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 ГРУшник тренував членів російської ПВК, що воювали на Донбасі, - ЗМІ

Співробітник ГРУ Денис Карабан проводив тренування з рукопашного бою з членами російської приватної військової компанії "Е.Н.О.Т. корп.", які брали участь в бойових діях на Донбасі.

Про пише російське видання "Коммерсантъ", інформує Цензор.НЕТ.

Про участь співробітника ГРУ Карабана в діяльності ПВК стало відомо з матеріалів кримінальної справи, яку проти членів "Е.Н.О.Т. корп." порушили за крадіжки, розбій, вимагання та бандитизм.

"Дениса Карабана, відомого як Білка, свідки звинувачення назвали військовослужбовцям ГРУ Міноборони. За їхніми словами, Білка проводив з "єнотами" тренування з рукопашного бою, але вони були досить рідкісними, так як він нечасто з'являвся в столичному регіоні. Служив Білка десь в Нижньому Новгороді приблизно до 2017 року. При цьому неодноразово допомагав "єнотам", коли вони виїжджали в "гуманітарні відрядження" у Донбас", - пише видання.

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Видання зазначає, що більшість членів "Е.Н.О.Т. корп." зараз утримуються під вартою. Їхні адвокати, оскаржуючи запобіжний захід, ніколи не вказували на зв'язок Карабана з силовими структурами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166781
 
 
 Топ коментарі
 
А от ще, цікава новина:
«У неділю, 22 грудня, в Україні здійснили примусове зниження генерації атомних електростанцій.

"Сьогодні протягом 02:00-06:00 було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації атомних електростанції на величину 400 МВт, яке триває дотепер", - йдеться в дописі.»
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А от ще, цікава новина:
«У неділю, 22 грудня, в Україні здійснили примусове зниження генерації атомних електростанцій.

"Сьогодні протягом 02:00-06:00 було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації атомних електростанції на величину 400 МВт, яке триває дотепер", - йдеться в дописі.»
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Щось я очкую від таких експериментів...
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Герус у падучій б'ється, бо заборонили торгувати з росією
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Это ты в падучей бьешься, защищая грабительские тарифы порошенко-ахметова, а не самые дешевые украинских АЭС
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Випий зельонки і тебе відпустить. Де ти побачив, що я щось захищаю. Я констатую істерику Герусу
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Одни нары утюжат,другого скорее всего грохнули,раз его слили. А где танцующий по этому поводу енот?
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хто б сомневался! та это все порох виноват!!!
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И что? Он когда посрать сходит, новость будет?
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