвращаются. А слуги здесь на заработках.
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Вот поетому выборы, соцопросы и перепись населения нужно проводить на Новый год, чтобы украинцы были вдома.
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Интересно, если бы порохосрань к етому новому году запретила *евробляхи* как бы миллионы украинцев попали домой?
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Та зачем нам эти зебилы нужны? Все кто не голосовали за ПЕС могут спокойно сваливать На границе с Польшей - многочасовые очереди, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3016
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ОСОБЛИВО ТУПИМ.

за "Єс" не голосувало 92 відсотка виборців.
1 184 620 нарешті створить Україну,яка їм подобається....

тільки от проблема..
це МЕНШЕ НАСЕЛЕННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ(Вінницька область 1 548 867)
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Електричкою з Перемишля, а то й пішки недалеко.
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Да. На пiдводах и пешком наши гастарбайтеры будут возвращаться с Германии и Польши. Как 100 лет назад.
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Зебіле дурний, поїздами та автобусами і літаками. Дешевше і простіше ніж автомобілем.
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Притомні люди замовляють таксі лише через фірми де блях не може бути як класу.
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Странно, вся Европа ездит на евробляхах куда стремятся гастарбайтеры. А ты притомный до сих пор ездишь на Жигулях
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Ти помилився. Як справжній патріот-порохобот я їжджу на Туксоні збірки Богдан-Авто. Цілком задоволений. А ти на чому їздиш? І на чиїх номерах?
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Порохоботы ето патриоты? На кордоні з Польщею - багатогодинні черги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1001 С каких пор? Я не утверждаю что сейчас к власти пришли более патриотичные силы но порохосрань считающая себя патриотами Украины ето уже слишком. Да и машины у меня есть и не на евробляхах.
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Думка лоботомованих і особливо їхні лохокторальні пристрасті мене мало цікавлять. Це все по темі. Бай-бай!
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Зеленский и Аваков поморочили избирателей очередным разводом,
милостиво пообещали машины зарегистрировать
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Это не пергонщики на евробляхах, это заробитчане обратно ломятся в Нэньку с польской и немецкой картошки. Позорное зрелище!

На кордоні з Польщею - багатогодинні черги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8148
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позорно тут на мінімалці сидіти, а там нормальні гроші люди заробляють
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Позор не в том что люди вынуждено работают на чужине чорнорабочими. Позор в том что Украина превратилась в производителя рабов и в родной стране они никому не нужны и работы для них нет.
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ALEX SUROVV - чернорабочими работают такие как ты, а более-менее..., хотя б на фурах. от 60 до 95 евро в сутки
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А водилами фур ето прям белые воротнички? Ахаха. Пока по европе катаются месяцами ихние жены им рога наставляют и байстрюков делают.
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да уж. это не русня, которая говно овечье чистит и канавы роет в Монголии.
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ОЛЬГІНСЬКІ ДЕБІЛИ КОПАЮТЬ КАРТОПЛЮ В ГРУДНІ.. На кордоні з Польщею - багатогодинні черги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3576
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на Краковці вчора ввечері черга була на 12 км, на Шегині 10 км.це на в'їзд в Україну. на виїзд за 20 хвилин проходили митницю.
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Ну так логично, люди на праздники домой едут.
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Sadasd Sadasd - каторга, це в тебе вдома. А там люди працюють і нормально заробляють кошти На кордоні з Польщею - багатогодинні черги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2203
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...нерезиденты ломанулись за ОВГЗ... На кордоні з Польщею - багатогодинні черги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8367 -24.12 сливают новую партию...
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Як добре, що я не засиджувався і рванув ще 17 грудня до Львіва )))
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Вибачте, друже! Можливо я щось переплутав.
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ОК. Може тому, що я жартома написав не до Львова, а до Львіва )))
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Патриоты домой возвращаются
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да со складов разных через посредников зато 20к в месяц.
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Треба святкувати Різдво Христове , по людськи , разом з усім християнським світом . Тоді й проблем буде менше . Я , наприклад , святкую Різдво у Польщі , по людськи , разом з усіма християнами , з українцями , п поляками . І нам до лампочки будь які черги . Додому їду , коли цей дурдом закінчується . Дуже зручно , до речі .
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Sadasd Sadasd - "нас не **** думка рабiв.". - Гавкнув зелений пес, та заліз далі в свою буду На кордоні з Польщею - багатогодинні черги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3205
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Знову, зненацька з зарубіжжя... На кордоні з Польщею - багатогодинні черги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2077

А митники чекали весь рік, як ведмеді на лососину... та знову, зненацька з зарубіжжя...
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Не треба до ворожки ходити - курс гривні ще більше зміцниться до середини січня. Валюта їде.
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Volodymyr Fediv - тобі субсидію піднімуть на 3 гривні. Це певно твоя мрія На кордоні з Польщею - багатогодинні черги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3263
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